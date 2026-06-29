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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рыночная капитализация Market capitalization

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США 1
24.06.2026 Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком 1
17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 1
22.05.2026 Почти половина объектов коммерческой недвижимости сталкивается с деградацией телеком-инфраструктуры 1
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов 1
27.04.2026 Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру 1
17.04.2026 Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС» 1
02.04.2026 Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите 1
01.04.2026 Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями 1
10.03.2026 Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой 1
05.03.2026 Выбор вкладов сужается до главного — все, кроме доходности, теряет вес: нейросеть «Алиса AI» проанализировала, как изменились критерии выбора вкладов у россиян 1
11.12.2025 Евгений Непейвода -

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

 1
10.12.2025 Московская биржа начинает торги акциями ПАО «ГК «Базис» 1
03.12.2025 АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта 1
15.10.2025 Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд 1
23.09.2025 Сделка века. Nvidia инвестирует $100 млрд в центр обработки данных OpenAI и заберет их обратно 1
05.08.2025 Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM 1
18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 1
17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1
02.06.2025 Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании 1
22.04.2025 «Группа Астра» совершит обратный выкуп акций 1
07.04.2025 Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку 1
03.04.2025 Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули 1
21.03.2025 Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники 1
21.03.2025 VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов 1
20.03.2025 Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн 1
06.03.2025 «СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
04.03.2025 В России заработало массовое производство недорогих чипов в металлополимерных корпусах 1
14.02.2025 Создатели архитектуры ARM открыли охоту на кадры собственных клиентов, чтобы выпустить свой первый процессор 1
03.02.2025 Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам 1
28.01.2025 У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek 1
22.01.2025 «1С Про Консалтинг» предложит рынку продукт для управления нематериальными активами компании на базе «1С» 1
13.12.2024 Как приручить ИИ: 3 возможных сценария внедрения 1
05.12.2024 РЦИС и Республика Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1
27.11.2024 Программистов можно увольнять. Каждый десятый разработчик в ИТ-гигантах почти не работает и только получает зарплату 1
07.10.2024 Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1

Публикаций - 554, упоминаний - 560

Рыночная капитализация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 88
Apple Inc 13156 55
Google LLC 12690 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 38
Oracle Corporation 7074 37
Intel Corporation 12811 35
Yandex - Яндекс 9216 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Ростелеком 10948 30
Samsung Electronics 11065 25
SAP SE 5601 25
Cisco Systems 5372 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
Meta Platforms - Facebook 4621 22
МегаФон 10742 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Yahoo! 3726 19
VK - Mail.ru Group 3602 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 17
Dell EMC 5180 16
Qualcomm Technologies 1974 16
9594 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
Lenovo Motorola 3566 13
Nvidia Corp 4002 13
X Corp - Twitter 2938 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 75
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 72
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 43
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 33
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 17
eBay Inc 1640 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
Газпром ПАО 1493 12
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Microsoft - LinkedIn 699 7
Альфа-Банк 1979 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Почта России ПАО 2370 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
SoftBank Group 284 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Tesla Motors 461 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Boeing 1031 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Евросеть 1421 5
Альфа-Групп 745 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Uber 357 5
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Федеральное казначейство России 1949 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Российский клуб финансовых директоров 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
Microsoft Windows 2000 8678 20
Linux OS 11533 18
Microsoft Windows 16882 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 17
Google Android 15244 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Apple iOS 8583 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
OpenAI - ChatGPT 720 7
Apple iPad 4012 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 7
FreePik 1841 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
SAP Ariba 309 6
Apple iPod 1553 6
Microsoft Dynamics 1197 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Microsoft Azure 1526 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 4
Statista 263 4
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Путин Владимир 3454 15
Кочетков Владислав 248 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 8
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Dell Michael - Делл Майкл 193 4
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Медведев Дмитрий 1665 4
Баранов Денис 24 4
Изосимов Александр 192 4
Максимов Юрий 37 4
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Голубева Надежда 43 4
Мариничев Юрий 11 3
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Чубайс Анатолий 222 3
Касперский Евгений 337 3
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Меламед Александр 95 3
Вексельберг Виктор 155 3
Брюквин Юрий 300 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 274
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 88
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