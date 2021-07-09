Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2

Мошенники звонят из маркетинга 1

Acronis купил собственного дистрибутора 1

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 3

Acronis приобрела DeviceLock 3

Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 2

Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 2

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2

Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 3

Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1

В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 2

Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 2

DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 3

DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 1

Основными каналами утечек остаются внешние накопители и фотографии экрана 2

Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 4

DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей 3