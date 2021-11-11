Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 151395
ИКТ 11849
Организации 9451
Ведомства 1435
Ассоциации 892
Технологии 3277
Системы 23204
Персоны 63045
География 2445
Статьи 1470
Пресса 1109
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2398
Мероприятия 837

Oracle Exadata Database Machine Линейка машин баз данных


 

"Облако в режиме Enterprise" Дмитрий Юдин, Директор по развитию бизнеса, Oracle в России и СНГ на CNews FORUM 2021.


11.11.2021 Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса

му многие заказчики начали делать запросы на поставки новой версии программно-аппаратных комплексов Exadata еще до официального анонса. CNews: Вызвала ли пандемия изменение спроса на продукты O
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure

тестирование своей оптимизированной для работы в облаке открытой программной платформы TranzAxis на Oracle Exadata Cloud Service X8M. Следуя своей стратегии постоянного развития и оптимизации T
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов

тов по модели «Облако Oracle у клиента». Это предложение расширяет преимущества облачного портфолио Oracle Exadata Cloud@Customer, которое уже три года пользуется успехом на рынке. Новинка объе
23.04.2020 «Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных

тформы обеспечивается хабом данных, построенным на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata, технологиях Oracle Database и Oracle GoldenGate. Хаб с использованием событий
11.02.2020 «Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer

«Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, выбрала облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для разработки и быстрого развертывания тестовых сред своих

24.07.2019 «Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata

В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Sui
18.06.2019 Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8

Корпорация Oracle объвила о выпуске в продажу нового поколения оптимизированных комплексов Oracle Exadata Database Machine X8 , в основе которого существенное усовершенствование аппара
24.10.2018 Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков

анных Oracle в своем собственном центре обработки данных. Кроме того, Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) и Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) теперь работают в облачной инфраструктуре Oracle Exadata Infrastructure двух типов. Это разделяемая архитектура, основное преимущество которой – минимальная стоимость, и выделенная, – которую отличает очень высокая степень изолированно
13.10.2017 Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище

Oracle анонсировала следующее поколение оптимизированных комплексов Oracle Exadata X7 с существенными усовершенствованиями аппаратного и программного обеспечения
23.08.2017 Oracle предоставила Oracle Exadata Cloud в передовой облачной инфраструктуре

Oracle объявила, что облачное решение Oracle Exadata Cloud теперь доступно в облачной инфраструктуре Oracle следующего поколения. С
19.06.2017 Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени

была представлена в шести разрозненных системах, на интегрированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Согласно AS ONE, такая консолидация сократила объем операций в пять раз и улу
09.03.2017 Oracle представила облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine для размещения в ЦОД клиента

Oracle объявила о расширении портфолио Oracle Cloud at Customer и начале продаж облачных сервисов Oracle Exadata Cloud Machine, продолжая помогать организациям получать преимущества публичных
22.12.2016 «Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»

ении проекта по переносу высоконагруженных систем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, россий
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata

явила об успешном завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы TranzAxis на Oracle Exadata Database Machine. Как рассказали CNews в Compass Plus, машина баз данных Or
07.09.2016 IBS получила право инсталляции программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata в России

cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Данный статус позволит компании предоставить российским зака
05.07.2016 R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке

о переводу функциональности хранилища данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта закл
04.04.2016 «Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России

олучила от корпорации Oracle право инсталлировать и конфигурировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Об этом CNews сообщили в «Открытых Технологиях». На данный м
15.12.2015 «Инфосистемы Джет» получили право инсталляции Oracle Exadata в России

cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine у заказчиков в России. Таким образом интегратор расширил спек
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata

ания «Согласие» перевела базы данных ERP-системы на оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata. Об этом CNews сообщили в компании «Инфосистемы Джет», Oracle Platinum Partner
29.01.2015 Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata

раммы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точка
26.01.2015 Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России

(ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клиентам, использующим оптимизированный программно-аппаратный

23.01.2015 Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems

ые Virtual Compute Appliance X5 и Oracle FS1 Series Flash Storage System, а также шестым поколением Oracle Exadata Database Machine X5. Об этом CNews сообщили в корпорации Oracle. «Мы собираемс
22.07.2014 Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory

стойку. Аппаратное обеспечение Exadata Database Machine X4-8 функционально совместимо с комплексами Oracle Exadata Database Machine предыдущих поколений, что позволяет клиентам расширять сущест
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL

ем SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщили CNews в Oracle. По словам разработчиков, благодаря

03.06.2014 RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine

илища, был протестирован и адаптирован к работе на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine. RS-DataHouse также поддерживает Oracle Linux, сообщили CNews
28.05.2014 «Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС

В «Инвестторгбанке» завершено развертывание Oracle Exadata для обеспечения работы новой автоматизированной банковской системы (АБС). В со
13.12.2013 Oracle привезла в Россию новое поколение Exadata

Обновленная машина Exadata для работы с большими объемами данных стала доступная для заказа в России, заявили в

11.12.2013 Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM

запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позволила повысить привлекательность п
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»

зателем совокупной стоимости владения. Oracle Big Data Appliance X4-2, Oracle Big Data Connectors и Oracle Exadata вместе формируют комплексную и интегрированную платформу для «Больших данных».
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine

ии, сообщила об успешном завершении процедуры валидации семейства продуктов SmartVista по программе Oracle Exadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata

20.05.2013 «Славнефть-Мегионнефтегаз» консолидировал разнородные ИТ-системы на базе Oracle Exadata

олидировала все корпоративные приложения на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. Новая платформа позволила объединить разнородные ИТ-ресурсы

25.03.2013 R-Style Softlab протестировала ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata

Компания R-Style Softlab объявила об успешном завершении тестирования ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata. Как показали испытания, при использовании системы на данном оборудовании дост
14.01.2013 GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инновационной платформы компании удалось повысить

31.10.2012 Oracle представила в России новое поколение серверных систем

Корпорация Oracle представила в России обновленный программно-аппаратный комплекс Exadata X3 In-Memory Machine, предназначенный для выполнения СУБД, и Exalogic Elastic Cloud X
02.10.2012 Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine

Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine – новое поколение оптимизированных программно-ап
24.04.2012 Oracle Exalogic и Oracle Exadata повышают производительность Oracle ATG Web Commerce

для выполнения на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exalogic Elastic Cloud и Oracle Exadata Database Machine с целью помочь розничным компаниям, использующим различные ка
02.03.2012 ФОРС: Одна стойка Exadata может заменить несколько шкафов с серверами

пания предлагает оптимизированные инфраструктурные решения на платформе Oracle - машину баз данных, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud для развертывания частных обла
27.01.2012 «Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

тформы для совершенствования программы «Малина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов компле
21.12.2011 Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud повышают производительность биллингового решения Oracle BRM

птимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exalogic Elastic Cloud и трех полных стойках Oracle Exadata Database Machine с операционной системой Oracle Enterprise Linux, способно обе
31.10.2011 РДТЕХ предлагает услуги по миграции на Oracle Exadata

Компания РДТЕХ объявила о получении специализации Oracle Exadata, подтверждающей готовность компании к работе с новым программно-аппаратным ком

Публикаций - 210, упоминаний - 461

Oracle Exadata Database Machine и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6585 191
SAP SE 5180 20
IBM - International Business Machines Corp 9387 18
Teradata 208 17
Oracle Siebel Systems 506 15
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 243 13
Intel Corporation 12018 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1051 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 10
ФОРС - Центр разработки 610 10
Microsoft Corporation 24306 9
Oracle - Sun Microsystems 2210 8
Dell EMC 4996 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 168 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 496 6
Крок - Croc 1768 5
Прогноз 1604 5
HP Inc. 5652 5
Cloudera 57 5
Google LLC 11531 4
SAS Institute 957 4
Компьюлинк ГК - Compulink 438 4
МегаФон 8232 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8551 4
IBS - ИБС экспертиза 155 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 707 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 4
7890 4
ФОРС Дистрибуция 31 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 122 4
Broadcom - VMware - Greenplum 84 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 146 3
Compass Plus - Компас плюс 50 3
Лоялти Партнерс Восток 5 3
GitHub 734 3
NetApp - Network Appliance 632 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 3
Комплит - Complete 86 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6876 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2711 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 7
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 61 6
Альфа-Банк 1706 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 172 5
Спортмастер - Sportmaster 173 5
Мосводоканал МГУП 66 5
Лента - Сеть розничной торговли 1987 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6876 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 185 3
ВТБ - ВТБ24 664 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 274 3
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 33 3
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 264 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 634 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 858 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 797 2
Ингосстрах СПАО 402 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1555 2
ПСБ - Промсвязьбанк 816 2
Почта Банк 443 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 229 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 214 2
Комус 90 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 46 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
FICO 48 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Adidas - Адидас 158 1
АСК 42 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4485 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1863 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1329 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10963 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1803 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 17 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 882 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4295 2
Федеральное казначейство России 1700 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 296 1
UK Government - Правительство Великобритании 152 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 43 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 304 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 20 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 25 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 61 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 74 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 393 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5258 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 948 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 221 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5674 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2482 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1045 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2136 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1163 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61840 126
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10715 116
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28481 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20128 79
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8973 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10602 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15218 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6068 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4342 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29161 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23258 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24287 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9007 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5732 27
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5452 26
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 170 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6337 23
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 240 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1952 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20261 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6391 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9401 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2869 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5766 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47155 19
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4470 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10315 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17148 18
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 280 17
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1581 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6923 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5010 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9434 17
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1564 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25229 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4293 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2958 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2659 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12232 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19885 14
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 532 79
Oracle Exalogic 73 58
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 986 38
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 211 36
Oracle СУБД 623 27
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 25
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 140 25
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 23
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 23
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 124 22
Apache Hadoop 417 22
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 36 22
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 40 21
Oracle Engineered Systems 42 21
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 21
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 177 20
Oracle Java - язык программирования 2952 20
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 34 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 920 19
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 18
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 18
Intel x86 - архитектура процессора 1777 17
Oracle - Sun Solaris OS 166 16
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 15
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 14
Oracle PeopleSoft 418 14
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 65 14
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 201 11
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 11
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database 38 11
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 11
Linux OS 9454 10
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 113 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1319 9
Oracle ODA - Oracle Database Appliance 18 9
Oracle Applications 69 8
Oracle Utilities 38 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1093 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3085 8
Microsoft Windows 15286 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 16
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 12
Hurd Mark - Херд Марк 95 4
Fowler John - Фаулер Джон 22 4
Загнетко Александр 26 4
Лановенко Валерий 46 4
Тамбовский Андрей 14 4
Киселёв Павел 6 4
Жуков Олег 23 4
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 3
Урусов Виктор 91 3
Пивоваров Андрей 12 3
Карев Аркадий 19 3
Кручинин Денис 5 3
Catz Safra - Катц Сафра 40 3
Дубинин Вадим 27 3
Орловская Мария 13 3
Щербаков Борис 46 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Прудовский Андрей 2 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Филимоненок Павел 19 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Извеков Алексей 8 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Симаков Олег 113 2
Бабаев Денис 2 2
Кощеев Сергей 3 2
Пеший Андрей 5 2
Халяпин Сергей 82 2
Сенаторов Виталий 7 2
Курочка Алексей 6 2
Ананьин Алексей 78 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Бурмагин Михаил 4 2
Струченко Алексей 8 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 2
Шурмина Нина 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 137776 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13935 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41790 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51408 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 11
Европа 21534 10
США - Калифорния - Сан-Франциско 1406 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16759 7
Япония 13179 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 5
Украина 7504 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 68 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16434 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1750 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2831 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 399 4
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 193 4
Южная Корея - Республика 6540 3
Россия - УФО - Челябинская область 1132 3
Азия - Азиатский регион 5373 3
Казахстан - Республика 5397 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1466 3
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 2
Европа Восточная 3051 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2944 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7097 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1340 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1399 2
Америка - Американский регион 2120 2
Армения - Республика 2250 2
Узбекистан - Республика 1661 2
Беларусь - Белоруссия 5462 2
Турция - Турецкая республика 2284 2
Оман Султанат 109 2
Китай - Шанхай 767 1
Мексика - Керетаро 3 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 70 1
США - Калифорния - Санта-Клара 179 1
Таджикистан - Республика 841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46366 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48934 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13196 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23008 31
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2121 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12655 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5434 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7633 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15800 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5582 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5788 11
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1160 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10559 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3455 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17487 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5819 9
Энергетика - Energy - Energetically 4872 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2988 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9339 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7169 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2008 8
Статистика - Statistics - статистические данные 1678 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5584 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2614 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2800 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6495 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27594 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4823 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4662 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5210 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2347 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4556 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1025 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2717 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6679 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2179 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7309 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3614 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6018 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4516 4
TAdviser - Центр выбора технологий 377 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11144 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 111 1
Silicon 481 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1672 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 959 1
Открытые системы ИД 173 1
IDC - International Data Corporation 4892 21
Gartner - Гартнер 3526 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2990 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7870 1
IDC Research 11 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 140 1
Analysys Mason 26 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 321 1
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 921 1
Oracle Academy 8 1
Oracle OpenWorld 65 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1027 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1183 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1299558, в очереди разбора - 796404.
Создано именных указателей - 151395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024