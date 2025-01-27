Баканов Дмитрий
Баканов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 3
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|ГосИнформСистемы 127 1
|Шпак Василий 223 15
|Разумовский Дмитрий 121 15
|Шадаев Максут 1011 14
|Терещенко Денис 88 14
|Хайруллин Айрат 104 14
|Матвеева Татьяна 104 13
|Спиренков Вячеслав 25 11
|Лысенко Эдуард 308 6
|Слышкин Василий 129 6
|Ципорин Павел 102 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Мартынова Елена 87 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Чирков Сергей 16 6
|Раскина Ирина 24 6
|Артемов Андрей 15 6
|Хинштейн Александр 142 6
|Кирюшин Сергей 83 4
|Немкин Антон 35 4
|Журавлев Виктор 5 4
|Сергиенко Сергей 12 4
|Шейкин Артем 34 4
|Булатов Артем 4 4
|Щербина Олег 6 4
|Давыдова Полина 12 3
|Александрова Екатерина 6 3
|Алимханов Тимур 5 3
|Звонарева Елена 19 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Тэн Марина 4 3
|Щеверов Андрей 4 3
|Егошин Константин 7 3
|Тржаскал Николай 6 3
|Мишустин Михаил 677 2
|Райкевич Алексей 84 2
|Павловский Фёдор 7 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Фомин Сергей 18 2
|Мирон София 3 2
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