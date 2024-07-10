ВсеИнструменты.ру ВИ.ру VI.Tech
ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. DIY-сеть страны – 600 пунктов выдачи заказов в 232 городах России.
Вадим Уланов, Директор по данным, интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» "Качество данных как индикатор здоровья компании" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
ВсеИнструменты.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузин Вадим 36 20
|Чаркин Евгений 279 18
|Валчев Стоян 48 17
|Дьяченко Валерий 95 16
|Натрусов Артем 269 15
|Белоусов Максим 101 14
|Емельченков Сергей 137 14
|Путятинский Сергей 83 12
|Казарин Станислав 162 11
|Бурилов Андрей 105 11
|Сотин Денис 205 10
|Глазков Александр 92 10
|Кудашев Константин 13 10
|Гришин Дмитрий 208 9
|Марковский Роман 26 9
|Ступин Евгений 28 9
|Трояновский Владимир 62 9
|Марова Юлия 10 9
|Андрианов Павел 84 9
|Бухвалов Дмитрий 15 9
|Карпунин Алексей 37 9
|Бижан Михаил 11 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Лагунов Андрей 43 9
|Сологуб Денис 58 9
|Залманов Андрей 37 9
|Дворкович Аркадий 209 9
|Абакумов Евгений 186 9
|Калиновский Александр 14 9
|Казанцев Сергей 16 9
|Аитов Тимур 197 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Меджитов Тимур 85 9
|Харитонов Денис 22 9
|Платонов Михаил 42 8
|Клепиков Алексей 110 8
|Нестеров Алексей 114 8
|Лебедев Антон 51 7
|Генкина Екатерина 43 7
|Богданов Кирилл 112 7
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