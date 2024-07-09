Неизвестный владелец гиганта российской онлайн-розницы заработал на бирже 12 миллиардов

Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» провел IPO на Московской бирже. В ходе размещения неизвестный владелец компании продал акций на 12 млрд руб. После размещения цена акций упала на 5%.

IPO «ВсеИнструменты.ру»

На Московской бирже начались торги акциями онлайн-ритейлеры «ВсеИнструменты.ру». Первичное размещение акций (IPO) произошло в пятницу, 5 июля 2024 г., по цене 200 руб. за одну акцию. Это соответствует нижней границе ранее объявленого ценового коридора - 200 210 руб. за одну акцию.

К вечеру понедельника, 8 июля, цена акций снизилась на 5% до 190 руб. Капитализация компании в момент размещения составила 100 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) - 12%.

В ходе размещения акции продавал неизвестный акционер компании, чье имя не раскрывается. Объем размещения составил 12 млрд руб. Неизвестный акционер, по итогам размещения, сохранил за собой контроль над компанией.

В течение 30 дней после размещения будет действовать механизм стабилизации, предполагающий продажу до 15% от объема размещения. На основании соглашений с профессиональными участниками рынка компания, ее менеджер и контролирующий акционер обязуются в течение 180 дней с момента размещения не продавать принадлежащие им акции без согласия таких участников рынка.

«ВсеИнструменты.ру» В ходе IPO « ВсеИнструменты.ру » на Московской бирже неизвестный владелец компании продал акций на 12 млрд рублей

В части аллокации (распределение поданных заявок на покупку акций) компания сообщила, что аллокация на институциональных инвесторов составила 79%, на розничных инвесторов - 15%, на сотрудников компании, чей список заранее был определен контролирующим акционером - 6%.

Инвесторы, подавшие до пяти заявок, получили полную аллокацию, от пяти и более заявок - получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объеме спроса.

Чем занимается «ВсеИнструменты.ру» и российский рынок DIY

«ВсеИнструменты.ру» основана в 2006 г. Компания работает в сегменте DIY (Do-it-yoursels, «Сделай сам»). Компания работает как с B2C, так и с B2B сегментами. По данным Infoline, компания является лидером онлайн-сегмента российского рынка DIY. В совокупности с оффлайн-сегментом, лидером российского рынка DIY (по выручке) является Leroy Merlin, на втором месте - «ВсеИнструменты.ру», на третьем - «СТД Петрович». Среди всех онлайн-ритейлеров «ВсеИнструменты.ру» занимает седьмое место по выручке.

В 2023 г. российский рынок DIY составил 6,8 трлн руб., в том числе на сегмент B2B пришлось 3 трлн руб. на B2C - 3,8 трлн руб. Онлайн-сегмент рынка составил 1,4 трлн руб. В 2021-2023 гг. среднегодовой темп роста рынка DIY составил 8%. По прогнозам Infoline, российский рынок DIY будет расти на 17% в год и к 2028 г. составил 14,7 млрд руб., в том числе онлайн-сегмент за этот период вырастет в 3,5 раза до 5 трлн руб.

Корпоративная структура и финансовые показатели «ВсеИнструменты.ру»

Эмитентом выступает ПАО «Ви.ру». которое подконтрольно ООО «ВсеИнструменты.Ру». До размещения ненадеванному контролирующему владельцу принадлежала 47,99% во «ВсеИнструменты.ру». Согласно данным базы «Контур.Фокус», ранее «ВсеИнеструменты.ру» принадлежала кипрской Haverburg Enterprises. По данным газеты «ведомости», конечные собственники «ВсеИНструменты.ру» - это ее основатели Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.

В 2023 г. выручка «ВсеИнструменты.ру» составила 132,7 млрд руб., увеличившись за год на 53%. В том числе в сегменте B2B выручка составила 83,6 млрд руб., в сегменте B2C - 48,3 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась за год на 35% до 38,9 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 10,04 млрд руб. (рост - 35%), чистая прибыль выросла за год на 48% до 3,7 млрд руб.

Рентабельность по валовой прибыль составила 29,3%, по показателю EBITDA - 7,6%. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 1,4 млрд руб., свободный денежный поток - 1,5 млрд руб. Чистый долг составил 20,3 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 2. Рентабельность капитала (RoE) составила 125%.