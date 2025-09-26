Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience

Получите все материалы CNews по ключевому слову
"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.
Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач. К кибертерактам относятся:
- получение несанкционированного доступа к информации, ее кража и уничтожение;
- захват каналов СМИ;
- раскрытие закрытой информации;
- осуществление контроля над критическими объектами национальной инфраструктуры.
|26.09.2025
|
«Информзащита»: ИИ используется в 8 из 10 фишинговых атак
г. целевого фишинга стало на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это значит, что злоумышленники меняют подход к подготовке и определению целей атак, используют фишинг не толь
|26.09.2025
|
Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды
ритические решения о перезагрузке продакшн-систем, отключении серверов и изменении конфигураций без согласования с людьми. При этом участники согласились, что ИИ будет все чаще использоваться как для атак на ИТ-системы, так и для их защиты. Самым перспективным трендом стало усиление кибербезопасности. ИТ-руководители верят, что в этом направлении вендоры и компании будут развиваться в партн
|26.09.2025
|
В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров
леск атак на ресурсы онлайн-школ, веб-сервисы для изучения иностранных языков и поиска репетиторов. Хакеры впервые организовали массовые DDoS-атаки на подобные образовательные учреждения. Об эт
|26.09.2025
|
ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники
молодежной политики и инфраструктурных проектов. Одним из важных направлений деятельности является кибербезопасность и цифровая грамотность населения. По данным правоохранительных органов реги
|26.09.2025
|
Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин
ских центрах объясняется плотностью населения и более высокими финансовыми потоками. «Мы видим, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, расширяя атаки на разные социальные группы. С
|26.09.2025
|
Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США
Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Ки
|26.09.2025
|
Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП
оводит атаки с февраля 2022 г. с использованием ВПО DarkWatchman. Рассылки носят массовый характер. Злоумышленники маскируются под реальные организации, регистрируют инфраструктуру для рассылок
|25.09.2025
|
Обновлена российская платформа корпоративного файлообмена Filestone MFT
туров Filestone MFT. Обновление 2.5 приносит около 80 новых функций и улучшений для специалистов по ИБ и системных администраторов. Filestone MFT помогает отслеживать файловый обмен в организац
|25.09.2025
|
HR как Red Team: «Газинформсервис» выступит на GIS DAYS с докладом о найме в ИБ
GIS DAYS* 2025 состоится доклад, который перевернёт представление о работе HR-специалистов в сфере ИБ. Александра Гергетт, HR-эксперт компании «Газинформсервис», представит выступление на тему
|25.09.2025
|
Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС
экдора BrockenDoor. Для получения первоначального доступа использовались целевые фишинговые письма: злоумышленники представлялись поставщиками услуг страхования и банковскими организациями. Сам
|25.09.2025
|
Какой должна быть инфраструктура будущего
Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования МТС-Банка: И ИТ, и ИБ необходима инвентаризация внешнего периметра Михаил Левинский, старший менеджер по продукт
|25.09.2025
|
Кибершпионы стали притворяться госслужащими Кыргызстана
ПО. Причем это были не коммерческие, массовые программы, которые можно купить на теневых площадках. Злоумышленники создавали собственные: реверс-шеллы FoalShell и трояны удаленного доступа Stal
|25.09.2025
|
Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан
того чтобы избежать попадания на крючок киберпреступников, эксперты по информационной безопасности (ИБ) ФБР рекомендуют тщательно проверять URL-адрес сайта, использовать только проверенные офиц
|25.09.2025
|
Скам на экспорт: F6 назвала самые популярные мошеннические схемы, пришедшие из России в Белоруссию
России – например, «Мамонт», – в Белоруссии не работают. В то же время на белорусских пользователях злоумышленники тестируют новые схемы обмана, которые могут позже перенести на Россию – такие
|24.09.2025
|
«Гарда» усиливает управление защитой веб-приложений
-приложений. Как часть комплексных мер по сетевой безопасности, решение обеспечивает стабильную работу веб-сервисов при высоких нагрузках, ускоряет проверку на уязвимости и сокращает время реакции на ИБ-инциденты. Компании получают централизованный контроль доступа к приложениям, снижение нагрузки на команды ИБ и более эффективное использование ресурсов. Об этом CNews сообщили предст
|24.09.2025
|
DLBI: мошенники переходят на обратный звонок
х кабинетов на «Госуслугах», содержащие поддельные контакты службы поддержки. При этом, если раньше мошенники начинали сценарий со своего звонка жертве, в котором просили назвать хоть какой-то
|24.09.2025
|
Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС
на разные операционные системы. «Все больше компаний переходит на российские операционные системы. Злоумышленники учитывают эту тенденцию и адаптируют свои инструменты под Linux-системы, в том
|24.09.2025
|
Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз
неса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасностью ком
|24.09.2025
|
Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM
опасности. Сотрудничество с вендором позволит нашим партнерам предлагать своим заказчикам передовые ИБ- продукты, укреплять позиции на рынке цифровой трансформации в России и странах СНГ», — ск
|24.09.2025
|
Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30%
вных векторов кибератак на российский бизнес. По данным ИТ-компании по информационной безопасности (ИБ) «Бастион», в России за первое полугодие 2025 г. число ИТ-атак через личные устройства сот
|23.09.2025
|
Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS
Своя инфраструктура Мошенники начали строить свои сотовые сети на основе своего рода портативных базовых станций,
|23.09.2025
|
Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ
м направлениям кибербезопасности. Константин Левин, заместитель директора группы компаний Bi.Zone: «Киберпреступники постоянно используют новые инструменты и усложняют атаки. Поэтому способност
|23.09.2025
|
«Код Безопасности»: в первом полугодии 2025 г. число атак на организации России увеличилось на 11%.
аза всех сервисов целевой организации», – отметили специалисты «Кода Безопасности». Из-за того, что хакеры делают ставку на целевые атаки, растет популярность таких видов атак, как атака «подру
|23.09.2025
|
Александр Цыпкин выступит на GIS DAYS: искусство и кибербезопасность объединятся в «Октябре»
ь искусственный интеллект; о 7 шагах к реальной киберзащищённости; об опыте театральных селебрити в ИБ и ИТ; итоги прогнозов 2024 года от «ИБ-Пророков» и демонстрацию новых. Подробнее —
|23.09.2025
|
Summit Group: малый бизнес уже охотнее готов платить за кибербезопасность
киберугрозами, выросла за год более чем вдвое. В попытке похитить деньги или получить важные данные мошенники все чаще стали атаковать не только обычных граждан или крупные корпорации, но и мал
|23.09.2025
|
Крайон представил HScan VM – полноценную платформу для комплексного управления уязвимостями
ть уровень киберзащиты, управлять рисками в реальном времени и значительно экономить ресурсы отдела ИБ», — говорит Вадим Юн, генеральный директор Крайон. HScan — полностью отечественное решение
|23.09.2025
|Информационная безопасность в цифровом мире
|22.09.2025
|
ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам
Microsoft Outlook, Notion или SharePoint. В отличие от таких атак, как AgentFlayer и EchoLeak, где злоумышленники вытягивают данные на стороне клиента, в случае ShadowLeak все происходит непос
|22.09.2025
|
Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
рограмме Standoff Bug Bounty. Тестирование проводилось в закрытом контуре с ноября 2024 года. Белые хакеры обнаружили 10 уязвимостей, среди которых не было ни одной критической. На сегодняшний
|22.09.2025
|
Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд
«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, обновил свой бренд. Ранее компания была известна, как разработчик и поставщ
|22.09.2025
|
Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы
Европейские аэропорты стали жертвой кибератаки Несколько крупнейших воздушных гаваней Европы с вечера пятницы, 19 сентября 2025 г
|22.09.2025
|
«Контур»: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой
вонок «от клуба» звучит естественно, и человек не замечает подвоха. Даниил Бориславский, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды», директор по продукту Staffcop: Опасность дипфейков заключается не только в
|19.09.2025
|
От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY
Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популя
|19.09.2025
|
Эксперты «Нейроинформ» выявили топ-3 мошеннические схемы, применяемые хакерами в начале учебного года
и верят, что коммуницируют с реальными учителями своих детей и осуществляют переводы. Помимо этого, хакеры шифруют данные школ и других образовательных заведений и требуют выкуп. Эксперты «Нейр
|19.09.2025
|
Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен
Bi.Zone основана на аудите 700 тыс. корпоративных пользовательских профилей в российских компаниях. Хакеры или покупают данные со связками «логин-пароль», или получают их бесплатно. FreePik Хак
|19.09.2025
|
«Лаборатория Касперского»: каждый четвёртый россиянин следит за новостями про кибербезопасность
крупные компании и государственные учреждения (27%), а также деятельность российских игроков рынка ИБ (26%). Злободневная тема. Причины интереса к теме кибербезопасности вполне прагматичны. Бо
|19.09.2025
|
RED Security SOC: объем фишинга с использованием ИИ вырос на 53%
ования показали, что для получения первоначального доступа в инфраструктуру (TA0001 Initial Access) хакеры чаще всего использовали утекшие данные корпоративных учетных записей (T1078 Valid Acco
|19.09.2025
|
«Культурный КОД IT» для киберзащиты: Анна Дробот научит ИБ-специалистов самопрезентации
т выступит с эксклюзивным мастер-классом по риторике и самопрезентации на Межвузовском студенческом ИБ / ИТ форуме GIS STUDENT DAY 2025, который пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Её сессия
|19.09.2025
|
Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики
2025 г. был зафиксирован в мае-июне и сентябре», — сказал изданию Рамиль Хантимиров. Цифры не врут Хакеры с портфелями за спиной действительно наиболее часто атакуют школы именно в самые важны
|19.09.2025
|
F6: мошенники разработали новую схему атак на семьи участников СВО
ю, обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО, ветеранов и членов их семей. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом фина
