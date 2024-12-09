Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC

R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса двух платформ: R-Vision ЦКИБ, предназначенной для обеспечения безопасности информационных систем, и Basis Dynamix Standard — платформы управления виртуализацией. Об этом CNews сообщили представ

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews жировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Такой способ исследования позволяет обозначить главных лидеров отрасли, а также определить возможности современных решений. Платформа Basis Dynamix была отмечена экспертами как продукт с наиболее широким функционалом и поддержкой всех необходимых режимов работы. Подробнее о методике оценки можно узнать на странице исследовани

«T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации провела успешное тестирование продукта компании «Базис» — платформы управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard и входящих в нее программных модулей vCore и vControl. Исследование пр

Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге портала CNews, сформированном на основе балльной оценки по 8 ключевым критериям. Решение получило 899 баллов, со значительным отрывом опередив проду

«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резервное копирование пространств имён Kubernetes, расширена поддер

Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры кла разработки– это собственные проприетарные разработки компании. Флагманскими продуктами являются Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, и Basis Workpl