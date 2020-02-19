«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» и «Роснефтью» ее партнерами в «Сибинтеке» были структуры инвестиционной компании «Регион». Первоначально «Роснефть» стала совладельцем «Сибинтека» в 2007 г. в рамках продажи активов обанкротившегося «Юкоса» Михаила Ходорковского. Несколько фактов о фигурантах сделки «Сибинтек» был создан в 1999 г. в рамках «Юкоса» в качестве сервисной компании, предоставляющей услуги в области разраб

За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» ая в 1999 г., Сибирская интернет компания («Сибинтек») изначально являлась частью ИТ-подразделения «Юкоса», но вскоре стала самостоятельной структурой. В 2000 г. получила статус единого ИТ-пост

ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается кипрская компания Hulley Enterprises, представляющая интересы экс-владельцев ЮКОС. Бывшие владельцы ЮКОСа не оставляют надежды заморозить $400 млн на счетах «Космической связи» Одновременно ист

«Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса» тем, что они будут вовлечены в процесс банкротства". Эдуард Ребгун, завершив процедуру банкротства «Юкоса», займется делами «Связного» Нечто подобное и происходило в ходе банкротства "Юкоса<

ИТ-компании ЮКОСа приобрела "Нефть-Актив" ния «Нефть-Актив» стала победителем открытого аукциона по продаже сервисных и интернет-компаний НК «ЮКОС». Цена приобретения составила 1 млрд 802 млн 880 тыс. руб., сообщает РБК. В ходе аукцион

ИТ-компании ЮКОСа продают с молотка федерального имущества (РФФИ) проведет сегодня аукцион по продаже ряда сервисных и ИТ-компаний НК «ЮКОС». Основу выставляемого на торги лота N14 составляют сервисные предприятия, оказывающие с

«Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS : мониторинг обстановки, контроль действий персонала и качества обслуживания клиентов. Внедрение на АЗС ЮКОСа систем видеонаблюдения облегчило работу сотрудников службы охраны. Наблюдение за пр

"Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа Напомним, что как сообщал CNews ранее, основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep — продала свою 51-процентную долю в «Сибинтек»

Group Menatep продала "Сибинтек" Основной владелец ЮКОСа – гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа прод

Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек" Основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа

"Сибинтек" держится на плаву достигает 30% в некоторых филиалах, всего которых насчитывается 18. Учитывая проблемы, возникшие у ЮКОСа, на 2004 год, по словам г-на Шашурина, ставилась задача сохранить имеющийся уровень про

Западные аналитики: "ВымпелКом" не повторит судьбы ЮКОСа Опасения западных инвесторов и российских бизнесменов того, что сценарий ЮКОСа распространится на другие секторы российского бизнеса, рассеялись, сообщает РБК со ссыл

Генпрокуратура сокращает "Сибинтек" ерской базы, содержащей данные о движении нефти и нефтепродуктов ряда компаний, входящих в холдинг «ЮКОС». Как и в прошлый раз, обыск не имел прямого отношения к деятельности самого «Сибинтека»

МВД взялось за интернет-инициативы ЮКОС «Федерация интернет-образования» (ФИО) является социальным проектом НК ЮКОС, цель которого - обучение учителей средних школ работе на компьютере и основам информ

СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС ания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полном

"Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа В связи с проведением Генеральной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных орг

Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека» тек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на базах ЮКОСа. Компьютерные базы, созданные компанией для ЮКОСа, содержат данные о производств

Эвенки вырвались в лидеры информатизации России кии в апреле 2002 года в интервью газете «Коммерсант» Борис Золотарев заявил: «Мы не берем денег у «Юкоса», но мне помогают бывшие коллеги по «Юкосу» и «Сибинтеку». Возможно, о том же самом, но

"СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС" ектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жизнеобеспечения. Комплекс будет иметь общую площад

"Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал На сайте RICN.ru появилась якобы инсайдерская информация о том, что компания "ЮКОС" приобрела пакеты акций телекоммуникационных компаний, принадлежавшие известному американскому производителю оборудования спутниковой связи "Эндрю" за $100 млн. - $120 млн. При этом привод

"Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал Сегодня появились слухи о том, что НК "ЮКОС" купила крупные пакеты акций компаний "Макомнет", "МетроКом", "Анаком", "Раском", "МКС"

Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет" торы - Министерство образования РФ и Федерация Интернет Образования при поддержке Нефтяной компании ЮКОС. На конференции выступили с докладами Министр образования России Владимир Филиппов, вице

"МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию , включая телефонию, интернет, корпоративную передачу данных. В проекте также участвует корпорация "ЮКОС", которая будет использовать строящуюся систему для организации корпоративной связи. Осн

"СибИнтеК" осваивает новые рынки ыла ориентирована, по сути, только на одного заказчика, говорит хотя бы соотношение между заказами "ЮКОСа" и внешними заказами в бизнесе СибИнтеК: приблизительно 10 к 1. Наша задача - в ближайш

Президент нефтяной компании Юкос заявил, что интернетизация России возможна только при развитии образования Президент нефтяной компании Юкос заявил, что Россия может так и не догнать другие страны в развитии Интернет, если не буд

Microsoft и НК "ЮКОС" заключили соглашение о сотрудничестве Корпорация Microsoft и НК "ЮКОС" подписали вчера протокол о намерениях, предполагающий подготовку и заключение генеральн

"Галактика" и "Юкос" заключили корпоративное соглашение Корпорация "Галактика" и нефтяная компания "Юкос" заключили корпоративное соглашение сроком на два года, до 2000г. Договором определен порядок и условия внедрения и эксплуатации комплексной информационной системы "Галактика" в головной к