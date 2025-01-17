Разделы

17.01.2025 На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка»

На портале «Госуслуг» для россиян появится «тревожная кнопка» В ведомстве также добавили, что реализация такой кнопки потребует техническ
18.11.2022 МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей

Компактная версия. Может применяться на социальных объектах, например, как тревожная кнопка для передачи сигнала в школах на пульт охранной компании или в качестве пала
23.11.2020 Corpsoft24 вывела на рынок «тревожную кнопку 2.0»

Corpsoft24 разработала и вывела на рынок тревожную кнопку в виде Telegram-бота. Специалисты компании интегрировали тревожную кнопку
10.11.2020 МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников

Использование цифровой системы оповещения позволяет ускорить обзвон сотрудников и профильных служб почти в десять раз. Инновационная «тревожная кнопка» реализована на базе специального программного обеспечения и фиксированной сети МТС. Система может объединять несколько филиалов компании, территориально расположенных в разных
28.03.2019 Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком

Кнопка SOS Помимо камеры, на спинке находится кнопка SOS. Она поможет вызвать помощь,

27.04.2018 «Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS»

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «Гольфстрим», поставщик охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS». Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если ранее для обеспечения охраны необходимо было устанавливать специальное оборудов
09.07.2014 Omnicomm Online обеспечит фото- и видеосъемку при нажатии тревожной кнопки

Теперь в случае нападения, ДТП или поломки транспортного средства, водитель может нажать тревожную кнопку, после чего навигационный терминал передаст изображение c подключенной к нем
02.08.2012 «Одноклассники» запустили «тревожную кнопку» для защиты детей

Социальная сеть «Одноклассники», проект компании Mail.Ru Group, объявила о том, что запустила новую услугу – «тревожную кнопку» для детей. Каждый пользователь «Одноклассников» в возрасте до 13 лет при получении личного сообщения сможет пожаловаться в службу поддержки социальной сети, нажав специальную

21.12.2011 CNews TV. "Билайн" помог петербуржцам с "тревожной кнопкой"

Система Забота» реализуется петербургской компанией «Леге» совместно с «Билайн» Бизнес. В настоящее время более 5000 жителей Северной столицы обеспечены устройством \"тревожная кнопка\" с SIM-картой \"Билайн\".
05.08.2009 Digital Design помогает обслуживать «Тревожную кнопку» в Санкт-Петербурге

Digital Design помогает обслуживать уникальный комплекс экстренной помощи пожилым людям и инвалидам «Тревожная кнопка». В дальнейшем компания будет оказывать сопровождение системы.
06.06.2008 Все школы Новгородской области оборудуют «тревожными кнопками»

Оснащение школ региона «тревожными кнопками» проводится в соответствии с областной программой «Безопасность образовательного учреждения».
26.09.2006 В школах Северодвинска устанавливают тревожные кнопки

Всего в Северодвинске 100 образовательных учреждений. Если все они будут оборудованы тревожными кнопками, за год на их установку и обслуживание надо будет выделить около 2 миллионов рублей.
16.06.2003 Benefon выпустил "тревожную кнопку" с GPS

 Финская компания Benefon объявила в пятницу, 13 июня, о выпуске на рынок нового прибора - "тревожной кнопки" с GPS - TrackKeeper NT. По форме он ничем не отличается от мобильного телефона, только не имеет дисплея и на нем всего одна широкая кнопка, расположенная сверху.

