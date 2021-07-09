Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DeviceLock
ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 123, упоминаний - 419
DeviceLock упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
|Оганесян Ашот 58 38
|Вахонин Сергей 9 4
|Белоусов Сергей 217 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Раевский Алексей 53 2
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 2
|Греф Герман 205 2
|Плотко Сергей 4 2
|Журавлев Александр 4 1
|Мартынцев Алексей 3 1
|Воробьев Артем 14 1
|Луцык Андрей 1 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Гузев Иван 12 1
|Степанов Антон 56 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Генс Филипп 29 1
|Черепенников Антон 52 1
|Путин Владимир 1826 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Баронов Андрей 8 1
|Путин Сергей 36 1
|Демидов Сергей 50 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Ковалев Александр 156 1
|Усманов Алишер 241 1
|Плешков Алексей 42 1
|Панченко Иван 43 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Мунтян Алексей 7 1
|CNews Analytics 1990 1
|Gartner 2192 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|Cybersecurity Ventures 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru