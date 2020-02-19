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ЮКОС НК ЮКОС Нефтяная компания

СОБЫТИЯ

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19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

и «Роснефтью» ее партнерами в «Сибинтеке» были структуры инвестиционной компании «Регион». Первоначально «Роснефть» стала совладельцем «Сибинтека» в 2007 г. в рамках продажи активов обанкротившегося «Юкоса» Михаила Ходорковского. Несколько фактов о фигурантах сделки «Сибинтек» был создан в 1999 г. в рамках «Юкоса» в качестве сервисной компании, предоставляющей услуги в области разраб
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса»

ая в 1999 г., Сибирская интернет компания («Сибинтек») изначально являлась частью ИТ-подразделения «Юкоса», но вскоре стала самостоятельной структурой. В 2000 г. получила статус единого ИТ-пост
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается

кипрская компания Hulley Enterprises, представляющая интересы экс-владельцев ЮКОС. Бывшие владельцы ЮКОСа не оставляют надежды заморозить $400 млн на счетах «Космической связи» Одновременно ист
20.02.2008 «Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса»

тем, что они будут вовлечены в процесс банкротства". Эдуард Ребгун, завершив процедуру банкротства «Юкоса», займется делами «Связного» Нечто подобное и происходило в ходе банкротства "Юкоса<
16.05.2007 ИТ-компании ЮКОСа приобрела "Нефть-Актив"

ния «Нефть-Актив» стала победителем открытого аукциона по продаже сервисных и интернет-компаний НК «ЮКОС». Цена приобретения составила 1 млрд 802 млн 880 тыс. руб., сообщает РБК. В ходе аукцион
16.05.2007 ИТ-компании ЮКОСа продают с молотка

федерального имущества (РФФИ) проведет сегодня аукцион по продаже ряда сервисных и ИТ-компаний НК «ЮКОС». Основу выставляемого на торги лота N14 составляют сервисные предприятия, оказывающие с
16.03.2007 «Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS

: мониторинг обстановки, контроль действий персонала и качества обслуживания клиентов. Внедрение на АЗС ЮКОСа систем видеонаблюдения облегчило работу сотрудников службы охраны. Наблюдение за пр
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа

Напомним, что как сообщал CNews ранее, основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep — продала свою 51-процентную долю в «Сибинтек»

08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек"

Основной владелец ЮКОСа – гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа прод
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"

Основной владелец ЮКОСа — гибралтарская Group Menatep продолжает избавляться от российских активов. Группа
25.02.2005 "Сибинтек" держится на плаву

достигает 30% в некоторых филиалах, всего которых насчитывается 18. Учитывая проблемы, возникшие у ЮКОСа, на 2004 год, по словам г-на Шашурина, ставилась задача сохранить имеющийся уровень про
30.12.2004 Западные аналитики: "ВымпелКом" не повторит судьбы ЮКОСа

Опасения западных инвесторов и российских бизнесменов того, что сценарий ЮКОСа распространится на другие секторы российского бизнеса, рассеялись, сообщает РБК со ссыл
05.08.2004 Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"

ерской базы, содержащей данные о движении нефти и нефтепродуктов ряда компаний, входящих в холдинг «ЮКОС». Как и в прошлый раз, обыск не имел прямого отношения к деятельности самого «Сибинтека»
13.07.2004 МВД взялось за интернет-инициативы ЮКОС

«Федерация интернет-образования» (ФИО) является социальным проектом НК ЮКОС, цель которого - обучение учителей средних школ работе на компьютере и основам информ
06.02.2004 СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС

ания СИБИНТЕК объявила о завершении 1 этапа комплексного проекта по реконструкции 11 терминалов НК «ЮКОС» и внедрении автоматизированных систем учета и управления. Специалисты СИБИНТЕК в полном
08.08.2003 "Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа

В связи с проведением Генеральной прокуратурой РФ 6 августа 2003 года обысков в офисе ЗАО “ЮКОС-Москва” пресс-служба компании “Сибинтек” заявила, что объектом внимания следственных орг
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»

тек" занимается разработкой автоматизации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на базах ЮКОСа. Компьютерные базы, созданные компанией для ЮКОСа, содержат данные о производств
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России

кии в апреле 2002 года в интервью газете «Коммерсант» Борис Золотарев заявил: «Мы не берем денег у «Юкоса», но мне помогают бывшие коллеги по «Юкосу» и «Сибинтеку». Возможно, о том же самом, но
01.03.2002 "СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"

ектуальный комплекс "Дубининское". В рамках проекта предусмотрено оснащение новой штаб-квартиры НК "ЮКОС" современными системами управления и жизнеобеспечения. Комплекс будет иметь общую площад
24.09.2001 "Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал

На сайте RICN.ru появилась якобы инсайдерская информация о том, что компания "ЮКОС" приобрела пакеты акций телекоммуникационных компаний, принадлежавшие известному американскому производителю оборудования спутниковой связи "Эндрю" за $100 млн. - $120 млн. При этом привод
24.09.2001 "Мир Телеком": "ЮКОС" нас не покупал

Сегодня появились слухи о том, что НК "ЮКОС" купила крупные пакеты акций компаний "Макомнет", "МетроКом", "Анаком", "Раском", "МКС"

18.09.2001 Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет"

торы - Министерство образования РФ и Федерация Интернет Образования при поддержке Нефтяной компании ЮКОС. На конференции выступили с докладами Министр образования России Владимир Филиппов, вице
17.09.2001 "МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию

, включая телефонию, интернет, корпоративную передачу данных. В проекте также участвует корпорация "ЮКОС", которая будет использовать строящуюся систему для организации корпоративной связи. Осн
12.09.2000 "СибИнтеК" осваивает новые рынки

ыла ориентирована, по сути, только на одного заказчика, говорит хотя бы соотношение между заказами "ЮКОСа" и внешними заказами в бизнесе СибИнтеК: приблизительно 10 к 1. Наша задача - в ближайш
24.04.2000 Президент нефтяной компании Юкос заявил, что интернетизация России возможна только при развитии образования

Президент нефтяной компании Юкос заявил, что Россия может так и не догнать другие страны в развитии Интернет, если не буд
30.04.1999 Microsoft и НК "ЮКОС" заключили соглашение о сотрудничестве

Корпорация Microsoft и НК "ЮКОС" подписали вчера протокол о намерениях, предполагающий подготовку и заключение генеральн
01.03.1999 "Галактика" и "Юкос" заключили корпоративное соглашение

Корпорация "Галактика" и нефтяная компания "Юкос" заключили корпоративное соглашение сроком на два года, до 2000г. Договором определен порядок и условия внедрения и эксплуатации комплексной информационной системы "Галактика" в головной к
25.01.1999 ЮКОС и "АйТи" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2001 года

На прошлой неделе нефтяная компания ЮКОС и компания "АйТи" подписали корпоративное соглашение о стратегическом сотрудничестве на период 1999-2001 гг. с целью создания унифицированной информационной системы управления персоналом,


Публикаций - 164, упоминаний - 316

ЮКОС НК и организации, системы, технологии, персоны:

Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Microsoft Corporation 25775 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Oracle Corporation 7074 11
Ростелеком 10948 9
Раском - Rascom 51 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Metrocom - Метроком 89 7
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 7
МегаФон 10742 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 6
SAP SE 5601 6
Cisco Systems 5372 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 6
АйТи 1519 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Питерская группа связистов 441 4
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Крок - Croc 1964 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Парус Корпорация 206 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Весть-Метатехнология 33 3
Convera Technologies 19 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 18
Газпром ПАО 1493 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 16
Менатеп - Menatep 39 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 9
Альфа-Банк 1979 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Татнефть 243 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 3
Cukurova 97 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Альфа-Групп 745 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Конституционный суд РФ 112 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
Microsoft Windows 2000 8678 19
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
SAP Sybase 292 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 4
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