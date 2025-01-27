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Индексная книга (каталог) CNews*
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Баканов Дмитрий



27.01.2025 Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
04.03.2024 В России создали единую государственную цифровую платформу мониторинга транспорта 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
13.11.2023 На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1
02.08.2023 «1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях 1
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС 1
18.05.2023 ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными 1
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» 1
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
16.06.2022 Минцифры: российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 году 1
20.07.2020 Минтранс России и «РЖД» создают виртуальный полигон для беспилотных поездов 1
08.12.2014 Интеграция систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Гонец» завершится в следующем году 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Баканов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Diasoft - Диасофт 871 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 3
Кеды профессора 6 3
ГЛОНАСС АО 187 2
Yandex - Яндекс 7353 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1299 1
8220 1
1С-Рарус 887 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Naumen - Наумен 626 1
К2Тех 132 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
БайтЭрг 57 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Aeromax - Аэромакс 30 1
Oracle Corporation 6692 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 20 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Прогноз 1651 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Дело ГК - ДелоТех 5 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Слайдер Презентации 10 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Транснефть 299 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Цифровая логистика 15 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
Сбер - СберАвто 30 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 16
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 15
Федеральное казначейство России 1773 15
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 113 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 6
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 2
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ГосИнформСистемы 127 1
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