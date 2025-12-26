Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

ComNews Awards


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
05.08.2024 Александр Емелин, VESNA: Мы видим перспективу в проектировании ИТ-систем для управления сложными динамичными процессами в изменчивой среде 1
14.12.2022 Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов 1
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» 1
02.11.2022 Участники CNews FORUM 2022 признали Inspector Isource лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
26.11.2020 ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации 1
28.11.2014 МГТС наградили за инновации в области клиентского сервиса 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ComNews Awards и организации, системы, технологии, персоны:

9037 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 2
Ростелеком 10348 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 41 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 1
Т1 Иннотех 198 1
Парадигма 161 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 44 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
Apple Inc 12656 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
SAS Institute 1035 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 1
Cloudera 60 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
МегаФон 9958 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 1
Huawei 4232 1
Рексофт - Reksoft 433 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
SAP SE 5441 1
Oracle Corporation 6882 1
Nvidia Corp 3743 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
Ростех - РТ-Техприёмка 18 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 94 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Газпром нефть 671 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 2
Газпромнефть Снабжение 16 1
Промис - Promis 3 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
Екатеринбурггаз 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Альфа-Банк 1873 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 565 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 53 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
Благосостояние НПФ 52 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
Почта России ПАО 2253 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 216 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1162 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 346 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1621 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3716 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Apple ID - Система аутентификации 127 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
IBM API Connect 10 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 73 1
Cinimex Integration Framework 2 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Тараканов Сергей 2 1
Расницын Виталий 1 1
Сыкулев Андрей 84 1
Конончук Денис 9 1
Соловьев Сергей 75 1
Биккужин Рамиль 61 1
Салов Антон 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Азартные игры - Лотерея 219 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 236 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 425 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 361 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 3
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
CNews AWARDS - награда 556 2
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще