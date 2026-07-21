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ERP Enterprise Resource Planning EAS Enterprise Apllication Suites АСУП Автоматизированные системы управления ИСУП Интегрированные системы управления

ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления

 

 

Алексей Тарасов, Эксперт по решению наукоемких бизнес-задач, Тарасов Math "ERP и будущее"  Конференция CNews 19.03.2026 "Российские ERP-системы"

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21.07.2026 Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP»

проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе вне
16.07.2026 «Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С»

ростить взаимодействие с государственными органами и контрагентами. Ранее в компании использовалась ERP-система Microsoft Dynamics Axapta — при реализации программы обеспечения технологической

08.07.2026 «1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки

«Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО

07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

ых решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для последую
07.07.2026 Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом»

1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы. В рамках проекта (внут
07.07.2026 На рынок ПО для консультантов выходит новая ERP-система

Компания Quattor Advisory вывела на рынок ERP-систему «Тессера», разработанную под операционную модель профессиональных услуг. Решение

07.07.2026 «Философт» обновил ERP для строительных компаний

Компания «Философт» продолжает развивать собственную ERP-систему для девелоперов. Новые возможности затронули сразу несколько направлений: финансо
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

ынужденной революции», — говорит он. Прагматичный подход требует отсечения хайповых инструментов вроде метавселенных в пользу решений с доказанным ROI: предиктивной аналитики, цифровых двойников, MES/ERP-интеграции, интернета вещей и RPA. Как и в других отраслях, в промышленности большие надежды связывают с внедрением ИИ. Однако на этом пути пока много препятствий: неструктурированность дан
03.07.2026 Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет

ись специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunt
01.07.2026 «Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP»

Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано оперативно
26.06.2026 «1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»

вила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимальной спецификации готового изде
26.06.2026 «Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт»

ness One и ценим его надежность. Но раньше для отправки документов контрагентам приходилось выгружать их вручную и заходить в личный кабинет «Диадок». Сейчас все происходит в пару кликов внутри нашей ERP-системы. Это значительная экономия времени и снижает риск ошибок. Особенно важно, что мы можем подписывать документы электронной подписью прямо из SAP Business One». Ольга Орлова, исполните
26.06.2026 Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой крупной промышленной компанией: совместно были формализованы требования к п
24.06.2026 Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов

В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада, на
11.06.2026 «Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации

Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNews

03.06.2026 НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP»

плексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизировано у
03.06.2026 Axenix: крупный бизнес в России меняет подход к ERP

Крупный бизнес больше не рассматривает замену зарубежных ERP-систем как формальную ИТ-задачу. Компании реального сектора связывают такие проекты с уст
03.06.2026 «Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности

росло на 32%, а среднее время восстановления после шифрования критичных систем увеличилось с 4,1 до 5,6 суток. Для отрасли это означает рост операционных рисков: недоступность проектной документации, ERP, файловых хранилищ и подрядных контуров напрямую влияет на сроки работ, закупки, логистику и выполнение обязательств перед заказчиками. Интерес вымогателей к строительству объясняется в пер
29.05.2026 «1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»

родукт «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по проекту стал «1С-Рарус» в Казани. Внедрение ERP-системы позволило «Альмикс» с первых дней работы предприятия получить прозрачность бизнес
28.05.2026 CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»

тему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду дл
27.05.2026 «КуйбышевАзот» масштабировал единую ERP-платформу на базе решений «1С»

но с компанией «К2Тех» запустил проект по созданию импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и внедрению ERP-системы на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С». В рамках
21.05.2026 «Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету. П
21.05.2026 АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений

Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество будет направлено на развитие конкурентоспособных российских решени
21.05.2026 «ФасадКерамика» выбрала «ЦМД-софт» для сопровождения ERP системы

форматах XLS, XLSX, XML и PDF. Об этом CNews сообщил представитель «ЦМД-софт». «Наша компания свыше 20 лет сотрудничает с иностранными производителями различных отделочных и строительных материалов. ERP-система была внедрена для соответствия международным стандартам. Сейчас, когда на рынке услуг технической поддержки у IT-компаний меняются приоритеты деятельности, мы рады, что нашли нового
20.05.2026 «СберТех» и НЦК ИСУ повысят надежность и безопасность отечественных ERP-систем

мпортозамещения программных продуктов класса СУР — систем управления ресурсами предприятия (англ. — ERP, Enterprise Resource Planning). Сотрудничество позволит компаниям объединить компетенции

20.05.2026 В АНО «НЦК ИСУ» назвали главные барьеры импортозамещения ERP в России

правления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») провела собственное исследование, посвященное импортозамещению ERP-систем в России. Объем рынка СУР (ERP) в стране достиг 110 млрд руб. к началу 2026
19.05.2026 Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP

зводительности и отказоустойчивости российских систем автоматизации и управления бизнес-процессами (ERP). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Создание надежных отечестве
19.05.2026 «Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия

«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресурсами предприятия (ERP). Главная цель — ускорить цифровизацию и развивать отечественные ИТ-решения для управления ключевыми процессами компании. Также компании планируют создание единых стандартов для цифровых се
19.05.2026 «Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта

рованная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании согла
19.05.2026 Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1»

ла «М1» с устаревшей системы «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на современную «1С:ERP Управление предприятием». Главными итогами модернизации стало ускорение цикла «заказ клие
19.05.2026 Сбербанк создает ERP будущего и готовится вывести продукт на рынок в 2027 году

Сбербанк разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить ее рынку в 202
18.05.2026 Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP»

С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизации о
18.05.2026 «Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании

дит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) объявили о подписании трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве.. Ключевая

13.05.2026 CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP

Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода
12.05.2026 «Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты

ых начислений – раньше эту работу делали вручную, сопоставляя множество таблиц. Основной функционал ERP-системы специалисты «Первого Бита» внедрили за три месяца. Сейчас «Вириал» ведет партионн
05.05.2026 Портовый оператор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» построил уникальную ERP-систему на базе решения «1С»

проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в Группе НМТП. Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена одновременно в головной компании

29.04.2026 Интерес к российским ERP растет медленнее, чем ожидал рынок

Темпы роста рынка российских ERP-систем замедлились после бума 2022 г. К таким выводам пришли аналитики ИT-компании Busine
28.04.2026 RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP»

Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реализация стратегии, ориентированной на усиление производственной управляемости компании на фоне повышения т
20.04.2026 Интеграция ERP‑системы UPro и «Точка Банк» упростит выплаты в сфере переработки отходов

r по эффективному управлению отходами в 74 регионах России, объявляет о завершении интеграции своей ERP‑системы (enterprise resource planning, внутренняя система управления предприятием) с «Точ
20.04.2026 У корпоративных ИТ-архитекторов появился инструмент объективной аналитики проектирования ERP

1», одного из учредителей НЦК ИСУ, рассказав о его назначении – централизованном предоставлении данных для специалистов, занимающихся вопросами импортозамещения и построения корпоративной архитектуры ERP (СУР). Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ». Новая платформа аккумулирует знания, накопленные специалистами АНО «НЦК ИСУ» и другими участниками ИТ-сообщества в ходе формирован

Публикаций - 7827, упоминаний - 12445

ERP и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5601 1725
Microsoft Corporation 25775 1065
Oracle Corporation 7074 943
IBM - International Business Machines Corp 9699 461
Ростелеком 10948 317
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 285
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Галактика - Корпорация 1545 267
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 235
SAP CIS - САП СНГ 868 212
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 195
Softline - Софтлайн 3743 189
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 182
Крок - Croc 1964 175
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 156
HP Inc. 5883 154
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 147
Yandex - Яндекс 9216 145
АйТи 1519 145
Cisco Systems 5372 141
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 141
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 141
1С-Рарус 982 139
Intel Corporation 12811 136
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 135
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 134
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 131
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 128
Google LLC 12688 127
МТ-Интеграция - GMCS 374 120
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 115
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 115
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 112
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 110
Dell EMC 5180 109
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 109
Broadcom - VMware 2610 106
Diasoft - Диасофт 1144 106
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 335
РЖД - Российские железные дороги 2096 281
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 176
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 157
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 147
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 141
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 131
Газпром ПАО 1493 121
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 110
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 110
НСПК - Национальная система платежных карт 948 108
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 107
Альфа-Банк 1979 107
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 102
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 101
ГПБ - Газпромбанк 1273 99
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 97
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 96
Северсталь ПАО - Severstal 629 96
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 94
Почта России ПАО 2370 92
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 92
Газпром нефть 725 90
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 88
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 87
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 83
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 82
Ингосстрах СПАО 478 71
Сургутнефтегаз - СНГ 288 68
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 68
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 67
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 66
Русагро Группа Компаний 379 64
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 64
Роснефть НК - нефтяная компания 562 62
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 61
ПСБ - Промсвязьбанк 963 61
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Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 55
ВТБ - Почта Банк 514 54
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Федеральное казначейство России 1949 265
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 28
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
Apache Software Foundation - ASF 231 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3702
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3560
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1828
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1812
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1792
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1540
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1413
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1367
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1236
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1141
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1058
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 962
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 924
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 922
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 834
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 691
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 681
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 676
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 674
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 616
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 602
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 599
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 560
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 536
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 512
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 494
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 464
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 461
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 458
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 449
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 433
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 432
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 426
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 421
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 408
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 403
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 400
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 398
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 397
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 389
1С:ERP Управление предприятием 841 635
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 551
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 513
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 484
Microsoft Dynamics 1197 384
Microsoft Office 4170 319
Linux OS 11533 272
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 263
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 256
Microsoft Windows 16882 243
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 228
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 176
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 173
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 161
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 151
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 146
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 145
Microsoft Windows 2000 8678 141
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 137
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 131
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 129
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 129
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 126
Google Android 15243 125
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 124
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 124
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 123
Oracle Java - язык программирования 3469 121
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 119
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 118
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 110
Microsoft Azure 1526 93
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 90
Новые облачные технологии - МойОфис 958 89
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 88
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 85
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 85
Apple iOS 8583 83
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 81
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 80
Нестеров Алексей 175 156
Чаркин Евгений 317 152
Шадаев Максут 1210 149
Натрусов Артем 313 122
Абакумов Евгений 227 113
Нуралиев Борис 298 92
Сотин Денис 216 91
Урусов Виктор 157 70
Путин Владимир 3454 67
Аникин Дмитрий 68 63
Ульянов Николай 176 62
Козырев Алексей 328 59
Клепиков Алексей 121 58
Шаев Виталий 59 56
Евраев Михаил 266 56
Ермолаев Артем 379 56
Теплицкий Дмитрий 88 56
Воронин Павел 196 56
Врацкий Андрей 175 56
Аксенов Олег 62 55
Дьяченко Валерий 96 54
Урьяс Вадим 98 51
Сыкулев Андрей 85 51
Никитин Сергей 96 51
Слышкин Василий 129 50
Соловьев Алексей 97 50
Прохорова Алла 66 49
Мискевич Евгений 50 46
Рубин Адар 47 46
Гимранов Ринат 126 46
Трофимова Людмила 50 46
Богданов Кирилл 112 46
Артюхов Сергей 66 45
Желтухин Вадим 72 44
Глазков Александр 151 44
Галкин Николай 140 44
Новикова Елена 105 44
Малышев Сергей 99 43
Кирьянова Александра 169 43
Шмаков Антон 72 43
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1300
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 922
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 762
Европа 24964 622
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 603
Германия - Федеративная Республика 13221 415
Украина 7928 279
Казахстан - Республика 6048 229
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Fortune Business Insights 32 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 5
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РАН - Российская академия наук 2122 48
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 23
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 21
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 18
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 14
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 10
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 9
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
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