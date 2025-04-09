Х5 Transport — логистическое направление X5 Group, продуктовой розничной компании в России.

X5 Транспорт – российская компания, которая создала собственный автомобильный навигатор под свои задачи на базе NaviKit SDK от API Яндекс Карт и интегрировала его в действующее приложение для водителей с путевыми листами. NaviKit SDK дал возможность использовать геотехнологии Яндекса, лежащие в основе Яндекс Карт и Яндекс Навигатора, и кастомизировать их под конкретные потребности Х5 Транспорт: добавить дополнительные функции для удобства водителей, контроля выполнения заказов и более эффективного управления автопарком.