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Рыночная капитализация Market capitalization



04.12.2022 Как работает Великий китайский файрвол 1
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
15.11.2022 В Amazon крупнейшие в истории сокращения. Работы лишатся тысячи ИТ-шников по всему миру 1
14.11.2022 Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю 1
11.10.2022 «Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве 1
29.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард 1
19.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов 1
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО 1
04.08.2022 Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему 1
08.07.2022 Самая популярная российская ОС выходит на IPO 1
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года 1
06.04.2022 Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 1
16.02.2022 Intel сдает позиции. Впервые в истории она стоит дешевле AMD 1
20.01.2022 «7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД 1
30.12.2021 Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами 1
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций 1
15.11.2021 Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис 1
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд 1
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 1
03.11.2021 Цифровое рабочее место или бизнес без границ 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1
30.12.2020 Крупный инвестор призвал расчленить Intel и устроить распродажу 1
25.12.2020 Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО 1
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
01.12.2020 Биткоин установил исторический рекорд стоимости 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1

Публикаций - 468, упоминаний - 473
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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