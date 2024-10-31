Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management

AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps аняют обнаруженные дефекты», - сказал Антон Башарин, старший управляющий директор AppSec Solutions. DevSecOps-помощник на основе искусственного интеллекта, полностью разработанный в России на р

Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО и востребованные вакансии на рынке кибербезопасности. Резюме с такими навыками на российском рынке DevSecOps отслеживают и «отлавливают» в первую очередь. Об этом рассказала Дарья Фигуркина, д

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему защиты бизнес-сред до отдельных кастомизированных продуктов для решения конкретных задач ИБ. О технологиях, на которые будет расти спрос до 2030 года — в материале CNews.ru. Безопасность контейнеров DevSecOps в облаке Киберхранилище Безопасность контейнеров 20252030 Безопасность контейнеров — проблема массовая. Так, согласно исследованию RedHat, девять из десяти компаний столкнулись хотя б

Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве Swordfish Академии поделятся с резидентами кибербез-хаба Москвы обширной базой знаний по построению DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security. Резиденты «Кибердома» – э

AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «

Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке тапов и круглых столов, а также организовывать тематические опросы и исследования рынка. «Внедрение DevSecOps-практик позволяет оптимизировать затраты организаций на разработку, внедрение и экс

Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение п

Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова

Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году я серьезными поломками систем или утечками данных. Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Сегодня из-за уязвимости приложений злоумышленники взламывают системы гораздо чаще Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году. Российскому рынку информационной безопасности пришлось «повзрослеть» буквально за несколько месяцев. И сейчас, мне кажется, мы не просто догнали, но уже и обог

T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз

Андрей Янкин - Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго

«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С

Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так

«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован

Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews

CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос

«Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н

Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако

Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security иная с мая 2015 г. в авторизованном учебном центре «Информзащита» для специалистов ИБ будет читаться учебный курс по защите приложений с использованием новых продуктов Positive Technologies семейства Application Security, отметили в компании. PT Application Inspector и PT Application Firewall позволяют обеспечить безопасность систем ДБО и АБС, а также корпоративных приложений и порталов эле