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Дуров Павел*

  • 30.07.2026 Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* Дуров Павел Валерьевич входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Экстремист и террорист Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров* попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о ч
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

, а также многомиллиардный материальный ущерб (цитата по ТАСС). Фото со страницы Дурова «Вконтакте» Павел Дуров рискует провести в российской тюрьме остаток жизни Подчеркнем, что обвинению Дуро
04.06.2026 Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США

Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг «возвращением к истокам». Ребрендинг займет окол
08.05.2026 Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

птовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Данный шаг должен произойти в течение двух-трех недель. «Став крупнейшим валидат
17.04.2026 Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

в результате которого за гражданами Европы будет организована слежка, полагает основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он заявил в своем канале. «Бюрократам ЕС нужен был повод, чтобы незаметн
25.12.2025 Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

в цифровой Гулаг из-за своих низких рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров. «Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции,

28.05.2025 Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска

ей интеллектуального чат-бота Grok в мессенджер. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Grok будет доступен как пользователям Telegram напрямую, так и через встроенные

17.03.2025 Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

страница Павла Дурова во "ВКонтакте" Суд разрешил основателю Telegram Павлу Дурову покинуть Францию Павел Дуров был арестован в августе 2024 г. по прилету в аэропорт Парижа на частном самолете.
22.01.2025 Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США

Партнерство Telegram и TON Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о доверенности с некоммерческой организацией TON Foundation о том, что пл
01.11.2024 Telegram начал превращаться в видеоплатформу

й шаг к превращению в видеоплатформу. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По словам Дурова, до сих пор видео в различных чатах и каналах в Telegram отобра
07.10.2024 YouTube конец? Дуров взялся за создание видеосервиса прямо внутри Telegram

YouTube от Дурова Telegram намерен в обозримом будущем обзавестись встроенным полноценным видеосервисом

04.10.2024 После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно

чем полумиллионом подписчиков. Арест Павла Дурова и уступки со стороны Telegram Создатель Telegram Павел Дуров во Франции, гражданином которой он является, обвиняется в ряде преступлений, связ
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

узская газета Le Figaro со ссылкой на свои источники. По информации издания, основатель мессенджера Павел Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», ужесточить модерацию обмена контентом на

19.09.2024 Мать детей Павла Дурова заявила права на Telegram

ле 2024 г. Forbes ознакомился с документами, подтверждающими, что отцом троих детей Болгар является Павел Дуров. Их изданию предоставила сама Болгар и попросила исправить в рейтинге миллиардеро
06.09.2024 Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать

енение произошло почти через две недели после того, как в конце августа 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Причины ареста Павла Дурова Основатель и генеральный ди
29.08.2024 Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции

Слушание в суде Павел Дуров, арестованный в Париже 24 августа, был освобожден из-под стражи, сообщил французс
28.08.2024 Caviar поддержит Дурова, выпустив именной iPhone

ют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные и свою жизнь» - сказал Павел Дуров в авторском Telegram-канале в январе 2021 г. Модель можно заказать на iPhone 15 и
26.08.2024 Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

e Крис Павловски (Chris Pawlowski) заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание РИА «Новости». Rumble - это канадски
25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией

Наручники вместо багета Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа. Его схватили
07.06.2024 В Telegram появилась внутренняя валюта

Запуск внутренней валюты в мессенджере Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере Telegram появится внутренняя валюта - «Звезды». Она бу
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Плохой год Создатель Telegram Павел Дуров по итогам 2022 г. стал самым «обедневшим» долларовым миллиардером из России. Об э
07.06.2022 Telegram вводит платную подписку. Пользователям предложат платить за стикеры и аватары

телям. Наконец, можно будет пользоваться новыми анимированными реакциями. Никогда не говори никогда Павел Дуров запустил Telegram в 2013 г. За девять лет своего существования он добился значите
06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам

рритории Германии контента. В первом этапе переговоров, проходившем в режиме онлайн, участвовал сам Павел Дуров, утверждает издание. Вместе с ним в видеозвонке принимали участие еще трое высоко
29.04.2022 Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию

ews, за проектом стоит Александр Зобов, называющий себя «сокурсником Павла Дурова». Александр Зобов Павел Дуров – это создатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram. На 29 апреля 2022 г.

16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова

Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов. Сам Зобов утверждает, что учился на одном курсе с Павлом Дуровым – создателем популярной соцсети «Вконтакте» и еще более востребованного мессенджера Telegram. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть данное заявление не пред
24.11.2021 Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур

Антиспам для «избранных» Основатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров пообещал отключить рекламу в другом своем детище – мессенджере Telegram. Заявлени
08.11.2021 В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги

Telegram превратился в площадку для рекламы Павел Дуров запустил рекламную платформу в своем мессенджере Telegram. Теперь рекламодатели м
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

для суда – это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», – уточнил неназванный источник Forbes. Павел Дуров пока не отреагировал на требование инвесторов Согласно данным Комиссии по ценным

18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

помешала американская комиссия по ценным бумагам (SEC). В конце декабря 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах по «мягкой» монетизации мессенджера, чтобы покрыть текущие затра
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным

Монетизация Telegram Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале, изменения, которые затронут мессенджер в бли
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

валюты Gram. Согласно проекту мирового соглашения, поступившему в суд Южного округа штата Нью-Йорк, Павел Дуров должен будет вернуть инвесторам TON 72% от вложенных ими средств, а это около $1,
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США

, и берет на себя обязательство не нарушать американский закон о ценных бумагах. Создатель Telegram Павел Дуров договорился властями США об отказе от выпуска криптовалюты Gram. Дуров вернет инв
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

Павел Дуров отказался от собственной криптовалюты Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой

08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект

ния Telegram об открытости и общедоступности кода оригинальной TON, сделанного в январе 2020 г. Сам Павел Дуров и его команда девелоперов в запуске Free TON участия не принимали. «Мы называем с
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

г. и может быть обжаловано в порядке апелляции. Платформу TON или Telegram Open Network разработал Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegam, вместе со своим братом Ник
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

ихаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в России мессенджера T
10.02.2020 Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты

обен принимать HTTP-запросы через протокол RLDP вместо TCP/IP. Шифрование трафика обеспечивает протокол ADNL, поэтому в использовании HTTPS необходимости нет, отмечают представители команды Telegram. Павел Дуров, основатель проекта TON, мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Попасть на TON-сайт можно с помощью любого популярного браузера. Однако предварительно пользователю приде
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

енным бумагам (SEC) подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с целью предотвращения выпуска в свободную продажу критовалюты Gram, созданной основателями мессенджера Telegram, братьями Николаем и Павлом Дуровым. Ответчиками по иску выступают оффшор с Британских Виргинских островов Telegram Group (владеет одноименным месенджером) и его 100% «дочка» – зарегистрированный в той же юрисдикци
09.09.2019 Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим

ленных документов получил подпись сооснователя Telegram Николая Дурова (старший брат Павла Дурова). Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «В контакте» Дополнительно был
04.09.2019 «Вконтакте» пытается переписать историю: Базу данных соцсети создал не Дуров

Новый создатель «Вконтакте» утверждает, что базу данных пользователей соцсети создал не Павел Дуров, а ее нынешний управляющий директор Андрей Рогозов, причем произошло это после 20

Публикаций - 329, упоминаний - 655

Дуров Павел* и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 214
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 203
Meta Platforms - Facebook 4621 80
VK - Mail.ru Group 3602 74
Google LLC 12687 67
X Corp - Twitter 2938 46
Yandex - Яндекс 9215 39
Apple Inc 13154 37
МегаФон 10742 28
Microsoft Corporation 25774 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Microsoft Corporation - GitHub 1075 14
Snapchat 151 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Meta Platforms 180 11
Ростелеком 10948 11
TON Foundation 11 10
Zello 25 9
Samsung Electronics 11064 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
DigitalOcean 39 6
Telegram Messenger LLP 11 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Tencent 190 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Mirabilis 28 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Selectel - Селектел 544 4
TrueConf - ТруКонф 453 3
Falcongaze - Фалконгейз 77 3
Epic Games 172 3
Cloudflare 172 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 17
DST Global - Digital Sky Technologies 229 16
United Capital Partners 18 14
NanduQ - Qiwi 1013 13
Microsoft - LinkedIn 699 10
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
TON Issuer 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Aéroport Paris – Le Bourget - Париж — Ле-Бурже - ИАТА: LBG – ИКАО: LFPB 5 5
Альфа-Банк 1979 5
Visa International 1993 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Wirecard 4 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Naspers 85 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Uber 357 3
Резонанс НПП 407 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 67
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 27
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 10
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Free TON Community 6 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 213
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 188
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 39
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 33
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 27
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