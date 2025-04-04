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Севостьянов Александр
Севостьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 7
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|Нуйкин Андрей 47 14
|Путин Сергей 63 13
|Демидов Сергей 127 13
|Мусич Роман 28 13
|Курбатов Владимир 35 13
|Мельников Максим 35 13
|Воробьев Артем 26 13
|Корзун Александр 12 12
|Луганцев Александр 51 12
|Горбатько Александр 105 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Гадарь Дмитрий 26 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Палей Лев 52 12
|Ерин Андрей 22 12
|Ложкин Руслан 34 8
|Плешков Алексей 67 7
|Касимов Вячеслав 32 7
|Василенко Александр 91 7
|Гусев Сергей 44 7
|Шойтов Александр 78 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Степанов Андрей 30 7
|Янов Алексей 8 7
|Контемиров Юрий 32 6
|Маслов Олег 12 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Костров Дмитрий 32 5
|Чулков Олег 11 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Королев Максим 19 5
|Сычев Артем 73 4
|Митенков Алексей 20 4
|Никонов Андрей 5 2
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|Киселёв Андрей 12 2
|Беляев Дмитрий 29 2
|Сухарев Александр 7 2
|Суровец Дмитрий 78 1
|Цыганов Вячеслав 67 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 13
|Gartner - Гартнер 3566 6
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 112 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
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