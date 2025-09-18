Альянс разработчиков конвейера РБПО (разработка безопасного ПО, синоним термина DevSecOps, с учетом отечественной специфики) — объединение российских ИТ-компаний и научных организаций, цель которого — формирование культуры безопасной разработки и создание полного цикла инструментов РБПО на базе отечественных решений. В конвейере разработки безопасного ПО используются продукты из Реестра российского ПО полного цикла инструментов DevSecOps на базе отечественных решений.