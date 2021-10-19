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Путин Сергей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 30
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 2
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
08.08.2019 «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом 2
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 1
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 2

Публикаций - 36, упоминаний - 77

Путин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Selectel - Селектел 137 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Google LLC 7198 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
ОТР 135 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Red Hat 668 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Naumen - Наумен 344 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Крок 1223 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
Cloudera 49 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Nvidia Corp 2047 1
Diasoft - Диасофт 357 1
Инфосистемы Джет 677 1
Telegram Group 702 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Fortinet 288 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
3799 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 15 1
Oracle Corporation 3374 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
IBM 3575 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Microsoft Corporation 11226 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Росводоканал 44 27
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 27
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 15
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 10
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 9
Лукойл-Информ 73 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Металлинвестбанк 39 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
X5 Group 601 7
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Ингосстрах СПАО 210 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
DHL Express 82 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Норникель - Норильский никель 178 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 4
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
Черкизово ГК 73 4
Техномаш НПО 13 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Открытие ФК 538 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
Счётная палата РФ 462 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 22 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Руссофт - Russoft 254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 18
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
DevOps - Development и Operations 297 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 5
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Cyber Trap 2 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
DeviceLock DLP 42 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
SearchInform Database Monitor 3 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Biglion - Биглион 53 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Atos BullSequana S 16 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft SQL Server 799 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Rakuten Viber 429 1
Демидов Сергей 50 16
Нуйкин Андрей 27 16
Четвернин Алексей 651 10
Трояновский Владимир 40 9
Борисов Илья 26 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Гущин Александр 15 9
Мусич Роман 16 9
Курбатов Владимир 19 9
Соколов Алексей 121 9
Остапенко Григорий 26 9
Горбатько Александр 90 9
Палей Лев 31 9
Сычев Артем 48 9
Калинкин Алексей 16 9
Суровец Дмитрий 44 9
Контемиров Юрий 27 9
Шевченко Александр 9 6
Чемериский Максим 6 6
Плешков Алексей 42 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Чулков Олег 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Дилбарян Павел 14 6
Мунтян Алексей 7 6
Петров Михаил 88 6
Теличева Наталья 125 5
Гревцев Александр 28 5
Дьяченко Валерий 66 4
Тарасевич Василий 8 4
Пегасов Сергей 52 4
Калинин Андрей 15 4
Путятинский Сергей 53 4
Соколовский Александр 36 4
Беляев Владислав 65 4
Гогленков Александр 13 4
Лукьянов Михаил 6 4
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Восточная Европа 1698 6
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Воронеж 694 4
Черкизон - Черкизовский рынок 61 4
Россия - Оренбург 259 3
Россия - Барнаул 363 3
Россия - Краснодар 1043 3
Россия - Омск 636 3
Россия - Тюмень 501 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Архангельск 216 1
Россия - Сочи 914 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Уфа 650 1
Латинская Америка 727 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Европа 3798 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Человеческий фактор 129 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Образование в России 348 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 6
Gartner 2200 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews FORUM Кейсы 44 5
CNews ИТ-стратегия 13 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771398, в очереди разбора - 675080.
Создано именных указателей - 46354.
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