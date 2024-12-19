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X5 Group Чижик

X5 Group - Чижик


19.12.2024 В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
22.11.2024 Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией в «Чижике» 1
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment 1
21.10.2024 Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность  1
08.10.2024 Российский рынок ЭДО: тренды развития в 2024 году 1
20.09.2024 Х5 запустила для сотрудников биржу подработки 1
02.09.2024 «Чижик» прилетит с собственной доставкой 1
30.08.2024 X5 Group совместно с «Контуром» запустила решение для работы с электронными транспортными накладными ​ 1
02.08.2024 Х5 Group обновила X5ID 1
31.07.2024 Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик» 1
01.07.2024 IBS помогла торговой сети «Чижик» определить целевой ИТ-ландшафт 1
05.06.2024 Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп» 1
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами 1
13.02.2024 «Агропромкомплектация» разработала и внедрила собственную систему управления поставками 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% 1
30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» 1
18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому 1
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» 1
06.10.2023 X5 открывает данные с помощью Data Bridge 1
13.09.2023 X5 Group автоматизировала сбор и учет показателей устойчивого развития 1
09.08.2023 Нейросети помогут покупателям на кассе самообслуживания Х5 1
02.08.2023 X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки 1
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии 1
07.06.2023 «Сберкорус» и Х5 Group внедрили электронные договоры для поставщиков торговых сетей   1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
28.03.2023 «Сбер» и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка» 1
07.12.2022 «Сбер» и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке» 1
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
21.10.2022 Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы 1
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок 1
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru 1
09.08.2022 Х5 Transport автоматизировала подбор персонала 1
30.06.2022 IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке» 1
20.06.2022 Технологии повысили доступность товаров в магазинах «Пятерочка» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 7
Yandex - Яндекс 7340 2
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 1
8213 1
Код Безопасности 616 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
Microsoft Corporation 24625 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
АФК Система ПАО 1797 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Hoff Tech - Хофф Тех 39 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Inventive Retail Group 76 1
Rubbles - Раблз 33 1
Xiaomi 1732 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 37
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 35
X5 Group - Перекрёсток 544 29
X5 5Post - 5Пост 48 16
Слата 15 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
101Hotels.com 456 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Альфа-Групп 696 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Почта России ПАО 2112 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 22
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
23ABC News 170 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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