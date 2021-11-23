Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз

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|23.11.2021
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«Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»
Проведенные испытания показали корректную работу электронных сервисов НГК «Славнефть» и ФНС России по базовым сценариям взаимодействия в рамках налогового монитори
|23.06.2020
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Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД
отметил Тимур Кудояров, начальник отдела банковских операций департамента корпоративных финансов, «НГК Славнефть». «Подключение еще одного крупного банка сигнализирует о востребованности и акт
|10.07.2019
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«Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion
чшился интерфейс системы. Антон Фёдоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам НГК «Славнефть», отметил: «В результате реализации проекта мы смогли значительно оптимизирова
|17.03.2017
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«Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе»
«Майтэк» объявила о работе над внедрением мобильного управления процессами в «Славнефть-Мегионнефтегаз» с помощью Directum Solo. Как рассказали CNews в компании, удаленное
|15.02.2016
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«Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum
», генеральный партнер Directum, завершила еще один этап автоматизации документооборота в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Теперь все закупочные процессы предприятия — от формирования потре
|11.02.2015
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«МайТэк» внедряет Directum в «Славнефти-Мегионнефтегазе»: второй этап проекта
неральный партнер Directum, приступила ко второму этапу работ по внедрению СЭД Directum в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом CNews сообщили в компании Directum. «Славнефть-Меги
|20.05.2013
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«Славнефть-Мегионнефтегаз» консолидировал разнородные ИТ-системы на базе Oracle Exadata
ность ИТ-систем. «Славнефть-Мегионнефтегаз» (СН-МНГ) является основным нефтедобывающим предприятием НГК «Славнефть». Территория производственной деятельности — Нижневартовский и Сургутский райо
|04.04.2011
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МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС»
емы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяной компании «Славнефть-ЯНОС» был
|29.03.2011
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«Славнефть» внедрила систему консолидации финансовой отчетности на базе решений Oracle Hyperion
ть». До текущего момента подготовка консолидированной финансовой отчетности по стандартам US GAAP в НГК «Славнефть» велась в стандартных офисных приложениях. С целью оптимизации соответствующег
|12.12.2008
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«НГК «Славнефть» построила систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning
рограммного продукта Oracle Hyperion Planning в одной из крупнейших нефтегазовых компаний России - «НГК «Славнефть». «НГК «Славнефть» - вертикально-интегрированная компания, в состав кот
|14.08.2008
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«НГК «Славнефть» строит систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning
Специалисты ЛАНИТ приступили к созданию системы бюджетного управления в «НГК «Славнефть», одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Решение будет разработано
|22.01.2008
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IBS интегрировала бизнес-процессы снабжения и ТОРО на «Славнефть-ЯНОС»
Компания IBS разработала для компании «Славнефть-ЯНОС» концептуальную модель интеграции бизнес-процессов материального снабжения и т
|10.01.2008
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ИТ-инфраструктурой «Славнефть-Мегионнефтегаза» управляет решение «Микротест»
ия ИТ-инфраструктуры предназначена для автоматизации деятельности вычислительного центра «Славнефть-Мегионнефтегаза», обслуживающего территориально распределенную сеть внутренних заказчиков ИТ-
|10.04.2007
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«АйТи» построила ИТ-инфраструктуру нового офиса «Славнефти»
абота серверов компании. Кроме того, специалисты «АйТи» организовали переезд более 300 сотрудников «Славнефти» в течение 2-х дней, что позволило избежать остановки деятельности центрального офи
|26.05.2005
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«Славнефть» делает ставку на отечественные серверы
ерез научно-исследовательские учреждения, через геологию и сейсморазведку. Проект, реализованный в «Славнефти» - это наш первый опыт поставки оборудования в нефтегазовый сектор». Преимущества б
|24.08.2004
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"РТСофт" автоматизировала нефтедобычу в "ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз"
Компания РТСофт завершила проектные и пуско-наладочные работы в ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по внедрению программного комплекса, обеспечивающего интеграцию дан
|13.07.2001
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"ЛАНИТ" завершил проект по автоматизации процесса бюджетирования в АО "НГК "Славнефть"
В нефтегазовой компании "Славнефть" завершен проект по внедрению автоматизированной системы бюджетирования. Данное реш
|01.02.2001
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Cisco Systems и Step Logic провели работы по повышению защищенности корпоративной сети компании "Славнефть"
ии, сообщили о проведении работ по повышению защищенности корпоративной сети Нефтегазовой компании "Славнефть". Для обеспечения защиты сети НГК "Славнефть" компания Step Logic предложила
|25.02.1999
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"Славнефть" и "Парус" заключили договор на поставку системы управления
Корпорация "Парус" и одно из крупнейших российских предприятий нефтегазового комплекса, ОАО "НГК Славнефть", на днях заключили договор на поставку системы управления для предприятий сред
Славнефть НГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
|Табаков Валерий 11 3
|Кощеев Сергей 3 3
|Каримов Руслан 57 2
|Полещук Александр 8 2
|Бартенева Мария 33 2
|Аветисян Армен 47 2
|Горянский Павел 31 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Петров Владимир 19 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Цветков Юрий 9 2
|Кудрявцев Андрей 15 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Любимов Игорь 6 2
|Бендин Сергей 10 2
|Нейман Игорь 6 2
|Табаков Сергей 2 2
|Лачугин Сергей 2 2
|Горожанкин Павел 4 2
|Илюшин Павел 3 2
|Федоренко Юрий 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Вагапов Владислав 3 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Уваров Герман 2 2
|Яскин Владимир 2 2
|Ицкович Эммануил 2 2
|Михайлова Стелла 7 2
|Новиков Евгений 49 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 49 2
|Чернов Антон 23 2
|Кравченко Константин 101 2
|Суслов Андрей 12 2
|Царьград - телеканал 29 1
|СК Пресс 17 1
|Washington Profile 142 1
|Открытые системы ИД 176 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
|FT - Financial Times 1283 1
|23ABC News 182 1
|Комсомольская правда ИД 80 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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