«Адептик Плюс»: внедрение APS-системы на кондитерской фабрике позволит исключить простои и учесть сезонность производства Компания «Адептик Плюс» продолжает внедрение системы Adeptik APS на одном из кондитерских предприятий России. Проект позволит оптимизировать производствен

«Экспанта» объявляет о создании единого APS-контура для промышленности после покупки «Алгоритм1» няющий разработчиков промышленного программного обеспечения, завершил формирование единого кластера APS-продуктов. Данный шаг стал возможен, благодаря заключению сделки по приобретению 25% доли

Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят ус

Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году этом сегменте «АНТ-ЦС» наблюдает потенциал для роста. По прогнозам компании, к 2028 г. объем рынка APS-систем превысить 766,23 млн руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) также будет держаться на

Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства IBS начала разработку собственного APS-решения в ответ на устойчиво растущий спрос на такие продукты со стороны бизнеса. «Планет

IBS разработала цифровой сервис для производственного планирования и графикования ация объемов производства, защищенность приоритетных заказов; маржинальность номенклатур; сценарное планирование производства, учитывающее изменение в исходных факторах: доступность сырья, дост

«Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ APS AP, особенно остро потребность в продукте возникла после ухода с российского рынка иностранных APS-систем», – отметил руководитель продукта MES, Prof-IT Group Федор Ложкин. Разработанный п

Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15% ксперты ИТ-компании представили решение для оперативного построения производственного плана — «БИА. APS». Решение оптимально для средних и крупных дискретных производств и подойдет для использо

Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет «Транснефть», «Лукойл», «Газпром», НЛМК, КМЗ. В 2003 году предприятие столкнулось с кризисом роста. Планирование производства проходило по традиционной схеме, в ручном режиме. Это не позволяло

Vilofoss оптимизировал планирование производства с помощью «1С:Первого БИТа» , выпускающей кормовые смеси для сельскохозяйственных животных под одноименной маркой. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием», помогла оптимизировать планирование производства, закупки, сократить потери, связанные с истечением сроков годности сырья, организовать оперативный складской учет, сообщили CNews в фирме «1С». Vilofoss — российско-не

«АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS салт». По словам разработчиков, модуль интеграции решает следующие задачи: ведение и подготовка данных для планирования производства; учет незавершенного производства и готовой продукции; оперативное планирование производства; выдача заданий на производство, ввод факта выполнения; отчетность; взаимодействие с внешними системами. Наличие в системе исходных данных с детализацией до операции,

Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс

Parallels обновила Automation и стандарт APS аботчик ПО для провайдеров облачных услуг, выпустила новый продукт Cloud Storage, обновила до второй версии свой стандарт публикации приложений на удаленных мощностях (application packaging standart, APS) и встроила его поддержку в новую версию платформы для провайдеров Automation 5.5. Стратегически компания продолжит ориентироваться на ПО для раздачи облачных сервисов конечным заказчикам и

GateWall DNS Filter упаковали по стандарту APS tensys, специализирующаяся на разработке программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о появлении возможности работы с версией GateWall DNS Filter, упакованной по открытому стандарту APS. GateWall DNS Filter обеспечивает качественную интернет-фильтрацию, что может применяться для образовательных учреждений, а также для бизнеса и домашних пользователей. Предоставление средст

Платформа «Рентсофт» начала поддерживать открытый стандарт дистрибуции SaaS-решений APS я «Рентсофт», специализирующаяся на дистрибуции «облачного» и десктопного программного обеспечения по модели ежемесячной подписки, теперь поддерживает SaaS-решения, упакованные по открытому стандарту APS. Application Packaging Standard (APS) - это набор спецификаций и API, упрощающих продажу SaaS-решений на витринах интернет- и хостинг-провайдеров. Международный стандарт APS я

Runa Capital и Parallels поддержат разработчиков APS-приложений ий, сертифицированных в соответствии со стандартом упаковки приложений для использования в облаке - APS (Application Packaging Service). В ее рамках фонд отберет и проинвестирует проекты, а Par

ИТ-гиганты ищут способы перепродажи своего облачного ПО через партнеров Parallels али свои приложения под требования развиваемого компанией стандарта Application Packaging Standard (APS). Google Apps, McAfee, Symantec.Cloud, VMware Zimbra, Mozy от EMC, Apptix Hosted Microsof

«Мегаплан» готов к продаже через онлайн-магазины провайдеров благодаря стандарту APS а сегмент малого и среднего предпринимательства, выбрала технологию Application Packaging Standard (APS), поддерживаемую компанией Parallels, для организации продаж своих приложений через ресел

Parallels расширила онлайн-каталог SaaS до 100 приложений услуг» (SaaS). Теперь сервис-провайдеры, использующие решения Parallels для оптимизации своей ИТ-инфраструктуры, могут предоставить своим клиентам более 100 приложений, сертифицированных по стандарту APS. Обеспечивая сертификацию приложений независимых разработчиков ПО по стандарту APS, Parallels выступает своеобразным связующим звеном между ними и сервис-провайдерами. Это взаимодейс

1&1 Internet внедрил стандарт APS Parallels для клиентов в Германии мировой провайдер услуг хостинга, начал предоставлять приложения с открытым кодом на базе стандарта APS Parallels для 1,7 млн. своих немецко-говорящих клиентов. Стандарт APS был разработ

«Рыбинский кабельный завод» внедрил APS-систему Ortems Компания «АНД Проджект» и один из крупнейших российских производителей кабеля завод «Рыбинсккабель» создают систему оптимизированного планирования на базе APS-системы Ortems. Система позволит составлять сбалансированный план производства на основе заказов клиентов, обеспечит их выполнение точно в срок. Завод «Рыбинсккабель» входит в семерку крупн

Host Europe предложит клиентам ПО в рамках модели SaaS Компания SWsoft объявила о том, что Host Europe, немецкий хостинг-провайдер с более чем 100 тыс. клиентской базой, начинает реализацию стандарта программного обеспечения APS (Application Packaging Standard), разработанного компанией SWsoft. Теперь, используя стандарт APS, клиенты Host Europe могут устанавливать приложения всего несколькими нажатиями клав

Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру тенях. Как правило, матрицы большого размера встречаются только у зеркальных камер. Исключение составляет единственная не зеркальная камера с большой матрицей — это SONY DSC R1. У нее матрица формата APS-C, физические размеры такой матрицы — 21,5 х 14,4 мм. Эта камера, несмотря на некоторую медлительность, обеспечивает очень высокое качество изображения. Чем больше физические размеры матриц

MRV пополнила линейку коммутаторов 10-гигабитной моделью MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую 10-гигабитную модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000). Новая платформа OS9012M-10G-APS имеет компактные размеры (высота 2U) и оснащена 12 комбинированными портами Gigabit Ethernet, задействующие по выбору либо встроенные медные порты 10/100/1000BaseT, либо разъемы для сменных

Ortems APS внедрили в «Иркутскабеле» Компания «АНД Проджект» внедрила систему оперативного производственного планирования Ortems APS на заводе «Иркутсккабель». ОАО «Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов России и производит свыше 5000 маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения. В результ

Танк побеждает в схватке с ракетой хники, что позволит за счет использования самых современных технологий идентификации обьектов, оптоэлектронных и радиолокационных методов значительно повысить ее живучесть. Комплексы активной защиты (APS) Комплексы активной защиты или Active Protection System (APS) ныне становятся необходимым компонентом любого танка и боевой машины в армиях передовых стран. Надо отметить, что пионер

Системы планирования производства: APS задавит MRP II? начиная с ресурсов и заканчивая методами покрытия спроса. Так, например, характерный представитель APS-систем Adexa eGPS дает возможность альтернативного выбора между закупкой, производством и

Выбираем объектив к зеркалке Canon нажатие кнопок либо выдает сообщение об ошибке. Это лечится обычно включением и выключением камеры. Объективы только для цифровых камер. Появление в последнее время цифровых камер с матрицей формата APS-C вызвало у производителя стимул изготавливать специальные цифровые объективы – EF-S. Преимущество их в том, что они спроектированы именно для матрицы формата APS-C. На «цифровых» об

Kodak увеличит продажи 35-мм пленки на развивающихся рынках ичить производство и продажи перезаряжаемых пленочных фотоаппаратов на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Восточная Европа и Латинская Америка, а также представить новые 35-миллиметровые и APS пленки в следующем месяце. «Мы увеличиваем продажи 35-миллиметровой пленки и традиционных фотоаппаратов на развивающихся рынках, поскольку эта продукция пользуется большим спросом в Китае,

"ЭпикРус" выводит российский рынок систему планирования нового поколения йский рынок систему производственного планирования нового поколения Advanced Planning & Scheduling (APS). Cистема предлагает принципиально новый подход к планированию и служит дополнением к сис