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Индексная книга (каталог) CNews*
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Basis Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC

Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC

Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными  машинами, bare metal серверами и контейнерами.  Basis Dynamix доступен в трех конфигурациях, адаптированных под различные потребности клиентов:

  • Basis Dynamix Standard –  система управления средой виртуализации. Она подходит для заказчиков, которым необходима базовая функциональность, например, для организации экономичного облака на виртуальных машинах.
  • Basis Dynamix Enterprise – высокопроизводительное решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами. Поддерживает автоматизацию развертывания Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Подойдет крупным компаниям для организации облака корпоративного уровня.
  • Basis Dynamix Cloud Control – решение для управления кластерами, расположенными в разных ЦОДах, через единый интерфейс управления. Подойдет для организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для группы компаний или облачных провайдеров.


09.12.2024 R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса

двух платформ: R-Vision ЦКИБ, предназначенной для обеспечения безопасности информационных систем, и Basis Dynamix Standard — платформы управления виртуализацией. Об этом CNews сообщили представ
09.07.2024 Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

жировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Такой способ исследования позволяет обозначить главных лидеров отрасли, а также определить возможности современных решений. Платформа Basis Dynamix была отмечена экспертами как продукт с наиболее широким функционалом и поддержкой всех необходимых режимов работы. Подробнее о методике оценки можно узнать на странице исследовани
04.07.2024 «T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации

провела успешное тестирование продукта компании «Базис» — платформы управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard и входящих в нее программных модулей vCore и vControl. Исследование пр
03.07.2024 Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге портала CNews, сформированном на основе балльной оценки по 8 ключевым критериям. Решение получило 899 баллов, со значительным отрывом опередив проду
21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резервное копирование пространств имён Kubernetes, расширена поддер
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры

кла разработки– это собственные проприетарные разработки компании. Флагманскими продуктами являются Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, и Basis Workpl
27.03.2023 «Базис.DynamiX» обновил технологии работы с СХД

Российский разработчик облачных решений «Базис» обновил свою платформу для построения динамической инфраструктуры «Базис.DynamiX» до версии 3.8.5, куда вошли больше десятка обновлений, большая часть из которых – новые функции, хотя есть и проработанные среди уже имеющихся. В новой версии разработчики повыси

Публикаций - 56, упоминаний - 70

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 14
Ростелеком 9700 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 8
Microsoft Corporation 24624 5
Citrix Systems 812 5
Nutanix 98 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 4
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
Basis - Скала софтвер 11 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Orion soft - Орион софт - 103 3
Базис Консалтинговая компания 22 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
ИКС 318 2
8213 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Код Безопасности 616 1
Хост ГК - HostVM 46 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
Biocad - Биокад 78 1
Veeam Software 318 1
Commvault 172 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Selectel - Селектел 385 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
ДОК 828 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
SAP SE 5276 1
Цифра ГК 2426 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Фора Банк 55 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Unsplash 762 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 31
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 22
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 12
DevOps - Development и Operations 865 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 5
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 4
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 25
Basis - Базис.Workplace 38 25
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 16
Linux OS 9936 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 9
Basis - Базис.vCore 11 8
Microsoft Windows 15656 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Basis - Базис.Guard 7 7
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 6
Basis - Базис.Migration Assistant 6 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 5
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 36 4
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 3
Citrix XenDesktop 97 3
FreePik 980 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Azure 1408 2
HPE SimpliVity 29 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
Red Hat oVirt 41 2
VK WorkMail - Почта+ 22 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 2
Мартиросов Давид 57 18
Сорокин Дмитрий 26 11
Меньшов Кирилл 118 3
Слышкин Василий 129 2
Дворцов Дмитрий 9 2
Калякин Павел 66 1
Карташев Вадим 2 1
Ермаков Иван 27 1
Стрелков Виктор 10 1
Мельников Алексей 61 1
Кислов Роман 1 1
Мартынов Михаил 11 1
Рензяев Константин 62 1
Кулашова Анна 44 1
Чистов Александр 15 1
Поляков Дмитрий 39 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Чебунина Ольга 21 1
Печенин Алексей 18 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 22 1
Авдеев Алексей 9 1
Павлов Александр 88 1
Борисов Семен 2 1
Гребеник Геннадий 38 1
Бурчина Екатерина 7 1
Цыганков Роман 15 1
Болтенков Иван 3 1
Рылеев Денис 16 1
Горохов Владимир 5 1
Учакин Алексей 4 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Толокнов Андрей 16 1
Краснов Александр 74 1
Осипов Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 62 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Зоология - наука о животных 2603 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
КУДИЦ УЦ - QDTS 6 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
CNews FORUM Кейсы 225 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
CNews AWARDS - награда 519 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
1С:Проект года 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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