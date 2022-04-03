Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов

Российское правительство опубликовало правила получения ИТ-специалистами отсрочки от армии. Для этого кадрам нужно для начала устроиться в аккредитованную ИТ-компанию, после чего проработать в ней хотя бы 11 месяцев. Впрочем, из этого правила есть исключение. Также для отсрочки вовсе не обязательно иметь профильное ИТ-образование – документ включает список из 75 специальностей, многие из которых с информационными технологиями не связаны или почти не связаны.

Айтишников в армию не берут

В России утверждены правила предоставления отсрочки от армии для ИТ-специалистов мужского пола. Правительство разработало постановление, получившее подпись премьер-министра России Михаила Мишустина. Оно опубликован на официальном интернет-портале правовой информации за номером №490 от 28 марта 2022 г. Документ можно скачать с файлового сервера CNews.

Отсрочка от армии положена российским ИТ-специалистам призывного возраста (от 18 до 27 лет) по указу Президента России Владимира Путина, выпущенному в начале марта 2022 г. Это часть мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, оказавшейся под ударом из-за многочисленных антироссийских санкций.

В тексте указа не говорится, кому именно полагается отсрочка. Проработкой этого и других нюансов в течение марта 2022 г. занималось российское правительство. Было известно лишь, что возможность не отдавать долг Родине получали лишь сотрудники аккредитованных ИТ-компаний. При этом такому сотруднику необходимо было иметь профильное образование и непосредственно участвовать в работах по разработке и поддержке софта и программно-аппаратных комплексов и др.

От армии освободят далеко не всех

В новых правилах опять упоминаются аккредитованные ИТ-компании. также в них появилось уточнение, что право получения отсрочки от военной службы предоставляется исключительно гражданам России, работающим в таких организациях «по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва».

Остаться на гражданке смогут далеко не все айтишники призывного возраста

Существует и дополнительное условие. Претендовать на отсрочку от армии смогут россияне, получившие «высшее образование по специальностям и направлениям подготовки по перечню согласно приложению, либо без предъявления требований к указанному периоду работы при заключении трудового договора с аккредитованной организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования, окончания обучения в научной организации».

Это означает, что получить отсрочку россияне мужского пола могут, даже если их срок работы в ИТ-компании составляет меньше 11 месяцев. Но для этого нужно, чтобы с момента получения ими диплома о высшем образовании до приема на работу прошло не более года.

Когда правильное образование действительно имеет значение

Чтобы вероятность получения ИТ-специалистом отсрочки от армии была максимальной, ему нужно не только уложиться в сроки, оговоренные в постановлении правительства. Также от него требуется наличие подходящего профильного (или почти профильного) образования.

Опубликованный документ содержит перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, позволяющих ИТ-кадрам, не достигшим 27-летнего возраста, не переживать, что в ближайшем будущем их могут заставить ходить строем.

Данный список состоит из 75 специальностей. В нем есть как сугубо ИТ-профессии, например, «компьютерная безопасность» или «информатика и вычислительная техника», так и специальности, косвенно связанные с данной отраслью. Это, к примеру, «математика» или «физика».

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, дающих право на отсрочку от армии

№ п/п Наименование специальности, направления подготовки Код направления подготовки, специальности 1 Математика 01,03.01 или 01,04.01 2 Прикладная математика и информатика 01,03.02 или 01,04.02 3 Механика и математическое моделирование 01,03.03 или 01,04.03 4 Статистика 01,03.05 5 Прикладная математика 01,03.04 или 01,04.04 6 Фундаментальные математика и механика 01,05.01 7 Математика и компьютерные науки 02,03.01 или 02,04.01 8 Фундаментальная информатика и информационные технологии 02,03.02 или 02,04.02 9 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02,03.03 или 02,04.03 10 Физика 03,03.02 или 03,04.02

Примечательно, что в перечне есть и специальности и направления, очень далекие от ИТ, но, тем не менее, дающие право на отсрочку. Например, это «машиностроение», «авиастроение» или «двигатели летательных аппаратов».

Ответственность лежит на компаниях

Сообщать надзорным органам о работе в ИТ-компании, согласно постановлению правительства, должны вовсе не сами работники. Эта обязанность ложится непосредственно на организации.

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«Списки граждан формируются и направляются аккредитованными организациями в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу», – говорится документе. Следует отметить, что, согласно действующим правилам, в России ежегодно проходит два призыва в ряды вооруженных сил – осенний и весенний.

На момент публикации материала в России действовал весенний призыв. В постановлении правительства указано, что списки ИТ-специалистов, «предназначенные для использования в ходе призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2022 г., направляются аккредитованными организациями и Минцифры до 1 мая и до июня 2022 г., соответственно».

«Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам призывными комиссиями на основании направляемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Министерство обороны России не позднее, чем за 30 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу списка граждан», – говорится в документе.

Отсрочка одна, а целей несколько

Предоставление отсрочки от армии молодым ИТ-специалистам мужского пола – это часть третьего пакета мер поддержки ИТ-сферы. Также она, в теории, может помочь в решении масштабной кадровой проблемы – с конца февраля 2022 г. число ИТ-кадров в России стремительно сокращается.

CNews писал, что айтишники бегут из страны не сотнями и даже не тысячами, а десятками тысяч. По прогнозам экспертов, в апреле 2022 г. ситуация не только не стабилизируется, но и имеет все шансы ухудшиться.

Проблема настолько серьезная, что в конце марта 2022 г. в России даже появился законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Как сообщал CNews, за документом стоит компания бизнесмена-ресторатора Евгения Пригожина.

Документ обзывает российских ИТ-специалистов при выезде из России для трудоустройства в иностранную компанию получать разрешение Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Если же айтишники просто захотят покинуть страну, то им нужно уведомить об этом Погранслужбу, притом за месяц до предполагаемого отъезда. Несоблюдение этих требований авторы законопроекта предложили карать штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением на выезд из страны.

Данная инициатива встретила резкую критику со сторон властей. Против нее высказались Минцифры, Комитет Госдумы по информполитике и лично вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий отечественную ИТ-отрасль.