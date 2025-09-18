Получите все материалы CNews по ключевому слову
Альянс разработчиков конвейера РБПО
Альянс разработчиков конвейера РБПО (разработка безопасного ПО, синоним термина DevSecOps, с учетом отечественной специфики) — объединение российских ИТ-компаний и научных организаций, цель которого — формирование культуры безопасной разработки и создание полного цикла инструментов РБПО на базе отечественных решений. В конвейере разработки безопасного ПО используются продукты из Реестра российского ПО полного цикла инструментов DevSecOps на базе отечественных решений.
18.09.2025
В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России
