МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, стала лауреатом в нескольких номинациях премии «ComNews Awards 2022. Лучшие решения для цифровой экономики». Решение «Цифровой водоканал» признано «Лучшим цифровым решением для городского водоснабжения», датчики «Цельсиум» — «Лучшим IoT-решением для здравоохранения», «Лучшей платформой голосовых роботов для бизнеса» признана «Цифровой сотрудник VoiceBox» от МТТ, дочерней компании МТС.

Решение от МТС «Цифровой водоканал» признано лучшим для городского водоснабжения. Сервис представляет собой программный комплекс на базе сети интернета вещей, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Данные с анализируются с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации.

Умные датчики для контроля микроклимата «Цельсиум» признаны «Лучшим IoT-решением для здравоохранения». «Цельсиум» — портативный датчик, работающий на базе технологий интернета вещей, который контролирует отклонения микроклимата. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры.

«В этом году мы наблюдали перестройку глобальных цепочек поставок во всех ключевых отраслях экономики, что отразилось на принятии решений заказчиками — они охотнее обращались к отечественным высокотехнологическим разработкам. Мы очень гордимся тем, что создаваемые нами цифровые решения высоко ценятся на рынке и помогают не только повышать эффективность бизнеса, но и положительно влиять на жизни людей», — говорит руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов.

В номинации «Лучшая платформа голосовых роботов для бизнеса-2022» победил проект «Цифровой сотрудник VoiceBox» от МТТ (100% дочерняя компания МТС). Решение позволяет собрать цифрового помощника в зависимости от потребностей конкретной компании. Голосовой робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных.

«Сегодня уже сложно представить современный бизнес без голосовых помощников. Цифровому ассистенту от МТТ доверяют функционал колл-центра, оценку качества, подбор персонала, сбор показаний счетчиков, допродажи и многое другое. В этом году мы успешно реализовали кейсы в таких отраслях как e-commerce, delivery, EdTech, Fintech, MedTech и других, где востребована автоматизация коммуникаций с клиентами», — отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

Об устройстве «Цельсиум»

«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

О решении «Цифровой водоканал»

«Цифровой водоканал» — IoT-решение для сбора и анализа информации с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения на основе собственной платформы МТС IoT HUB. Сервис позволяет предотвратить аварии на самых ранних стадиях и сократить издержки ресурсоснабжающих организаций за счет сведения баланса водопотребления. Решение представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Данные с анализируются с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации.

О платформе VoiceBox

Решение МТТ позволяет собрать уникального цифрового помощника в зависимости от специфики и потребностей конкретной компании. Голосовой робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. При этом интерфейс платформы прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Вся статистка собирается в облачном сервисе и удобна для анализа и контроля. В зависимости от целей компании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800.■