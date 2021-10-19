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BleepingComputer
Издание


19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
13.09.2021 Смертельно больной хакер выложил в Сеть исходниики знаменитого трояна 1
02.09.2021 Работница банка отомстила за увольнение, уничтожив 21 ГБ данных о кредитах 1
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы 4
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 2
24.08.2021 Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше 1
23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь 1
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 1
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 2
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 1
12.07.2021 Чтобы обокрасть владельцев криптовалюты, им разослали поддельные аппаратные кошельки Ledger 1
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета 1
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 2
01.06.2021 Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса 2
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 2
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру 2
27.04.2021 Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1
13.04.2021 Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 1
26.03.2021 Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру» 1
23.03.2021 Хакеры зашифровали данные Acer и требуют за них крупнейший выкуп в истории взломов 1
19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
15.03.2021 Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп 1
01.03.2021 Сбой в ИТ-системах Федерального резерва парализовал финансовую систему США 1

Публикаций - 120, упоминаний - 161

BleepingComputer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 44
SEC Consult Services 930 43
Google LLC 7154 10
Twitter 2204 9
Apple Inc - Эппл Рус 7707 8
AMD - Advanced Micro Devices 1672 4
Intel Corporation 4180 4
GitHub 412 4
Lenovo Group 1637 3
IBM 3544 3
REvil - Хакерская группировка 25 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 3
Crytek 104 2
Proton Technologies 17 2
Avast Software 120 2
Telegram Group 702 2
Ubisoft 544 2
Garmin 125 2
Sophos 106 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Darkside - Хакерская группировка 17 2
Cisco Systems 2040 2
Shiny Hunters - Хакерская группировка 2 2
TietoEVRY - Tieto 122 1
Compal Electronics 56 1
Blink 28 1
Evil Corp - Хакерская группировка 8 1
Comcast 64 1
Reussite Technologies 1 1
Realtek Semiconductor 28 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 5 1
SentinelOne 10 1
Comodo 25 1
Mozilla Foundation 50 1
Webroot Software 14 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
MullenLowe Profero 1 1
Intellect-Service 1 1
Colonial Pipeline 15 2
Daimler AG 71 1
DHL Express 82 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
The Walt Disney Company 167 1
Yara - Яра 8 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Citigroup 114 1
Honda 71 1
Norsk Hydro ASA 3 1
VT SAA - VT San Antonio Aerospace 1 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 10 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 22 1
Баварское государственное управление по надзору и защите информации (Германия) - Bavarian State Office for Data Protection Supervision 2 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 22
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 5
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
Micorosft Windows Insider 78 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 2
USB Type-C - USB-C 901 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 156 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
UEFI Secure Boot - протокол 23 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
Microsoft Windows 10 6645 42
Linux OS 4260 10
Microsoft Windows 7 1662 6
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 6
Google YouTube - Видеохостинг 1719 5
Google Android 10751 5
Apple macOS 926 5
Microsoft Windows 853 4
Microsoft Edge - Браузер 980 4
Apple iOS 5742 4
Chromium - Браузер 166 4
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 36 3
VirusTotal 40 3
Microsoft Windows System32 9 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 2
Apple Safari - Браузер 603 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 49 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Store 229 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Windows Update 65 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Microsoft Exchange 682 2
Linux KDE Plasma 116 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Discord 32 2
Мельникова Анастасия 166 13
Водясов Алексей 97 8
Залманов Дмитрий 22 8
Кирюхин Дмитрий 73 7
Зайцев Михаил 145 4
Галушкин Олег 168 3
Шилак Ксения 28 2
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Ruytenberg Björn - Ройтенберг Бьорн 1 1
Bradley Susan - Брэдли Сьюзан 3 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Weeks Matt - Уикс Мэтт 1 1
Malhotra Gunjit - Малхотра Гунджит 1 1
Singh Gurjet - Сингх Гурджет 1 1
Pal Jas - Пэл Джэс 1 1
Jeleniewski Carie - Еленевски Кари 1 1
Suchy Nathaniel - Сачи Натаниэль 2 1
Herath Asanka - Хератх Асанка 1 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 3 1
Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
Roth Florian - Рот Флориан 1 1
Afrahim Marcel - Афрахим Марсель 1 1
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 1
Дуров Павел 216 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Путин Владимир 1826 1
Fxmsp 6 1
McAfee John - МакАфи Джон 27 1
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Медведев Антон 5 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Карпенко Александр 3 1
Paul Jina Beth - Пол Джина Бет 1 1
Кремец Виталий 2 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 3 1
Gillespie Michael - Гиллеспи Майкл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 24
Россия - Российская федерация - РФ 57420 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 8
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Украина 3372 4
Япония 2788 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Беларусь - Белоруссия 2090 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Нидерланды 975 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Канада 1304 2
Восточная Европа 1679 2
Европа 3759 2
Европа Западная 614 1
Чили - Республика 121 1
Сербия - Республика 129 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
США - Оклахома 17 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Новая Зеландия 292 1
США - Аризона 96 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Делавэр 53 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Германия - Дюссельдорф 34 1
США - Северная Каролина 60 1
Украина - Львов 34 1
США - Висконсин 17 1
США - Мадисон 1 1
Германия - Бавария 3 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 429 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - Севастополь 420 1
Израиль 721 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Мошенничество 53 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 20 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
README-файл 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Reddit 198 8
The Verge - Издание 448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
The Register 344 1
ZDnet 381 1
РИА Новости 654 1
Gizmodo 98 1
Windowslatest 12 1
ComputerWorld 92 1
Under The Breach 2 1
MalwareHunterTeam 7 1
SANS Institute 18 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762125, в очереди разбора - 665814.
Создано именных указателей - 46354.
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