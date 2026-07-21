ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления

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- APS - Advanced Planning and Scheduling
Методология синхронного планирования производства
Алексей Тарасов, Эксперт по решению наукоемких бизнес-задач, Тарасов Math "ERP и будущее" Конференция CNews 19.03.2026 "Российские ERP-системы"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.07.2026
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Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP»
проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе вне
|16.07.2026
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«Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С»
ростить взаимодействие с государственными органами и контрагентами. Ранее в компании использовалась ERP-система Microsoft Dynamics Axapta — при реализации программы обеспечения технологической
|08.07.2026
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«1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки
«Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО
|07.07.2026
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Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP
ых решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для последую
|07.07.2026
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Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом»
1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы. В рамках проекта (внут
|07.07.2026
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На рынок ПО для консультантов выходит новая ERP-система
Компания Quattor Advisory вывела на рынок ERP-систему «Тессера», разработанную под операционную модель профессиональных услуг. Решение
|07.07.2026
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«Философт» обновил ERP для строительных компаний
Компания «Философт» продолжает развивать собственную ERP-систему для девелоперов. Новые возможности затронули сразу несколько направлений: финансо
|06.07.2026
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От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
ынужденной революции», — говорит он. Прагматичный подход требует отсечения хайповых инструментов вроде метавселенных в пользу решений с доказанным ROI: предиктивной аналитики, цифровых двойников, MES/ERP-интеграции, интернета вещей и RPA. Как и в других отраслях, в промышленности большие надежды связывают с внедрением ИИ. Однако на этом пути пока много препятствий: неструктурированность дан
|03.07.2026
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Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет
ись специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunt
|01.07.2026
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«Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP»
Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано оперативно
|26.06.2026
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«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»
вила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимальной спецификации готового изде
|26.06.2026
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«Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт»
ness One и ценим его надежность. Но раньше для отправки документов контрагентам приходилось выгружать их вручную и заходить в личный кабинет «Диадок». Сейчас все происходит в пару кликов внутри нашей ERP-системы. Это значительная экономия времени и снижает риск ошибок. Особенно важно, что мы можем подписывать документы электронной подписью прямо из SAP Business One». Ольга Орлова, исполните
|26.06.2026
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Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах
С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой крупной промышленной компанией: совместно были формализованы требования к п
|24.06.2026
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Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов
В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада, на
|11.06.2026
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«Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации
Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNews
|03.06.2026
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НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP»
плексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизировано у
|03.06.2026
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Axenix: крупный бизнес в России меняет подход к ERP
Крупный бизнес больше не рассматривает замену зарубежных ERP-систем как формальную ИТ-задачу. Компании реального сектора связывают такие проекты с уст
|03.06.2026
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«Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности
росло на 32%, а среднее время восстановления после шифрования критичных систем увеличилось с 4,1 до 5,6 суток. Для отрасли это означает рост операционных рисков: недоступность проектной документации, ERP, файловых хранилищ и подрядных контуров напрямую влияет на сроки работ, закупки, логистику и выполнение обязательств перед заказчиками. Интерес вымогателей к строительству объясняется в пер
|29.05.2026
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«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»
родукт «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по проекту стал «1С-Рарус» в Казани. Внедрение ERP-системы позволило «Альмикс» с первых дней работы предприятия получить прозрачность бизнес
|28.05.2026
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CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»
тему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду дл
|27.05.2026
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«КуйбышевАзот» масштабировал единую ERP-платформу на базе решений «1С»
но с компанией «К2Тех» запустил проект по созданию импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и внедрению ERP-системы на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С». В рамках
|21.05.2026
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«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»
ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету. П
|21.05.2026
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АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений
Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество будет направлено на развитие конкурентоспособных российских решени
|21.05.2026
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«ФасадКерамика» выбрала «ЦМД-софт» для сопровождения ERP системы
форматах XLS, XLSX, XML и PDF. Об этом CNews сообщил представитель «ЦМД-софт». «Наша компания свыше 20 лет сотрудничает с иностранными производителями различных отделочных и строительных материалов. ERP-система была внедрена для соответствия международным стандартам. Сейчас, когда на рынке услуг технической поддержки у IT-компаний меняются приоритеты деятельности, мы рады, что нашли нового
|20.05.2026
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«СберТех» и НЦК ИСУ повысят надежность и безопасность отечественных ERP-систем
мпортозамещения программных продуктов класса СУР — систем управления ресурсами предприятия (англ. — ERP, Enterprise Resource Planning). Сотрудничество позволит компаниям объединить компетенции
|20.05.2026
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В АНО «НЦК ИСУ» назвали главные барьеры импортозамещения ERP в России
правления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») провела собственное исследование, посвященное импортозамещению ERP-систем в России. Объем рынка СУР (ERP) в стране достиг 110 млрд руб. к началу 2026
|19.05.2026
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Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP
зводительности и отказоустойчивости российских систем автоматизации и управления бизнес-процессами (ERP). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Создание надежных отечестве
|19.05.2026
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«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия
«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресурсами предприятия (ERP). Главная цель — ускорить цифровизацию и развивать отечественные ИТ-решения для управления ключевыми процессами компании. Также компании планируют создание единых стандартов для цифровых се
|19.05.2026
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«Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта
рованная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании согла
|19.05.2026
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Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1»
ла «М1» с устаревшей системы «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на современную «1С:ERP Управление предприятием». Главными итогами модернизации стало ускорение цикла «заказ клие
|19.05.2026
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Сбербанк создает ERP будущего и готовится вывести продукт на рынок в 2027 году
Сбербанк разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить ее рынку в 202
|18.05.2026
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Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP»
С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизации о
|18.05.2026
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«Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании
дит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) объявили о подписании трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве.. Ключевая
|13.05.2026
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CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP
Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода
|12.05.2026
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«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты
ых начислений – раньше эту работу делали вручную, сопоставляя множество таблиц. Основной функционал ERP-системы специалисты «Первого Бита» внедрили за три месяца. Сейчас «Вириал» ведет партионн
|05.05.2026
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Портовый оператор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» построил уникальную ERP-систему на базе решения «1С»
проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в Группе НМТП. Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена одновременно в головной компании
|29.04.2026
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Интерес к российским ERP растет медленнее, чем ожидал рынок
Темпы роста рынка российских ERP-систем замедлились после бума 2022 г. К таким выводам пришли аналитики ИT-компании Busine
|28.04.2026
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RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP»
Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реализация стратегии, ориентированной на усиление производственной управляемости компании на фоне повышения т
|20.04.2026
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Интеграция ERP‑системы UPro и «Точка Банк» упростит выплаты в сфере переработки отходов
r по эффективному управлению отходами в 74 регионах России, объявляет о завершении интеграции своей ERP‑системы (enterprise resource planning, внутренняя система управления предприятием) с «Точ
|20.04.2026
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У корпоративных ИТ-архитекторов появился инструмент объективной аналитики проектирования ERP
1», одного из учредителей НЦК ИСУ, рассказав о его назначении – централизованном предоставлении данных для специалистов, занимающихся вопросами импортозамещения и построения корпоративной архитектуры ERP (СУР). Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ». Новая платформа аккумулирует знания, накопленные специалистами АНО «НЦК ИСУ» и другими участниками ИТ-сообщества в ходе формирован
ERP и организации, системы, технологии, персоны:
|Нестеров Алексей 175 156
|Чаркин Евгений 317 152
|Шадаев Максут 1210 149
|Натрусов Артем 313 122
|Абакумов Евгений 227 113
|Нуралиев Борис 298 92
|Сотин Денис 216 91
|Урусов Виктор 157 70
|Путин Владимир 3454 67
|Аникин Дмитрий 68 63
|Ульянов Николай 176 62
|Козырев Алексей 328 59
|Клепиков Алексей 121 58
|Шаев Виталий 59 56
|Евраев Михаил 266 56
|Ермолаев Артем 379 56
|Теплицкий Дмитрий 88 56
|Воронин Павел 196 56
|Врацкий Андрей 175 56
|Аксенов Олег 62 55
|Дьяченко Валерий 96 54
|Урьяс Вадим 98 51
|Сыкулев Андрей 85 51
|Никитин Сергей 96 51
|Слышкин Василий 129 50
|Соловьев Алексей 97 50
|Прохорова Алла 66 49
|Мискевич Евгений 50 46
|Рубин Адар 47 46
|Гимранов Ринат 126 46
|Трофимова Людмила 50 46
|Богданов Кирилл 112 46
|Артюхов Сергей 66 45
|Желтухин Вадим 72 44
|Глазков Александр 151 44
|Галкин Николай 140 44
|Новикова Елена 105 44
|Малышев Сергей 99 43
|Кирьянова Александра 169 43
|Шмаков Антон 72 43
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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