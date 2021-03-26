Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 «Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage рудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – систе

Acronis приобрела DeviceLock Acronis объявила о приобретении DeviceLock, Inc., разработчика ПО защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock

DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой версии DeviceLock DLP 9 бета 2 расширены возможности компонента UAM (User Activity Monitoring),

Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов Гигантская утечка данных автомобилистов На одном из форумов в даркнете было обнаружено объявление о продаже базы данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель ИБ-компании Devicelock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации» (Dataleaks). По словам Оганесяна, предлагаемая мошенниками база включает в себя информацию о ФИО собственников автомобилей,

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос

Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии зуема. Учитывая сложность существующих в большинстве российских компаний процедур отбора и закупки программного обеспечения и необходимость быстрого перевода сотрудников на удаленную работу, компания Devicelock приняла решение на время эпидемии предоставлять всем желающим бесплатную лицензию на систему борьбы с утечками данных Devicelock DLP, включающую специализированное решение для

DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 DeviceLock объявила о том, что новая версия российского программного комплекса для борьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экрана, логирования нажатий клавиш, а также сохранения информации о процессах и приложениях, которые выпо

Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL Devicelock, российский производитель DLP-систем, выпустил новую версию программного комплекса Devicelock DLP, включающую обновленный модуль Devicelock Enterprise Server с поддержко

DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращени

DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК ФСТЭК России подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок действия Сертификата Соответствия №3465 от 5 ноября 2015 года продлен до 5 ноября 2023 года. Сертифика

Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных уется отчет с указанием выявленных открытых данных и уязвимостей, а также рекомендаций специалистов Devicelock по их устранению. Также возможно оперативное уведомление владельца данных непосред

Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р

DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей 8 году), yandex.ru, bk.ru, aol.com, qq.com и list.ru. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, растущее число и утечек как таковых и использование слабых пароле

В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД Очередная утечка Специалисты компании Devicelock, занимающейся предотвращением утечек информации, обнаружили в открытом доступе базу данных, содержащую сведения о пользователях ряда сайтов по оплате штрафов ГИБДД. По данным компани

Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% тоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock

Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью оссийский производитель систем защиты от утечек данных (DLP), выпустил новую версию своего продукта Devicelock DLP, одним из важных изменений которой стало расширение возможностей сбора и консо

DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры и и длилась всего 2-3 дня, а прекратилась, вероятно, после того, как служба безопасности банка выявила и ликвидировала источник утечки клиентских данных. Как отметил технический директор и основатель DeviceLock Ашот Оганесян, эта атака, несмотря на относительно небольшие потери, понесенные клиентами банка, безусловно, является самой опасной из всего, что мошенники реализовали в России в это

Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах

Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% lock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах

DeviceLock выпустила обзор черного рынка персональных данных н, в среднем, на 25% и существенный рост предложения. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, ценность персональных данных без сканов документов невелика, так

Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25% Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же п

Devicelock: число утечек клиентских данных из МФО растет По данным Devicelock, производителя системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, в течение п

DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в

Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр

Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм

Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д

Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д

Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно

DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщила о включении программн

Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО «Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр россий

«Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных ции и анализа инцидентов.В результате интеграции решений двух российских разработчиков DLP-комплекс DeviceLock DLP выступает для системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM

«Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. Devic

«Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об это

Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации ащиты конфиденциальной информации и контроля подключения внешних устройств к ПК программный продукт DeviceLock. Для эффективной эксплуатации системы в банке были своевременно разработаны инстру

«Элинс» защитился от утечек с помощью DeviceLock «Научно-технический центр Элинс» внедрил DeviceLock — решение компании «Смарт Лайн Инк» — с целью обеспечения контроля корпоративных у

«Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объяв

«МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк» «МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандартов Банка России и международных стандар