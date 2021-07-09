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DeviceLock
ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line)


09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2
28.06.2021 Мошенники звонят из маркетинга 1
26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 3
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 2
16.11.2020 Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 3
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 3
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 8
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 2
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 2
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 2
30.03.2020 Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2
23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 3
03.03.2020 Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 3
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 1
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 2
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 1
03.10.2019 В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 2
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 3
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
21.06.2019 Основными каналами утечек остаются внешние накопители и фотографии экрана 2
15.05.2019 Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных 2
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 4
23.04.2019 DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей 3
16.04.2019 В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД 3
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% 5
19.03.2019 Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью 2
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 1
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры 2
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 2
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 2

Публикаций - 123, упоминаний - 419

DeviceLock упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Acronis - Акронис 364 5
Telegram Group 702 5
Microsoft Corporation 11095 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
InfoWatch - Инфовотч 611 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 3
Facebook 3766 3
Zecurion - SecurIT 157 2
Код Безопасности 365 2
Zecurion - Зекурион 148 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
IBM 3544 2
NTT DoCoMo 159 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
NEC 422 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
SAP SE 3215 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Элвис-Плюс 69 1
Google LLC 7154 1
Open Whisper Systems 9 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
ВестКолл - WestCall 33 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
VMware 1829 1
Twitter 2204 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 10
GreenMoney - ГринМани 5 5
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
Emaar Properties 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
МДМ Банк 150 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Yamaha 39 1
ВТБ24 583 1
Бинбанк 184 1
Росводоканал 44 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1125 1
Норникель - Норильский никель 178 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Росгосстрах 182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 2 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 2
UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей, работающих за одним компьютером 5 2
Flash 475 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 115 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 89 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Caller ID number - Caller identification 29 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DeviceLock DLP 42 28
Microsoft Windows 10 6645 12
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
DeviceLock Enterprise Server - DLES 9 4
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 4
Acronis Cyber Platform 11 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft Skype 1469 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Excel 436 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Azure 1171 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Актив - Рутокен Диск 2 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple macOS 926 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 2
DeviceLock Ethersensor 2 2
Citrix XenApp 84 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Яндекс.Диск 118 1
Яндекс.Работа 21 1
Acronis Защита Данных 5 1
Microolap EtherSensor 2 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Citrix Receiver 21 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 11 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Госуслуги Татарстана 1 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Оганесян Ашот 58 38
Вахонин Сергей 9 4
Белоусов Сергей 217 2
Горелов Дмитрий 51 2
Раевский Алексей 53 2
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 2
Греф Герман 205 2
Плотко Сергей 4 2
Журавлев Александр 4 1
Мартынцев Алексей 3 1
Воробьев Артем 14 1
Луцык Андрей 1 1
Кулешов Алексей 27 1
Четвернин Алексей 651 1
Севостьянов Александр 2 1
Гузев Иван 12 1
Степанов Антон 56 1
Хинштейн Александр 50 1
Генс Филипп 29 1
Черепенников Антон 52 1
Путин Владимир 1826 1
Тимашев Ратмир 58 1
Баронов Андрей 8 1
Путин Сергей 36 1
Демидов Сергей 50 1
Нуйкин Андрей 27 1
Рахметов Руслан 23 1
Лысенко Эдуард 209 1
Ковалев Александр 156 1
Усманов Алишер 241 1
Плешков Алексей 42 1
Панченко Иван 43 1
Арсентьев Андрей 54 1
Худавердян Тигран 66 1
Андрияшин Алексей 13 1
Мунтян Алексей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Япония 2788 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Франция - Французская Республика 2126 4
Султанат Оман 38 3
Бахрейн - Королевство 58 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 3
Украина 3372 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Европа 3759 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 2
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Уфа 642 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Нидерланды 975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Индия - Республика 2173 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
США - Калифорния 974 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - Краснодар 1040 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 785 1
Ведомости 259 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1990 1
Gartner 2192 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Cybersecurity Ventures 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
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