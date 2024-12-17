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Индексная книга (каталог) CNews*
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INFOLine-Аналитика



17.12.2024 Таинственные защитники онлайн-магазинов просят ввести индивидуальный рейтинг для покупателей Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» 1
15.11.2024 Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
09.07.2024 Неизвестный владелец гиганта российской онлайн-розницы заработал на бирже 12 миллиардов 1
05.07.2024 Крупный российский экс-дистрибьютор iPhone и MacBook отсудил 1,5 миллиарда за пожар на складе 1
27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1
21.03.2024 В России отменен запрет на проверки доминирующих ИТ-компаний. Приготовиться «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon 1
11.03.2024 Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России 1
27.02.2024 Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1
15.01.2024 У Wildberries сгорел огромный склад. Ущерб может превысить 10 миллиардов 1
29.12.2023 Wildberries задирает комиссии для продавцов электроники. Не за горами повышение цен. Опрос 1
27.12.2023 Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта» 1
14.12.2023 Ozon запустил «Uber для грузовиков» 1
19.10.2023 «Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс 1
29.08.2023 Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог 1
22.08.2023 Маркетплейсы предложили «Почте России» альтернативу, чтобы не платить ей 0,5% от оборота 2
14.08.2023 В России резко подорожали смартфоны. Цены взлетели более чем на 30%, и это лишь начало 1
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 2
24.05.2023 С уходом иностранных вендоров ритейлеры стали экономить на ПО 1
16.05.2023 «Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club 1
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
14.04.2023 Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд 1
02.03.2023 Смартфоны в России стали китайскими и дешевыми. Средняя цена упала ниже 20 тыс. рублей 1
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
08.02.2023 В России массово закрываются магазины электроники 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 2
09.01.2023 Россияне охладели к iPhone. Продажи смартфонов Apple рухнули вдвое 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
09.12.2022 У «М.Видео» и «Эльдорадо» эксперимент по объединению магазинов 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
21.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
12.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
11.04.2022 Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода 1
18.11.2021 HRlink оцифровала кадровый документооборот в «Сбермаркете» 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1

Публикаций - 53, упоминаний - 56

INFOLine-Аналитика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 8
Apple Inc 12101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Samsung Electronics 10255 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 5
МегаФон 8805 4
Xiaomi 1732 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Microsoft Corporation 24625 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Huawei 3933 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Softline - Софтлайн 2811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
8213 2
ZTE Corporation 747 2
Крок - Croc 1777 2
Konica Minolta 406 2
Эвотор - Evotor 184 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Ростелеком 9701 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
SAP SE 5277 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Lenovo Group 2292 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5685 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Почта России ПАО 2112 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
IKEA - ИКЕА 155 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Связной ГК 1369 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
iGooods 11 1
Татнефть 226 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Евросеть 1404 1
Лента - Утконос 177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 7
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 5
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 3
Яндекс.Маркет 937 11
FreePik 980 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 5
Microsoft Windows 15657 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
Яндекс.Лавка 231 2
Яндекс.Едадил 20 2
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 43 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
ByteDance - TikTok 256 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9937 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Rakuten Viber 627 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple - App Store 2890 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Microsoft Azure 1408 1
WhatsApp Messenger 1082 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Бурмистров Михаил 29 28
Иванов Александр 101 2
Соколов Артем 45 2
Сурков Александр 15 2
Горяинов Александр 12 2
Анкудинов Алексей 24 2
Коленцев Владимир 5 2
Шмырева Елизавета 2 2
Пивоваров Дмитрий 5 2
Черницкая Евгения 2 2
Носков Константин 236 1
Шадаев Максут 1008 1
Хасис Лев 105 1
Сергеев Сергей 138 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
Романенко Андрей 91 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Горелкин Антон 93 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Хинштейн Александр 142 1
Казарян Карен 74 1
Ревяшко Андрей 20 1
Тиньков Олег 47 1
Дмитриев Алексей 45 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Абрамович Роман 46 1
Ефимов Александр 13 1
Кретов Илья 17 1
Левашов Александр 90 1
Назаров Алексей 70 1
Мельников Алексей 61 1
Ансимов Константин 32 1
Родионов Максим 10 1
Рябыко Максим 11 1
Андрианов Максим 10 1
Волков Михаил 61 1
Симонова Екатерина 3 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Коновалов Олег 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Южная Корея - Республика 6646 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Украина 7608 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Казахстан - Республика 5526 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Китай - Тайвань 3984 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 9
Импортозамещение - параллельный импорт 481 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Ведомости 996 19
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
Forbes - Форбс 817 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Известия ИД 624 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
РИА Новости 917 1
The Bell - Издание 42 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Меркатус 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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