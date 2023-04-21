Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет ИТ в госсекторе Техника
|

Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Павел Дуров за 2022 г. потерял $3,6 млрд из-за чего был признан самым обедневшим российским миллиардером. Он опустился в рейтинге богатейших людей с третьего на 10 место. Неурожайный год был не только у создателя Telegram. Уменьшилось и состояние Леонида Богуславского, инвестора в различные ИТ-компании, а также братьев Бухманов, создателей известной игры про дворецкого.

Плохой год

Создатель Telegram Павел Дуров по итогам 2022 г. стал самым «обедневшим» долларовым миллиардером из России. Об этом пишет Forbes.

Состояние Дурова уменьшилось с $15,1 млрд до $11,5 млрд (разница в $3,6 млрд). По версии издания, на состояние миллиардера повлияло падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp и Snapchat, чьи акции подешевели. А это, в свою очередь, отразилось на исчисляемой аналитиками стоимости Telegram.

И с третьего места рейтинга Forbes, которое Дуров занимал в 2022 г., он сместился на 10 место.

Кто еще обеднел

Помимо Павла Дурова, сократилось состояние и у Леонида Богуславского, фонду которого (RTP Global) принадлежат доли в 125 ИТ-компаниях из стран Европы, Америки и Азии. Богуславский был одним из первых инвесторов «Яндекса», «Озона». В 2023 г. кошелек бизнесмена уменьшился на $1,1 млрд до $3,6 млрд.

durov.jpg

Фото: со страницы Дурова «Вконтакте»
Дуров обеднел на $3,6 млрд

Например, Леониду Богуславскому принадлежат доли в компании Datadog (служба наблюдения за облачными приложениями, которая обеспечивает мониторинг работы серверов, баз данных, инструментов и сервисов). Капитализация компании в 2023 г. упала более чем в два раза.

И в тройку долларовых миллиардеров, чье состояние сократилось заметнее всего, попали братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Они являются основателями игровой компании Playrix и создателями игр о дворецком Остин, который восстанавливает фамильный сад (Homescapes и Gardenscapes). Братья потеряли по $1,1 млрд каждый. Их состояние оценивается в $14 совокупно.

Другие продолжают богатеть

Как отмечает издание, только 13 миллиардеров из участников российского списка Forbes стали беднее. В общей сложности, они потеряли $8,5 млрд. На это оказали влияние не только санкции, которые затронули некоторых из них, но и котировки.

Остальные российские богачи стали еще богаче. И это произошло благодаря восстановлению российского фондового рынка, который обвалился после начала специальной военной операции. Например, в 2022 г. в глобальный список Forbes входило 88 россиян, в 2023 г. их стало 110. Из общего количества богачей только 46 попали под персональные санкции. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за год спецоперации с $353 млрд до $505 млрд,

Рейтинг самых богатых россиян возглавил основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние оценивается в $25,2 млрд. За год его бюджет вырос в два раза. По мнению издания, на состояние Мельниченко повлияло увеличение слоимости «Еврохима», так как после 24 февраля 2022 г. удобрения стали особенно востребованы.

В список богатейших русских также вошли президент холдинга «Интеррос» и «Норильский никель» Владимир Потанин ($23,7 млрд), председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон ($21,6 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд) и другие.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей

«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще