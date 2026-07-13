Индексная книга (каталог) CNews*
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Путин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 73, упоминаний - 77
Путин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 129 37
|Нуйкин Андрей 50 37
|Мусич Роман 28 22
|Курбатов Владимир 35 22
|Палей Лев 58 21
|Горбатько Александр 105 21
|Дилбарян Павел 26 18
|Ерин Андрей 22 17
|Натрусов Артем 313 16
|Шадаев Максут 1210 16
|Заянц Илья 57 16
|Контемиров Юрий 32 15
|Чаркин Евгений 317 15
|Нестеров Алексей 175 15
|Лысенко Юрий 33 14
|Сычев Артем 79 13
|Плешков Алексей 68 13
|Путятинский Сергей 112 13
|Мельников Максим 39 13
|Воробьев Артем 26 13
|Севостьянов Александр 16 13
|Петров Михаил 139 12
|Гадарь Дмитрий 29 12
|Бенгин Владимир 38 12
|Корзун Александр 15 12
|Луганцев Александр 51 12
|Чулков Олег 11 11
|Борисов Илья 27 11
|Гревцев Александр 31 11
|Путин Владимир 3454 11
|Суровец Дмитрий 115 10
|Цыганов Вячеслав 79 10
|Гущин Александр 16 10
|Трояновский Владимир 63 10
|Калинкин Алексей 16 10
|Дьяченко Валерий 96 10
|Гусев Сергей 44 10
|Каримов Руслан 66 10
|Ефимов Николай 12 10
|Гребеник Геннадий 68 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.