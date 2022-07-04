Продукты «Базис» в портфеле «Т1 интеграции»

Компания «Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, усиливает направление виртуализации решениями «Базис», разработчика импортозамещенных программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. В соответствии с партнерским соглашением интегратор планирует распространять, внедрять, кастомизировать решения вендора под существующие потребности заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Т1 интеграции».

В марте 2022 г. бренд «Базис» (совместное предприятие «Облачная платформа») объединил в себе продуктовые линейки и команды российских производителей программного обеспечения – «Скала софтвер», «Тионикс» и Digital Energy. Сегодня продуктовая линейка вендора представлена платформой виртуализации для построения облачной инфраструктуры; динамической ИТ-инфраструктурой для автоматизации DevOps и CI/CD; решением для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов; программным комплексом по защите конфиденциальной информации и персональных данных в виртуальной инфраструктуре и аппаратным гипервизором. Объединенными решениями «Базис» пользуются более 40 клиентов из числа госструктур, госкомпаний и коммерческих компаний.

«“Базис” помогает отечественным организациям в замещении покидающих рынок зарубежных сервисов. До последнего времени доля услуг виртуализации VMware в России составляла более 90%. Наши решения по виртуализации позволяют импортозаместить как продукты VMware, так и Nutanix, Microsoft Azure Stack, Citrix и других, – отметил Дмитрий Дворцов, директор по развитию бизнеса с технологическими партнерами «Базис». – Мы планируем развитие продуктовой линейки “Базис”: расширение системы VDI, презентацию системы резервного копирования для динамической инфраструктуры, решений по безопасности и балансировки нагрузки. Мы имеем амбициозные планы по распространению своих решений на рынке, и в этом нам, в том числе поможет сотрудничество с надежным партерном-интегратором».

«Мы видим серьезный интерес наших заказчиков к замещению иностранного ПО и активно переводим их с решений по виртуализации западного производства на отечественные. Продукты “Базис” имеют большой потенциал. Мы протестировали некоторые продукты вендора в собственной лаборатории, их функционал и возможности отвечают всем основным требованиям к решениям данного класса. Готовы к совместной плодотворной работе по распространению решений “Базис” на отечественном рынке, а также с интересом ждем новинок компании», – сказал Роман Бобрышев, начальник управления центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 интеграции».

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«Т1 интеграция» – входит в группу «Т1», участник рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями ИТ-рынка — «Ростелеком», Yadro и GS Invest/Rubytech.