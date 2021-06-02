Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46961
ИКТ 4563
Организации 3095
Ведомства 1093
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 994
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Оман Султанат

Оман Султанат


02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 3
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 3
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 3
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
03.11.2017 Россия заняла 10 место в мире по кибербезопасности 1
28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 2
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
24.12.2014 «Билайн» открыл LTE-роуминг в целом ряде стран 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 1
09.04.2014 Информация о султанате Оман появилась на мобильных Geo-приложениях 2
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
08.11.2013 Россия лидирует по числу угроз для Android 1
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1
16.05.2013 Киберпреступная группа похитила $45 млн из банкоматов по всему миру 1
25.04.2013 «Астерос лабс» представила универсальный интерфейс для регистрации авиапассажиров 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Оман Султанат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 5
Oracle Corporation 4004 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
Ericsson 1057 2
Citizen Lab 12 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 201 2
Hacking Team 12 2
Twitter 2208 2
Vodafone Group 583 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Alcatel 426 2
Intel Corporation 5456 2
IBM 4616 2
SAP SE 3635 2
Инфинет - InfiNet Wireless 53 2
NSO Group 17 1
Киевстар 375 1
Data Matrix 52 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
Robokassa - Робокасса 44 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 225 1
Галактика - Корпорация 365 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
1С-Битрикс 371 1
НТВ-Плюс 210 1
Прогноз 206 1
Playrix Holding 14 1
Alcatel-Lucent Enterprise 431 1
Синтерра - Synterra 723 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 63 1
VerifyMyAge 6 1
Альфа-Групп - Altimo 368 1
Blockpass IDN 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1047 1
Telecom Italia 77 1
Астерос Лабс 21 1
SES 36 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 2
Сургутнефтегаз - СНГ 139 1
Альфа-Групп 473 1
American Express 184 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 464 1
Спортмастер 122 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 1
Банк Санкт-Петербург 123 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
UnionPay - Платёжная система 76 1
JCB International 121 1
Naspers 63 1
Auchan Holding - Ашан 151 1
Diners Club International - платёжная система 58 1
Citibank - Ситибанк 189 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Emerging Travel Group 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 1
Почта Банк 290 1
Газпромбанк - ГПБ 722 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 356 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Альфа-Банк 1193 1
МКБ - Московский кредитный банк 273 1
Visa International 1424 1
Магнит - Сеть магазинов 274 1
АльфаСтрахование СГ 211 1
РЖД - Российские железные дороги 1192 1
X5 Group 604 1
ВТБ24 599 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
eBay Inc 782 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 2
World Bank Group - Всемирный банк 169 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1833 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 60 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 534 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 43 1
СБУ - Служба безопасности Украины 57 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 21 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 5
3G - Стандарт мобильной связи 4167 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 14 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 189 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Безопасный город 358 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 196 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 185 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 591 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 15 1
Website - Вебсайт 162 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 114 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 555 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 15 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1152 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 207 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 334 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 628 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 697 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 20 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 215 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1763 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 864 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 536 1
Google Android 10780 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 56 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Apple iOS 5757 2
Oracle Fusion Cloud Applications 32 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
Oracle Cloud Applications 17 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Инфинет InfiLINK XG 7 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
C++ - Язык программирования 307 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 503 1
Pegasus 34 1
Opera - Браузер 738 1
SAP Ariba 74 1
Oz Liveness 18 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 475 1
MasterCard Maestro 120 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
OpenText Documentum 250 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Google Flutter 15 1
Dr.Web Антивирус 199 1
React - JavaScript фреймворк 25 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Opera Mini 202 1
Smart Engines - Smart Code Engine 10 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 310 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
Linux OS 4956 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 230 1
Java - Язык программирования 1422 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Зайцев Павел 27 1
Хрипунов Павел 19 1
Маркин Алексей 4 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Макаров Андрей 19 1
Северюхин Андрей 6 1
Бударин Андрей 9 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Бухман Дмитрий 9 1
Курьянов Сергей 149 1
Попова Мария 86 1
Голованов Сергей 37 1
Ефимов Альберт 37 1
Левиев Лев 15 1
Мансур Ахмед 7 1
Арлазаров Никита 6 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Янукович Виктор 22 1
Химич Роман 39 1
Бейдер Александр 74 1
Шипов Савва 70 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Никифоров Николай 1127 1
Емельченков Сергей 84 1
Арлазаров Владимир 119 1
Макаров Алексей 50 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Путин Владимир 2031 1
Галушкин Олег 168 1
Щеголев Игорь 676 1
Чаркин Евгений 183 1
Волков Никита 50 1
Филатов Андрей 102 1
Ларькин Максим 25 1
Махсон Михаил 14 1
Калина Роман 60 1
Порошенко Петр 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 27
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 19
Саудовская Аравия - Королевство 333 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 18
Сингапур - Республика 924 14
Катар 91 14
Египет - Арабская Республика 426 14
Казахстан - Республика 3190 14
Бахрейн - Королевство 73 13
Ближний Восток 1760 12
Кувейт 57 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 903 12
Турция - Турецкая республика 1105 11
Украина 4232 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 11
Малайзия 420 11
Италия - Итальянская Республика 1713 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 570 9
Дания - Королевство 483 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 9
Марокко - Королевство 89 8
Венгрия 387 8
Иран - Исламская Республика Иран 479 8
Финляндия - Финляндская Республика 994 8
Франция - Французская Республика 2707 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 630 8
Германия - Федеративная Республика 4623 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 8
Ирак - Республика 161 8
Польша - Республика 1017 7
Судан - Республика 46 7
Ливан - Ливанская Республика 78 7
Индия - Республика 2670 7
Япония 3918 7
Новая Зеландия 346 7
Южная Корея - Республика 1919 7
Грузия 791 7
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 53 7
Африка - Африканский регион 1787 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1376 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 658 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 466 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 687 1
Аутсорсинг 86 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 1
Русский язык 1201 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 63 2
FT - Financial Times 282 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 262 1
НТВ - Телекомпания 187 1
ТНТ - Телеканал 104 1
The Intercept 9 1
CNews TV 472 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 3
IDC - International Data Corporation 3206 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 1
Gartner 2467 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 97 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
GfK - ГФК-Русь 133 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 1
CNews AWARDS 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 1
GITEX Technology Week - Выставка 17 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021