BleepingComputer

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1

Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1

Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1

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Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 1

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Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1

Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса 2

Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1

Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру 2

Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 1

Хакеры зашифровали данные Acer и требуют за них крупнейший выкуп в истории взломов 1

Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках 1