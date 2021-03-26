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DeviceLock ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line)

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line)

СОБЫТИЯ

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26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0

«Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст
16.11.2020 Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage

рудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – систе
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock

Acronis объявила о приобретении DeviceLock, Inc., разработчика ПО защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках

15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9

DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой версии DeviceLock DLP 9 бета 2 расширены возможности компонента UAM (User Activity Monitoring),

15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов

Гигантская утечка данных автомобилистов На одном из форумов в даркнете было обнаружено объявление о продаже базы данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель ИБ-компании Devicelock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации» (Dataleaks). По словам Оганесяна, предлагаемая мошенниками база включает в себя информацию о ФИО собственников автомобилей,

30.03.2020 Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom

Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос
23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии

зуема. Учитывая сложность существующих в большинстве российских компаний процедур отбора и закупки программного обеспечения и необходимость быстрого перевода сотрудников на удаленную работу, компания Devicelock приняла решение на время эпидемии предоставлять всем желающим бесплатную лицензию на систему борьбы с утечками данных Devicelock DLP, включающую специализированное решение для
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9

DeviceLock объявила о том, что новая версия российского программного комплекса для борьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экрана, логирования нажатий клавиш, а также сохранения информации о процессах и приложениях, которые выпо
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL

Devicelock, российский производитель DLP-систем, выпустил новую версию программного комплекса Devicelock DLP, включающую обновленный модуль Devicelock Enterprise Server с поддержко
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман

Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращени
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок действия Сертификата Соответствия №3465 от 5 ноября 2015 года продлен до 5 ноября 2023 года. Сертифика
15.05.2019 Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных

уется отчет с указанием выявленных открытых данных и уязвимостей, а также рекомендаций специалистов Devicelock по их устранению. Также возможно оперативное уведомление владельца данных непосред
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников

Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р
23.04.2019 DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей

8 году), yandex.ru, bk.ru, aol.com, qq.com и list.ru. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, растущее число и утечек как таковых и использование слабых пароле
16.04.2019 В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД

Очередная утечка Специалисты компании Devicelock, занимающейся предотвращением утечек информации, обнаружили в открытом доступе базу данных, содержащую сведения о пользователях ряда сайтов по оплате штрафов ГИБДД. По данным компани
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28%

тоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock

19.03.2019 Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью

оссийский производитель систем защиты от утечек данных (DLP), выпустил новую версию своего продукта Devicelock DLP, одним из важных изменений которой стало расширение возможностей сбора и консо
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры

и и длилась всего 2-3 дня, а прекратилась, вероятно, после того, как служба безопасности банка выявила и ликвидировала источник утечки клиентских данных. Как отметил технический директор и основатель DeviceLock Ашот Оганесян, эта атака, несмотря на относительно небольшие потери, понесенные клиентами банка, безусловно, является самой опасной из всего, что мошенники реализовали в России в это
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25%

объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25%

lock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах
21.11.2018 DeviceLock выпустила обзор черного рынка персональных данных

н, в среднем, на 25% и существенный рост предложения. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, ценность персональных данных без сканов документов невелика, так

13.11.2018 Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25%

Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же п
30.10.2018 Devicelock: число утечек клиентских данных из МФО растет

По данным Devicelock, производителя системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, в течение п
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ

ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype

Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр
09.08.2018 Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России

По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм
11.07.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP

опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д
29.06.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP

опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д
15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre

DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно
07.11.2017 DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC

«Смарт Лайн Инк», российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщила о включении программн
17.08.2017 Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО

«Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр россий
17.07.2017 «Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных

ции и анализа инцидентов.В результате интеграции решений двух российских разработчиков DLP-комплекс DeviceLock DLP выступает для системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM

28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2

от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. Devic
19.04.2017 «Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP

АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об это
10.03.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации

ащиты конфиденциальной информации и контроля подключения внешних устройств к ПК программный продукт DeviceLock. Для эффективной эксплуатации системы в банке были своевременно разработаны инстру
26.01.2017 «Элинс» защитился от утечек с помощью DeviceLock

«Научно-технический центр Элинс» внедрил DeviceLock — решение компании «Смарт Лайн Инк» — с целью обеспечения контроля корпоративных у
30.09.2016 «Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP

Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объяв
27.06.2016 «МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк»

«МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандартов Банка России и международных стандар
07.06.2016 Челябинский Роскомнадзор активно использует DeviceLock

ти на основе данных, получаемых от используемых в организации средств защиты информации. «Уже длительное время в организации активно используется контроль доступа к периферийным устройствам на основе DeviceLock, что позволяет предотвратить «утечку» конфиденциальной информации, а также значительно снизить возможность проникновения в сеть организации вирусов, нелегального программного обеспеч

Публикаций - 151, упоминаний - 283

DeviceLock и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 8
Google LLC 12690 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
X Corp - Twitter 2938 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
Acronis - Акронис 489 6
Yahoo! 3726 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 4
Forcepoint - Websense 140 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Код Безопасности 812 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Softkey - Софткей 215 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Бакотек - Bakotech 3 3
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Информзащита 941 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Citrix Systems 868 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Dropbox 527 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
GreenMoney - ГринМани 5 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
ФосАгро 176 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Intel Capital 148 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Emaar Properties 5 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 858 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Assist - Ассист 218 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office, Royal Oman Police - Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service - Агентство национальной безопасности Султаната Оман 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Румынии 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 23
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 22
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 11
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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