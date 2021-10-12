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Дуров Павел


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 2
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 5
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 4
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 2
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 2
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 4
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 12
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
24.02.2021 Telegram превращается в Clubhouse. В мессенджере появились «комнаты» для общения голосом 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 3
18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят 7
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 6
05.11.2020 WhatsApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров 1
25.09.2020 Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц 2
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
07.08.2020 Найден элементарный способ перехвата чужих сообщений в Telegram. Как не попасться 1
04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple 4
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 4
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова 9
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 2
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 10
18.06.2020 Власти разрешили Telegram работать в России 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1

Публикаций - 216, упоминаний - 628

Дуров Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 64
VK - Mail.ru Group 2482 51
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 39
Google LLC 7124 34
Apple Inc - Эппл Рус 7669 16
Facebook 3764 16
Microsoft Corporation 10997 14
Twitter 2204 13
Yandex - Яндекс 4098 12
SEC Consult Services 929 9
Amazon Inc - Amazon.com 1467 6
Zello 20 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
TON Foundation 4 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
Samsung Electronics 5627 4
GitHub 412 4
DigitalOcean 16 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Telegram Messenger LLP 7 3
Coinbase 24 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Xiaomi 904 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон Столичный филиал 68 1
App Annie 73 1
Квант НПП КП 23 1
Columbus - Колумбус 124 1
Niantic 11 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
AOL Inc 304 1
NetEase 7 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Qiwi 783 9
HeadHunter Group - HH Group 336 7
ВБД - Вимм-Билль-Данн 34 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
TON Issuer 5 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Visa International 1343 5
LinkedIn 520 5
DST Global 165 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Wirecard 4 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РУСАЛ - Объединённая компания 25 2
Флибуста 27 2
Larnabel Ventures 3 2
Tesla Motors 241 2
Яндекс.Такси 271 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Mubadala Capital 8 1
Dokia Capital 1 1
Hagens Berman 5 1
United Traders 2 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Credit Suisse 68 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
GEM Capital 4 1
eBay Inc 526 1
Почта России ПАО 1570 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 26
Таганский районный суд города Москвы 44 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 8
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Правительство РФ 2198 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Free TON Community 5 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 3 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 445 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
RLDP - Reliable Large Datagram Protocol 1 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 62 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
RLO - Unicode right-to-left override 2 1
Голосовые сообщения 3 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 131 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
WhatsApp Messenger 654 38
Google Android 10750 30
Apple iOS 5741 28
VK - Mail.ru Одноклассники 848 20
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 19
Telegram Gram - Криптовалюта 32 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 13
AWS - Amazon Web Services 568 10
Rakuten Viber 429 10
Telegram - Мессенджер 80 9
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 8
Apple - App Store 2198 8
Microsoft Windows 10 6602 8
Facebook Instagram - Инстаграм 569 7
Microsoft Azure 1171 7
WeChat - Мессенджер 96 6
Google YouTube - Видеохостинг 1702 6
Apple macOS 921 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 5
Snapchat 89 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 3
Filecoin - криптовалюта 7 3
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 3
Google Gmail 599 3
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 3
Apple iPad 3263 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 3
ICQ 493 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Microsoft Skype 1459 2
Жаров Александр 165 15
Солонин Сергей 82 9
Дуров Николай 17 8
Абрамович Роман 23 8
Якобашвили Давид 14 8
Абызов Михаил 64 7
Кулин Филипп 39 5
Путин Владимир 1820 5
Яровая Ирина 63 5
Никифоров Николай 1126 5
Щеголев Игорь 676 4
Волин Алексей 113 3
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
Таврин Иван 83 3
Гуцериев Михаил 107 3
Бортников Александр 19 3
Навальный Алексей 58 3
Волож Аркадий 181 3
Казарян Карен 31 2
Кравцов Сергей 39 2
Лугов Андрей 32 2
Дерипаска Олег 19 2
Козлюк Артем 39 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Делицын Леонид 94 2
Рейман Леонид 407 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
Розенберг Антон 4 2
Давыдов Денис 32 2
Агеев Александр 2 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Пушков Алексей 8 2
Ходорковский Михаил 7 2
Липич Григорий 48 2
Мишустин Михаил 302 2
Демидова Надежда 11 2
Носков Константин 201 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Украина 3344 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Казахстан - Республика 2618 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 6
США - Нью-Йорк 1084 5
Специальный административный район Гонконг 546 5
Европа 3725 4
Япония 2752 4
Индия - Республика 2156 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Восточная Европа 1667 3
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 2
Израиль - Тель-Авив 56 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Ближний Восток 1466 2
Китай - Тайвань 588 2
Испания - Королевство 1248 2
США - Калифорния 969 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Западная Европа 609 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Сербия - Республика 129 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 30 2
Израиль 716 1
Россия - Татарстан Республика 1613 1
Южная Корея - Республика 1448 1
Азия - Азиатский регион 1510 1
Ирландия - Республика 362 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 13
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
Антитеррор 62 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Пиратство - Авторское право 200 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
White Paper - официальная документация 2 1
Русский язык 966 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Bloomberg 785 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
Wikipedia - Википедия 272 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 5
РосКомСвобода 75 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Thomson Reuters - Рейтер 1708 5
Forbes - Форбс 441 2
PornHub 23 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РИА Новости 654 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
Telegraph 24 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Cointelegraph 2 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
LeakedSource 4 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Ars Technica 227 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CoinMarKetCap 14 1
Медуза - Meduza 18 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
The Guardian - Британская газета 189 1
CNET - Издание 273 1
BleepingComputer - Издание 120 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
РАН - Российская академия наук 315 2
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
MeYou 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754453, в очереди разбора - 658154.
Создано именных указателей - 46335.
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Техника

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