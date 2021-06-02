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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оман Султанат
Публикаций - 43, упоминаний - 48
Оман Султанат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
|Зайцев Павел 27 1
|Хрипунов Павел 19 1
|Маркин Алексей 4 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Макаров Андрей 19 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Бударин Андрей 9 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Курьянов Сергей 149 1
|Попова Мария 86 1
|Голованов Сергей 37 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Левиев Лев 15 1
|Мансур Ахмед 7 1
|Арлазаров Никита 6 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
|Янукович Виктор 22 1
|Химич Роман 39 1
|Бейдер Александр 74 1
|Шипов Савва 70 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Арлазаров Владимир 119 1
|Макаров Алексей 50 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Путин Владимир 2031 1
|Галушкин Олег 168 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Чаркин Евгений 183 1
|Волков Никита 50 1
|Филатов Андрей 102 1
|Ларькин Максим 25 1
|Махсон Михаил 14 1
|Калина Роман 60 1
|Порошенко Петр 17 1
|GfK - ГФК-Русь 133 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru