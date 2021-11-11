Oracle Exadata Database Machine Линейка машин баз данных
"Облако в режиме Enterprise" Дмитрий Юдин, Директор по развитию бизнеса, Oracle в России и СНГ на CNews FORUM 2021.
|11.11.2021
|
Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса
му многие заказчики начали делать запросы на поставки новой версии программно-аппаратных комплексов Exadata еще до официального анонса. CNews: Вызвала ли пандемия изменение спроса на продукты O
|01.03.2021
|
Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure
тестирование своей оптимизированной для работы в облаке открытой программной платформы TranzAxis на Oracle Exadata Cloud Service X8M. Следуя своей стратегии постоянного развития и оптимизации T
|31.07.2020
|
Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов
тов по модели «Облако Oracle у клиента». Это предложение расширяет преимущества облачного портфолио Oracle Exadata Cloud@Customer, которое уже три года пользуется успехом на рынке. Новинка объе
|23.04.2020
|
«Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных
тформы обеспечивается хабом данных, построенным на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata, технологиях Oracle Database и Oracle GoldenGate. Хаб с использованием событий
|11.02.2020
|
«Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer
«Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, выбрала облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для разработки и быстрого развертывания тестовых сред своих
|24.07.2019
|
«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata
В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Sui
|18.06.2019
|
Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8
Корпорация Oracle объвила о выпуске в продажу нового поколения оптимизированных комплексов Oracle Exadata Database Machine X8 , в основе которого существенное усовершенствование аппара
|24.10.2018
|
Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков
анных Oracle в своем собственном центре обработки данных. Кроме того, Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) и Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) теперь работают в облачной инфраструктуре Oracle Exadata Infrastructure двух типов. Это разделяемая архитектура, основное преимущество которой – минимальная стоимость, и выделенная, – которую отличает очень высокая степень изолированно
|13.10.2017
|
Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище
Oracle анонсировала следующее поколение оптимизированных комплексов Oracle Exadata X7 с существенными усовершенствованиями аппаратного и программного обеспечения
|23.08.2017
|
Oracle предоставила Oracle Exadata Cloud в передовой облачной инфраструктуре
Oracle объявила, что облачное решение Oracle Exadata Cloud теперь доступно в облачной инфраструктуре Oracle следующего поколения. С
|19.06.2017
|
Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени
была представлена в шести разрозненных системах, на интегрированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Согласно AS ONE, такая консолидация сократила объем операций в пять раз и улу
|09.03.2017
|
Oracle представила облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine для размещения в ЦОД клиента
Oracle объявила о расширении портфолио Oracle Cloud at Customer и начале продаж облачных сервисов Oracle Exadata Cloud Machine, продолжая помогать организациям получать преимущества публичных
|22.12.2016
|
«Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»
ении проекта по переносу высоконагруженных систем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, россий
|10.11.2016
|
Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata
явила об успешном завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы TranzAxis на Oracle Exadata Database Machine. Как рассказали CNews в Compass Plus, машина баз данных Or
|07.09.2016
|
IBS получила право инсталляции программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata в России
cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Данный статус позволит компании предоставить российским зака
|05.07.2016
|
R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке
о переводу функциональности хранилища данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта закл
|04.04.2016
|
«Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России
олучила от корпорации Oracle право инсталлировать и конфигурировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine. Об этом CNews сообщили в «Открытых Технологиях». На данный м
|15.12.2015
|
«Инфосистемы Джет» получили право инсталляции Oracle Exadata в России
cle, получила право самостоятельно конфигурировать и инсталлировать программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata Database Machine у заказчиков в России. Таким образом интегратор расширил спек
|02.09.2015
|
«Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata
ания «Согласие» перевела базы данных ERP-системы на оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata. Об этом CNews сообщили в компании «Инфосистемы Джет», Oracle Platinum Partner
|29.01.2015
|
Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata
раммы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точка
|26.01.2015
|
Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России
(ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клиентам, использующим оптимизированный программно-аппаратный
|23.01.2015
|
Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems
ые Virtual Compute Appliance X5 и Oracle FS1 Series Flash Storage System, а также шестым поколением Oracle Exadata Database Machine X5. Об этом CNews сообщили в корпорации Oracle. «Мы собираемс
|22.07.2014
|
Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory
стойку. Аппаратное обеспечение Exadata Database Machine X4-8 функционально совместимо с комплексами Oracle Exadata Database Machine предыдущих поколений, что позволяет клиентам расширять сущест
|16.07.2014
|
Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL
ем SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщили CNews в Oracle. По словам разработчиков, благодаря
|03.06.2014
|
RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine
илища, был протестирован и адаптирован к работе на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine. RS-DataHouse также поддерживает Oracle Linux, сообщили CNews
|28.05.2014
|
«Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС
В «Инвестторгбанке» завершено развертывание Oracle Exadata для обеспечения работы новой автоматизированной банковской системы (АБС). В со
|13.12.2013
|
Oracle привезла в Россию новое поколение Exadata
Обновленная машина Exadata для работы с большими объемами данных стала доступная для заказа в России, заявили в
|11.12.2013
|
Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM
запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позволила повысить привлекательность п
|14.11.2013
|
Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»
зателем совокупной стоимости владения. Oracle Big Data Appliance X4-2, Oracle Big Data Connectors и Oracle Exadata вместе формируют комплексную и интегрированную платформу для «Больших данных».
|16.08.2013
|
SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine
ии, сообщила об успешном завершении процедуры валидации семейства продуктов SmartVista по программе Oracle Exadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata
|20.05.2013
|
«Славнефть-Мегионнефтегаз» консолидировал разнородные ИТ-системы на базе Oracle Exadata
олидировала все корпоративные приложения на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. Новая платформа позволила объединить разнородные ИТ-ресурсы
|25.03.2013
|
R-Style Softlab протестировала ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata
Компания R-Style Softlab объявила об успешном завершении тестирования ИАС RS-DataHouse на платформе Oracle Exadata. Как показали испытания, при использовании системы на данном оборудовании дост
|14.01.2013
|
GSM-оператор мобильной связи life:) модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine. С помощью инновационной платформы компании удалось повысить
|31.10.2012
|
Oracle представила в России новое поколение серверных систем
Корпорация Oracle представила в России обновленный программно-аппаратный комплекс Exadata X3 In-Memory Machine, предназначенный для выполнения СУБД, и Exalogic Elastic Cloud X
|02.10.2012
|
Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine
Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine – новое поколение оптимизированных программно-ап
|24.04.2012
|
Oracle Exalogic и Oracle Exadata повышают производительность Oracle ATG Web Commerce
для выполнения на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exalogic Elastic Cloud и Oracle Exadata Database Machine с целью помочь розничным компаниям, использующим различные ка
|02.03.2012
|
ФОРС: Одна стойка Exadata может заменить несколько шкафов с серверами
пания предлагает оптимизированные инфраструктурные решения на платформе Oracle - машину баз данных, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud для развертывания частных обла
|27.01.2012
|
«Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
тформы для совершенствования программы «Малина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов компле
|21.12.2011
|
Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud повышают производительность биллингового решения Oracle BRM
птимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exalogic Elastic Cloud и трех полных стойках Oracle Exadata Database Machine с операционной системой Oracle Enterprise Linux, способно обе
|31.10.2011
|
РДТЕХ предлагает услуги по миграции на Oracle Exadata
Компания РДТЕХ объявила о получении специализации Oracle Exadata, подтверждающей готовность компании к работе с новым программно-аппаратным ком
Oracle Exadata Database Machine и организации, системы, технологии, персоны:
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 921 1
|Oracle Academy 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1299558, в очереди разбора - 796404.
Создано именных указателей - 151395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.