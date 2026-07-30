Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом Экстремист и террорист Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров* попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о ч

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно , а также многомиллиардный материальный ущерб (цитата по ТАСС). Фото со страницы Дурова «Вконтакте» Павел Дуров рискует провести в российской тюрьме остаток жизни Подчеркнем, что обвинению Дуро

Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг «возвращением к истокам». Ребрендинг займет окол

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США птовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Данный шаг должен произойти в течение двух-трех недель. «Став крупнейшим валидат

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты» в результате которого за гражданами Европы будет организована слежка, полагает основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он заявил в своем канале. «Бюрократам ЕС нужен был повод, чтобы незаметн

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки в цифровой Гулаг из-за своих низких рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров. «Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции,

Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска ей интеллектуального чат-бота Grok в мессенджер. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Grok будет доступен как пользователям Telegram напрямую, так и через встроенные

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах страница Павла Дурова во "ВКонтакте" Суд разрешил основателю Telegram Павлу Дурову покинуть Францию Павел Дуров был арестован в августе 2024 г. по прилету в аэропорт Парижа на частном самолете.

Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США Партнерство Telegram и TON Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о доверенности с некоммерческой организацией TON Foundation о том, что пл

Telegram начал превращаться в видеоплатформу й шаг к превращению в видеоплатформу. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По словам Дурова, до сих пор видео в различных чатах и каналах в Telegram отобра

YouTube конец? Дуров взялся за создание видеосервиса прямо внутри Telegram YouTube от Дурова Telegram намерен в обозримом будущем обзавестись встроенным полноценным видеосервисом

После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно чем полумиллионом подписчиков. Арест Павла Дурова и уступки со стороны Telegram Создатель Telegram Павел Дуров во Франции, гражданином которой он является, обвиняется в ряде преступлений, связ

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза узская газета Le Figaro со ссылкой на свои источники. По информации издания, основатель мессенджера Павел Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», ужесточить модерацию обмена контентом на

Мать детей Павла Дурова заявила права на Telegram ле 2024 г. Forbes ознакомился с документами, подтверждающими, что отцом троих детей Болгар является Павел Дуров. Их изданию предоставила сама Болгар и попросила исправить в рейтинге миллиардеро

Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать енение произошло почти через две недели после того, как в конце августа 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Причины ареста Павла Дурова Основатель и генеральный ди

Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции Слушание в суде Павел Дуров, арестованный в Париже 24 августа, был освобожден из-под стражи, сообщил французс

Caviar поддержит Дурова, выпустив именной iPhone ют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные и свою жизнь» - сказал Павел Дуров в авторском Telegram-канале в январе 2021 г. Модель можно заказать на iPhone 15 и

Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова e Крис Павловски (Chris Pawlowski) заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание РИА «Новости». Rumble - это канадски

Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией Наручники вместо багета Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа. Его схватили

В Telegram появилась внутренняя валюта Запуск внутренней валюты в мессенджере Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере Telegram появится внутренняя валюта - «Звезды». Она бу

Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России Плохой год Создатель Telegram Павел Дуров по итогам 2022 г. стал самым «обедневшим» долларовым миллиардером из России. Об э

Telegram вводит платную подписку. Пользователям предложат платить за стикеры и аватары телям. Наконец, можно будет пользоваться новыми анимированными реакциями. Никогда не говори никогда Павел Дуров запустил Telegram в 2013 г. За девять лет своего существования он добился значите

Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам рритории Германии контента. В первом этапе переговоров, проходившем в режиме онлайн, участвовал сам Павел Дуров, утверждает издание. Вместе с ним в видеозвонке принимали участие еще трое высоко

Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию ews, за проектом стоит Александр Зобов, называющий себя «сокурсником Павла Дурова». Александр Зобов Павел Дуров – это создатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram. На 29 апреля 2022 г.

В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов. Сам Зобов утверждает, что учился на одном курсе с Павлом Дуровым – создателем популярной соцсети «Вконтакте» и еще более востребованного мессенджера Telegram. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть данное заявление не пред

Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур Антиспам для «избранных» Основатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров пообещал отключить рекламу в другом своем детище – мессенджере Telegram. Заявлени

В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги Telegram превратился в площадку для рекламы Павел Дуров запустил рекламную платформу в своем мессенджере Telegram. Теперь рекламодатели м

Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов для суда – это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», – уточнил неназванный источник Forbes. Павел Дуров пока не отреагировал на требование инвесторов Согласно данным Комиссии по ценным

Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят помешала американская комиссия по ценным бумагам (SEC). В конце декабря 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах по «мягкой» монетизации мессенджера, чтобы покрыть текущие затра

Дуров пообещал сделать Telegram частично платным Монетизация Telegram Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале, изменения, которые затронут мессенджер в бли

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова валюты Gram. Согласно проекту мирового соглашения, поступившему в суд Южного округа штата Нью-Йорк, Павел Дуров должен будет вернуть инвесторам TON 72% от вложенных ими средств, а это около $1,

Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США , и берет на себя обязательство не нарушать американский закон о ценных бумагах. Создатель Telegram Павел Дуров договорился властями США об отказе от выпуска криптовалюты Gram. Дуров вернет инв

Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США Павел Дуров отказался от собственной криптовалюты Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой

Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект ния Telegram об открытости и общедоступности кода оригинальной TON, сделанного в январе 2020 г. Сам Павел Дуров и его команда девелоперов в запуске Free TON участия не принимали. «Мы называем с

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов г. и может быть обжаловано в порядке апелляции. Платформу TON или Telegram Open Network разработал Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegam, вместе со своим братом Ник

В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр ихаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в России мессенджера T

Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты обен принимать HTTP-запросы через протокол RLDP вместо TCP/IP. Шифрование трафика обеспечивает протокол ADNL, поэтому в использовании HTTPS необходимости нет, отмечают представители команды Telegram. Павел Дуров, основатель проекта TON, мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Попасть на TON-сайт можно с помощью любого популярного браузера. Однако предварительно пользователю приде

США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж енным бумагам (SEC) подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с целью предотвращения выпуска в свободную продажу критовалюты Gram, созданной основателями мессенджера Telegram, братьями Николаем и Павлом Дуровым. Ответчиками по иску выступают оффшор с Британских Виргинских островов Telegram Group (владеет одноименным месенджером) и его 100% «дочка» – зарегистрированный в той же юрисдикци

Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим ленных документов получил подпись сооснователя Telegram Николая Дурова (старший брат Павла Дурова). Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «В контакте» Дополнительно был