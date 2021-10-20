Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ERP
Enterprise Resource Planning
EAS
Enterprise Apllication Suites
АСУП
Автоматизированные системы управления
ИСУП
Интегрированные системы управления
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Публикаций - 1446, упоминаний - 2437
ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Алексей 79 14
|Нуралиев Борис 204 12
|Мякишева Марина 84 9
|Макаров Станислав 111 7
|Натрусов Артем 121 6
|Ипатов Вадим 80 6
|Дьяченко Валерий 66 5
|Прозоровский Василий 40 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Кастильо Игорь 24 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Котов Виталий 38 5
|Лигачев Глеб 60 5
|Горшков Павел 6 5
|Земской Николай 14 5
|Потемин Павел 7 5
|Круглов Максим 25 4
|Степанов Антон 56 4
|Теличева Наталья 125 4
|Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
|Трефилов Алексей 34 4
|Халяпин Сергей 77 4
|Тюрин Алексей 13 4
|Чехонин Антон 60 4
|Клепиков Алексей 77 4
|Елистратов Николай 90 3
|Кулешов Алексей 27 3
|Аитов Тимур 47 3
|Беляев Владислав 65 3
|Шепелявый Дмитрий 50 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Лосев Сергей 43 3
|Рыжкин Денис 3 3
|Еремин Андрей 10 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Березинский Александр 3 3
|Коновалов Роман 20 3
|Медведева Светлана 4 3
|Курьянов Сергей 146 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757277, в очереди разбора - 660967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757277, в очереди разбора - 660967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru