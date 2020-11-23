Corpsoft24 вывела на рынок «тревожную кнопку 2.0»

Corpsoft24 разработала и вывела на рынок тревожную кнопку в виде Telegram-бота. Специалисты компании интегрировали тревожную кнопку в чат-бот мессенджера Telegram. Кодовое слово, отправленное в чат, блокирует доступ к корпоративной информации и предотвращает утечку данных из облака компании, а также отключает сервера и виртуальные машины.

Telegram-бот принимает сообщение от сотрудника компании и инициирует блокировку ресурсов, реализуя заранее утвержденный заказчиком сценарий. Экстренное выключение виртуальных машин может понадобиться в случае несанкционированного копирования данных и угрозы кибератак.

«Мессенджер Telegram сегодня есть у всех, телефон тоже, поэтому сходу можно пользоваться, не приобретая и не нося механические устройства, такие как брелок-кнопку. К тому же, с помощью мессенджера можно автоматизировать любые команды без существенных затрат», — отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

По его словам, тревожные кнопки используются в России более 20 лет. За это время они принимали самые разные формы: в их роли выступали ключи-шифровальщики, механические устройства разрушения жестких дисков, брелоки и звонки. Новые технологии помогли переосмыслить привычный для защиты бизнеса инструмент.

«Подобные решения актуальны для любой компании с оборотом от 1 млрд рублей, бизнес такого размера уже начинает привлекать внимание злоумышленников. Как правило, бизнес вспоминает о дополнительных средствах защиты, когда уже начинают поступать тревожные сигналы, но сегодня перенести ключевые данные в облако и настроить современные тревожные кнопки можно за пару дней», — добавил Константин Рензяев.

Corpsoft24 также разработала механическую тревожную кнопку, которая при нажатии передает сигнал о выключении серверов в службу безопасности или службу поддержки инженерной службы.