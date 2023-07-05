Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мировой ИТ-рынок Мировой рынок информационных технологий
УПОМИНАНИЯ
|05.07.2023
|
Восстановление мирового ИТ-рынка начнется уже в этом году
ация оказалась значительно хуже — в апреле 2023 г. тот же Gartner сообщил о том, что оценивает рост мирового ИТ-рынка в 2022 г. всего в 0,5%. Напомним, что расчеты Gartner основаны на анализе п
|10.06.2013
|
Мировой ИТ-рынок: половина денег уходит на «железо»
012 г. с объяснениями причин корректировки прогноза по каждой из составляющих ИТ-рынка. В структуре мирового ИТ-рынка преобладает оборудование – оно занимает около половины суммарного объема ры
|09.06.2013
|
Страны БРИКС — драйвер роста мирового рынка ИТ
Показатели развития мирового ИТ-рынка существенно отличаются в зависимости от сегмента. Так, по мнению аналитиков
|04.08.2010
|
IDC: Мировой ИТ-рынок вытягивают Китай и Россия
- на 17%, все без учета колебаний курсов валют. Аналитики фиксируют более быстрый, чем ожидалось, рост ИТ-рынка, но не списывают со счетов возможность второй волны кризиса Рассказывая об особенностях мирового ИТ-рынка в первой половине года, эксперты отмечают положительную динамику в корпоративном сегменте. Но вместе с тем добавляют, что многие компании по-прежнему опасаются второй волны кр
|16.07.2003
|
Китай займет место США на мировом ИТ-рынке?
более 70% всех высокотехнологичных продуктов, включая большую часть компьютеров и мониторов. Такие страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты успешно увеличивают свою долю на мировом ИТ-рынке, в то время как позиции Израиля на Ближнем Востоке зависят от исхода арабо-израильского конфликта. Чтобы успешно конкурировать с другими регионами, Центральной и Южной Африке н
Мировой ИТ-рынок и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобровников Борис 104 3
|Карпов Сергей 42 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 159 2
|Любимов Алексей 33 2
|Васильев Дмитрий 70 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Макаров Валентин 238 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
|Кузнецов Андрей 78 2
|Дьячков Виктор 37 2
|Умнов Николай 9 2
|Rossiter Nick - Росситер Ник 12 2
|Рейман Леонид 1053 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
|Касперская Наталья 299 1
|Греф Герман 457 1
|Оганесян Ашот 131 1
|Попов Сергей 145 1
|Краснов Александр 79 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Бровко Василий 54 1
|Романенко Андрей 92 1
|Швецов Владимир 51 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 13 1
|Оганесян Артак 31 1
|Егоров Александр 86 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гольцов Александр 81 1
|Варламов Кирилл 41 1
|Янкин Андрей 36 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Заикин Андрей 33 1
|Коростелев Павел 34 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Мельников Алексей 71 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Сухарев Алексей 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 3
|InformationWeek 241 3
|Bloomberg 1364 3
|Forbes - Форбс 891 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5985 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 2
|CRN 48 2
|Times 635 2
|ZDnet 662 1
|Tom’s Hardware 485 1
|DigiTimes - Издание 1320 1
|Harvard Business Review 20 1
|Юность - радиостанция 47 1
|Vnunet 224 1
|Silicon.com 364 1
|Ведомости 1155 1
|FT - Financial Times 1243 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1240 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 213 1
|Wired - Издание 239 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Fortune 210 1
|VNUNet.com 214 1
|Открытые системы ИД 175 1
|ТАСС Телеком 38 1
|CNews Журнал 166 1
|AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.