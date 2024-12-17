INFOLine-Аналитика
INFOLine-Аналитика и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурмистров Михаил 29 28
|Иванов Александр 101 2
|Соколов Артем 45 2
|Сурков Александр 15 2
|Горяинов Александр 12 2
|Анкудинов Алексей 24 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Шмырева Елизавета 2 2
|Пивоваров Дмитрий 5 2
|Черницкая Евгения 2 2
|Носков Константин 236 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Хасис Лев 105 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
|Романенко Андрей 91 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Горелкин Антон 93 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Казарян Карен 74 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Тиньков Олег 47 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Абрамович Роман 46 1
|Ефимов Александр 13 1
|Кретов Илья 17 1
|Левашов Александр 90 1
|Назаров Алексей 70 1
|Мельников Алексей 61 1
|Ансимов Константин 32 1
|Родионов Максим 10 1
|Рябыко Максим 11 1
|Андрианов Максим 10 1
|Волков Михаил 61 1
|Симонова Екатерина 3 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Коновалов Олег 14 1
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