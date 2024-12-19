X5 Group Чижик
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Малых Дмитрий 61 2
|Мироненков Антон 16 2
|Прусов Дмитрий 10 2
|Чебунин Игорь 4 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Борисов Иван 1 1
|Чумакова Занаида 1 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Романовская Лариса 3 1
|Гевак Андрей 14 1
|Морозов Сергей 59 1
|Нестеров Степан 8 1
|Липилин Алексей 5 1
|Скворцов Тарас 8 1
|Лобачева Екатерина 1 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Богданов Станислав 6 1
|Ковалев Андрей 28 1
|Кузьменко Кирилл 2 1
|Старухин Всеволод 1 1
|Подкопаева Марина 2 1
|Ворона Иван 1 1
|Цивилев Евгений 1 1
|Осорин Максим 10 1
|Думикян Арсен 18 1
|Корня Алексей 78 1
|Галатонова Ольга 1 1
|Ниров Азамат 4 1
|Даудрих Андрей 2 1
|Краснов Александр 74 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Серов Алексей 5 1
|Лукашевич Андрей 9 1
|Мисник Юрий 11 1
|Сафонов Виталий 2 1
|Демидова Анастасия 5 1
|Петров Роман 3 1
|Галимский Евгений 4 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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