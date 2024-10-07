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NB-IoT Narrow Band IoT Narrowband Internet of things узкополосный интернет вещей

NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных.  Развитие мобильной связи 5G, облачных и периферийных вычислений приведет к построению децентрализованных коммуникационных сетей, интегрирующих устройства Интернета вещей. Одной из самых перспективных технологий в этом направлении является технология С-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).

ГОСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT. Основные параметры» устанавливает требования для оборудования и устройств беспроводной передачи данных NB-IoT. Стандарт определяет параметры полного стека протокола передачи данных NB-IoT, режимы энергосбережения NB-IoT, а также архитектуру сети передачи пакетов NIDD (оптимизирующую передачу данных) без прямого доступа устройств в интернет, обеспечивающую обслуживание большего количества устройств, их лучшую энергоэффективность и безопасность.


07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей

дарт технологии сотовой связи интернета вещей NB-loT. Стандартизация NB IoT и подходы по интеграции NB-IoT в 5G и 5G NTN, отраженные в стандарте, позволят расширить горизонт применения технолог
14.06.2024 МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области

МТС обеспечила сетью стандарта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного интернет
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России

ярно проводит с аналитическим агентством ORO. Существуют различные стандарты передачи данных между устройствами и их объединения в одну сеть. «МегаФон ПроБизнес» внедряет на российском рынке стандарт NB-IoT. В отличие от других NB-IoT позволяет передавать данные от оборудования, расположенного в труднодоступных местах, например, подвалах, имеет большую емкость сети и высокую степень

04.09.2023 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь»

«Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь запущена сеть NB-IoT, которая используется для передачи информации с датчиков телеметрии и позволит дистанционно контролировать нефтедобывающие скважины цеха и управлять их работой. Об этом CNews сообщили пр
30.05.2023 Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов

атчики контроля и учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 8
27.04.2023 Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Республике Хакасия за I квартал 2023 г. выросло пять раз по сравнению с таким же периодом 2022 г. В 80% случаев оборудование используется для контроля за потреблением электроэнерг
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT

я экосистема, и электросетевая компания ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации передачи данных NIDD (Non-IP data delivery), которая позволит сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления эл
28.12.2022 Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды

МТС разработала для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в Нижнекамске техническое решение на базе сети NB-IoT, позволяющее наладить систему контроля ресурсов в режиме реального времени, а также для оперативного предотвращения аварий. В результате предприятию удалось оптимизировать расходы на обс
13.12.2022 МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО

елекоммуникационных сервисов, объявляет о переходе платформы интернета вещей МТС IoT Hub на собственное программное обеспечение, которое полностью заменит иностранные решения при разработке продуктов NB-IoT. Об этом CNews сообщили представители МТС, Перезапуск платформы МТС IoT HUB и перевод инфраструктуры продуктов NB-IoT на собственное программное обеспечение позволил МТС сделать р
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области

МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производства региона: Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Кандалакшу, Колу, а также места притяжения туристов – Кировск, Апатиты, Ловоз
18.11.2022 МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей

Click с применением технологий интернета вещей для связи с экстренными службами, медицинским персоналом, сотрудниками социальных и торговых объектов. Оборудование мгновенно передает сигнал через сеть NB-IoT на любую платформу, работает без проводов и не требует привлечения специалистов для установки и обслуживания. Решение представляет собой пакет из трех элементов, включающий непосредствен
06.10.2022 Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики

потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным пери
02.08.2022 МТС представила умный замок с доступом через мобильное приложение

т вещей) собственной разработки «Умный замок» для управления бесключевым доступом на охраняемых объектах. Решение представляет собой вандалоустойчивый замок со встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается дистанционно с мобильного приложения, через веб-интерфейс или звонком по телефону диспетчеру. Система представляет собой три элемента, включающая непоср
07.07.2022 МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета вещей, предназначенную для передачи небольшого объема данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. В первую очередь, сеть ох
27.06.2022 МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB-IoT в регионе значительно сократит затраты при внедрении IoT-решений:

24.06.2022 МТС развернула сеть для интернета вещей в особой экономической зоне «Усть-Луга»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске сети NB-IoT на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сеть позволит эффективно автоматизировать производств
24.06.2022 МТС завершила развертывание в России федеральной сети интернета вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении развертывания крупнейшей федеральной сети стандарта NB-IoT для интернета вещей во всех регионах присутствия. Компания планирует стать ключевым поставщиком IoT-сервисов для энергетических, промышленных, сельскохозяйственных компаний, а также боль
22.04.2022 Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России

МТС объявила о присоединении к федеральной цифровой платформе пожарной безопасности «Прометей» в регионах России. Сеть стандарта NB-IoT МТС была выбрана основой для масштабирования платформы в регионах на объектах с массовым пребыванием людей. Использование технологий МТС позволило расширить покрытие и увеличить пропускн
22.04.2022 В Черноземье подключили первый многоквартирный дом к интернету вещей стандарта NB-IoT

атрат на эксплуатацию приборов. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС оснастила общедомовые приборы учета электроэнергии многоквартирного жилого дома SIM-чипами, которые поддерживают стандарт NB-IoT. Умные устройства передают показания в онлайн-режиме по защищенным каналам связи непосредственно в системы мониторинга ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» для точных расчетов потребителей, включа
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продукт обеспечит работу систем автоматизации

29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета

П г. Новосибирска «Горводоканал» объявили об успешном завершении тестовой эксплуатации решения «Билайн.City» для автоматизации сбора и передачи показаний приборов учета. Сервис развернут на стандарте NB-IoT сети LTE «Билайн». Данное решение является инновационным для МУП «Горводоканал», оно обеспечивает 100-процентный сбор данных и максимальную надежность их передачи. «Билайн» выступил одно
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Несовместимость на ровном месте Отсутствие стандарта «узкополосной передачи данных интернета вещей» NB-IoT (Narrowband Internet of Things) в перечне допустимых к использованию в России в систем
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей

ванием локальных мощностей инфраструктуры МТС и глобального облака Microsoft Azure и при этом иметь возможность выбирать, где хранить данные телеметрии. Российские разработчики IoT устройств для сети NB-IoT получат доступ к платформе Azure IoT Central. Теперь российские компании смогут разрабатывать и запускать гибко масштабируемые IoT-системы в локальных средах и труднодоступных местах, им
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий

ский оператор мобильной связи, провел комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенную функциональность корпоративным клиентам. Среди ключевых т
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов

МТС подключила к сети NB-IoT 1,5 тыс. велосипедов и электросамокатов шерингового сервиса Poputi в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках. Подключенные велосипеды и самокаты по сети NB-IoT в режиме реального
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей

ьного телеком-оборудования на территории особой экономической зоны «Тольятти». Благодаря проведенным МТС работам все 26 компаний-резидентов получили возможность внедрять технические решения на основе NB-IoT («промышленного» интернета вещей). Сеть МТС на базе технологии NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств. Сеть
06.10.2020 МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов

МТС подключила к сети NB-IoT более 700 электросамокатов шерингового сервиса Eleven в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Подключенные самокаты по сети NB-IoT в режиме реального времени передают информацию о местоп
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей

России Development Kit (набора для разработки) для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT. Комплект позволит разработчикам решений интернета вещей упростить создание образцов I
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла»

ии «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляю
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей

«Мегафон» запускает поддержку нового поколения устройств интернета вещей NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России. Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость п
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT

о реализовали пилотный проект по оптимизации учёта электроэнергии «Интеллектуальный учёт» с помощью NB-IoT для «Мосэнергосбыта» в районе Марьино. «Интеллектуальный учёт» предполагает модернизац
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области

расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективн
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области

Липецкой области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Сеть NB-IoT МТС уже сегодня доступна на терри
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей

ке в Москве сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE. В ее основе – технология NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Этот стандарт сотовой связи предназначен для устройс
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве

оскве масштабной сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Московская сеть связи «Билайн» теперь полностью гото
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT

отчик и производитель электроники и облачного сервиса, выпустила умный счетчик воды с радио-модулем NB-IoT. Счетчик Saures C1, по данным компании, первое в России и единственное в ЖКХ готовое <
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области

мбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Сеть способна обеспечить быстрое и безопасное подключение умных уст
15.05.2019 МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль

вещей: с мая по декабрь 2019 г. юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стои
26.04.2019 «Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге

«Мегафон» запустил стандарт NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) на существующем сегме
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей

в Алтайском крае сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT) Сеть NB-IoT, как утверждает МТС, обеспечит быстрое и безопасн

Публикаций - 280, упоминаний - 522

NB-IoT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12129 137
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 35
МегаФон 8541 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8659 32
Ростелеком 9542 28
Huawei 3862 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3197 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2846 19
ZTE Corporation 744 14
China Mobile 406 12
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 11
Sigfox 13 9
Cisco Systems 5086 9
Intel Corporation 12109 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1148 8
Samsung Electronics 10185 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 418 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 386 6
АФК Система ПАО 1790 6
ГЛОНАСС АО 161 6
Прогноз 1637 6
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 6
Ростех - Автоматика Концерн 1619 6
Microsoft Corporation 24486 6
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 28 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 825 5
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 5
NVision Group - Энвижн Груп 678 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 64 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1273 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1225 4
China Telecom - Чайна Телеком 257 4
8068 4
Vodafone Group 1370 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1438 4
Qualcomm Technologies 1796 4
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 4
РЖД - Российские железные дороги 1875 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 433 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 561 4
Кировский завод 35 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 46 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7099 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 3
Россети Ленэнерго 1700 3
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 3
Нижегородский водоканал 10 3
SoftBank Group 258 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 424 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 263 2
Ford 404 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 2
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 44 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 240 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 403 2
Транснефть 296 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 471 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 174 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 492 2
ОЭЗ ППТ Орёл 2 2
Этажи 0 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 2
Новосибирскэнергосбыт 16 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1607 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 104 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
НовитЭн 1 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11312 19
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5370 6
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 272 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5684 247
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63943 172
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48876 167
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7817 142
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27598 95
5G - пятое поколение мобильной связи 2141 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20640 83
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8422 77
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1418 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29948 72
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15436 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11676 64
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3228 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20259 55
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10766 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15607 46
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10026 43
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4679 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18261 42
Сеть передачи данных - Data transmission network 3674 42
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 879 40
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 168 39
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5129 38
Gen V - кибератаки пятого поколения 1165 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6330 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12259 35
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1376 34
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2491 33
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7317 32
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2120 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12384 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23727 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9262 27
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 285 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23723 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6334 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 25
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1059 24
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 82 23
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 47
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1399 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2694 11
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 9
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 437 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 317 6
ZTE Pre5G 10 5
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 6 5
Google Android 13848 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4933 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 32 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 11 4
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 4
9-мм пистолет Макарова 6 3
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 3
МТС Big Data 235 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 212 3
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 3
Linux OS 9727 3
Microsoft Azure IoT 30 3
Microsoft Azure Stack 74 3
Microsoft Azure 1398 3
Huawei 5G Simplified Solution 20 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 123 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 754 2
Ericsson Radio System - ERS 72 2
МТС VDome 5 2
Microsoft Viva 8 2
Samsung SmartThings 42 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 2
Крок - Цифровой рабочий 64 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4256 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 931 2
Intel x86 - архитектура процессора 1818 2
Apple iPhone 6 4861 2
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 2
Apple iOS 7633 2
Иревли Сергей 21 9
Плавич Андрей 7 7
Лацанич Василь 106 6
Аветисян Армен 47 6
Колесников Андрей 85 5
Ротенберг Аркадий 52 5
Ротенберг Игорь 37 5
Ушацкий Андрей 105 5
Егоров Игорь 43 5
Соловенчук Александр 100 4
Салов Антон 37 4
Талдыкина Наталья 40 4
Телков Алексей 25 4
Эмдин Сергей 68 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
Шадаев Максут 956 4
Путин Владимир 3113 3
Николаев Вячеслав 99 3
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 3
Бекиров Руслан 36 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Сивков Арташес 17 3
Фещенко Марина 16 3
Халин Дмитрий 55 3
Цой Иннокентий 37 3
Лысенко Эдуард 306 3
Шакиров Марат 61 3
Уткин Никита 33 3
Корня Алексей 78 3
Шоржин Валерий 55 3
Михайлишин Александр 3 2
Тихонова Кристина 47 2
Елизаров Андрей 15 2
Коробов Евгений 31 2
Воробьев Андрей 164 2
Синицын Андрей 2 2
Козлов Михаил 172 2
Орловский Виктор 372 2
Птуха Юрий 2 2
Самуйлов Александр 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 141240 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42580 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17110 37
Беларусь - Белоруссия 5559 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16757 32
Армения - Республика 2266 31
Европа 21661 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51786 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14118 21
Россия - СФО - Новосибирск 4222 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2356 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7281 13
Южная Корея - Республика 6599 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2825 11
Москва - ЮВАО - Марьино 65 11
Земля - планета Солнечной системы 10317 10
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 543 10
Европа Восточная 3066 10
Азия - Азиатский регион 5446 10
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 657 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2895 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3033 8
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 728 8
Канада 4854 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1512 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1242 7
Испания - Каталония - Барселона 742 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 922 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2400 7
Испания - Королевство 3696 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3317 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14032 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3059 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 869 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1334 6
Россия - СФО - Кемеровская область 877 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 483 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1460 5
Франция - Французская Республика 7798 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18026 97
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3522 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50017 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3844 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28375 34
Энергетика - Energy - Energetically 4972 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23585 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6756 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5645 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9787 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47224 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8423 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4985 19
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5218 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16051 17
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1000 15
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2337 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9569 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13800 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4679 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1579 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6299 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2071 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7891 11
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1909 11
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7414 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2863 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 783 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 913 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10760 8
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9to5Mac 70 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 914 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11198 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1768 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 38 1
Росбалт ИА 60 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 80 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
comScore Networks 35 1
Fortune Business Insights 14 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 598 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 1
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РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 35 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 50 2
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НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 212 1
IDC Herzli - Междисциплинарный центр в Герцлии 1 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 160 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 150 1
Ericsson Academy 1 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 319 1
РАН - Российская академия наук 1841 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 4
Индустрия 4.5G Саммит 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
День молодёжи - 27 июня 862 2
Технопром - форум технологического развития 8 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
Старт Хаб 21 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
ComNews Awards 8 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
InnoTrans 2 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
CNews AWARDS - награда 482 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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