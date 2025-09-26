Разделы

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience

 

"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.

 

Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач.  К кибертерактам относятся:


26.09.2025 «Информзащита»: ИИ используется в 8 из 10 фишинговых атак

г. целевого фишинга стало на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это значит, что злоумышленники меняют подход к подготовке и определению целей атак, используют фишинг не толь
26.09.2025 Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды

ритические решения о перезагрузке продакшн-систем, отключении серверов и изменении конфигураций без согласования с людьми. При этом участники согласились, что ИИ будет все чаще использоваться как для атак на ИТ-системы, так и для их защиты. Самым перспективным трендом стало усиление кибербезопасности. ИТ-руководители верят, что в этом направлении вендоры и компании будут развиваться в партн
26.09.2025 В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров

леск атак на ресурсы онлайн-школ, веб-сервисы для изучения иностранных языков и поиска репетиторов. Хакеры впервые организовали массовые DDoS-атаки на подобные образовательные учреждения. Об эт
26.09.2025 ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники

молодежной политики и инфраструктурных проектов. Одним из важных направлений деятельности является кибербезопасность и цифровая грамотность населения. По данным правоохранительных органов реги
26.09.2025 Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин

ских центрах объясняется плотностью населения и более высокими финансовыми потоками. «Мы видим, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, расширяя атаки на разные социальные группы. С
26.09.2025 Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Ки
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП

оводит атаки с февраля 2022 г. с использованием ВПО DarkWatchman. Рассылки носят массовый характер. Злоумышленники маскируются под реальные организации, регистрируют инфраструктуру для рассылок
25.09.2025 Обновлена российская платформа корпоративного файлообмена Filestone MFT

туров Filestone MFT. Обновление 2.5 приносит около 80 новых функций и улучшений для специалистов по ИБ и системных администраторов. Filestone MFT помогает отслеживать файловый обмен в организац
25.09.2025 HR как Red Team: «Газинформсервис» выступит на GIS DAYS с докладом о найме в ИБ

GIS DAYS* 2025 состоится доклад, который перевернёт представление о работе HR-специалистов в сфере ИБ. Александра Гергетт, HR-эксперт компании «Газинформсервис», представит выступление на тему
25.09.2025 Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС

экдора BrockenDoor. Для получения первоначального доступа использовались целевые фишинговые письма: злоумышленники представлялись поставщиками услуг страхования и банковскими организациями. Сам
25.09.2025 Какой должна быть инфраструктура будущего

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования МТС-Банка: И ИТ, и ИБ необходима инвентаризация внешнего периметра Михаил Левинский, старший менеджер по продукт
25.09.2025 Кибершпионы стали притворяться госслужащими Кыргызстана

ПО. Причем это были не коммерческие, массовые программы, которые можно купить на теневых площадках. Злоумышленники создавали собственные: реверс-шеллы FoalShell и трояны удаленного доступа Stal
25.09.2025 Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан

того чтобы избежать попадания на крючок киберпреступников, эксперты по информационной безопасности (ИБ) ФБР рекомендуют тщательно проверять URL-адрес сайта, использовать только проверенные офиц
25.09.2025 Скам на экспорт: F6 назвала самые популярные мошеннические схемы, пришедшие из России в Белоруссию

России – например, «Мамонт», – в Белоруссии не работают. В то же время на белорусских пользователях злоумышленники тестируют новые схемы обмана, которые могут позже перенести на Россию – такие

24.09.2025 «Гарда» усиливает управление защитой веб-приложений

-приложений. Как часть комплексных мер по сетевой безопасности, решение обеспечивает стабильную работу веб-сервисов при высоких нагрузках, ускоряет проверку на уязвимости и сокращает время реакции на ИБ-инциденты. Компании получают централизованный контроль доступа к приложениям, снижение нагрузки на команды ИБ и более эффективное использование ресурсов. Об этом CNews сообщили предст
24.09.2025 DLBI: мошенники переходят на обратный звонок

х кабинетов на «Госуслугах», содержащие поддельные контакты службы поддержки. При этом, если раньше мошенники начинали сценарий со своего звонка жертве, в котором просили назвать хоть какой-то

24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС

на разные операционные системы. «Все больше компаний переходит на российские операционные системы. Злоумышленники учитывают эту тенденцию и адаптируют свои инструменты под Linux-системы, в том
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз

неса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасностью ком
24.09.2025 Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM

опасности. Сотрудничество с вендором позволит нашим партнерам предлагать своим заказчикам передовые ИБ- продукты, укреплять позиции на рынке цифровой трансформации в России и странах СНГ», — ск
24.09.2025 Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30%

вных векторов кибератак на российский бизнес. По данным ИТ-компании по информационной безопасности (ИБ) «Бастион», в России за первое полугодие 2025 г. число ИТ-атак через личные устройства сот
23.09.2025 Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS

Своя инфраструктура Мошенники начали строить свои сотовые сети на основе своего рода портативных базовых станций,
23.09.2025 Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ

м направлениям кибербезопасности. Константин Левин, заместитель директора группы компаний Bi.Zone: «Киберпреступники постоянно используют новые инструменты и усложняют атаки. Поэтому способност
23.09.2025 «Код Безопасности»: в первом полугодии 2025 г. число атак на организации России увеличилось на 11%.

аза всех сервисов целевой организации», – отметили специалисты «Кода Безопасности». Из-за того, что хакеры делают ставку на целевые атаки, растет популярность таких видов атак, как атака «подру
23.09.2025 Александр Цыпкин выступит на GIS DAYS: искусство и кибербезопасность объединятся в «Октябре»

ь искусственный интеллект; о 7 шагах к реальной киберзащищённости; об опыте театральных селебрити в ИБ и ИТ; итоги прогнозов 2024 года от «ИБ-Пророков» и демонстрацию новых. Подробнее —

23.09.2025 Summit Group: малый бизнес уже охотнее готов платить за кибербезопасность

киберугрозами, выросла за год более чем вдвое. В попытке похитить деньги или получить важные данные мошенники все чаще стали атаковать не только обычных граждан или крупные корпорации, но и мал
23.09.2025 Крайон представил HScan VM – полноценную платформу для комплексного управления уязвимостями

ть уровень киберзащиты, управлять рисками в реальном времени и значительно экономить ресурсы отдела ИБ», — говорит Вадим Юн, генеральный директор Крайон. HScan — полностью отечественное решение
23.09.2025 Информационная безопасность в цифровом мире
22.09.2025 ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам

Microsoft Outlook, Notion или SharePoint. В отличие от таких атак, как AgentFlayer и EchoLeak, где злоумышленники вытягивают данные на стороне клиента, в случае ShadowLeak все происходит непос
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

рограмме Standoff Bug Bounty. Тестирование проводилось в закрытом контуре с ноября 2024 года. Белые хакеры обнаружили 10 уязвимостей, среди которых не было ни одной критической. На сегодняшний

22.09.2025 Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд

«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, обновил свой бренд. Ранее компания была известна, как разработчик и поставщ
22.09.2025 Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы

Европейские аэропорты стали жертвой кибератаки Несколько крупнейших воздушных гаваней Европы с вечера пятницы, 19 сентября 2025 г
22.09.2025 «Контур»: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой

вонок «от клуба» звучит естественно, и человек не замечает подвоха. Даниил Бориславский, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды», директор по продукту Staffcop: Опасность дипфейков заключается не только в
19.09.2025 От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY

Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популя
19.09.2025 Эксперты «Нейроинформ» выявили топ-3 мошеннические схемы, применяемые хакерами в начале учебного года

и верят, что коммуницируют с реальными учителями своих детей и осуществляют переводы. Помимо этого, хакеры шифруют данные школ и других образовательных заведений и требуют выкуп. Эксперты «Нейр
19.09.2025 Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Bi.Zone основана на аудите 700 тыс. корпоративных пользовательских профилей в российских компаниях. Хакеры или покупают данные со связками «логин-пароль», или получают их бесплатно. FreePik Хак
19.09.2025 «Лаборатория Касперского»: каждый четвёртый россиянин следит за новостями про кибербезопасность

крупные компании и государственные учреждения (27%), а также деятельность российских игроков рынка ИБ (26%). Злободневная тема. Причины интереса к теме кибербезопасности вполне прагматичны. Бо
19.09.2025 RED Security SOC: объем фишинга с использованием ИИ вырос на 53%

ования показали, что для получения первоначального доступа в инфраструктуру (TA0001 Initial Access) хакеры чаще всего использовали утекшие данные корпоративных учетных записей (T1078 Valid Acco
19.09.2025 «Культурный КОД IT» для киберзащиты: Анна Дробот научит ИБ-специалистов самопрезентации

т выступит с эксклюзивным мастер-классом по риторике и самопрезентации на Межвузовском студенческом ИБ / ИТ форуме GIS STUDENT DAY 2025, который пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Её сессия

19.09.2025 Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики

2025 г. был зафиксирован в мае-июне и сентябре», — сказал изданию Рамиль Хантимиров. Цифры не врут Хакеры с портфелями за спиной действительно наиболее часто атакуют школы именно в самые важны
19.09.2025 F6: мошенники разработали новую схему атак на семьи участников СВО

ю, обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО, ветеранов и членов их семей. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом фина

