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BleepingComputer Издание
СОБЫТИЯ
|17.11.2025
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Хакеры вспомнили древнюю технологию, которая старше, чем Linux. Ее используют для взлома Windows
жила Киберпреступники начали применять очень старые технологии для взлома современных ПК. Как пишет Bleeping Computer, они прознали про существование команды Finger для запуска одноименного про
|15.07.2025
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Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает
носного ПО UEFI, способного обходить безопасную загрузку (Secure Boot). Как пишет профильный портал Bleeping Computer, проблема имеет внушительные масштабы, поскольку затрагивает десятки моделе
|09.07.2025
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Мир Android в опасности. Придумана кибератака, которую невозможно увидеть и распознать
ь Пользователи Android-устройств оказались в большой опасности из-за новой атаки TapTrap. Как пишет Bleeping Computer, суть ее заключается в запуске специализированного интерфейса поверх обычно
|03.09.2024
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Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков
ющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное о
|08.04.2024
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Поставил Windows – забудь о Chrome. В Windows вшили новую «фишку», мешающую пользоваться привычными браузерами. Избавиться от нее сложно
анию с помощью стороннего ПО. Отныне даже через правку реестра сделать это невозможно, пишет портал Bleeping Computer. Возможность смены браузера стандартными средствами ОС пока что сохранена,
|31.10.2023
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Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение
ь официальное приложение Google в качестве угрозы и предлагать его незамедлительное удаление, пишет Bleeping Computer. Средства безопасности, встроенные на Android Open Source Project (AOSP), с
|05.04.2023
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Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны
тителям принадлежащего ему сайту вредоносное ПО. Это продолжалось по меньшей мере две недели, пишет Bleeping Computer. Как отмечает источник, сервис авторизован Налоговой службой США (IRS) в ка
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