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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дуров Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 216, упоминаний - 628
Дуров Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 15
|Солонин Сергей 82 9
|Дуров Николай 17 8
|Абрамович Роман 23 8
|Якобашвили Давид 14 8
|Абызов Михаил 64 7
|Кулин Филипп 39 5
|Путин Владимир 1820 5
|Яровая Ирина 63 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Волин Алексей 113 3
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
|Таврин Иван 83 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Бортников Александр 19 3
|Навальный Алексей 58 3
|Волож Аркадий 181 3
|Казарян Карен 31 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Лугов Андрей 32 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Козлюк Артем 39 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Делицын Леонид 94 2
|Рейман Леонид 407 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
|Розенберг Антон 4 2
|Давыдов Денис 32 2
|Агеев Александр 2 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Пушков Алексей 8 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Липич Григорий 48 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Демидова Надежда 11 2
|Носков Константин 201 2
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754453, в очереди разбора - 658154.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754453, в очереди разбора - 658154.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru