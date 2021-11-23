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Славнефть НГК Ярославнефтеоргсинтез Славнефть-ЯНОС Мегионнефтегаз Красноярскнефтегаз

Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 71 дело, на cумму 81 556 324 ₽*

Судебные дела (71) на сумму 81 556 324 ₽*
в качестве истца (66) на сумму 79 197 361 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 2 252 355 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.11.2021 «Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»

Проведенные испытания показали корректную работу электронных сервисов НГК «Славнефть» и ФНС России по базовым сценариям взаимодействия в рамках налогового монитори
23.06.2020 Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД

отметил Тимур Кудояров, начальник отдела банковских операций департамента корпоративных финансов, «НГК Славнефть». «Подключение еще одного крупного банка сигнализирует о востребованности и акт
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion

чшился интерфейс системы. Антон Фёдоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам НГК «Славнефть», отметил: «В результате реализации проекта мы смогли значительно оптимизирова
17.03.2017 «Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе»

«Майтэк» объявила о работе над внедрением мобильного управления процессами в «Славнефть-Мегионнефтегаз» с помощью Directum Solo. Как рассказали CNews в компании, удаленное
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum

», генеральный партнер Directum, завершила еще один этап автоматизации документооборота в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Теперь все закупочные процессы предприятия — от формирования потре
11.02.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «Славнефти-Мегионнефтегазе»: второй этап проекта

неральный партнер Directum, приступила ко второму этапу работ по внедрению СЭД Directum в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом CNews сообщили в компании Directum. «Славнефть-Меги
20.05.2013 «Славнефть-Мегионнефтегаз» консолидировал разнородные ИТ-системы на базе Oracle Exadata

ность ИТ-систем. «Славнефть-Мегионнефтегаз» (СН-МНГ) является основным нефтедобывающим предприятием НГК «Славнефть». Территория производственной деятельности — Нижневартовский и Сургутский райо
04.04.2011 МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС»

емы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяной компании «Славнефть-ЯНОС» был
29.03.2011 «Славнефть» внедрила систему консолидации финансовой отчетности на базе решений Oracle Hyperion

ть». До текущего момента подготовка консолидированной финансовой отчетности по стандартам US GAAP в НГК «Славнефть» велась в стандартных офисных приложениях. С целью оптимизации соответствующег
12.12.2008 «НГК «Славнефть» построила систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

рограммного продукта Oracle Hyperion Planning в одной из крупнейших нефтегазовых компаний России - «НГК «Славнефть». «НГК «Славнефть» - вертикально-интегрированная компания, в состав кот
14.08.2008 «НГК «Славнефть» строит систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

Специалисты ЛАНИТ приступили к созданию системы бюджетного управления в «НГК «Славнефть», одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Решение будет разработано

22.01.2008 IBS интегрировала бизнес-процессы снабжения и ТОРО на «Славнефть-ЯНОС»

Компания IBS разработала для компании «Славнефть-ЯНОС» концептуальную модель интеграции бизнес-процессов материального снабжения и т
10.01.2008 ИТ-инфраструктурой «Славнефть-Мегионнефтегаза» управляет решение «Микротест»

ия ИТ-инфраструктуры предназначена для автоматизации деятельности вычислительного центра «Славнефть-Мегионнефтегаза», обслуживающего территориально распределенную сеть внутренних заказчиков ИТ-
10.04.2007 «АйТи» построила ИТ-инфраструктуру нового офиса «Славнефти»

абота серверов компании. Кроме того, специалисты «АйТи» организовали переезд более 300 сотрудников «Славнефти» в течение 2-х дней, что позволило избежать остановки деятельности центрального офи
26.05.2005 «Славнефть» делает ставку на отечественные серверы

ерез научно-исследовательские учреждения, через геологию и сейсморазведку. Проект, реализованный в «Славнефти» - это наш первый опыт поставки оборудования в нефтегазовый сектор». Преимущества б
24.08.2004 "РТСофт" автоматизировала нефтедобычу в "ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз"

Компания РТСофт завершила проектные и пуско-наладочные работы в ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по внедрению программного комплекса, обеспечивающего интеграцию дан
13.07.2001 "ЛАНИТ" завершил проект по автоматизации процесса бюджетирования в АО "НГК "Славнефть"

В нефтегазовой компании "Славнефть" завершен проект по внедрению автоматизированной системы бюджетирования. Данное реш
01.02.2001 Cisco Systems и Step Logic провели работы по повышению защищенности корпоративной сети компании "Славнефть"

ии, сообщили о проведении работ по повышению защищенности корпоративной сети Нефтегазовой компании "Славнефть". Для обеспечения защиты сети НГК "Славнефть" компания Step Logic предложила
25.02.1999 "Славнефть" и "Парус" заключили договор на поставку системы управления

Корпорация "Парус" и одно из крупнейших российских предприятий нефтегазового комплекса, ОАО "НГК Славнефть", на днях заключили договор на поставку системы управления для предприятий сред

Публикаций - 58, упоминаний - 131

Славнефть НГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5567 14
Oracle Corporation 7044 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 5
МегаФон 10542 4
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 51 4
Microsoft Corporation 25662 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 3
Directum - Директум 1240 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9434 3
SAP CIS - САП СНГ 867 3
Геонафт - Геонавигационные технологии 4 2
Телеком-защита 53 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 2
ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 8 2
Dell EMC 5163 2
Cisco Systems 5337 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
9448 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 2
Комплит - Complete 113 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 2
Парус Корпорация 206 2
Микротест 285 2
Газинформсервис - ГИС 480 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 2
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
Ortems 17 1
Ланит Консалтинг 14 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 14
Газпром ПАО 1469 11
Татнефть 240 8
Газпром трансгаз 157 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 7
Газпром нефть 701 6
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 6
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8693 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3118 4
Евросеть 1420 4
Сургутнефтегаз - СНГ 286 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 4
Россети Ленэнерго 1698 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 706 3
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 3
Русэнергосбыт 10 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 13 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 2
КуйбышевАзот 20 2
Транснефть - Транснефтепродукт 10 2
ГПБ - Газпромбанк 1255 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 316 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 2
Русагро Группа Компаний 363 2
Северсталь ПАО - Severstal 614 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 2
Royal Dutch Shell - Шелл 231 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 969 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5908 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Федеральное собрание Российской Федерации 316 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63810 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35567 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13787 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7702 11
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24995 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9290 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15795 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60702 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8108 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27043 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13677 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34127 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12023 4
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 656 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5548 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2346 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 793 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 205 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4824 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1091 3
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 3
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7549 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 937 2
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Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 8
Oracle Hyperion 259 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 5
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 4
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 3
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 3
Oracle Exalogic 73 2
SAP - mySAP.com 38 2
Oracle Utilities 38 2
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 2
Oracle Hyperion Pillar 28 2
Microsoft Office 4111 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
InterSystems Cache 143 1
SAP Oil&Gas - mySAP Oil&Gas 1 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
IBM Cognos PowerPlay 3 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Adobe PostScript 117 1
Лоялти Партнерс Восток - Малина - программа лояльности 5 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 67 1
Luftschiffbau Zeppelin NT - Zeppelin Neue Technologie 1 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 1
Nortel Meridian 38 1
NASA Saturn - серия американских ракет-носителей 9 1
Табаков Валерий 11 3
Кощеев Сергей 3 3
Каримов Руслан 57 2
Полещук Александр 8 2
Бартенева Мария 33 2
Аветисян Армен 47 2
Горянский Павел 31 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Гревцев Владимир 22 2
Петров Владимир 19 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Цветков Юрий 9 2
Кудрявцев Андрей 15 2
Подольская Екатерина 9 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Любимов Игорь 6 2
Бендин Сергей 10 2
Нейман Игорь 6 2
Табаков Сергей 2 2
Лачугин Сергей 2 2
Горожанкин Павел 4 2
Илюшин Павел 3 2
Федоренко Юрий 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Аскаров Айдар 2 2
Вагапов Владислав 3 2
Пиньковский Денис 2 2
Уваров Герман 2 2
Яскин Владимир 2 2
Ицкович Эммануил 2 2
Михайлова Стелла 7 2
Новиков Евгений 49 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 49 2
Чернов Антон 23 2
Кравченко Константин 101 2
Суслов Андрей 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 163976 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47170 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54333 6
Европа 24879 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1378 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 4
Германия - Федеративная Республика 13127 4
Россия - УФО - Тюменская область 1347 4
Азия - Азиатский регион 5875 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19323 3
Украина 7899 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1034 3
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 258 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 2
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Куюмбинский район - Куюмба 5 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 2
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 2
Африка - Африканский регион 3624 2
Ближний Восток 3129 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 774 2
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 899 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1025 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 70 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 92 1
Сатурн - Титан (спутник) 526 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52833 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56930 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8418 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26924 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21299 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33234 6
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6632 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1450 5
Аудит - аудиторский услуги 3357 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 3
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1002 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 2
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 2
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FT - Financial Times 1283 1
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Fortune Global 100 142 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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