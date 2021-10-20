ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления

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20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 2
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
07.10.2021 vmCRM: новая облачная платформа для IT-аутстаффинга в России 1
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 1
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
31.08.2021 Ubirator запустил инновационную ERP-систему выплат для рынка вторсырья 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 6
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
14.07.2021 «1С» представила комплекс для цифровизации крупных промышленных предприятий 1
14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 5
07.07.2021 Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных 1
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
23.06.2021 Райффайзенбанк запустил портал открытых API 1
16.06.2021 Сеть магазинов «Винлаб» внедрила программного робота для контроля качества данных во внутренних системах 1
10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K 1
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 2
04.06.2021 «Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 1
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 1
20.04.2021 Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets 4
15.04.2021 ГК «Эдит про» расширяет портфель услуг для крупных корпоративных клиентов 1
13.04.2021 История развития, классификация и стоимость ERP-систем 12
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

Публикаций - 1446, упоминаний - 2437

ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 284
Microsoft Corporation 11017 207
3727 70
SAP CIS - САП СНГ 753 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 34
IBM 3527 33
Navicon - Навикон 197 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 29
Oracle Corporation 3331 27
Крок 1219 26
Columbus - Колумбус 124 26
Ланит ГК 1155 19
Google LLC 7128 19
VK - Mail.ru Group 2482 17
АйТи 749 16
OpenText 160 16
Корус Консалтинг ГК 804 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 14
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 13
Ланит - Норбит - Norbit 202 13
Yandex - Яндекс 4099 13
Epicor Software Corporation 51 13
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 13
Accenture - Аксенчер 531 11
Docsvision - ДоксВижн 768 11
iTeco - Ай-Теко 715 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Галактика - Корпорация 248 10
Ростелеком Связьинвест 692 10
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
PM Expert 79 8
Software AG & IDS Scheer 109 8
Cisco Systems 2037 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Samsung Electronics 5633 7
Микротест 176 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
VMware 1829 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 20
Альфа-Банк 1123 16
Магнит - Сеть магазинов 269 12
X5 Group 599 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Транснефть 159 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Открытие ФК 538 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
СтройТрансНефтеГаз 7 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Uber Technologies 258 5
Полипластик 11 5
Uber 257 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Мегаполис ТК 87 4
Газпром ПАО 518 4
Мотовилихинские заводы 10 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
ВТБ Факторинг 22 3
Роснефть НК 367 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Федеральное казначейство России 766 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Правительство РФ 2200 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 14 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 34
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 32
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 25
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 17
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 15
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 66
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 47
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 39
Google Android 10750 29
1С:ERP Управление предприятием 203 24
Microsoft Excel 435 24
Microsoft Azure 1171 22
Java - Язык программирования 1167 18
IBM Cognos BI 140 18
Microsoft SQL Server 789 17
Apple iOS 5741 15
Linux OS 4243 15
OpenText Documentum 188 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 14
Microsoft Windows 10 6612 13
SQL - Язык программирования 432 12
1С:Документооборот 78 11
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 10
Microsoft Office 1921 9
AWS - Amazon Web Services 568 9
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 8
Microsoft Exchange 678 8
Microsoft Office 365 769 8
SAP SuccessFactors 110 8
Infor CloudSuite - Infor SyteLine 13 8
Microsoft SharePoint Server 103 7
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 6
Microsoft Dynamics 365 92 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 6
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 6
SAP Fiori 40 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 6
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 6
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 6
Нестеров Алексей 79 14
Нуралиев Борис 204 12
Мякишева Марина 84 9
Макаров Станислав 111 7
Натрусов Артем 121 6
Ипатов Вадим 80 6
Дьяченко Валерий 66 5
Прозоровский Василий 40 5
Суровцева Евгения 5 5
Кастильо Игорь 24 5
Гафаров Евгений 5 5
Котов Виталий 38 5
Лигачев Глеб 60 5
Горшков Павел 6 5
Земской Николай 14 5
Потемин Павел 7 5
Круглов Максим 25 4
Степанов Антон 56 4
Теличева Наталья 125 4
Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
Трефилов Алексей 34 4
Халяпин Сергей 77 4
Тюрин Алексей 13 4
Чехонин Антон 60 4
Клепиков Алексей 77 4
Елистратов Николай 90 3
Кулешов Алексей 27 3
Аитов Тимур 47 3
Беляев Владислав 65 3
Шепелявый Дмитрий 50 3
Гацко Геннадий 14 3
Лосев Сергей 43 3
Рыжкин Денис 3 3
Еремин Андрей 10 3
Рудычева Наталья 81 3
Чаркин Евгений 182 3
Березинский Александр 3 3
Коновалов Роман 20 3
Медведева Светлана 4 3
Курьянов Сергей 146 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 697
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 195
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 106
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 51
Украина 3347 48
Европа 3730 47
Казахстан - Республика 2621 41
Германия - Федеративная Республика 3614 39
Беларусь - Белоруссия 2081 35
Восточная Европа 1669 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 33
Россия - СФО - Новосибирск 1956 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 27
Франция - Французская Республика 2112 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 19
Индия - Республика 2161 19
Россия - ПФО - Казань 1510 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 17
Россия - ПФО - Самара 1287 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 15
Япония 2760 13
Европа Западная 610 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 7
Россия - Владивосток 864 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 6
Италия - Итальянская Республика 1371 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 6
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Прибалтика - Балтия 589 5
Россия - Калининградская область 531 4
Россия - Сибирь 872 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 70
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 49
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 13
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Русский язык 970 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
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