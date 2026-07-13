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Индексная книга (каталог) CNews*
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Путин Сергей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
20.06.2024 Университет Иннополис и «РВК.Цифровые решения» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
27.02.2024 Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
06.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
14.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
23.11.2022 «РТК-Солар» защищает «Росводоканал» от сетевых киберугроз и веб-атак 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 73, упоминаний - 77

Путин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
9594 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 13
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 10
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Ланит Интеграция 219 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Газинформсервис - ГИС 496 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 9
Selectel - Селектел 544 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 8
Schneider Electric 614 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
Rimini Street 77 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Такском - Taxcom 256 6
Центр2М - Center2М 67 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 6
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Google LLC 12688 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 48
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 47
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 22
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 21
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Bayer AG - Байер 85 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Абсолют Банк 249 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Ингосстрах СПАО 478 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Казахмыс - Kazakhmys 52 11
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 10
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Русагро Группа Компаний 379 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 35
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 9
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 13
НКТ - Р7-Офис 543 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
НКТ - Р7-графика 47 9
1С:ERP Управление предприятием 841 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
DeviceLock DLP 82 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 3
Microsoft Windows 16882 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Linux OS 11533 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 1
Демидов Сергей 129 37
Нуйкин Андрей 50 37
Мусич Роман 28 22
Курбатов Владимир 35 22
Палей Лев 58 21
Горбатько Александр 105 21
Дилбарян Павел 26 18
Ерин Андрей 22 17
Натрусов Артем 313 16
Шадаев Максут 1210 16
Заянц Илья 57 16
Контемиров Юрий 32 15
Чаркин Евгений 317 15
Нестеров Алексей 175 15
Лысенко Юрий 33 14
Сычев Артем 79 13
Плешков Алексей 68 13
Путятинский Сергей 112 13
Мельников Максим 39 13
Воробьев Артем 26 13
Севостьянов Александр 16 13
Петров Михаил 139 12
Гадарь Дмитрий 29 12
Бенгин Владимир 38 12
Корзун Александр 15 12
Луганцев Александр 51 12
Чулков Олег 11 11
Борисов Илья 27 11
Гревцев Александр 31 11
Путин Владимир 3454 11
Суровец Дмитрий 115 10
Цыганов Вячеслав 79 10
Гущин Александр 16 10
Трояновский Владимир 63 10
Калинкин Алексей 16 10
Дьяченко Валерий 96 10
Гусев Сергей 44 10
Каримов Руслан 66 10
Ефимов Николай 12 10
Гребеник Геннадий 68 10
Россия - РФ - Российская федерация 166164 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Европа Восточная 3138 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 3
Европа 24963 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Куба - Республика 417 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 56
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Экономический эффект 1342 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 10
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 9
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 5
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
Gartner - Гартнер 3658 8
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Moody's Investors Service 136 1
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Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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