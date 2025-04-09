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X5 Group X5 Transport X5 Транспорт X5 Logistics ИКС 5 Логистика
Х5 Transport — логистическое направление X5 Group, продуктовой розничной компании в России.
X5 Транспорт – российская компания, которая создала собственный автомобильный навигатор под свои задачи на базе NaviKit SDK от API Яндекс Карт и интегрировала его в действующее приложение для водителей с путевыми листами. NaviKit SDK дал возможность использовать геотехнологии Яндекса, лежащие в основе Яндекс Карт и Яндекс Навигатора, и кастомизировать их под конкретные потребности Х5 Транспорт: добавить дополнительные функции для удобства водителей, контроля выполнения заказов и более эффективного управления автопарком.
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 519 1
|OpenAI ChatGPT 375 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 8 1
|X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
|КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
|Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 15 1
|Кузьменко Кирилл 2 2
|Сартаков Михаил 2 1
|Мишустин Михаил 689 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Новиков Федор 4 1
|Чумакова Зинаида 1 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Павловский Фёдор 7 1
|Тарасов Виталий 45 1
|Чумакова Занаида 1 1
|Давыдова Полина 13 1
|Федоткина Ольга 2 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Думикян Арсен 18 1
|Гумеров Ирек 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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