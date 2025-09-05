Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP»

Специалисты WiseAdvice-IT за 10,5 месяца перевели на «1С:ERP» компанию Polair – российского производителя холодильного оборудования. Новая система охватила 200 рабочих мест в 28 подразделениях завода в Волжске и управляющей компании в Москве. Улучшилось планирование производства, обеспечено оперативное снабжение производственных подразделений сырьем и материалами. Усилен контроль качества на всех этапах технологического процесса, обеспечен точный расчет фактической себестоимости более 35 тыс. наименований продукции. Оптимизировано управление затратами. Заказы обрабатываются на 10% быстрее. Подготовка консолидированной управленческой отчетности ускорилась на 15%.

АО «Полаир-Недвижимость» (Полаир) — производитель профессионального холодильного оборудования с широким ассортиментом и покупателями более чем в 20 странах. Производит холодильное оборудование под торговой маркой Polair. Производственные площади компании занимают более 180 тыс.кв.м. В ассортименте Polair – более 10 тыс. наименований и 25 тыс. модификаций продукции. Ежегодные объемы выпуска сэндвич-панелей для холодильных камер составляют свыше 2,5 млн кубических метров, 105 тыс. моноблоков и сплит-систем, 153 тыс. холодильных шкафов.

Ранее для оперативного учета и управления на заводе использовалась устаревшая информационная система. Часть задач управления производством, продажами, складом не были автоматизированы. Для планирования и контроля расхода денежных средств использовались бумажные документы и электронные таблицы. С помощью таблиц и почты собирались бюджетные планы по каждому центру финансовой ответственности. Качество итоговых отчетов и прогноза зависело от конкретных сотрудников с уникальным набором знаний. Были затруднения оперативно в онлайн-режиме отслеживать количество выявленного брака и факты его устранения, что приводило к трудностям при планировании отгрузки товаров. Было сложно контролировать расходы, координировать и контролировать работу подразделений.

Предприятию стала необходима современная ERP-система, которая позволила бы оптимизировать управление производством, усилить контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, ускорить подготовку бюджетов подразделений, повысить точность расчета себестоимости, сократить время формирования управленческой отчетности.

Для решения поставленных задач была выбрана система ««1С:ERP» Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания WiseAdvice-IT. В автоматизации участвовали производственное предприятие в Волжске и управляющая компания в Москве, в которых работают более 2,5 тыс. сотрудников.

В ходе проекта было автоматизировано 200 рабочих мест. Система адаптирована под потребности предприятия, в частности, разработан новый функционал для управления качеством, создано специализированное рабочее место сотрудника отдела сопровождения продаж, внедрена новая методология формирования нормативно-справочной информации и учета затрат. Выполнена интеграция с «1С:Зарплата и управление персоналом», программой контроля гарантийного обслуживания, сервисами ЭДО и EDI, системами ключевых бизнес-партнеров предприятия.

По итогам проекта для производственных подразделений разработаны специальные удобные автоматизированные рабочие места, что экономит время на внесение информации, помогает быстро создавать и корректировать документы.

Улучшено межцеховое планирование производства. Система помогает формировать задания для производственных участков на разные группы продукции с учетом специфики производственных линий, за также загрузки рабочих центров с учетом их наладки и мощностей.

Реализован механизм, который позволяет в автоматическом режиме обеспечивать потребности производственных переделов в материалах и производимых полуфабрикатах. При этом мастера цехов при необходимости могут быстро менять состав и количество запрашиваемых материалов в системе.

Организован надежный контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Количество забракованной продукции в каждой партии производства, а также факты устранения брака отслеживаются в онлайн-режиме. Автоматизирована работа с претензиями покупателей, а также формирование документов и отчетов, связанных с качеством выпущенной партии продукции.

Сотрудники отдела сопровождения продаж теперь в «одном окне» видят остатки и заказанное количество продукции, а при необходимости в этот же окне могут казать необходимое количество товара для резервирования или реализации.

Доработан механизм печати этикеток, который учитывает виды и категории продукции. Этикетки теперь печатаются оперативно в момент приемки готовой продукции по качеству. При отгрузке готовой продукции есть возможность использовать терминалы сбора данных, что существенно ускоряет отпуск товара со склада.

Работа сервисной службы автоматизирована с учетом интеграции с программой контроля гарантийного обслуживания. На сайт сервисной программы из «1С:ERP» оперативно выгружаются данные о контрагентах, номенклатуре, серийных номерах. Новый механизм учета и присвоения порядковых серийных номеров для готовой продукции и значимых компонентов (электронный блок управления и компрессор) ускорил замену компонентов в рамках гарантийного обслуживания. Дополнительно для сервисной службы реализован отчет, который позволяет по серийному номеру продукции узнать, каким документом была оформлена реализация и какой компрессор и электронный блок использовался при производстве готовой продукции в выбранном периоде.

Автоматизирована работа транспортно-логистической службы. Логисты в «1С:ERP» оформляют заявки на перевозку и заказы поставщикам услуг, отслеживают статусы выполнения заданий, формируют сопроводительные документы.

Оптимизировано управление финансами и затратами. В системе оперативно формируются отдельные бюджеты расходов подразделений, бюджеты доходов по направлениям деятельности. Мастер бюджеты БДДС и БДР составляются в сравнительном и скользящем вариантах. Ускорился сбор плановых и фактических данных бюджетов, повысилась их точность. Настроено сложное распределение затрат по вспомогательным подразделениям. Компания смогла усилить контроль за расходами. Повысилась точность расчета фактической себестоимости продукции и ее модификаций. Подготовка и точность управленческой отчетности ускорилась на 15%.

«Успешное внедрение «1С:ERP» позволило автоматизировать, унифицировать и оптимизировать учетные процедуры и бизнес-процессы компании «Полаир». Повысилась оперативность, достоверность, качество и надежность управленческой информации. Создана надежная система учета и контроля качества готовой продукции, а также полуфабрикатов и сырья. Появилась возможность быстрой и детальной подготовки управленческой отчетности по компании. Обеспечена сохранность данных и накопление статистики, необходимой для принятия управленческих решений», – отметил Павел Кейнис, исполнительный директор «Полаир-Недвижимость».