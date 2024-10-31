Кибербезопасность DevSecOps Development Security Operations AppSec ASPM Application Security Posture Management
Безопасная разработка программного обеспечения — это подход, обеспечивающий защиту приложений на всех этапах жизненного цикла (начиная с первой стадии разработки и заканчивая эксплуатацией ПО).
- SecOps - Security Operations - Операции безопасности
- Shift-Left Security Testing - концепция
- MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта
- DevOps - Development и Operations
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО
- Контейнеризация
- Кибербезопасность
- SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа
- SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей
- DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений
- ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки
- ASRTM - Application security requirements and threat management - Требования к безопасности приложений и управление угрозами
- Mobile security - Mobile device security
|31.10.2024
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AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps
аняют обнаруженные дефекты», - сказал Антон Башарин, старший управляющий директор AppSec Solutions. DevSecOps-помощник на основе искусственного интеллекта, полностью разработанный в России на р
|22.10.2024
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Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО
и востребованные вакансии на рынке кибербезопасности. Резюме с такими навыками на российском рынке DevSecOps отслеживают и «отлавливают» в первую очередь. Об этом рассказала Дарья Фигуркина, д
|22.10.2024
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Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
защиты бизнес-сред до отдельных кастомизированных продуктов для решения конкретных задач ИБ. О технологиях, на которые будет расти спрос до 2030 года — в материале CNews.ru. Безопасность контейнеров DevSecOps в облаке Киберхранилище Безопасность контейнеров 20252030 Безопасность контейнеров — проблема массовая. Так, согласно исследованию RedHat, девять из десяти компаний столкнулись хотя б
|02.10.2024
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Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве
Swordfish Академии поделятся с резидентами кибербез-хаба Москвы обширной базой знаний по построению DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security. Резиденты «Кибердома» – э
|17.09.2024
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AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке
AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «
|12.10.2023
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Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке
тапов и круглых столов, а также организовывать тематические опросы и исследования рынка. «Внедрение DevSecOps-практик позволяет оптимизировать затраты организаций на разработку, внедрение и экс
|10.05.2023
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Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse
Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение п
|20.03.2023
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Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain
а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова
|31.01.2023
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Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году
я серьезными поломками систем или утечками данных. Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Сегодня из-за уязвимости приложений злоумышленники взламывают системы гораздо чаще Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году. Российскому рынку информационной безопасности пришлось «повзрослеть» буквально за несколько месяцев. И сейчас, мне кажется, мы не просто догнали, но уже и обог
|27.01.2022
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T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России
ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз
|22.12.2021
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Андрей Янкин -
Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы
чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго
|21.10.2021
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«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps
«Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С
|02.09.2021
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Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку
Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так
|25.06.2021
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«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям
пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован
|10.03.2021
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Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»
оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews
|30.11.2020
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CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации
ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос
|04.06.2020
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«Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps
оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н
|24.03.2020
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Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной
езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако
|27.02.2015
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Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security
иная с мая 2015 г. в авторизованном учебном центре «Информзащита» для специалистов ИБ будет читаться учебный курс по защите приложений с использованием новых продуктов Positive Technologies семейства Application Security, отметили в компании. PT Application Inspector и PT Application Firewall позволяют обеспечить безопасность систем ДБО и АБС, а также корпоративных приложений и порталов эле
|03.09.2004
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В России появился дистрибьютор Application Security
Компания «АйТи» подписала партнерское соглашение с американской корпорацией Application Security, поставщиком решений для обеспечения безопасности корпоративных информационных систем. По условиям соглашения, «АйТи» получает статус дистрибьютора продуктов Application
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Краснов Александр 72 10
|Демидов Сергей 127 8
|Нуйкин Андрей 47 7
|Соломатин Иван 9 7
|Палей Лев 50 6
|Янкин Андрей 32 6
|Путин Сергей 63 6
|Лысенко Юрий 33 6
|Сергеев Юрий 9 6
|Луганцев Александр 51 5
|Костров Дмитрий 30 5
|Гадарь Дмитрий 26 5
|Королев Максим 19 5
|Маслов Олег 12 5
|Ерин Андрей 22 5
|Воробьев Артем 26 5
|Мельников Максим 31 5
|Корзун Александр 12 5
|Шерстобитов Сергей 55 5
|Севостьянов Александр 15 5
|Бенгин Владимир 32 5
|Контемиров Юрий 32 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Горбатько Александр 105 5
|Курбатов Владимир 35 5
|Мусич Роман 28 5
|Чулков Олег 11 5
|Фефелов Владислав 13 4
|Елисеев Владимир 19 4
|Филиппов Максим 48 4
|Митенков Алексей 20 4
|Кульчицкий Тимур 10 4
|Сычев Артем 73 4
|Шадаев Максут 969 4
|Лахин Сергей 11 4
|Чернов Даниил 79 4
|Смирнов Алексей 237 4
|Баталов Александр 25 3
|Игнатов Сергей 45 3
|Авсеенко Михаил 5 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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