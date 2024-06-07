Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Оман Султанат

Оман Султанат

СОБЫТИЯ


07.06.2024 «Цифра» договорилась с Оманом о поставке российских ИТ-решений для промышленности

Группа компаний «Цифра» и Nibras Digital, входящая в состав Nibras Group, многопрофильного холдинга из Омана, договорились о развитии проектов в области информационных технологий. В частности, стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации цифровых проектов для нефтегазовой промышленн
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман

ственных служб в самом Омане», – сказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Султанат Оман является лидером по общему числу внедрений DeviceLock DLP на Ближнем Востоке. В
09.04.2014 Информация о султанате Оман появилась на мобильных Geo-приложениях

Национальный центр по статистике и информации Омана разработал целый ряд приложений, позволяющих пользователям получить самую разнообразную информацию о стране. Представленное 7 апреля 2014 г. на выставке COMEX 2014 бесплатное приложение N
08.06.2009 Оман приобретёт четвёртый C-130J Super Hercules

Пресс-служба компании Lockheed Martin объявила о заключении контракта на поставку ВВС Султаната Оман военно-транспортного самолёта C-130J Super Hercules в модификации с удлинённым фюзеляжем
02.02.2005 Alcatel строит DSL-сети в Омане и Йемене

ла контакты с операторами связи Omantel и Yemen Telecom. Контракт с Omantel, действущим в султанате Оман, предусматривает поставку и установку решения DSL, которое позволит Omantel предоставлят
29.01.2004 "Прайм Груп" начала работу в Омане

райм Груп" сообщила о начале работ по реализации проектов по информатизации на территории султаната Оман. с 7 по 13 января делегация специалистов "Прайм Груп" посетила страну, на встрече с султ
06.02.2002 Правительство Омана решилось на приватизацию Omantel

Правительство Омана одобрило план приватизации компании Oman Telecommunications (Omantel), в результате которого 40% акций компании будет предложено местным и иностранным инвесторам. В течение двух предыдущи
08.01.2002 В Омане вернулись к плану приватизации государственной телекоммуникационной компании

После 2-х летнего перерыва правительство Омана разморозило планы приватизации компании Oman Telecommunications Company (Omantel). Под контролем государства планируют оставить 34% акций компании, а остальные акции - распределить между

20.11.2001 Эдди Оман назначен президентом компании "Эрикссон Корпорация АО"

Президентом компании "Эрикссон Корпорация АО" и одновременно главой представительства компании LM Ericsson International AB в России назначен Эдди Оман (Eddie Ahman). До назначения на эту должность Эдди Оман в течение более трех лет работал в компании "Эрикссон Корпорация АО" в качестве вице-президента, ответственного за продажи и

16.04.2001 Полиция Омана конфисковала 20 тыс. пиратских компьютерных программ

ициальных лиц Омана, это крупнейшая конфискация пиратского программного обеспечения с 1999, когда в Омане резко ужесточили меры по борьбе с нарушением международного авторского права. Так в нас
03.08.2000 Правительство Омана готово пригласить стратегических инвесторов для покупки государственной телекоммуникационной компании Omantel

По сообщению министра телекоммуникаций Омана шейха Шаммаса, правительство в настоящее время завершает изучение рекомендаций компаний Merrill Lynch и Clifford Chance по вопросу приватизации государственной телекоммуникационной компан
27.07.2000 Компания "Северо-Западный GSM" открыла роуминг с Oman Telecommunications Company, Оман

Как сообщила компания-оператор мобильной связи "Северо-Западный GSM", с сегодняшнего дня открыт роуминг с Oman Telecommunications Company S.A.O.C. (Оман). Таким образом, соглашения о роуминге достигнуты со 181 операторами из 90 стран, предоставляющих услуги связи в 94 странах.
29.06.2000 Приватизация телекоммуникаций в Омане будет завершена в конце года

оставить за собой. Сейчас правительство намерено продать 65% акций. Приватизация телекоммуникаций в Омане - попытка расширить роль частного сектора экономики, которая до последнего времени почт

Публикаций - 133, упоминаний - 156

Оман Султанат и организации, системы, технологии, персоны:

Omantel - Oman Telecommunications Company 10 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Promobot - Промобот 168 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Google LLC 12688 4
Ростелеком 10948 3
X Corp - Twitter 2938 3
Apple Inc 13154 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
The Citizen Lab 25 3
InfiNet Wireless - Инфинет 64 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1412 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
NSO Group 33 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Dubai Mall - Дубай Молл 51 5
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
Lockheed Martin 777 4
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Emaar Properties 5 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Visa International 1993 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Emerging Travel Group 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Tiger Global Management 44 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Держава АКБ 44 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
RateHawk 2 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 3 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
ZenHotels 2 1
Oman Arab Bank 7 1
NNTC 3 1
инфоДонор 2 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
iTrend 19 1
Better Chance - Clifford Chance 3 1
Северсталь ПАО - Северсталь Авиа - Северсталь Авиапредприятие 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 6
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office, Royal Oman Police - Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service - Агентство национальной безопасности Султаната Оман 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 4
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
DeviceLock DLP 82 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
InfiNet - InfiLINK XG 7 2
InfiNet - InfiMAN 8 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Oracle Fusion ERP 68 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 29 1
Кивокурцев Олег 100 6
Окороков Дмитрий 7 3
Ahman Eddie - Оман Эдди 7 3
Оганесян Ашот 152 3
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Мельникова Анастасия 440 2
Арлазаров Владимир 290 2
Емельченков Сергей 141 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Яковлев Антон 33 1
Демидов Алексей 24 1
Смолянинов Александр 5 1
Бейдер Александр 75 1
Хантимиров Рамиль 82 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Бушмелев Сергей 44 1
Проколов Роман 48 1
Андронов Алексей 28 1
Поспелова Елена 6 1
Дощаный Дмитрий 3 1
Конева Юлия 8 1
Житнюк Павел 34 1
Авдеев Сергей 29 1
Полтев Сергей 17 1
Андрианов Дмитрий 20 1
Думалкин Евгений 13 1
Даббах Арсений 23 1
Ханов Михаил 11 1
Масенков Вячеслав 7 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 1
Колесов Дмитрий 7 1
Гачко Дмитрий 49 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Максимов Сергей 9 1
Тренин Кирилл 9 1
Власова Ася 11 1
Платонов Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 79
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 62
Саудовская Аравия - Королевство 666 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 46
Ближний Восток 3154 42
Кувейт 173 37
Катар 191 35
Казахстан - Республика 6047 29
Египет - Арабская Республика 1100 29
Бахрейн - Королевство 136 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Турция - Турецкая республика 2620 24
Индия - Bharat 5869 23
Европа 24963 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Иран - Исламская Республика Иран 1155 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 19
Африка - Африканский регион 3640 18
Индийский океан - Персидский залив 234 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Сингапур - Республика 1953 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Украина 7928 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Малайзия 922 15
Марокко - Королевство 226 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Дания - Королевство 1336 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Ливан - Ливанская Республика 201 14
Ирак - Республика 709 14
Польша - Республика 2030 13
Венгрия 855 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
Нидерланды 3745 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 13
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 13
Армения - Республика 2449 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 11
Английский язык 7030 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Ведомости 1466 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Maeil Business Newspaper 90 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
The Economist 49 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Geophysical Research Letters 31 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1295 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
WCCFTech - Издание 110 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Intercept 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Mordor Intelligence 35 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
Australian University - Australian College of Kuwait - Австралийский университет Кувейта - Австралийский колледж Кувейта 2 1
AOU - Arab Open University - Арабский открытый университет 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
GITEX Technology - международная выставка 48 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще