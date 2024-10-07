NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей

МТС разработала ГОСТ для интернета вещей дарт технологии сотовой связи интернета вещей NB-loT. Стандартизация NB IoT и подходы по интеграции NB-IoT в 5G и 5G NTN, отраженные в стандарте, позволят расширить горизонт применения технолог

МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области МТС обеспечила сетью стандарта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного интернет

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России ярно проводит с аналитическим агентством ORO. Существуют различные стандарты передачи данных между устройствами и их объединения в одну сеть. «МегаФон ПроБизнес» внедряет на российском рынке стандарт NB-IoT. В отличие от других NB-IoT позволяет передавать данные от оборудования, расположенного в труднодоступных местах, например, подвалах, имеет большую емкость сети и высокую степень

«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь» «Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь запущена сеть NB-IoT, которая используется для передачи информации с датчиков телеметрии и позволит дистанционно контролировать нефтедобывающие скважины цеха и управлять их работой. Об этом CNews сообщили пр

Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов атчики контроля и учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 8

Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии ПАО «МТС», цифровая экосистема, отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Республике Хакасия за I квартал 2023 г. выросло пять раз по сравнению с таким же периодом 2022 г. В 80% случаев оборудование используется для контроля за потреблением электроэнерг

МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT я экосистема, и электросетевая компания ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации передачи данных NIDD (Non-IP data delivery), которая позволит сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления эл

Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды МТС разработала для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в Нижнекамске техническое решение на базе сети NB-IoT, позволяющее наладить систему контроля ресурсов в режиме реального времени, а также для оперативного предотвращения аварий. В результате предприятию удалось оптимизировать расходы на обс

МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО елекоммуникационных сервисов, объявляет о переходе платформы интернета вещей МТС IoT Hub на собственное программное обеспечение, которое полностью заменит иностранные решения при разработке продуктов NB-IoT. Об этом CNews сообщили представители МТС, Перезапуск платформы МТС IoT HUB и перевод инфраструктуры продуктов NB-IoT на собственное программное обеспечение позволил МТС сделать р

МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производства региона: Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Кандалакшу, Колу, а также места притяжения туристов – Кировск, Апатиты, Ловоз

МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей Click с применением технологий интернета вещей для связи с экстренными службами, медицинским персоналом, сотрудниками социальных и торговых объектов. Оборудование мгновенно передает сигнал через сеть NB-IoT на любую платформу, работает без проводов и не требует привлечения специалистов для установки и обслуживания. Решение представляет собой пакет из трех элементов, включающий непосредствен

Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным пери

МТС представила умный замок с доступом через мобильное приложение т вещей) собственной разработки «Умный замок» для управления бесключевым доступом на охраняемых объектах. Решение представляет собой вандалоустойчивый замок со встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается дистанционно с мобильного приложения, через веб-интерфейс или звонком по телефону диспетчеру. Система представляет собой три элемента, включающая непоср

МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета вещей, предназначенную для передачи небольшого объема данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. В первую очередь, сеть ох

МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB-IoT в регионе значительно сократит затраты при внедрении IoT-решений:

МТС развернула сеть для интернета вещей в особой экономической зоне «Усть-Луга» ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске сети NB-IoT на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сеть позволит эффективно автоматизировать производств

МТС завершила развертывание в России федеральной сети интернета вещей ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении развертывания крупнейшей федеральной сети стандарта NB-IoT для интернета вещей во всех регионах присутствия. Компания планирует стать ключевым поставщиком IoT-сервисов для энергетических, промышленных, сельскохозяйственных компаний, а также боль

Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России МТС объявила о присоединении к федеральной цифровой платформе пожарной безопасности «Прометей» в регионах России. Сеть стандарта NB-IoT МТС была выбрана основой для масштабирования платформы в регионах на объектах с массовым пребыванием людей. Использование технологий МТС позволило расширить покрытие и увеличить пропускн

В Черноземье подключили первый многоквартирный дом к интернету вещей стандарта NB-IoT атрат на эксплуатацию приборов. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС оснастила общедомовые приборы учета электроэнергии многоквартирного жилого дома SIM-чипами, которые поддерживают стандарт NB-IoT. Умные устройства передают показания в онлайн-режиме по защищенным каналам связи непосредственно в системы мониторинга ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» для точных расчетов потребителей, включа

«Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT «Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продукт обеспечит работу систем автоматизации

«Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета П г. Новосибирска «Горводоканал» объявили об успешном завершении тестовой эксплуатации решения «Билайн.City» для автоматизации сбора и передачи показаний приборов учета. Сервис развернут на стандарте NB-IoT сети LTE «Билайн». Данное решение является инновационным для МУП «Горводоканал», оно обеспечивает 100-процентный сбор данных и максимальную надежность их передачи. «Билайн» выступил одно

Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 Несовместимость на ровном месте Отсутствие стандарта «узкополосной передачи данных интернета вещей» NB-IoT (Narrowband Internet of Things) в перечне допустимых к использованию в России в систем

МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей ванием локальных мощностей инфраструктуры МТС и глобального облака Microsoft Azure и при этом иметь возможность выбирать, где хранить данные телеметрии. Российские разработчики IoT устройств для сети NB-IoT получат доступ к платформе Azure IoT Central. Теперь российские компании смогут разрабатывать и запускать гибко масштабируемые IoT-системы в локальных средах и труднодоступных местах, им

Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий ский оператор мобильной связи, провел комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенную функциональность корпоративным клиентам. Среди ключевых т

МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов МТС подключила к сети NB-IoT 1,5 тыс. велосипедов и электросамокатов шерингового сервиса Poputi в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках. Подключенные велосипеды и самокаты по сети NB-IoT в режиме реального

МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей ьного телеком-оборудования на территории особой экономической зоны «Тольятти». Благодаря проведенным МТС работам все 26 компаний-резидентов получили возможность внедрять технические решения на основе NB-IoT («промышленного» интернета вещей). Сеть МТС на базе технологии NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств. Сеть

МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов МТС подключила к сети NB-IoT более 700 электросамокатов шерингового сервиса Eleven в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Подключенные самокаты по сети NB-IoT в режиме реального времени передают информацию о местоп

МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей России Development Kit (набора для разработки) для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT. Комплект позволит разработчикам решений интернета вещей упростить создание образцов I

«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» ии «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляю

«Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей «Мегафон» запускает поддержку нового поколения устройств интернета вещей NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России. Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость п

«Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT о реализовали пилотный проект по оптимизации учёта электроэнергии «Интеллектуальный учёт» с помощью NB-IoT для «Мосэнергосбыта» в районе Марьино. «Интеллектуальный учёт» предполагает модернизац

МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективн

МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области Липецкой области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Сеть NB-IoT МТС уже сегодня доступна на терри

«Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей ке в Москве сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE. В ее основе – технология NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Этот стандарт сотовой связи предназначен для устройс

«Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве оскве масштабной сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Московская сеть связи «Билайн» теперь полностью гото

Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT отчик и производитель электроники и облачного сервиса, выпустила умный счетчик воды с радио-модулем NB-IoT. Счетчик Saures C1, по данным компании, первое в России и единственное в ЖКХ готовое <

МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области мбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Сеть способна обеспечить быстрое и безопасное подключение умных уст

МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль вещей: с мая по декабрь 2019 г. юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стои

«Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге «Мегафон» запустил стандарт NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) на существующем сегме