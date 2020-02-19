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ЮКОС НК ЮКОС Нефтяная компания
СОБЫТИЯ
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|19.02.2020
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«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»
и «Роснефтью» ее партнерами в «Сибинтеке» были структуры инвестиционной компании «Регион». Первоначально «Роснефть» стала совладельцем «Сибинтека» в 2007 г. в рамках продажи активов обанкротившегося «Юкоса» Михаила Ходорковского. Несколько фактов о фигурантах сделки «Сибинтек» был создан в 1999 г. в рамках «Юкоса» в качестве сервисной компании, предоставляющей услуги в области разраб
|03.05.2019
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За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса»
ая в 1999 г., Сибирская интернет компания («Сибинтек») изначально являлась частью ИТ-подразделения «Юкоса», но вскоре стала самостоятельной структурой. В 2000 г. получила статус единого ИТ-пост
|18.04.2016
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ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается
кипрская компания Hulley Enterprises, представляющая интересы экс-владельцев ЮКОС. Бывшие владельцы ЮКОСа не оставляют надежды заморозить $400 млн на счетах «Космической связи» Одновременно ист
|20.02.2008
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«Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса»
тем, что они будут вовлечены в процесс банкротства". Эдуард Ребгун, завершив процедуру банкротства «Юкоса», займется делами «Связного» Нечто подобное и происходило в ходе банкротства "Юкоса<
|16.05.2007
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ИТ-компании ЮКОСа приобрела "Нефть-Актив"
ния «Нефть-Актив» стала победителем открытого аукциона по продаже сервисных и интернет-компаний НК «ЮКОС». Цена приобретения составила 1 млрд 802 млн 880 тыс. руб., сообщает РБК. В ходе аукцион
|16.05.2007
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ИТ-компании ЮКОСа продают с молотка
федерального имущества (РФФИ) проведет сегодня аукцион по продаже ряда сервисных и ИТ-компаний НК «ЮКОС». Основу выставляемого на торги лота N14 составляют сервисные предприятия, оказывающие с
|16.03.2007
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«Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS
: мониторинг обстановки, контроль действий персонала и качества обслуживания клиентов. Внедрение на АЗС ЮКОСа систем видеонаблюдения облегчило работу сотрудников службы охраны. Наблюдение за пр
|18.11.2005
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"Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа
Напомним, что как сообщал CNews ранее, основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep — продала свою 51-процентную долю в «Сибинтек»
|08.11.2005
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Group Menatep продала "Сибинтек"
Основной владелец ЮКОСа – гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа прод
|08.11.2005
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Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"
Основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа
|25.02.2005
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"Сибинтек" держится на плаву
достигает 30% в некоторых филиалах, всего которых насчитывается 18. Учитывая проблемы, возникшие у ЮКОСа, на 2004 год, по словам г-на Шашурина, ставилась задача сохранить имеющийся уровень про
|30.12.2004
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Западные аналитики: "ВымпелКом" не повторит судьбы ЮКОСа
Опасения западных инвесторов и российских бизнесменов того, что сценарий ЮКОСа распространится на другие секторы российского бизнеса, рассеялись, сообщает РБК со ссыл
|05.08.2004
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Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"
ерской базы, содержащей данные о движении нефти и нефтепродуктов ряда компаний, входящих в холдинг «ЮКОС». Как и в прошлый раз, обыск не имел прямого отношения к деятельности самого «Сибинтека»
|13.07.2004
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МВД взялось за интернет-инициативы ЮКОС
«Федерация интернет-образования» (ФИО) является социальным проектом НК ЮКОС, цель которого - обучение учителей средних школ работе на компьютере и основам информ
|06.02.2004
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СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС
ания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полном
|08.08.2003
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"Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа
В связи с проведением Генеральной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных орг
|06.08.2003
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Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»
тек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на базах ЮКОСа. Компьютерные базы, созданные компанией для ЮКОСа, содержат данные о производств
|04.02.2003
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Эвенки вырвались в лидеры информатизации России
кии в апреле 2002 года в интервью газете «Коммерсант» Борис Золотарев заявил: «Мы не берем денег у «Юкоса», но мне помогают бывшие коллеги по «Юкосу» и «Сибинтеку». Возможно, о том же самом, но
|01.03.2002
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"СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"
ектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жизнеобеспечения. Комплекс будет иметь общую площад
|24.09.2001
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"Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал
На сайте RICN.ru появилась якобы инсайдерская информация о том, что компания "ЮКОС" приобрела пакеты акций телекоммуникационных компаний, принадлежавшие известному американскому производителю оборудования спутниковой связи "Эндрю" за $100 млн. - $120 млн. При этом привод
|24.09.2001
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"Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал
Сегодня появились слухи о том, что НК "ЮКОС" купила крупные пакеты акций компаний "Макомнет", "МетроКом", "Анаком", "Раском", "МКС"
|18.09.2001
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Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет"
торы - Министерство образования РФ и Федерация Интернет Образования при поддержке Нефтяной компании ЮКОС. На конференции выступили с докладами Министр образования России Владимир Филиппов, вице
|17.09.2001
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"МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию
, включая телефонию, интернет, корпоративную передачу данных. В проекте также участвует корпорация "ЮКОС", которая будет использовать строящуюся систему для организации корпоративной связи. Осн
|12.09.2000
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"СибИнтеК" осваивает новые рынки
ыла ориентирована, по сути, только на одного заказчика, говорит хотя бы соотношение между заказами "ЮКОСа" и внешними заказами в бизнесе СибИнтеК: приблизительно 10 к 1. Наша задача - в ближайш
|24.04.2000
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Президент нефтяной компании Юкос заявил, что интернетизация России возможна только при развитии образования
Президент нефтяной компании Юкос заявил, что Россия может так и не догнать другие страны в развитии Интернет, если не буд
|30.04.1999
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Microsoft и НК "ЮКОС" заключили соглашение о сотрудничестве
Корпорация Microsoft и НК "ЮКОС" подписали вчера протокол о намерениях, предполагающий подготовку и заключение генеральн
|01.03.1999
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"Галактика" и "Юкос" заключили корпоративное соглашение
Корпорация "Галактика" и нефтяная компания "Юкос" заключили корпоративное соглашение сроком на два года, до 2000г. Договором определен порядок и условия внедрения и эксплуатации комплексной информационной системы "Галактика" в головной к
|25.01.1999
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ЮКОС и "АйТи" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2001 года
На прошлой неделе нефтяная компания ЮКОС и компания "АйТи" подписали корпоративное соглашение о стратегическом сотрудничестве на период 1999-2001 гг. с целью создания унифицированной информационной системы управления персоналом,
ЮКОС НК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Чубайс Анатолий 222 6
|Миллер Алексей 21 4
|Алфёров Жорес 57 4
|Шашурин Сергей 9 4
|Лебедев Платон 4 4
|Василиадис Игорь 4 3
|Филиппов Владимир 33 3
|Ребгун Эдуард 3 3
|Ваган Игорь 3 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Аитов Тимур 197 3
|Мамут Александр 133 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Бобровников Борис 104 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Циолковский Константин 47 2
|Гусинский Владимир 19 2
|Прохоров Юрий 64 2
|Керимов Сулейман 28 2
|Левин Борис 57 2
|Доронин Александр 6 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Овчинников Борис 129 2
|Носик Антон 106 2
|Капцов Сергей 12 2
|Кутилов Евгений 22 2
|Граванова Юлия 20 2
|Гликман Феликс 16 2
|Власкин Андрей 18 2
|Золотарев Борис 3 2
|Фортов Владимир 16 2
|Хакамада Ирина 15 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Монахов Сергей 14 2
|Жданов Сергей 50 2
|Шаталов Сергей 11 2
|Бендин Сергей 10 2
|Владимиров-Крюков Андрей 2 2
|Мушер Семен 4 2
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