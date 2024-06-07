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Оман Султанат
СОБЫТИЯ
|07.06.2024
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«Цифра» договорилась с Оманом о поставке российских ИТ-решений для промышленности
Группа компаний «Цифра» и Nibras Digital, входящая в состав Nibras Group, многопрофильного холдинга из Омана, договорились о развитии проектов в области информационных технологий. В частности, стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации цифровых проектов для нефтегазовой промышленн
|26.08.2019
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DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман
ственных служб в самом Омане», – сказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Султанат Оман является лидером по общему числу внедрений DeviceLock DLP на Ближнем Востоке. В
|09.04.2014
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Информация о султанате Оман появилась на мобильных Geo-приложениях
Национальный центр по статистике и информации Омана разработал целый ряд приложений, позволяющих пользователям получить самую разнообразную информацию о стране. Представленное 7 апреля 2014 г. на выставке COMEX 2014 бесплатное приложение N
|08.06.2009
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Оман приобретёт четвёртый C-130J Super Hercules
Пресс-служба компании Lockheed Martin объявила о заключении контракта на поставку ВВС Султаната Оман военно-транспортного самолёта C-130J Super Hercules в модификации с удлинённым фюзеляжем
|02.02.2005
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Alcatel строит DSL-сети в Омане и Йемене
ла контакты с операторами связи Omantel и Yemen Telecom. Контракт с Omantel, действущим в султанате Оман, предусматривает поставку и установку решения DSL, которое позволит Omantel предоставлят
|29.01.2004
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"Прайм Груп" начала работу в Омане
райм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встрече с султ
|06.02.2002
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Правительство Омана решилось на приватизацию Omantel
Правительство Омана одобрило план приватизации компании Oman Telecommunications (Omantel), в результате которого 40% акций компании будет предложено местным и иностранным инвесторам. В течение двух предыдущи
|08.01.2002
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В Омане вернулись к плану приватизации государственной телекоммуникационной компании
После 2-х летнего перерыва правительство Омана разморозило планы приватизации компании Oman Telecommunications Company (Omantel). Под контролем государства планируют оставить 34% акций компании, а остальные акции - распределить между
|20.11.2001
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Эдди Оман назначен президентом компании "Эрикссон Корпорация АО"
Президентом компании "Эрикссон Корпорация АО" и одновременно главой представительства компании LM Ericsson International AB в России назначен Эдди Оман (Eddie Ahman). До назначения на эту должность Эдди Оман в течение более трех лет работал в компании "Эрикссон Корпорация АО" в качестве вице-президента, ответственного за продажи и
|16.04.2001
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Полиция Омана конфисковала 20 тыс. пиратских компьютерных программ
ициальных лиц Омана, это крупнейшая конфискация пиратского программного обеспечения с 1999, когда в Омане резко ужесточили меры по борьбе с нарушением международного авторского права. Так в нас
|03.08.2000
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Правительство Омана готово пригласить стратегических инвесторов для покупки государственной телекоммуникационной компании Omantel
По сообщению министра телекоммуникаций Омана шейха Шаммаса, правительство в настоящее время завершает изучение рекомендаций компаний Merrill Lynch и Clifford Chance по вопросу приватизации государственной телекоммуникационной компан
|27.07.2000
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Компания "Северо-Западный GSM" открыла роуминг с Oman Telecommunications Company, Оман
Как сообщила компания-оператор мобильной связи "Северо-Западный GSM", с сегодняшнего дня открыт роуминг с Oman Telecommunications Company S.A.O.C. (Оман). Таким образом, соглашения о роуминге достигнуты со 181 операторами из 90 стран, предоставляющих услуги связи в 94 странах.
|29.06.2000
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Приватизация телекоммуникаций в Омане будет завершена в конце года
оставить за собой. Сейчас правительство намерено продать 65% акций. Приватизация телекоммуникаций в Омане - попытка расширить роль частного сектора экономики, которая до последнего времени почт
Оман Султанат и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 100 6
|Окороков Дмитрий 7 3
|Ahman Eddie - Оман Эдди 7 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
|Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
|Яковлев Антон 33 1
|Демидов Алексей 24 1
|Смолянинов Александр 5 1
|Бейдер Александр 75 1
|Хантимиров Рамиль 82 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Проколов Роман 48 1
|Андронов Алексей 28 1
|Поспелова Елена 6 1
|Дощаный Дмитрий 3 1
|Конева Юлия 8 1
|Житнюк Павел 34 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Полтев Сергей 17 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Думалкин Евгений 13 1
|Даббах Арсений 23 1
|Ханов Михаил 11 1
|Масенков Вячеслав 7 1
|Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
|Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 1
|Колесов Дмитрий 7 1
|Гачко Дмитрий 49 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Максимов Сергей 9 1
|Тренин Кирилл 9 1
|Власова Ася 11 1
|Платонов Леонид 5 1
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