ФАС хочет вернуть в ИТ-отрасль внеплановые проверки

В России, вероятно, будет снят мораторий на внеплановые проверки ИТ-компаний, но только тех, кто провинился – нарушил антимонопольное законодательство или допустил утечку персональных данных. Над изменениями к действующим правилам работает ФАС, но Минцифры против.

Внезапные проверки возвращаются

Российские ИТ-компании могут вновь попасть во внимание властей, вплоть до проведения внеплановых проверок, несмотря на все предоставленные им ранее льготы. Как пишет «Коммерсант», внезапные проверки будут ждать те компании, которые нарушили антимонопольное законодательство или допустили утечку персональных данных.

Последнее в последние годы случается очень часто, а в последние месяцы – едва ли не еженедельно, пусть и не всегда в утечке виноваты именно компании из сферы информационных технологий. Среди ИТ-компаний, допустивших наиболее крупные утечки – «Билайн», который допустил попадание в сеть сначала сведений о нескольких миллионах абонентов своего проводного интернета, а через пару лет – сотен тысяч своих работников.

Сбербанк отличился еще сильнее – в конце 2019 г. в интернете оказалась база данных с информацией о десятках миллионов его клиентов, и это стало крупнейшей утечкой персональных данных за всю историю российской банковской системы. Через три с половиной года ситуация повторилась, но на этот раз с персональными данными десятков миллионов участников программы лояльности «Сберспасибо».

Фото: pressfoto / FreePik Проверки любого рода - это всегда стресс для компании. Даже если они сами виноваты в ее проведении

Под нарушением антимонопольного законодательства в данном случае подразумевается, в числе прочего, завышение цен – весной 2023 г. CNews писал, что российские разработчики софта, лишившись иностранных конкурентов из-за санкций, начали оперативно переписывать ценники на свою продукцию.

Кто за этим стоит

Идея вернуть внеплановые проверки ИТ-компаний принадлежит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. По словам одного из собеседников издания на российском телеком-рынке, обсуждение этого вопроса идет полным ходом – оно началось еще в мае 2023 г., и на данный момент в работе находятся поправки к постановлению Правительства России об аккредитации ИТ-компаний, в котором говорится о моратории на их внеплановые проверки в 2023 и 2024 гг.

«В отношении компаний можно будет проводить проверки, если в сети появится база данных, прямо или косвенно принадлежащая организации, а также при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства», – заявил источник «Коммерсанта» со ссылкой на раннюю версию поправок.

Минцифры против

ФАС ведет обсуждение новых снятие моратория на ИТ-компании, нарушающие действующее антимонопольное законодательство и халатно относящиеся к персональным данным, в том числе, с Минцифры. В министерстве подтвердили изданию, что ФАС предоставило ведомству проект поправок для рассмотрения.

Однако на момент выпуска материала Минцифры не планировало согласовывать документ. «Вопрос отмены моратория на те или иные проверки ИТ-компаний требует дополнительного обоснования и обсуждения», – заявили изданию представители министерства.

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В то же время Минцифры осведомлено о стремлении многих компаний заработать как можно больше на своих клиентах, пользуясь моментом, когда иностранных конкурентов на рынке нет, и когда нет нужды держать конкурентные цены. Ведомство не потерпит такого поведения участников рынка – в апреле 2023 г. его представители сообщили CNews, что ИТ-компания может временно лишиться аккредитации Минцифры, если будет уличена в завышении цен. Аккредитация будет приостановлено на время проведения проверки. На это время компания может лишиться всех полагающихся ей послаблений, включая отсрочку от армии и льготную ипотеку для ее сотрудников.

Механизм защиты от проверок

Завышение цен российскими ИТ-компаниями получило очень широкую огласку. Вариантом решения вопроса с алчностью отечественных разработчиков стала хартия о неповышении цен продукцию, которую в рамках мероприятия ЦИПР 2023, прошедшего в конце мая – начале июня 2023 г., подписали более 15 отечественных компаний. Хартия действует до 2028 г.

Среди подписантов документа – разработчики собственных ОС «Базальт СПО» («Альт») и «Ред софт» («Ред ОС»), а также создатели офисного пакета «Мой офис», компании «Труконф», «Серчинформ», IVA Technologies, «Код безопасности», СКБ «Контур».

В хартии говорится о добровольном ограничении предельного годового повышения цены на программные продукты максимальным ценовым порогом. «Максимальный ценовой порог определяется как цена на программный продукт на ту же дату предыдущего года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен по данным Росстата, плюс 15% от этой скорректированной цены, говорят участники инициативы. — В случае продажи ПО не напрямую, а через канал (дистрибьюторы, дилеры и др.) максимальный порог относится к рекомендованной розничной цене (РРЦ) или цене для конечного пользователя».

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По словам собеседника «Коммерсанта», компании стремились подписать хартию, чтобы оградить себя от возможного возобновления проверок. Он также подтвердил, что такие проверки чреваты для них пусть и временной, но все же утратой ИТ-льгот.

«Надеюсь, что массовое присоединение ИТ-компаний к хартии уберет необходимость проверок», – сообщил изданию директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.