Оман Султанат

Группа компаний «Цифра» и Nibras Digital, входящая в состав Nibras Group, многопрофильного холдинга из Омана , договорились о развитии проектов в области информационных технологий. В частности, стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации цифровых проектов для нефтегазовой промышленн

ственных служб в самом Омане», – сказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Султанат Оман является лидером по общему числу внедрений DeviceLock DLP на Ближнем Востоке. В

Национальный центр по статистике и информации Омана разработал целый ряд приложений, позволяющих пользователям получить самую разнообразную информацию о стране. Представленное 7 апреля 2014 г. на выставке COMEX 2014 бесплатное приложение N

Пресс-служба компании Lockheed Martin объявила о заключении контракта на поставку ВВС Султаната Оман военно-транспортного самолёта C-130J Super Hercules в модификации с удлинённым фюзеляжем

ла контакты с операторами связи Omantel и Yemen Telecom. Контракт с Omantel, действущим в султанате Оман , предусматривает поставку и установку решения DSL, которое позволит Omantel предоставлят

райм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман . с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встрече с султ

Правительство Омана одобрило план приватизации компании Oman Telecommunications (Omantel), в результате которого 40% акций компании будет предложено местным и иностранным инвесторам. В течение двух предыдущи

После 2-х летнего перерыва правительство Омана разморозило планы приватизации компании Oman Telecommunications Company (Omantel). Под контролем государства планируют оставить 34% акций компании, а остальные акции - распределить между

Президентом компании "Эрикссон Корпорация АО" и одновременно главой представительства компании LM Ericsson International AB в России назначен Эдди Оман (Eddie Ahman). До назначения на эту должность Эдди Оман в течение более трех лет работал в компании "Эрикссон Корпорация АО" в качестве вице-президента, ответственного за продажи и

ициальных лиц Омана, это крупнейшая конфискация пиратского программного обеспечения с 1999, когда в Омане резко ужесточили меры по борьбе с нарушением международного авторского права. Так в нас

По сообщению министра телекоммуникаций Омана шейха Шаммаса, правительство в настоящее время завершает изучение рекомендаций компаний Merrill Lynch и Clifford Chance по вопросу приватизации государственной телекоммуникационной компан

Как сообщила компания-оператор мобильной связи "Северо-Западный GSM", с сегодняшнего дня открыт роуминг с Oman Telecommunications Company S.A.O.C. ( Оман ). Таким образом, соглашения о роуминге достигнуты со 181 операторами из 90 стран, предоставляющих услуги связи в 94 странах.