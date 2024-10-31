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Кибербезопасность DevSecOps Development Security Operations AppSec ASPM Application Security Posture Management

Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management

Безопасная разработка программного обеспечения — это подход, обеспечивающий защиту приложений на всех этапах жизненного цикла (начиная с первой стадии разработки и заканчивая эксплуатацией ПО).

 

 

 


31.10.2024 AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps

аняют обнаруженные дефекты», - сказал Антон Башарин, старший управляющий директор AppSec Solutions. DevSecOps-помощник на основе искусственного интеллекта, полностью разработанный в России на р
22.10.2024 Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО

и востребованные вакансии на рынке кибербезопасности. Резюме с такими навыками на российском рынке DevSecOps отслеживают и «отлавливают» в первую очередь. Об этом рассказала Дарья Фигуркина, д
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

защиты бизнес-сред до отдельных кастомизированных продуктов для решения конкретных задач ИБ. О технологиях, на которые будет расти спрос до 2030 года — в материале CNews.ru. Безопасность контейнеров DevSecOps в облаке Киберхранилище Безопасность контейнеров 20252030 Безопасность контейнеров — проблема массовая. Так, согласно исследованию RedHat, девять из десяти компаний столкнулись хотя б
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве

Swordfish Академии поделятся с резидентами кибербез-хаба Москвы обширной базой знаний по построению DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security. Резиденты «Кибердома» – э
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке

AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «
12.10.2023 Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке

тапов и круглых столов, а также организовывать тематические опросы и исследования рынка. «Внедрение DevSecOps-практик позволяет оптимизировать затраты организаций на разработку, внедрение и экс
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse

Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение п
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain

а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году

я серьезными поломками систем или утечками данных. Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Сегодня из-за уязвимости приложений злоумышленники взламывают системы гораздо чаще Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году. Российскому рынку информационной безопасности пришлось «повзрослеть» буквально за несколько месяцев. И сейчас, мне кажется, мы не просто догнали, но уже и обог
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России

ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps

«Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку

Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»

оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации

ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps

оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н
24.03.2020 Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной

езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security

иная с мая 2015 г. в авторизованном учебном центре «Информзащита» для специалистов ИБ будет читаться учебный курс по защите приложений с использованием новых продуктов Positive Technologies семейства Application Security, отметили в компании. PT Application Inspector и PT Application Firewall позволяют обеспечить безопасность систем ДБО и АБС, а также корпоративных приложений и порталов эле
03.09.2004 В России появился дистрибьютор Application Security

Компания «АйТи» подписала партнерское соглашение с американской корпорацией Application Security, поставщиком решений для обеспечения безопасности корпоративных информационных систем. По условиям соглашения, «АйТи» получает статус дистрибьютора продуктов Application

Публикаций - 235, упоминаний - 278

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1118 38
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1110 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4805 20
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 284 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 875 14
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Fortinet 378 7
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VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 205 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 116 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 135 6
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МегаФон 8617 5
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1613 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 445 10
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Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 56 6
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МКБ - Московский кредитный банк 553 4
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 318 9
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Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 451 7
JavaScript - JS - язык программирования 1168 7
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 82 7
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 50 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 645 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 153 6
Google Android 13887 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 222 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 180 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 89 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 5
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 38 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 38 5
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 16 5
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 149 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 152 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5071 5
Swordfish Security - AppSec Hub 7 5
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 278 5
Apple iOS 7660 5
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1201 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 258 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 459 4
Oracle Java - язык программирования 3046 4
Red Hat Ansible 101 4
Краснов Александр 72 10
Демидов Сергей 127 8
Нуйкин Андрей 47 7
Соломатин Иван 9 7
Палей Лев 50 6
Янкин Андрей 32 6
Путин Сергей 63 6
Лысенко Юрий 33 6
Сергеев Юрий 9 6
Луганцев Александр 51 5
Костров Дмитрий 30 5
Гадарь Дмитрий 26 5
Королев Максим 19 5
Маслов Олег 12 5
Ерин Андрей 22 5
Воробьев Артем 26 5
Мельников Максим 31 5
Корзун Александр 12 5
Шерстобитов Сергей 55 5
Севостьянов Александр 15 5
Бенгин Владимир 32 5
Контемиров Юрий 32 5
Дилбарян Павел 26 5
Горбатько Александр 105 5
Курбатов Владимир 35 5
Мусич Роман 28 5
Чулков Олег 11 5
Фефелов Владислав 13 4
Елисеев Владимир 19 4
Филиппов Максим 48 4
Митенков Алексей 20 4
Кульчицкий Тимур 10 4
Сычев Артем 73 4
Шадаев Максут 969 4
Лахин Сергей 11 4
Чернов Даниил 79 4
Смирнов Алексей 237 4
Баталов Александр 25 3
Игнатов Сергей 45 3
Авсеенко Михаил 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 142042 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42741 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14059 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51859 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17176 11
Казахстан - Республика 5486 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14137 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16823 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 925 4
Россия - СФО - Новосибирск 4239 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3050 4
Ближний Восток 2920 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3893 4
Азия - Азиатский регион 5492 4
Европа 21692 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2223 3
Беларусь - Белоруссия 5575 3
Африка - Африканский регион 3455 3
Израиль 2716 3
Индия - Bharat 5395 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2892 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2688 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7325 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1141 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2405 3
Сингапур - Республика 1841 2
Германия - Федеративная Республика 12631 1
Европа Восточная 3069 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1516 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1619 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1003 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1095 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2618 1
Япония 13237 1
Сатурн - Гиперион (спутник) 9 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 897 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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