МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей

МТС разработала тревожную кнопку Smart Click с применением технологий интернета вещей для связи с экстренными службами, медицинским персоналом, сотрудниками социальных и торговых объектов. Оборудование мгновенно передает сигнал через сеть NB-IoT на любую платформу, работает без проводов и не требует привлечения специалистов для установки и обслуживания.

Решение представляет собой пакет из трех элементов, включающий непосредственно кнопку на стандарте сети интернета вещей NB-IoT, пространство на платформе IoT HUB и пакет трафика.

Беспроводная кнопка может быть установлена в любом месте без проведения подготовительных работ. Нажимая кнопку, пользователь отправляет сигнал, например, «тревога» или «вызов сотрудника», который по сети интернета вещей передается в центр диспетчеризации или на смартфоны ответственных сотрудников. Благодаря постоянному подключению устройства к сети интернета вещей, специалисты всегда смогут быстро отреагировать на инцидент: в случае пропажи или повреждения устройства, а также при попытке заглушить сигнал сети NB-IoT кнопка отправит сигнал тревоги на специализированную платформу или смартфон.

Работа на стандарте NB-IoT обеспечивает энергоэффективность и надежность передачи сигнала, продолжительную работу батареи (от трёх лет) и минимальные затраты на трафик. Smart Click можно эксплуатировать при температуре от -30 до +60 градусов и при относительной влажности до 95%.

Решение Smart Click реализовано в 3 вариантах исполнения в зависимости от условий эксплуатации и сценариев использования:

Компактная версия. Может применяться на социальных объектах, например, как тревожная кнопка для передачи сигнала в школах на пульт охранной компании или в качестве палатно-вызывной сигнализации в больницах. Умная кнопка, установленная в квартире, поможет людям, потерявшим способность к самообслуживанию, оперативно связаться с родственниками или специалистами социальных служб.

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Уличное исполнение. Кнопка выполнена в металлическом корпусе. Может использоваться в сценариях, требующих отправки тревожного сигнала в условиях агрессивной внешней среды: работа на открытом воздухе под дождем/снегом, непреднамеренное физическое воздействие, ультрафиолетовое излучение. Например, в местах отдыха и парках развлечений для вызова спасателей или охранников.

Трехкнопочный пульт. Решение может быть востребовано в автоматизации производственных процессов или ритейла, например, для обмена информации между цехами на промышленных предприятиях или для упрощения коммуникации между покупателем и сервисным персоналом в ритейле. Обычно данные ситуации предполагают несколько вариантов взаимодействия, поэтому в конструкции три кнопки, которые можно снабдить подписями; на платформе фиксируется информация о начале и завершении события, что позволяет реализовать контроль эффективности работы сервисных служб.

«Основное преимущество IoT-решения от МТС Smart Click — универсальность. Устройство может решать самые разные задачи: от общения с сервисным персоналом до вызова экстренных служб. Наш проект может качественно изменить систему экстренного реагирования, сократив затраты и время на ее разворачивание, а также упростив процесс. Конструкция умной кнопки позволяет установить ее в любом помещении, и в опасной ситуации такой гаджет может спасти жизнь», — сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

NB-IoT кнопку МТС уже внедрила охранная организация «На пульте», которая использует решение для охраны офисных помещений, круглосуточного мониторинга объектов коммерческой недвижимости, складских и жилых помещений и быстрого реагирования на инциденты группой реагирования.