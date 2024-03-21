В России отменен запрет на проверки доминирующих ИТ-компаний. Приготовиться «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-бизнеса, введенный в марте 2022 г. Минцифры успокаивает рынок тем, что изменения коснутся только нескольких компаний.



Отмена моратория

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Документ вступит в силу 28 марта 2024 г. Об этом сообщила ФАС на своем официальном сайте.

«Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки ИT-компаний позволит эффективно бороться с злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет на осуществление государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области информационных технологий был принят в 2022 г. Постановлением Правительства от 24.03.2022 № 448 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Кого будут проверять

Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, прокомментировало новость Минцифры в своем Telegram-канале.

Изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ «О конкуренции». Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой. Организация должна обладать цифровой платформой; доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке; выручка должна быть свыше двух млрд руб.

К таким цифровым платформам относится «крайне маленький состав участников ИТ-рынка», отметили в министерстве.

Например, Ozon и Wildberries занимают около 80% рынка маркетплейсов. Такие данные ФАС приводил CNews в январе 2024 г. Тогда же «Интерфакс» сообщил о признании их Федеральной антимонопольной службой занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла. «Яндекс.Такси» был назван ФАС доминирующим в ноябре 2023 г., как писал ТАСС.

Почему отменили мораторий

«В ФАС России поступает большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», — говорится в сообщении ФАС об отмене моратория.

О предложении ФАС вернуть в ИТ-отрасль внеплановые проверки CNews писал в июне 2023 г. В Минцифры тогда заявили, что вопрос требует дополнительного обоснования и обсуждения.

В марте 2023 г. «Коммерсант» приводил заявление главы ФАС Максима Шаскольского о том, что в ближайшее время ведомство получит возможность проводить проверки ИT-компаний. В заявлении были упомянуты маркетплейсы и агрегаторы, например, «Яндекс.Такси».

В конце 2023 г. Шаскольский рассказывал о жалобах пользователей «Яндекс.Такси» на стоимость поездок, а подключенных к сервису водителей — на условия работы.

По статистике Росстата с начала 2023 г. поездки на такси подорожали на 40% в Москве и на 25% за ее пределами. Цены на такие услуги достигли максимума за последние 10 лет.

В условиях существенного снижения прозрачности экономики увеличиваются риски, связанные с картельными сговорами, и риски, связанные с определенными моментами монополистического ценообразования, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Сейчас вектор меняется. Планируется трансформация налоговой системы. Проверки — это дополнительный инструмент контроля, который постепенно будет возвращаться, в том числе проверки, которые осуществляет ФАС», — считает эксперт.

В декабре 2023 г. в Госдуму был внесен проект закона о внеплановых проверках ИТ-компаний при утечке персональных данных.