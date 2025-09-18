Разделы

Альянс разработчиков конвейера РБПО


Альянс разработчиков конвейера РБПО (разработка безопасного ПО, синоним термина DevSecOps, с учетом отечественной специфики) — объединение российских ИТ-компаний и научных организаций, цель которого — формирование культуры безопасной разработки и создание полного цикла инструментов РБПО на базе отечественных решений. В конвейере разработки безопасного ПО используются продукты из Реестра российского ПО полного цикла инструментов DevSecOps на базе отечественных решений. 

18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 1

Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 37 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 41 1
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 11 1
Softline - Develonica - Девелоника 145 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2276 1
Softline - Софтлайн 3123 1
Ростелеком 10119 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4676 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5111 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 259 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 20 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 56 1
Repository - Репозиторий 986 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 113 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10892 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6781 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12145 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 337 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 45 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 37 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2147 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 164 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4448 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2034 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6524 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1837 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1074 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 315 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2358 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13346 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 405 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5121 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
РАН ИСП - Svace 18 1
Red Hat RPM - Package Manager 164 1
Google Maven 31 1
Python PyPI - Python Package Index 42 1
OpenIDE 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 178 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 38 1
Profiscope - CodeScoring 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1069 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 95 1
Docker - Платформа распределённых приложений 404 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4979 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1492 1
Аудит - аудиторский услуги 2962 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2850 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1030 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3413 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 195 1
РАН - Российская академия наук 1974 1
