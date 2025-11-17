Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

BleepingComputer Издание

СОБЫТИЯ


17.11.2025 Хакеры вспомнили древнюю технологию, которая старше, чем Linux. Ее используют для взлома Windows

жила Киберпреступники начали применять очень старые технологии для взлома современных ПК. Как пишет Bleeping Computer, они прознали про существование команды Finger для запуска одноименного про
15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

носного ПО UEFI, способного обходить безопасную загрузку (Secure Boot). Как пишет профильный портал Bleeping Computer, проблема имеет внушительные масштабы, поскольку затрагивает десятки моделе
09.07.2025 Мир Android в опасности. Придумана кибератака, которую невозможно увидеть и распознать

ь Пользователи Android-устройств оказались в большой опасности из-за новой атаки TapTrap. Как пишет Bleeping Computer, суть ее заключается в запуске специализированного интерфейса поверх обычно
03.09.2024 Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

ющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное о
08.04.2024 Поставил Windows – забудь о Chrome. В Windows вшили новую «фишку», мешающую пользоваться привычными браузерами. Избавиться от нее сложно

анию с помощью стороннего ПО. Отныне даже через правку реестра сделать это невозможно, пишет портал Bleeping Computer. Возможность смены браузера стандартными средствами ОС пока что сохранена,

31.10.2023 Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение

ь официальное приложение Google в качестве угрозы и предлагать его незамедлительное удаление, пишет Bleeping Computer. Средства безопасности, встроенные на Android Open Source Project (AOSP), с
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны

тителям принадлежащего ему сайту вредоносное ПО. Это продолжалось по меньшей мере две недели, пишет Bleeping Computer. Как отмечает источник, сервис авторизован Налоговой службой США (IRS) в ка

Публикаций - 458, упоминаний - 661

BleepingComputer и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 208
Microsoft Corporation 25775 147
Google LLC 12688 68
Microsoft Corporation - GitHub 1075 50
X Corp - Twitter 2938 45
Apple Inc 13154 38
Telegram Group 2940 25
Intel Corporation 12811 23
Cisco Systems 5372 21
ESET - ESET Software 1161 20
Defender 159 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Trend Micro 651 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Sophos - SophosLabs 436 12
Samsung Electronics 11064 10
Dell EMC 5180 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Lenovo Group 2446 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
HP Inc. 5883 9
Palo Alto Networks 209 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Gen Digital - Avast Software 184 8
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 7
Nvidia Corp 4002 7
REvil - Хакерская группировка 51 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
Oracle Corporation 7074 7
Fortinet 452 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
OpenAI 541 6
SonicWall 59 6
Malwarebytes Labs 40 6
Darkside - Хакерская группировка 27 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Adobe Systems 1597 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 23
Colonial Pipeline 34 6
Royal Dutch Shell - Шелл 233 6
Walt Disney Company 647 4
Резонанс НПП 407 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Uber 357 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Adidas - Адидас 170 3
Kickstarter 136 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ford 434 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 2
Fidelity 45 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
JBS 10 2
LVMH Louis Vuitton 34 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
The Home Depot Inc 66 2
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 2
Uber - Drizly 2 2
Tiffany & Co 10 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
American Express - Amex 338 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 45
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 2
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 347
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 201
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 137
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 132
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 100
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 89
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 86
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 68
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 65
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 64
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 55
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 53
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 52
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 40
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 39
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 33
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 31
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 29
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 28
Repository - Репозиторий 1176 28
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
Microsoft Windows 16882 158
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 125
Microsoft Windows 10 1938 64
Microsoft Windows 11 827 51
Linux OS 11533 48
FreePik 1841 42
Google Android 15243 38
Google Chrome - браузер 1701 33
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 32
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 27
JavaScript - JS - язык программирования 1425 24
Microsoft Windows PowerShell 250 24
Apple macOS 2419 23
Microsoft Office 4170 23
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 20
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 20
Apple iOS 8583 19
Mozilla Firefox - браузер 1951 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 16
Microsoft Office 365 1042 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 14
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Google - Gmail 1021 12
Google VirusTotal 108 11
Microsoft Windows 7 2007 11
Discord 181 11
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 10
Microsoft 365 Copilot 248 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Teams - MS Teams 670 10
Pixabay 257 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 9
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 9
StatCounter 478 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Мельникова Анастасия 440 82
Зайцев Михаил 345 42
Водясов Алексей 222 21
Павлов Никита 146 19
Пешков Дмитрий 45 12
Кирюхин Дмитрий 86 12
Залманов Дмитрий 22 8
Гвоздев Дмитрий 145 8
Зонов Александр 55 7
IntelBroker 8 6
Кремец Виталий 6 4
Жовнер Павел 13 4
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 4
Галушкин Олег 182 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 3
Дуров Павел 329 3
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 2
Wosar Fabian - Восар Фабиан 2 2
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 2
Шилак Ксения 28 2
Каушанский Александр 56 2
Patel Pankaj - Пател Панкадж 6 2
Born Günter - Борн Гюнтер 3 2
Milisic Daniel - Милизик Дэниел 3 2
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Иванов Сергей 405 1
Иванов Антон 98 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Хинштейн Александр 148 1
Fxmsp 6 1
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 150
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Европа 24964 26
Франция - Французская Республика 8177 24
Украина 7928 19
Япония 13807 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Нидерланды 3746 13
Польша - Республика 2031 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Китай - Тайвань 4245 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Канада 5081 9
Испания - Королевство 3840 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Израиль 2856 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Индия - Bharat 5869 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
США - Техас 1048 6
США - Флорида 786 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Таиланд - Королевство 926 5
Греция - Греческая Республика 1017 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Швеция - Королевство 3782 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 114
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 51
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 42
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 36
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Английский язык 7030 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 13
Аренда 2687 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 13
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 8
Blacklist - Чёрный список 713 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 7
Reddit 398 34
The Register - The Register Hardware 1784 8
RAIDforums - хакерский форум 14 7
BreachForums 11 7
Wikipedia - Википедия 650 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
The Verge - Издание 619 6
Neowin 217 5
Bloomberg 1627 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
ZDnet 663 4
Tom’s Hardware 600 4
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Известия ИД 770 2
Hacker News 92 2
Yahoo! Finance 122 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Security Affairs 10 2
Forbes - Форбс 1002 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
MacRumors 148 1
9to5Google 60 1
TorrentFreak (TF) 159 1
CoinMarKetCap 23 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Inquirer 463 1
Gizmodo 133 1
AP - Associated Press 2007 1
Windowslatest 14 1
Securelist 30 1
SamMobile 57 1
TechSpot 188 1
Daily Mail 58 1
MalwareHunterTeam 14 7
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
Fortune Global 500 295 3
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
SimilarWeb 62 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Forbes Global 2000 50 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
UCE - Universidad Central del Ecuador - Central University of Ecuador - Центральный университет Эквадора 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Defcon 45 2
Black Hat - Конференция 120 1
Microsoft Build - конференция 39 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще