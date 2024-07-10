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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВсеИнструменты.ру ВИ.ру VI.Tech

ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. DIY-сеть страны – 600 пунктов выдачи заказов в 232 городах России.

 

 

Вадим Уланов, Директор по данным, интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» "Качество данных как индикатор здоровья компании" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
 


10.07.2024 Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка» 1

09.07.2024 Неизвестный владелец гиганта российской онлайн-розницы заработал на бирже 12 миллиардов 4

04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

 1

02.07.2024 Как защититься от мошенников: простые правила Минцифры 1

27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 6

23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 2

20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1

05.04.2024 Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров 1

04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

14.03.2024 Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь 1

13.03.2024 Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте 1

11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1

25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1

25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании 1

18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1

04.12.2023 Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта 1

01.12.2023 «Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство 1

22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1

08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1

01.11.2023 В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году 1

31.10.2023 «К2тех» перевела звонки водителей грузовиков в онлайн 1

27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1

15.09.2023 Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux 1

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1

31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 1

24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1

27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность 1

07.07.2023 Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов 1

05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1

30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 2

19.06.2023 Михаил Ефимов -

Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом больше 50 человек

 1

15.06.2023 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ 1

15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1

08.06.2023 VK запустила систему поиска и анализа данных в облаке 1

24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1

10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse 1

29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. 2

20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1

09.03.2023 Симбиоз low-code и микросервисов: вышло обновление отечественной платформы для разработки ПО 1

28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1


Публикаций - 264, упоминаний - 290

ВсеИнструменты.ру и организации, системы, технологии, персоны:

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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3537 18
Oracle Corporation 6589 16
Apple Inc 11817 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11587 14
SAP SE 5186 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4680 11
Diasoft - Диасофт 763 11
Google LLC 11538 10
Yandex - Яндекс 6812 10
Schneider Electric 565 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Программный продукт ГК 61 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 398 9
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 8
IBM - International Business Machines Corp 9387 8
Amazon Inc - Amazon.com 2938 8
Telegram Group 1671 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1571 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 8
Meta Platforms - Facebook 4404 8
Cisco Systems 5056 7
Центр2М - Center2М 66 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 54 7
Ситилабс 44 7
Такском - Taxcom 239 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 400 7
Rimini Street 58 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 268 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2111 7
Samsung Electronics 10108 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 6
X Corp - Twitter 2832 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 643 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1416 6
Broadcom - VMware 2306 5
Крок - Croc 1768 5
Ростелеком 9392 5
Почта России ПАО 2062 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1558 22
РЖД - Российские железные дороги 1835 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 17
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 15
Фаберлик - Faberlic 93 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6888 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 431 14
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 214 14
МКБ - Московский кредитный банк 546 14
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 207 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 13
Лента - Сеть розничной торговли 1990 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 405 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 798 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 421 11
X5 Group - Перекрёсток 512 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 10
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 75 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 389 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2155 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
Альфа-Банк 1706 9
Абсолют Банк 218 9
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 65 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 9
Ингосстрах СПАО 403 9
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 135 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 186 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 8
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 778 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10989 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2945 13
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1874 10
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 303 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 146 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1823 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 3
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4826 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 72 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4494 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5682 2
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 783 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16459 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7106 9
Украина 7507 8
Италия - Итальянская Республика 4301 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14030 6
Грузия 1217 5
Япония 13184 5
Франция - Французская Республика 7743 5
Беларусь - Белоруссия 5470 5
Германия - Федеративная Республика 12524 4
Монголия 337 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5074 4
Земля - планета Солнечной системы 10256 4
Нидерланды 3457 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 997 3
Армения - Республика 2253 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 238 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 866 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2833 3
Солнечная система - Solar system 2494 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 959 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2779 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 427 2
Узбекистан - Республика 1665 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3492 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3775 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1006 2
Америка - Американский регион 2121 2
Германия - Берлин 708 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1401 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46415 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23054 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49008 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12685 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5441 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13241 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27659 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7215 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10565 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6474 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4571 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15820 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2806 19
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1293 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3705 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17517 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3573 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4868 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4666 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5780 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6216 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5588 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4721 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7641 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 884 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 323 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5217 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5599 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2125 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6694 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1481 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5054 8
Английский язык 6461 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3265 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9353 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2617 8
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9624 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5510 7
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 15 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 88 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 28 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 90 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
VK Education - VK Образование 31 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 11 1
Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 197 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 401 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1452 1
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VK Skillbox - Скилбокс 101 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 136 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 773 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
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