Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

APS Advanced Planning and Scheduling Методология синхронного планирования производства

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2026 «Адептик Плюс»: внедрение APS-системы на кондитерской фабрике позволит исключить простои и учесть сезонность производства

Компания «Адептик Плюс» продолжает внедрение системы Adeptik APS на одном из кондитерских предприятий России. Проект позволит оптимизировать производствен
16.01.2026 «Экспанта» объявляет о создании единого APS-контура для промышленности после покупки «Алгоритм1»

няющий разработчиков промышленного программного обеспечения, завершил формирование единого кластера APS-продуктов. Данный шаг стал возможен, благодаря заключению сделки по приобретению 25% доли
22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта»

Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят ус
15.07.2025 Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году

этом сегменте «АНТ-ЦС» наблюдает потенциал для роста. По прогнозам компании, к 2028 г. объем рынка APS-систем превысить 766,23 млн руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) также будет держаться на
22.05.2025 Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства

IBS начала разработку собственного APS-решения в ответ на устойчиво растущий спрос на такие продукты со стороны бизнеса. «Планет
10.10.2024 IBS разработала цифровой сервис для производственного планирования и графикования

ация объемов производства, защищенность приоритетных заказов; маржинальность номенклатур; сценарное планирование производства, учитывающее изменение в исходных факторах: доступность сырья, дост
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ

APS AP, особенно остро потребность в продукте возникла после ухода с российского рынка иностранных APS-систем», – отметил руководитель продукта MES, Prof-IT Group Федор Ложкин. Разработанный п
26.01.2024 Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15%

ксперты ИТ-компании представили решение для оперативного построения производственного плана — «БИА. APS». Решение оптимально для средних и крупных дискретных производств и подойдет для использо
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет

«Транснефть», «Лукойл», «Газпром», НЛМК, КМЗ. В 2003 году предприятие столкнулось с кризисом роста. Планирование производства проходило по традиционной схеме, в ручном режиме. Это не позволяло

08.12.2015 Vilofoss оптимизировал планирование производства с помощью «1С:Первого БИТа»

, выпускающей кормовые смеси для сельскохозяйственных животных под одноименной маркой. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием», помогла оптимизировать планирование производства, закупки, сократить потери, связанные с истечением сроков годности сырья, организовать оперативный складской учет, сообщили CNews в фирме «1С». Vilofoss — российско-не
01.10.2014 «АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS

салт». По словам разработчиков, модуль интеграции решает следующие задачи: ведение и подготовка данных для планирования производства; учет незавершенного производства и готовой продукции; оперативное планирование производства; выдача заданий на производство, ввод факта выполнения; отчетность; взаимодействие с внешними системами. Наличие в системе исходных данных с детализацией до операции,

19.08.2014 Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C

Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс
06.02.2013 Parallels обновила Automation и стандарт APS

аботчик ПО для провайдеров облачных услуг, выпустила новый продукт Cloud Storage, обновила до второй версии свой стандарт публикации приложений на удаленных мощностях (application packaging standart, APS) и встроила его поддержку в новую версию платформы для провайдеров Automation 5.5. Стратегически компания продолжит ориентироваться на ПО для раздачи облачных сервисов конечным заказчикам и
11.05.2012 GateWall DNS Filter упаковали по стандарту APS

tensys, специализирующаяся на разработке программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о появлении возможности работы с версией GateWall DNS Filter, упакованной по открытому стандарту APS. GateWall DNS Filter обеспечивает качественную интернет-фильтрацию, что может применяться для образовательных учреждений, а также для бизнеса и домашних пользователей. Предоставление средст
17.04.2012 Платформа «Рентсофт» начала поддерживать открытый стандарт дистрибуции SaaS-решений APS

я «Рентсофт», специализирующаяся на дистрибуции «облачного» и десктопного программного обеспечения по модели ежемесячной подписки, теперь поддерживает SaaS-решения, упакованные по открытому стандарту APS. Application Packaging Standard (APS) - это набор спецификаций и API, упрощающих продажу SaaS-решений на витринах интернет- и хостинг-провайдеров. Международный стандарт APS я
20.02.2012 Runa Capital и Parallels поддержат разработчиков APS-приложений

ий, сертифицированных в соответствии со стандартом упаковки приложений для использования в облаке - APS (Application Packaging Service). В ее рамках фонд отберет и проинвестирует проекты, а Par
17.02.2012 ИТ-гиганты ищут способы перепродажи своего облачного ПО через партнеров Parallels

али свои приложения под требования развиваемого компанией стандарта Application Packaging Standard (APS). Google Apps, McAfee, Symantec.Cloud, VMware Zimbra, Mozy от EMC, Apptix Hosted Microsof
17.08.2011 «Мегаплан» готов к продаже через онлайн-магазины провайдеров благодаря стандарту APS

а сегмент малого и среднего предпринимательства, выбрала технологию Application Packaging Standard (APS), поддерживаемую компанией Parallels, для организации продаж своих приложений через ресел
06.06.2008 Parallels расширила онлайн-каталог SaaS до 100 приложений

услуг» (SaaS). Теперь сервис-провайдеры, использующие решения Parallels для оптимизации своей ИТ-инфраструктуры, могут предоставить своим клиентам более 100 приложений, сертифицированных по стандарту APS. Обеспечивая сертификацию приложений независимых разработчиков ПО по стандарту APS, Parallels выступает своеобразным связующим звеном между ними и сервис-провайдерами. Это взаимодейс
05.03.2008 1&1 Internet внедрил стандарт APS Parallels для клиентов в Германии

мировой провайдер услуг хостинга, начал предоставлять приложения с открытым кодом на базе стандарта APS Parallels для 1,7 млн. своих немецко-говорящих клиентов. Стандарт APS был разработ
03.03.2008 «Рыбинский кабельный завод» внедрил APS-систему Ortems

Компания «АНД Проджект» и один из крупнейших российских производителей кабеля завод «Рыбинсккабель» создают систему оптимизированного планирования на базе APS-системы Ortems. Система позволит составлять сбалансированный план производства на основе заказов клиентов, обеспечит их выполнение точно в срок. Завод «Рыбинсккабель» входит в семерку крупн
19.12.2007 Host Europe предложит клиентам ПО в рамках модели SaaS

Компания SWsoft объявила о том, что Host Europe, немецкий хостинг-провайдер с более чем 100 тыс. клиентской базой, начинает реализацию стандарта программного обеспечения APS (Application Packaging Standard), разработанного компанией SWsoft. Теперь, используя стандарт APS, клиенты Host Europe могут устанавливать приложения всего несколькими нажатиями клав
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

тенях. Как правило, матрицы большого размера встречаются только у зеркальных камер. Исключение составляет единственная не зеркальная камера с большой матрицей — это SONY DSC R1. У нее матрица формата APS-C, физические размеры такой матрицы — 21,5 х 14,4 мм. Эта камера, несмотря на некоторую медлительность, обеспечивает очень высокое качество изображения. Чем больше физические размеры матриц
24.07.2007 MRV пополнила линейку коммутаторов 10-гигабитной моделью

MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую 10-гигабитную модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000). Новая платформа OS9012M-10G-APS имеет компактные размеры (высота 2U) и оснащена 12 комбинированными портами Gigabit Ethernet, задействующие по выбору либо встроенные медные порты 10/100/1000BaseT, либо разъемы для сменных
21.05.2007 Ortems APS внедрили в «Иркутскабеле»

Компания «АНД Проджект» внедрила систему оперативного производственного планирования Ortems APS на заводе «Иркутсккабель». ОАО «Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов России и производит свыше 5000 маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения. В результ
13.04.2007 Танк побеждает в схватке с ракетой

хники, что позволит за счет использования самых современных технологий идентификации обьектов, оптоэлектронных и радиолокационных методов значительно повысить ее живучесть. Комплексы активной защиты (APS) Комплексы активной защиты или Active Protection System (APS) ныне становятся необходимым компонентом любого танка и боевой машины в армиях передовых стран. Надо отметить, что пионер
28.07.2006 Системы планирования производства: APS задавит MRP II?

начиная с ресурсов и заканчивая методами покрытия спроса. Так, например, характерный представитель APS-систем Adexa eGPS дает возможность альтернативного выбора между закупкой, производством и
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

нажатие кнопок либо выдает сообщение об ошибке. Это лечится обычно включением и выключением камеры. Объективы только для цифровых камер. Появление в последнее время цифровых камер с матрицей формата APS-C вызвало у производителя стимул изготавливать специальные цифровые объективы – EF-S. Преимущество их в том, что они спроектированы именно для матрицы формата APS-C. На «цифровых» об
16.01.2004 Kodak увеличит продажи 35-мм пленки на развивающихся рынках

ичить производство и продажи перезаряжаемых пленочных фотоаппаратов на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Восточная Европа и Латинская Америка, а также представить новые 35-миллиметровые и APS пленки в следующем месяце. «Мы увеличиваем продажи 35-миллиметровой пленки и традиционных фотоаппаратов на развивающихся рынках, поскольку эта продукция пользуется большим спросом в Китае,

22.05.2001 "ЭпикРус" выводит российский рынок систему планирования нового поколения

йский рынок систему производственного планирования нового поколения Advanced Planning & Scheduling (APS). Cистема предлагает принципиально новый подход к планированию и служит дополнением к сис
29.06.1999 Oracle планирует выпуск APS-системы для электронной коммерции

Компания Oracle планирует выпуск первой APS-системы (Advanced Planning and Scheduling), ориентированной на электронную коммерцию. Сис

Публикаций - 455, упоминаний - 532

APS и организации, системы, технологии, персоны:

9594 107
SAP SE 5601 56
Canon 1439 54
Sony 6739 53
Nikon 646 48
Microsoft Corporation 25775 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 31
Oracle Corporation 7074 29
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 27
Olympus 475 26
Samsung Electronics 11064 25
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 25
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 22
Leica Camera 282 18
Галактика - Корпорация 1545 17
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 17
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 44 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Konica Minolta 423 13
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Ростелеком 10948 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 10
Dassault Systemes 235 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 10
Optimacros - Оптимакрос 105 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Fujitsu 2105 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 8
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Frontstep - Фронтстеп 45 8
Epicor Software Corporation 166 8
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 8
Yandex - Яндекс 9216 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 28
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Газпром ПАО 1493 7
Carl Zeiss AG 307 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Русагро Группа Компаний 379 5
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 5
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 4
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 3
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 3
Кофемания 85 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
Газпром нефть 725 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Транснефть 335 3
ФосАгро 176 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Мосэнерго ПАО 132 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Федеральное казначейство России 1949 12
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 59
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Союз кинематографистов России 11 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 190
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 177
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 112
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 79
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 74
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 74
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 73
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 68
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 62
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 55
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 51
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 47
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 47
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 46
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 44
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 41
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 39
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 38
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 35
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
1С:ERP Управление предприятием 841 59
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 42
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 32
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 31
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 29
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 28
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 26
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 23
Microsoft Office 4170 22
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 20
Canon DIGIC - серия процессоров 199 19
Microsoft Windows 16882 17
Linux OS 11533 16
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 15
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 15
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 13
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 13
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 13
Google Android 15243 12
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 11
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 11
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 11
Sony E-mount байонет 29 11
Fujifilm X-Trans CMOS 26 10
Canon EF - серия объективов 50 10
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 10
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 10
Microsoft Dynamics 1197 9
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 9
Fujifilm FinePix 107 9
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 9
Белоусов Сергей 254 11
Путин Владимир 3454 10
Шопник Герберт 23 9
Мальков Антон 46 7
Steen Birger - Стен Биргер 72 6
Тэн Марина 8 5
Лукьянов Олег 21 5
Дунаев Сергей 63 5
Сергиенко Сергей 12 4
Гудырин Сергей 6 4
Звонарева Елена 20 4
Султангалиев Тимурбулат 19 4
Алимханов Тимур 5 4
Залаев Геннадий 4 4
Рассказчиков Роман 7 4
Нуралиев Борис 298 4
Шадаев Максут 1210 4
Слышкин Василий 129 4
Нестеров Алексей 175 4
Александрова Екатерина 6 4
Гущин Юрий 20 4
Мартынова Елена 90 4
Вожаков Артём 6 3
Фомин Сергей 21 3
Журавлев Виктор 5 3
Баканов Дмитрий 35 3
Чирков Сергей 16 3
Раскина Ирина 24 3
Спиренков Вячеслав 38 3
Шейкин Артем 44 3
Артемов Андрей 15 3
Мирон София 3 3
Булатов Артем 4 3
Измайлов Илья 10 3
Лысенко Эдуард 317 3
Матвеева Татьяна 110 3
Кирюшин Сергей 91 3
Терещенко Денис 95 3
Хайруллин Айрат 108 3
Ципорин Павел 103 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 233
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Япония 13807 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Европа 24964 24
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Украина 7928 8
Казахстан - Республика 6048 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Швеция - Королевство 3782 5
Европа Восточная 3138 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Израиль 2856 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Нидерланды 3746 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Дания - Королевство 1337 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5869 3
Ближний Восток 3154 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 78
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 42
Ergonomics - Эргономика 1755 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 27
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Видеокамера - Видеосъёмка 720 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 24
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 20
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 16
Экономический эффект 1342 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ScienceDaily 399 2
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Intelligent Enterprise 27 1
Интерфакс Украина 12 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Чудо техники 60 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 3
Российский рынок ERP 24 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Strategy Analytics 285 1
CNews Мишень 186 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
РАН - Российская академия наук 2122 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 2
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
CAS SIAP - Shanghai Institute of Applied Physics - Шэньянский институт прикладной физики при Академии наук Китая 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Royal Observatory of Belgium, ROB - Королевская обсерватория Бельгии 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Т1 Цифровая академия 54 1
НИИПАВ НПО - Научно-исследовательский институт поверхностных активных веществ Научно-производственное объединение 1 1
Central Piedmont Community College 2 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
Photokina 60 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews AWARDS - награда 571 3
CeBIT 614 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Фотофорум 48 1
Nikon Sapporo Showroom 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CNews Баттл 69 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще