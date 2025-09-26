Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience

«Информзащита»: ИИ используется в 8 из 10 фишинговых атак г. целевого фишинга стало на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это значит, что злоумышленники меняют подход к подготовке и определению целей атак, используют фишинг не толь

Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды ритические решения о перезагрузке продакшн-систем, отключении серверов и изменении конфигураций без согласования с людьми. При этом участники согласились, что ИИ будет все чаще использоваться как для атак на ИТ-системы, так и для их защиты. Самым перспективным трендом стало усиление кибербезопасности. ИТ-руководители верят, что в этом направлении вендоры и компании будут развиваться в партн

В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров леск атак на ресурсы онлайн-школ, веб-сервисы для изучения иностранных языков и поиска репетиторов. Хакеры впервые организовали массовые DDoS-атаки на подобные образовательные учреждения. Об эт

ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники молодежной политики и инфраструктурных проектов. Одним из важных направлений деятельности является кибербезопасность и цифровая грамотность населения. По данным правоохранительных органов реги

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин ских центрах объясняется плотностью населения и более высокими финансовыми потоками. «Мы видим, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, расширяя атаки на разные социальные группы. С

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Ки

Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП оводит атаки с февраля 2022 г. с использованием ВПО DarkWatchman. Рассылки носят массовый характер. Злоумышленники маскируются под реальные организации, регистрируют инфраструктуру для рассылок

Обновлена российская платформа корпоративного файлообмена Filestone MFT туров Filestone MFT. Обновление 2.5 приносит около 80 новых функций и улучшений для специалистов по ИБ и системных администраторов. Filestone MFT помогает отслеживать файловый обмен в организац

HR как Red Team: «Газинформсервис» выступит на GIS DAYS с докладом о найме в ИБ GIS DAYS* 2025 состоится доклад, который перевернёт представление о работе HR-специалистов в сфере ИБ. Александра Гергетт, HR-эксперт компании «Газинформсервис», представит выступление на тему

Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС экдора BrockenDoor. Для получения первоначального доступа использовались целевые фишинговые письма: злоумышленники представлялись поставщиками услуг страхования и банковскими организациями. Сам

Какой должна быть инфраструктура будущего Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования МТС-Банка: И ИТ, и ИБ необходима инвентаризация внешнего периметра Михаил Левинский, старший менеджер по продукт

Кибершпионы стали притворяться госслужащими Кыргызстана ПО. Причем это были не коммерческие, массовые программы, которые можно купить на теневых площадках. Злоумышленники создавали собственные: реверс-шеллы FoalShell и трояны удаленного доступа Stal

Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан того чтобы избежать попадания на крючок киберпреступников, эксперты по информационной безопасности (ИБ) ФБР рекомендуют тщательно проверять URL-адрес сайта, использовать только проверенные офиц

Скам на экспорт: F6 назвала самые популярные мошеннические схемы, пришедшие из России в Белоруссию России – например, «Мамонт», – в Белоруссии не работают. В то же время на белорусских пользователях злоумышленники тестируют новые схемы обмана, которые могут позже перенести на Россию – такие

«Гарда» усиливает управление защитой веб-приложений -приложений. Как часть комплексных мер по сетевой безопасности, решение обеспечивает стабильную работу веб-сервисов при высоких нагрузках, ускоряет проверку на уязвимости и сокращает время реакции на ИБ-инциденты. Компании получают централизованный контроль доступа к приложениям, снижение нагрузки на команды ИБ и более эффективное использование ресурсов. Об этом CNews сообщили предст

DLBI: мошенники переходят на обратный звонок х кабинетов на «Госуслугах», содержащие поддельные контакты службы поддержки. При этом, если раньше мошенники начинали сценарий со своего звонка жертве, в котором просили назвать хоть какой-то

Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС на разные операционные системы. «Все больше компаний переходит на российские операционные системы. Злоумышленники учитывают эту тенденцию и адаптируют свои инструменты под Linux-системы, в том

Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз неса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасностью ком

Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM опасности. Сотрудничество с вендором позволит нашим партнерам предлагать своим заказчикам передовые ИБ- продукты, укреплять позиции на рынке цифровой трансформации в России и странах СНГ», — ск

Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30% вных векторов кибератак на российский бизнес. По данным ИТ-компании по информационной безопасности (ИБ) «Бастион», в России за первое полугодие 2025 г. число ИТ-атак через личные устройства сот

Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS Своя инфраструктура Мошенники начали строить свои сотовые сети на основе своего рода портативных базовых станций,

Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ м направлениям кибербезопасности. Константин Левин, заместитель директора группы компаний Bi.Zone: «Киберпреступники постоянно используют новые инструменты и усложняют атаки. Поэтому способност

«Код Безопасности»: в первом полугодии 2025 г. число атак на организации России увеличилось на 11%. аза всех сервисов целевой организации», – отметили специалисты «Кода Безопасности». Из-за того, что хакеры делают ставку на целевые атаки, растет популярность таких видов атак, как атака «подру

Александр Цыпкин выступит на GIS DAYS: искусство и кибербезопасность объединятся в «Октябре» ь искусственный интеллект; о 7 шагах к реальной киберзащищённости; об опыте театральных селебрити в ИБ и ИТ; итоги прогнозов 2024 года от «ИБ-Пророков» и демонстрацию новых. Подробнее —

Summit Group: малый бизнес уже охотнее готов платить за кибербезопасность киберугрозами, выросла за год более чем вдвое. В попытке похитить деньги или получить важные данные мошенники все чаще стали атаковать не только обычных граждан или крупные корпорации, но и мал

Крайон представил HScan VM – полноценную платформу для комплексного управления уязвимостями ть уровень киберзащиты, управлять рисками в реальном времени и значительно экономить ресурсы отдела ИБ», — говорит Вадим Юн, генеральный директор Крайон. HScan — полностью отечественное решение

ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам Microsoft Outlook, Notion или SharePoint. В отличие от таких атак, как AgentFlayer и EchoLeak, где злоумышленники вытягивают данные на стороне клиента, в случае ShadowLeak все происходит непос

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке рограмме Standoff Bug Bounty. Тестирование проводилось в закрытом контуре с ноября 2024 года. Белые хакеры обнаружили 10 уязвимостей, среди которых не было ни одной критической. На сегодняшний

Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, обновил свой бренд. Ранее компания была известна, как разработчик и поставщ

Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы Европейские аэропорты стали жертвой кибератаки Несколько крупнейших воздушных гаваней Европы с вечера пятницы, 19 сентября 2025 г

«Контур»: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой вонок «от клуба» звучит естественно, и человек не замечает подвоха. Даниил Бориславский, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды», директор по продукту Staffcop: Опасность дипфейков заключается не только в

От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популя

Эксперты «Нейроинформ» выявили топ-3 мошеннические схемы, применяемые хакерами в начале учебного года и верят, что коммуницируют с реальными учителями своих детей и осуществляют переводы. Помимо этого, хакеры шифруют данные школ и других образовательных заведений и требуют выкуп. Эксперты «Нейр

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен Bi.Zone основана на аудите 700 тыс. корпоративных пользовательских профилей в российских компаниях. Хакеры или покупают данные со связками «логин-пароль», или получают их бесплатно. FreePik Хак

«Лаборатория Касперского»: каждый четвёртый россиянин следит за новостями про кибербезопасность крупные компании и государственные учреждения (27%), а также деятельность российских игроков рынка ИБ (26%). Злободневная тема. Причины интереса к теме кибербезопасности вполне прагматичны. Бо

RED Security SOC: объем фишинга с использованием ИИ вырос на 53% ования показали, что для получения первоначального доступа в инфраструктуру (TA0001 Initial Access) хакеры чаще всего использовали утекшие данные корпоративных учетных записей (T1078 Valid Acco

«Культурный КОД IT» для киберзащиты: Анна Дробот научит ИБ-специалистов самопрезентации т выступит с эксклюзивным мастер-классом по риторике и самопрезентации на Межвузовском студенческом ИБ / ИТ форуме GIS STUDENT DAY 2025, который пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Её сессия

Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики 2025 г. был зафиксирован в мае-июне и сентябре», — сказал изданию Рамиль Хантимиров. Цифры не врут Хакеры с портфелями за спиной действительно наиболее часто атакуют школы именно в самые важны