Дворцов Дмитрий


СОБЫТИЯ


19.02.2026 Отечественный сервер компании «ICL Техно» прошел тестирование на совместимость с инструментами виртуализации «Базис» 1
09.12.2024 R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса 1
04.10.2024 Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов 1
04.07.2024 «T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации 1
08.04.2024 «Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений 1
24.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» 1
21.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» 1
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt 1
07.10.2022 «Би.Си.Си.» переведет клиентов на «Базис» 1
04.07.2022 Продукты «Базис» в портфеле «Т1 интеграции» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Дворцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10431 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 677 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 921 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 145 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
Basis - Скала софтвер 13 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Orion soft - Орион софт - 225 1
Broadcom - VMware 2512 1
Nutanix 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2613 1
Citrix Systems 845 1
АйТи 1440 1
R-Vision - Р-Вижн 223 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
АйТи Бастион - IT Bastion 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 282 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Т1 Иннотех 205 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 66 1
Т1 Иннотех - Дататех 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3424 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5071 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6714 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1721 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32120 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 596 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3079 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2979 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1186 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32030 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1192 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1455 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27205 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2824 2
DevOps - Development и Operations 1109 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4609 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 462 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8812 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12373 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13102 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14939 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 105 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2685 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6945 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6230 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6002 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 327 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  743 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5702 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 509 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12381 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 115 2
Basis - Базис.Workplace 65 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 199 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Linux OS 11047 1
Microsoft Windows 16450 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5935 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 1
Microsoft Azure Stack 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 85 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  24 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 1
Степанюк Михаил 77 2
Оралов Владимир 13 1
Михеев Дмитрий 40 1
Орловский Михаил 12 1
Синьков Кирилл 71 1
Батурин Дмитрий 1 1
Бобрышев Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10499 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3245 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3408 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 1
Энергетика - Energy - Energetically 5536 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6971 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
