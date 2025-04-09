Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172593
ИКТ 13422
Организации 10522
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3415
Системы 25357
Персоны 74046
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

X5 Group X5 Transport X5 Транспорт X5 Logistics ИКС 5 Логистика


Х5 Transport —  логистическое направление X5 Group,  продуктовой розничной компании в России.

X5 Транспорт – российская компания, которая создала собственный автомобильный навигатор под свои задачи на базе NaviKit SDK от API Яндекс Карт и интегрировала его в действующее приложение для водителей с путевыми листами. NaviKit SDK дал возможность использовать геотехнологии Яндекса, лежащие в основе Яндекс Карт и Яндекс Навигатора, и кастомизировать их под конкретные потребности Х5 Транспорт: добавить дополнительные функции для удобства водителей, контроля выполнения заказов и более эффективного управления автопарком.


09.04.2025 Автономные грузовики подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
31.10.2023 «Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37% 1
30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» 2
18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 2
09.08.2022 Х5 Transport автоматизировала подбор персонала 2
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей 3
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 2
Yandex - Яндекс 7562 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 77 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 54 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 469 7
X5 Group - Перекрёсток 557 5
X5 5Post - 5Пост 49 3
X5 Group - Чижик 40 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7474 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 879 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 84 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11887 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6028 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51874 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10457 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31384 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12711 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2940 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2212 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 2
Электронный документ - Electronic document 1474 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 311 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24523 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14538 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 623 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4004 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 485 1
Оповещение и уведомление - Notification 4763 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2436 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1801 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2373 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4869 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1420 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7459 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 115 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 430 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67800 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1129 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2997 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12222 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1108 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 274 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 573 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 519 1
OpenAI ChatGPT 375 1
Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 8 1
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 15 1
Кузьменко Кирилл 2 2
Сартаков Михаил 2 1
Мишустин Михаил 689 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Новиков Федор 4 1
Чумакова Зинаида 1 1
Баканов Дмитрий 32 1
Павловский Фёдор 7 1
Тарасов Виталий 45 1
Чумакова Занаида 1 1
Давыдова Полина 13 1
Федоткина Ольга 2 1
Скачков Дмитрий 18 1
Думикян Арсен 18 1
Гумеров Ирек 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147091 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17650 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 64 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18942 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24496 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7145 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51960 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 309 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13862 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5257 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2905 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48734 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2306 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5754 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 522 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8910 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 616 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8821 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5163 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 170 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 50 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2656 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 398 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153