Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) создает в среднем 2,5 рабочих места — как правило, это сотрудники ПВЗ, которые занимаются выдачей заказов покупателям. Такие результаты показал опрос маркетплейса Ozon среди более чем 1000 владельцев ПВЗ в России. По итогам 2023 г. по всей стране действует более 45 тыс. ПВЗ, владельцы которых , устроили на работу более 100 тыс. человек в зависимости от сезонной нагрузки. При этом треть из них приходится на небольшие города с населением менее 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Только за 2023 г. было открыто 26 тыс. новых пунктов выдачи, в том числе 6000 в небольших городах с населением менее 50 тыс. человек. Таким образом, благодаря развитию бизнеса, местные предприниматели создали свыше 15 тыс. новых рабочих мест в небольших городах. На сегодняшний день почти треть партнеров-владельцев открывают пункты выдачи заказов Ozon в небольших городах с населением менее 50 тыс. человек или деревнях.

«На наш взгляд, вклад, который вносят компании интернет-торговли в развитие регионов, и в частности в создание рабочих мест на небольших территориях, где это необходимо, действительно существенный. Если говорить только про ПВЗ, то при средней оплате сотрудников около 2 тыс. руб. за смену, эта занятость может обгонять другие предложения на рынке труда малых городов. При этом сами пункты в отдаленных или небольших территориях несут важную социальную функцию – открывают доступ жителям поселения к 300 млн товаров с бесплатной и быстрой доставкой, — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По данным Ozon, средняя оплата сотрудника ПВЗ в России составляет 1500-2000 руб. за смену. Самые высокие выплаты предлагают соискателям из отдаленных регионов России — Сахалинской области, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также жителям Москвы и Московской области. Как правило, сотрудники работают по графику 2/2.

«Занятость в ПВЗ часто рассматривают как возможность дополнительного заработка помимо основной деятельности. Это также хорошая возможность, например, для студентов, которые могут получать достойную оплату при отсутствии тяжелой физической работы», — сказал президент АКИТ Артем Соколов. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавил: «Работа в ПВЗ является привлекательной еще и для пенсионеров. Более того, другое преимущество такой занятости — возможность работать недалеко от дома, поскольку сеть пунктов выдачи уже покрывает всю Россию».

Большинство владельцев пунктов выдачи заказов являются индивидуальными предпринимателями. «Сегодня почти половина всех ПВЗ в стране — это партнерские пункты, которые организовал малый бизнес на местах, — сказал Артем Соколов из АКИТ. — Однако помимо тех форм предпринимательской деятельности, которые на виду — продавцы, владельцы ПВЗ, маркетплейсы стимулировали появление абсолютно новых форм предпринимательства: контент-хабы, сервисы по созданию карточек товаров, по сопровождению личных кабинетов, сервисы аналитики, ведения учетов товаров для селлеров. Это тысячи высококвалифицированных рабочих мест, число которых продолжит быстро расти вместе с ростом оборота предпринимателей».

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 46 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.