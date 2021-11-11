Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса му многие заказчики начали делать запросы на поставки новой версии программно-аппаратных комплексов Exadata еще до официального анонса. CNews: Вызвала ли пандемия изменение спроса на продукты O

Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure тестирование своей оптимизированной для работы в облаке открытой программной платформы TranzAxis на Oracle Exadata Cloud Service X8M. Следуя своей стратегии постоянного развития и оптимизации T

Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов тов по модели «Облако Oracle у клиента». Это предложение расширяет преимущества облачного портфолио Oracle Exadata Cloud@Customer, которое уже три года пользуется успехом на рынке. Новинка объе

«Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных тформы обеспечивается хабом данных, построенным на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata, технологиях Oracle Database и Oracle GoldenGate. Хаб с использованием событий

«Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer «Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, выбрала облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для разработки и быстрого развертывания тестовых сред своих

«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Sui

Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8 Корпорация Oracle объвила о выпуске в продажу нового поколения оптимизированных комплексов Oracle Exadata Database Machine X8 , в основе которого существенное усовершенствование аппара

Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков анных Oracle в своем собственном центре обработки данных. Кроме того, Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) и Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) теперь работают в облачной инфраструктуре Oracle Exadata Infrastructure двух типов. Это разделяемая архитектура, основное преимущество которой – минимальная стоимость, и выделенная, – которую отличает очень высокая степень изолированно

Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище Oracle анонсировала следующее поколение оптимизированных комплексов Oracle Exadata X7 с существенными усовершенствованиями аппаратного и программного обеспечения

Oracle предоставила Oracle Exadata Cloud в передовой облачной инфраструктуре Oracle объявила, что облачное решение Oracle Exadata Cloud теперь доступно в облачной инфраструктуре Oracle следующего поколения. С

Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени была представлена в шести разрозненных системах, на интегрированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Согласно AS ONE, такая консолидация сократила объем операций в пять раз и улу

Oracle представила облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine для размещения в ЦОД клиента Oracle объявила о расширении портфолио Oracle Cloud at Customer и начале продаж облачных сервисов Oracle Exadata Cloud Machine, продолжая помогать организациям получать преимущества публичных

«Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос» ении проекта по переносу высоконагруженных систем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, россий

Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata явила об успешном завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы TranzAxis на Oracle Exadata Database Machine. Как рассказали CNews в Compass Plus, машина баз данных Or

IBS получила право инсталляции программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata в России cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Данный статус позволит компании предоставить российским зака

R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке о переводу функциональности хранилища данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта закл

«Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России олучила от корпорации Oracle право инсталлировать и конфигурировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Об этом CNews сообщили в «Открытых Технологиях». На данный м

«Инфосистемы Джет» получили право инсталляции Oracle Exadata в России cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine у заказчиков в России. Таким образом интегратор расширил спек

«Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata ания «Согласие» перевела базы данных ERP-системы на оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata. Об этом CNews сообщили в компании «Инфосистемы Джет», Oracle Platinum Partner

Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata раммы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точка

Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клиентам, использующим оптимизированный программно-аппаратный

Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems ые Virtual Compute Appliance X5 и Oracle FS1 Series Flash Storage System, а также шестым поколением Oracle Exadata Database Machine X5. Об этом CNews сообщили в корпорации Oracle. «Мы собираемс

Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory стойку. Аппаратное обеспечение Exadata Database Machine X4-8 функционально совместимо с комплексами Oracle Exadata Database Machine предыдущих поколений, что позволяет клиентам расширять сущест

Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL ем SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщили CNews в Oracle. По словам разработчиков, благодаря

RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine илища, был протестирован и адаптирован к работе на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine. RS-DataHouse также поддерживает Oracle Linux, сообщили CNews

«Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС В «Инвестторгбанке» завершено развертывание Oracle Exadata для обеспечения работы новой автоматизированной банковской системы (АБС). В со

Oracle привезла в Россию новое поколение Exadata Обновленная машина Exadata для работы с большими объемами данных стала доступная для заказа в России, заявили в

Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позволила повысить привлекательность п

Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными» зателем совокупной стоимости владения. Oracle Big Data Appliance X4-2, Oracle Big Data Connectors и Oracle Exadata вместе формируют комплексную и интегрированную платформу для «Больших данных».

SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine ии, сообщила об успешном завершении процедуры валидации семейства продуктов SmartVista по программе Oracle Exadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata

«Славнефть-Мегионнефтегаз» консолидировал разнородные ИТ-системы на базе Oracle Exadata олидировала все корпоративные приложения на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. Новая платформа позволила объединить разнородные ИТ-ресурсы

R-Style Softlab протестировала ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata Компания R-Style Softlab объявила об успешном завершении тестирования ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata. Как показали испытания, при использовании системы на данном оборудовании дост

GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инновационной платформы компании удалось повысить

Oracle представила в России новое поколение серверных систем Корпорация Oracle представила в России обновленный программно-аппаратный комплекс Exadata X3 In-Memory Machine, предназначенный для выполнения СУБД, и Exalogic Elastic Cloud X

Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine – новое поколение оптимизированных программно-ап

Oracle Exalogic и Oracle Exadata повышают производительность Oracle ATG Web Commerce для выполнения на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exalogic Elastic Cloud и Oracle Exadata Database Machine с целью помочь розничным компаниям, использующим различные ка

ФОРС: Одна стойка Exadata может заменить несколько шкафов с серверами пания предлагает оптимизированные инфраструктурные решения на платформе Oracle - машину баз данных, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud для развертывания частных обла

«Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine тформы для совершенствования программы «Малина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов компле

Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud повышают производительность биллингового решения Oracle BRM птимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exalogic Elastic Cloud и трех полных стойках Oracle Exadata Database Machine с операционной системой Oracle Enterprise Linux, способно обе