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Ozon Fresh

Ozon fresh — это сервис быстрой доставки свежих и натуральных продуктов питания и товаров повседневного спроса. 


10.03.2025 Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа 1
14.11.2024 Россияне стали заказывать больше готовой еды 1
26.10.2024 На Ozon начались продажи нового Poco C75 1
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1
07.05.2024 Ozon разработал ИИ-генератор фотографий одежды на модели 1
18.04.2024 Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях 1
17.04.2024 Ozon открывает собственную краудсорсинговую платформу для всего рынка 1
16.04.2024 Исследование: за год мошенникам удалось украсть деньги только у 2% зумеров 1
05.04.2024 «Атол Онлайн» обеспечил Ozon 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами 1
28.03.2024 Оборот продавцов на Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза 1
11.03.2024 Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России 1
21.02.2024 Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов 1
14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная 1
14.02.2024 Ozon составил бизнес-портрет продавца на маркетплейсе 1
07.02.2024 Ozon открывает аналитику для поиска новых ниш и товаров для продажи 1
01.02.2024 Число жертв мошенников при оплате покупок онлайн сократилось за год на треть 1
25.01.2024 Аналитика «МТС Банка» и Ozon fresh ко Дню студента 1
22.11.2023 Ozon разработал собственное устройство для измерения габаритов и веса любого товара 1
17.11.2023 «Вывод в топ»: новая опция в продвижении для первых четырех позиций поиска на Ozon 1
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK 1
25.09.2023 Ozon поможет продавцам создать видеообложки с помощью машинного обучения 1
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Ozon Fresh и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 2
Yandex - Яндекс 7473 1
Samsung Electronics 10300 1
SAP SE 5293 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1371 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 1
Связной ГК 1372 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 680 1
Лента - Утконос 177 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Stada 25 1
Medtronic - Медтроник 14 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
О2О Холдинг 56 1
Uber 331 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Шефмаркет 2 1
Якитория 6 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Broniboy - Бронибой 5 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5494 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2311 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13356 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7735 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3022 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 2
Data monetization - Монетизация данных 1654 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5101 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5111 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
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MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 326 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1018 1
МТС Exolve 72 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 590 1
VK RuStore - Рустор 356 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 174 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 168 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 265 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
MTT Telecom API 22 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 12 1
Ozon Profit 2 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 102 1
Xiaomi Poco C - Серия смартфонов 9 1
Беляков Сергей 18 2
Дей Марья 9 1
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Сажко Василий 20 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Степаненко Антон 11 1
Федулов Алексей 2 1
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Милькин Александр 2 1
Краснопольский Алексей 16 1
Тихонова Ксения 2 1
Гейль Александр 3 1
Биккужин Рамиль 43 1
Соколов Артем 48 1
Бурмистров Михаил 31 1
Князева Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1691 2
Россия - УФО - Челябинская область 1238 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - ПФО - Самарская область 1333 1
Россия - УФО - Свердловская область 1527 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Узбекистан - Республика 1752 1
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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 1
Армения - Республика 2300 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2516 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Казахстан - Республика 5580 1
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 1
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