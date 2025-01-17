Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.01.2025
|
На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка»
ития Сергея Цветкова. Администрация Вологодской области На портале «Госуслуг» для россиян появится «тревожная кнопка» В ведомстве также добавили, что реализация такой кнопки потребует техническ
|18.11.2022
|
МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей
сценариев использования: Компактная версия. Может применяться на социальных объектах, например, как тревожная кнопка для передачи сигнала в школах на пульт охранной компании или в качестве пала
|23.11.2020
|
Corpsoft24 вывела на рынок «тревожную кнопку 2.0»
Corpsoft24 разработала и вывела на рынок тревожную кнопку в виде Telegram-бота. Специалисты компании интегрировали тревожную кнопку
|10.11.2020
|
МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников
о-спасательные службы в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Использование цифровой системы оповещения позволяет ускорить обзвон сотрудников и профильных служб почти в десять раз. Инновационная «тревожная кнопка» реализована на базе специального программного обеспечения и фиксированной сети МТС. Система может объединять несколько филиалов компании, территориально расположенных в разных
|28.03.2019
|
Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком
плюс, ведь едва ли у вашей бабушки найдется лишний кабель USB-C, если комплектный вдруг потеряется.Кнопка SOS Помимо камеры, на спинке находится кнопка SOS. Она поможет вызвать помощь,
|27.04.2018
|
«Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS»
«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «Гольфстрим», поставщик охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS». Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если ранее для обеспечения охраны необходимо было устанавливать специальное оборудов
|09.07.2014
|
Omnicomm Online обеспечит фото- и видеосъемку при нажатии тревожной кнопки
Omnicomm. Теперь в случае нападения, ДТП или поломки транспортного средства, водитель может нажать тревожную кнопку, после чего навигационный терминал передаст изображение c подключенной к нем
|02.08.2012
|
«Одноклассники» запустили «тревожную кнопку» для защиты детей
Социальная сеть «Одноклассники», проект компании Mail.Ru Group, объявила о том, что запустила новую услугу – «тревожную кнопку» для детей. Каждый пользователь «Одноклассников» в возрасте до 13 лет при получении личного сообщения сможет пожаловаться в службу поддержки социальной сети, нажав специальную
|21.12.2011
|
CNews TV. "Билайн" помог петербуржцам с "тревожной кнопкой"
омощи инвалидам и пожилым людям «Система Забота» реализуется петербургской компанией «Леге» совместно с «Билайн» Бизнес. В настоящее время более 5000 жителей Северной столицы обеспечены устройством \"тревожная кнопка\" с SIM-картой \"Билайн\". смотреть на CNews.TV
|05.08.2009
|
Digital Design помогает обслуживать «Тревожную кнопку» в Санкт-Петербурге
ию отказоустойчивого решения для уникального комплекса экстренной помощи пожилым людям и инвалидам «Тревожная кнопка». В дальнейшем компания будет оказывать сопровождение системы. Системы, анал
|06.06.2008
|
Все школы Новгородской области оборудуют «тревожными кнопками»
щенности образовательных учреждений области обсуждались 5 июня на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Новгородской области Сергея Митина. Оснащение школ региона «тревожными кнопками» проводится в соответствии с областной программой «Безопасность образовательного учреждения».
|26.09.2006
|
В школах Северодвинска устанавливают тревожные кнопки
учреждениях. Их обслуживание, не считая расходов на установку, обходится бюджету города в 400 тысяч рублей в год. Всего в Северодвинске 100 образовательных учреждений. Если все они будут оборудованы тревожными кнопками, за год на их установку и обслуживание надо будет выделить около 2 миллионов рублей.
|16.06.2003
|
Benefon выпустил "тревожную кнопку" с GPS
Не прошло и месяца с начала продаж GPS-устройства TrackBox, как финская компания Benefon объявила в пятницу, 13 июня, о выпуске на рынок нового прибора - "тревожной кнопки" с GPS - TrackKeeper NT. По форме он ничем не отличается от мобильного телефона, только не имеет дисплея и на нем всего одна широкая кнопка, расположенная сверху. При нажатии э
