ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления

Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP» проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе вне

«Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С» ростить взаимодействие с государственными органами и контрагентами. Ранее в компании использовалась ERP-система Microsoft Dynamics Axapta — при реализации программы обеспечения технологической

«1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки «Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP ых решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для последую

Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом» 1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы. В рамках проекта (внут

На рынок ПО для консультантов выходит новая ERP-система Компания Quattor Advisory вывела на рынок ERP-систему «Тессера», разработанную под операционную модель профессиональных услуг. Решение

«Философт» обновил ERP для строительных компаний Компания «Философт» продолжает развивать собственную ERP-систему для девелоперов. Новые возможности затронули сразу несколько направлений: финансо

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 ынужденной революции», — говорит он. Прагматичный подход требует отсечения хайповых инструментов вроде метавселенных в пользу решений с доказанным ROI: предиктивной аналитики, цифровых двойников, MES/ERP-интеграции, интернета вещей и RPA. Как и в других отраслях, в промышленности большие надежды связывают с внедрением ИИ. Однако на этом пути пока много препятствий: неструктурированность дан

Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет ись специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunt

«Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP» Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано оперативно

«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент» вила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимальной спецификации готового изде

«Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт» ness One и ценим его надежность. Но раньше для отправки документов контрагентам приходилось выгружать их вручную и заходить в личный кабинет «Диадок». Сейчас все происходит в пару кликов внутри нашей ERP-системы. Это значительная экономия времени и снижает риск ошибок. Особенно важно, что мы можем подписывать документы электронной подписью прямо из SAP Business One». Ольга Орлова, исполните

Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой крупной промышленной компанией: совместно были формализованы требования к п

Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада, на

«Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNews

НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP» плексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизировано у

Axenix: крупный бизнес в России меняет подход к ERP Крупный бизнес больше не рассматривает замену зарубежных ERP-систем как формальную ИТ-задачу. Компании реального сектора связывают такие проекты с уст

«Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности росло на 32%, а среднее время восстановления после шифрования критичных систем увеличилось с 4,1 до 5,6 суток. Для отрасли это означает рост операционных рисков: недоступность проектной документации, ERP, файловых хранилищ и подрядных контуров напрямую влияет на сроки работ, закупки, логистику и выполнение обязательств перед заказчиками. Интерес вымогателей к строительству объясняется в пер

«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс» родукт «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по проекту стал «1С-Рарус» в Казани. Внедрение ERP-системы позволило «Альмикс» с первых дней работы предприятия получить прозрачность бизнес

CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP» тему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду дл

«КуйбышевАзот» масштабировал единую ERP-платформу на базе решений «1С» но с компанией «К2Тех» запустил проект по созданию импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и внедрению ERP-системы на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С». В рамках

«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP» ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету. П

АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество будет направлено на развитие конкурентоспособных российских решени

«ФасадКерамика» выбрала «ЦМД-софт» для сопровождения ERP системы форматах XLS, XLSX, XML и PDF. Об этом CNews сообщил представитель «ЦМД-софт». «Наша компания свыше 20 лет сотрудничает с иностранными производителями различных отделочных и строительных материалов. ERP-система была внедрена для соответствия международным стандартам. Сейчас, когда на рынке услуг технической поддержки у IT-компаний меняются приоритеты деятельности, мы рады, что нашли нового

«СберТех» и НЦК ИСУ повысят надежность и безопасность отечественных ERP-систем мпортозамещения программных продуктов класса СУР — систем управления ресурсами предприятия (англ. — ERP, Enterprise Resource Planning). Сотрудничество позволит компаниям объединить компетенции

В АНО «НЦК ИСУ» назвали главные барьеры импортозамещения ERP в России правления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») провела собственное исследование, посвященное импортозамещению ERP-систем в России. Объем рынка СУР (ERP) в стране достиг 110 млрд руб. к началу 2026

Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP зводительности и отказоустойчивости российских систем автоматизации и управления бизнес-процессами (ERP). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Создание надежных отечестве

«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия «Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресурсами предприятия (ERP). Главная цель — ускорить цифровизацию и развивать отечественные ИТ-решения для управления ключевыми процессами компании. Также компании планируют создание единых стандартов для цифровых се

«Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта рованная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании согла

Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1» ла «М1» с устаревшей системы «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на современную «1С:ERP Управление предприятием». Главными итогами модернизации стало ускорение цикла «заказ клие

Сбербанк создает ERP будущего и готовится вывести продукт на рынок в 2027 году Сбербанк разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить ее рынку в 202

Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP» С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизации о

«Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании дит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) объявили о подписании трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве.. Ключевая

CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода

«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты ых начислений – раньше эту работу делали вручную, сопоставляя множество таблиц. Основной функционал ERP-системы специалисты «Первого Бита» внедрили за три месяца. Сейчас «Вириал» ведет партионн

Портовый оператор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» построил уникальную ERP-систему на базе решения «1С» проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в Группе НМТП. Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена одновременно в головной компании

Интерес к российским ERP растет медленнее, чем ожидал рынок Темпы роста рынка российских ERP-систем замедлились после бума 2022 г. К таким выводам пришли аналитики ИT-компании Busine

RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP» Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реализация стратегии, ориентированной на усиление производственной управляемости компании на фоне повышения т

Интеграция ERP‑системы UPro и «Точка Банк» упростит выплаты в сфере переработки отходов r по эффективному управлению отходами в 74 регионах России, объявляет о завершении интеграции своей ERP‑системы (enterprise resource planning, внутренняя система управления предприятием) с «Точ