Basis Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура и IaaC
Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными машинами, bare metal серверами и контейнерами. Basis Dynamix доступен в трех конфигурациях, адаптированных под различные потребности клиентов:
- Basis Dynamix Standard – система управления средой виртуализации. Она подходит для заказчиков, которым необходима базовая функциональность, например, для организации экономичного облака на виртуальных машинах.
- Basis Dynamix Enterprise – высокопроизводительное решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами. Поддерживает автоматизацию развертывания Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Подойдет крупным компаниям для организации облака корпоративного уровня.
- Basis Dynamix Cloud Control – решение для управления кластерами, расположенными в разных ЦОДах, через единый интерфейс управления. Подойдет для организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для группы компаний или облачных провайдеров.
|09.12.2024
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R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса
двух платформ: R-Vision ЦКИБ, предназначенной для обеспечения безопасности информационных систем, и Basis Dynamix Standard — платформы управления виртуализацией. Об этом CNews сообщили представ
|09.07.2024
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Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews
жировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Такой способ исследования позволяет обозначить главных лидеров отрасли, а также определить возможности современных решений. Платформа Basis Dynamix была отмечена экспертами как продукт с наиболее широким функционалом и поддержкой всех необходимых режимов работы. Подробнее о методике оценки можно узнать на странице исследовани
|04.07.2024
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«T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации
провела успешное тестирование продукта компании «Базис» — платформы управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard и входящих в нее программных модулей vCore и vControl. Исследование пр
|03.07.2024
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Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews
Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге портала CNews, сформированном на основе балльной оценки по 8 ключевым критериям. Решение получило 899 баллов, со значительным отрывом опередив проду
|21.05.2024
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«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»
своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резервное копирование пространств имён Kubernetes, расширена поддер
|14.03.2024
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Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры
кла разработки– это собственные проприетарные разработки компании. Флагманскими продуктами являются Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, и Basis Workpl
|27.03.2023
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«Базис.DynamiX» обновил технологии работы с СХД
Российский разработчик облачных решений «Базис» обновил свою платформу для построения динамической инфраструктуры «Базис.DynamiX» до версии 3.8.5, куда вошли больше десятка обновлений, большая часть из которых – новые функции, хотя есть и проработанные среди уже имеющихся. В новой версии разработчики повыси
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
|Мартиросов Давид 57 18
|Сорокин Дмитрий 26 11
|Меньшов Кирилл 118 3
|Слышкин Василий 129 2
|Дворцов Дмитрий 9 2
|Калякин Павел 66 1
|Карташев Вадим 2 1
|Ермаков Иван 27 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Мельников Алексей 61 1
|Кислов Роман 1 1
|Мартынов Михаил 11 1
|Рензяев Константин 62 1
|Кулашова Анна 44 1
|Чистов Александр 15 1
|Поляков Дмитрий 39 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Печенин Алексей 18 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 22 1
|Авдеев Алексей 9 1
|Павлов Александр 88 1
|Борисов Семен 2 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Бурчина Екатерина 7 1
|Цыганков Роман 15 1
|Болтенков Иван 3 1
|Рылеев Денис 16 1
|Горохов Владимир 5 1
|Учакин Алексей 4 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Пименова Марина 1 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Краснов Александр 74 1
|Осипов Павел 4 1
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