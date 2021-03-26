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DeviceLock ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.03.2021
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Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0
«Смарт лайн инк» объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 9.0, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных непосредст
|16.11.2020
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Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage
рудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage. Группа компаний Innostage – систе
|15.07.2020
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Acronis приобрела DeviceLock
Acronis объявила о приобретении DeviceLock, Inc., разработчика ПО защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках
|15.07.2020
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Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями
Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock
|17.06.2020
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DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9
DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. В новой версии DeviceLock DLP 9 бета 2 расширены возможности компонента UAM (User Activity Monitoring),
|15.05.2020
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Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов
Гигантская утечка данных автомобилистов На одном из форумов в даркнете было обнаружено объявление о продаже базы данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель ИБ-компании Devicelock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации» (Dataleaks). По словам Оганесяна, предлагаемая мошенниками база включает в себя информацию о ФИО собственников автомобилей,
|30.03.2020
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Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom
Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype. В ходе тестирования были полностью подтверждены возможнос
|23.03.2020
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Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии
зуема. Учитывая сложность существующих в большинстве российских компаний процедур отбора и закупки программного обеспечения и необходимость быстрого перевода сотрудников на удаленную работу, компания Devicelock приняла решение на время эпидемии предоставлять всем желающим бесплатную лицензию на систему борьбы с утечками данных Devicelock DLP, включающую специализированное решение для
|20.01.2020
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DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9
DeviceLock объявила о том, что новая версия российского программного комплекса для борьбы с инсайдерским утечками данных доступна для скачивания на сайте компании. Среди новых функций DeviceLock DLP 9 - UAM (User Activity Monitor), предоставляющий возможность видеозаписи экрана, логирования нажатий клавиш, а также сохранения информации о процессах и приложениях, которые выпо
|22.10.2019
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Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL
Devicelock, российский производитель DLP-систем, выпустил новую версию программного комплекса Devicelock DLP, включающую обновленный модуль Devicelock Enterprise Server с поддержко
|26.08.2019
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DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман
Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращени
|08.07.2019
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DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК
ФСТЭК России подтвердил результаты испытаний (инспекционного контроля) актуальной версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8 - одной из ведущих российских систем борьбы с утечками данных. Срок действия Сертификата Соответствия №3465 от 5 ноября 2015 года продлен до 5 ноября 2023 года. Сертифика
|15.05.2019
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Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных
уется отчет с указанием выявленных открытых данных и уязвимостей, а также рекомендаций специалистов Devicelock по их устранению. Также возможно оперативное уведомление владельца данных непосред
|25.04.2019
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Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников
Devicelock, российский производитель систем борьбы с утечками данных, сообщил об обновлении семейства продуктов Devicelock DLP. Среди наиболее важных изменений функциональности – контроль популярного сервиса видеоконференций Zoom, а также функция «Поиск работы», позволяющая контролировать использование р
|23.04.2019
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DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей
8 году), yandex.ru, bk.ru, aol.com, qq.com и list.ru. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, растущее число и утечек как таковых и использование слабых пароле
|16.04.2019
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В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД
Очередная утечка Специалисты компании Devicelock, занимающейся предотвращением утечек информации, обнаружили в открытом доступе базу данных, содержащую сведения о пользователях ряда сайтов по оплате штрафов ГИБДД. По данным компани
|02.04.2019
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Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28%
тоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock
|19.03.2019
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Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью
оссийский производитель систем защиты от утечек данных (DLP), выпустил новую версию своего продукта Devicelock DLP, одним из важных изменений которой стало расширение возможностей сбора и консо
|27.02.2019
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DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры
и и длилась всего 2-3 дня, а прекратилась, вероятно, после того, как служба безопасности банка выявила и ликвидировала источник утечки клиентских данных. Как отметил технический директор и основатель DeviceLock Ашот Оганесян, эта атака, несмотря на относительно небольшие потери, понесенные клиентами банка, безусловно, является самой опасной из всего, что мошенники реализовали в России в это
|12.02.2019
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Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25%
объявила о том, что продажи российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах
|11.02.2019
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Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25%
lock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах
|21.11.2018
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DeviceLock выпустила обзор черного рынка персональных данных
н, в среднем, на 25% и существенный рост предложения. По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, ценность персональных данных без сканов документов невелика, так
|13.11.2018
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Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25%
Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же п
|30.10.2018
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Devicelock: число утечек клиентских данных из МФО растет
По данным Devicelock, производителя системы борьбы с утечками данных Devicelock DLP, в течение п
|09.10.2018
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DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ
ние распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области. По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в
|09.10.2018
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Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype
Smartline, российский производитель средств борьбы с утечками корпоративных данных, сообщил о выходе новой версии своего продукта DeviceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных шифр
|09.08.2018
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Devicelock DLP: август – время пика утечек корпоративных данных в России
По данным Devicelock DLP, российского производителя систем борьбы с утечками данных, именно в августе в России совершается наибольшее количество попыток неправомерного доступа к данным, составляющим комм
|11.07.2018
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Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP
опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д
|29.06.2018
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Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP
опустима. Для защиты от утечек непосредственно на пользовательских компьютерах программный комплекс DeviceLock DLP обеспечивает самый широкий в DLP-отрасли набор методов предотвращения утечек д
|15.01.2018
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Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre
DeviceLock объявила об успешном завершении тестирования агента программного комплекса DeviceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасно
|07.11.2017
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DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC
«Смарт Лайн Инк», российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщила о включении программн
|17.08.2017
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Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО
«Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр россий
|17.07.2017
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«Смарт Лайн» и RuSIEM представили совместное решение для защиты корпоративных данных
ции и анализа инцидентов.В результате интеграции решений двух российских разработчиков DLP-комплекс DeviceLock DLP выступает для системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM
|28.04.2017
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«Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2
от утечек данных с компьютеров, объявила об официальном выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP 8.2, предназначенного для предотвращения и мониторинга утечек данных. Devic
|19.04.2017
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«Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP
АКБ «Российский Капитал» в 2017 г. в очередной раз продлил лицензии на программный комплекс DeviceLock DLP (с правом использования новых версий) и техническую поддержку продукта. Об это
|10.03.2017
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Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации
ащиты конфиденциальной информации и контроля подключения внешних устройств к ПК программный продукт DeviceLock. Для эффективной эксплуатации системы в банке были своевременно разработаны инстру
|26.01.2017
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«Элинс» защитился от утечек с помощью DeviceLock
«Научно-технический центр Элинс» внедрил DeviceLock — решение компании «Смарт Лайн Инк» — с целью обеспечения контроля корпоративных у
|30.09.2016
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«Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP
Компания «Смарт Лайн Инк», российский разработчик программных комплексов DeviceLock DLP, специализирующаяся в области защиты корпоративной информации от утечек, объяв
|27.06.2016
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«МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк»
«МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандартов Банка России и международных стандар
|07.06.2016
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Челябинский Роскомнадзор активно использует DeviceLock
ти на основе данных, получаемых от используемых в организации средств защиты информации. «Уже длительное время в организации активно используется контроль доступа к периферийным устройствам на основе DeviceLock, что позволяет предотвратить «утечку» конфиденциальной информации, а также значительно снизить возможность проникновения в сеть организации вирусов, нелегального программного обеспеч
DeviceLock и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Ашот 152 51
|Вахонин Сергей 24 8
|Ковалев Александр 165 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Раевский Алексей 77 3
|Ярмоленко Олеся 3 3
|Шипицин Виталий 3 3
|Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Путин Сергей 73 3
|Греф Герман 485 3
|Арсентьев Андрей 79 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Филиппов Максим 55 2
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 2
|Мучник Феликс 68 2
|Плотко Сергей 12 2
|Чернов Иван 40 2
|Бориславский Даниил 33 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Бадах Евгений 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Демидов Сергей 129 2
|Нуйкин Андрей 50 2
|Борисов Илья 27 2
|Черепенников Антон 86 1
|Касперский Евгений 337 1
|Усманов Алишер 311 1
|Плешков Алексей 68 1
|Панченко Иван 197 1
|Ершов Павел 37 1
|Ершов Андрей 52 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Мунтян Алексей 14 1
|Hurd Mark - Херд Марк 97 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Генс Филипп 54 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
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