Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

Компания бизнесмена-ресторатора Евгения Пригожина разработала проект федерального закона, который регулирует порядок выезда ИТ-специалиста из России. Согласно ему, российский ИТ-специалист при выезде из России для трудоустройства в иностранную компанию должен получить разрешение ФСБ. Если же айтишники просто захотят покинуть страну, то они за месяц должны будут уведомить об этом Пограничную службу. Несоблюдение этих требований предлагается карать штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением на выезд из страны. Минцифры категорически против такой инициативы. С ведомством солидарны и в Комитете по информполитике. Также против запретов на выезд ИТ-специалистов за рубеж высказался и курирующий ИТ-отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ограничение ИТ-специалистов

Компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина разработала проект федерального закона, который призван затруднить выезд российских ИТ-специалистов за рубеж, а также их трудоустройство в иностранные компании. Документ «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов ИТ» опубликован на странице пресс-службы «Конкорда» в соцсети «Вконтакте».

Закон, говорится в документе, регулирует порядок выезда ИТ-специалиста из России. Так, российский ИТ-шник при выезде из страны должен предоставить не только паспорт, но и «документ подтверждающий направление уведомления в Пограничную службу Федеральной службы безопасности не менее чем за один месяц до даты пересечения границы». Но уже при выезде заграницу с целью трудоустройства ИТ-специалист обязан предоставить разрешение на выезд. Его должна будет выдать Федеральная служба безопасности (ФСБ), следует из документа.

Неисполнение требований этого закона предлагается карать штрафами в размере 100 тыс. руб. и ограничением на выезд из России до тех пор, пока такое разрешение не будет получено. Такие же меры предлагается принимать и в отношении тех ИТ-специалистов, которые сообщают о себе ложные сведения при оформлении документов на выезд. При этом в документе говорится не только о работающих ИТ-специалистах, но и о тех, кто на них учится.

К моменту публикации этого материала пост с законопроектом был удален из общего доступа.



Как это в «Конкорде» объясняют

«В рамках закона считаем правильным установить порядок дополнительного декларирования ИТ-специалистами выезда за границу и согласования с органами государственной безопасности РФ трудоустройства в иностранные компании, с целью проверки нахождения их в списках экстремистских организаций, а также в государственные органы стран, включенных в список недружественных», — говорится в сообщении «Конкорда».

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В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время происходят массовые и ежедневные кибератаки на десятки госресурсов и госкорпораций, а также системообразующих компаний, банков и СМИ. «В сложившейся ситуации массовый выезд ИТ-специалистов может негативно отразиться на кибербезопасности государственных систем, сетей и программ, привести к утечке данных, а также ослабить защиту указанных систем, что с учетом использования в социально важных сферах жизни современных технологий и массовых атак на них киберпреступников, приводит к необходимости принять срочные меры», — говорится в документе.

Евгений Пригожин — российский бизнесмен, ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса.

Представители компании «Конкорд» на своей странице «Вконтакте» категорически отрицает связь компаний Пригожина с организацией школьного питания. Он также, по их словам, не имеет отношения и не финансирует неофициальное вооруженное формирование ЧВК «Вагнера» и не имеет бизнес-интересов в странах Африки. Кроме того, отмечают представители «Конкорда», Пригожин не имеет отношения к Агентству интернет-исследований, которое обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Позиция Минцифры

Минцифры молниеносно отреагировало на инициативу компании «Конкорд» и выступило категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом, отмечают там.

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«Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании», - отмечают представители Минцифры.

Министерство проводит регулярные встречи с представителями ИТ-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ИТ-специалисты. «Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России – единственный разумный способ сохранить кадры», отмечают в министерстве.

Позиция Правительства



«Правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов за рубеж», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий ИТ-отрасль. Стратегия Правительства заключается в поддержке и развитии ИТ-сферы и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов. Также работать на иностранную компанию при желании может любой ИТ-специалист из любой точки мира, отметил Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил о беспрецедентных мерах поддержки ИТ-отрасли, которые Правительство подготовило в короткие сроки. Основные из них — налоговые льготы, освобождение от контрольных проверок, отсрочка от армии, доступные льготные кредиты и льготная ипотека.

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«Сейчас у нас уже в разработке амбициозные заказы — и тяжелый софт (CAD/CAM, ERP-системы), и потребительский — новые сервисы, видеоплатформы и масштабные проекты по микроэлектронике. Уверен, ИТ-специалисты смогут найти достойное применение своим компетенция у нас в стране», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Позиция Комитета по информполитике



Комитет Госдумы по информполитике также не поддержал инициативу. «Считаем, что такие запреты — приведут только к обратным последствиям», — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.