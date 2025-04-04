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Индексная книга (каталог) CNews*
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Севостьянов Александр



04.04.2025 ГК «Солар»: количество зараженных вирусами организаций сократилось к концу 2024 года 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Севостьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 3
Ростелеком 9835 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 969 2
Fraudex - Фродекс 17 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Huawei 3982 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
Netris - Нетрис 53 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
Fortinet 393 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Radware 59 1
Ideco - Айдеко 78 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 328 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 158 13
Bayer AG - Байер 85 13
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Абсолют Банк 234 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 7
ГПБ - Газпромбанк 1099 7
МКБ - Московский кредитный банк 566 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 7
Северсталь ПАО - Severstal 489 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 7
ФосАгро 127 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Volkswagen Group - VW 286 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 1
РСХБ Страхование жизни 12 1
Родник 87 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3174 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11221 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2291 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 6
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 516 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11280 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 493 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 280 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 168 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 762 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12849 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 930 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 615 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2100 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4080 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 788 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7571 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7278 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6298 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 995 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2987 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 13
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 63 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4600 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 38 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Fortinet FortiAI 1 1
Fortinet FortiEDR 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Нуйкин Андрей 47 14
Путин Сергей 63 13
Демидов Сергей 127 13
Мусич Роман 28 13
Курбатов Владимир 35 13
Мельников Максим 35 13
Воробьев Артем 26 13
Корзун Александр 12 12
Луганцев Александр 51 12
Горбатько Александр 105 12
Бенгин Владимир 34 12
Гадарь Дмитрий 26 12
Дилбарян Павел 26 12
Палей Лев 52 12
Ерин Андрей 22 12
Ложкин Руслан 34 8
Плешков Алексей 67 7
Касимов Вячеслав 32 7
Василенко Александр 91 7
Гусев Сергей 44 7
Шойтов Александр 78 7
Войлуков Алексей 18 7
Степанов Андрей 30 7
Янов Алексей 8 7
Контемиров Юрий 32 6
Маслов Олег 12 6
Кульпин Андрей 7 6
Костров Дмитрий 32 5
Чулков Олег 11 5
Лысенко Юрий 33 5
Королев Максим 19 5
Сычев Артем 73 4
Митенков Алексей 20 4
Никонов Андрей 5 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Киселёв Андрей 12 2
Беляев Дмитрий 29 2
Сухарев Александр 7 2
Суровец Дмитрий 78 1
Цыганов Вячеслав 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 1
Европа 21862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7602 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 787 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2278 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11106 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 465 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5520 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4514 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2448 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2716 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1570 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 800 1
Аудит - аудиторский услуги 2745 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1023 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1928 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 13
Gartner - Гартнер 3566 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 15
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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