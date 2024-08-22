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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГПБ ГС-инвест Rubytech Рубитех ранее ИБС Консалтинг

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг

Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную масштабируемую технологическую платформу.


22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов

аструктуру с использованием высокопроизводительных и масштабируемых продуктов Angie, внедрение и надежную техническую поддержку которых обеспечит команда экспертов, инженеров и системных архитекторов Rubytech. В свою очередь, команда разработки Angie продолжит развивать имеющийся продуктовый портфель и обеспечивать привычный уровень вендорской поддержки решений и сервиса действующим заказчи
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК

разработки стратегии импортозамещения на основе референсной модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы

ных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интегр
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров

оектов по строительству и модернизации ЦОД в 2022 г. составила ₽86,2 млрд. Знаковыми провайдерами решений в этой области по итогам года оказались системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (₽20,2 млрд) Rubytech (₽13,1 млрд), «Базовые решения» (₽10,4 млрд) и вендор программно-аппаратных комплексов «Скала^р» (₽10,1 млрд). В структуре выручки доминирует ИТ-инфраструктура (поставки и внедрение се
18.10.2023 Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта

Команда экспертов Rubytech при поддержке партнёра IT_One анонсировала запуск масштабного обновления сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Теперь пользователям доступен аналитический

10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

ы к использованию на объектах КИИ. Для исследования работы решений на реальных нагрузках инженерами Rubytech при поддержке коллег из DIS Group был развёрнут тестовый стенд. В настоящий момент к
15.06.2023 ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта

ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Референсная модель
16.02.2023 Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта

м заказчиков, ответственным за поиск отечественных аналогов западных софтверных продуктов, техническим специалистам, системным архитекторам, CDTO», – сказал директор департамента стратегии и развития Rubytech Дмитрий Басистый. Сегодня референсная модель доступна на сайте model.rubytech.ru. Ресурс содержит пять функциональных блоков. В «Справочнике предварительно отобранных и оцененны
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны займутся формиро
11.08.2021 Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити»

рения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерческих и государственных структур. Обе ИТ-компании играют заметную роль на рынке современных и высокотехнологичных продуктов для контакт-центров: Rubytech — в качестве ведущего производителя и интегратора полнофункциональных отечественных решений для масштабирования ИТ-инфраструктуры контакт-центров, CraftTalk — как создатель текстовой A
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров

центра и анализировать CJM клиентов, которые обращаются в контакт-центр по разным запросам и используют для этого различные каналы коммуникаций. Павел Теплов, директор отделения Customer Experience в Rubytech, сказал: «До появления второй версии Аналитической платформы «СИТИ» на российском рынке не существовало полнофункциональных решений, которые бы одновременно гарантировали полное соотве
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда

ся из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех». Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому ко
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард

Контракт с Минфином для «Рубитеха» Как выяснил CNews, модернизацией ИТ-инфраструктуры распределенной системы ЦОДов Мин
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем

жба этой организации и сам предприниматель на своей странице в Facebook. Компания получила название Rubytech. Одноименный веб-сайт компании в домене .RU уже работает. Ее представитель рассказал
04.04.2005 "Вимком" представила новые коммутаторы RubyTech

Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, представляет новые коммутаторы L2 GbE из линейки RubyTech. Данная серия управляемых гигабитных коммутаторов второго уровня с числом портов от 8 до 24 10/100/1000-TX, дополнительно оснащенных слотами для установки 2-сменных трансиверов SFP, пр
25.01.2005 "Вимком" расширила линейку коммутаторов RubyTech

Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, расширила линейку коммутаторов RubyTech, доступных на российском рынке. Новая серия управляемых коммутаторов Web-Smart GbE представлена моделями GS-1124C, GS-1116C и GS-1112C. Отличительной особенностью, помимо наличия ПО дл
26.06.2001 Вимком Оптик будет поставлять сетевое оборудование, произведенное тайваньской компанией RubyTech

Компания Вимком Оптик заключила дистрибьюторское соглашение с тайваньской компанией RubyTech, и с июля 2001 г. начинает поставки со склада в Москве полной линейки оборудования для организации сетей xEthernet и построения сетей передачи данных HomePNA в жилых многоквартирных до

Публикаций - 92, упоминаний - 150

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 17
Softline - Софтлайн 2810 17
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 16
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 14
ИКС 318 14
Крок - Croc 1777 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 9
Код Безопасности 616 9
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 8
Cisco Systems 5114 8
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 8
Basis - Скала софтвер 11 8
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 7
Цифра ГК 2426 7
Basis - Tionix - Тионикс - 79 7
Корус Консалтинг ГК 1217 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 6
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 6
Т1 Иннотех 178 6
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Neoflex - Неофлекс 220 5
Broadcom - VMware 2359 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
8213 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 5
ФОРС - Центр разработки 636 5
Diasoft - Диасофт 870 5
IBS - ИБС экспертиза 156 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Почта России ПАО 2112 3
Газпром ПАО 1342 2
Связной ГК 1369 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Газпром нефть 618 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Русагро Группа Компаний 277 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
О2О Холдинг 56 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
LinkedIn 635 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Telconet Capital 28 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Верный - торговая сеть 291 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Татнефть 226 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Администрация Перми 21 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 4
Basis - Базис.Workplace 38 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Microsoft Windows 15656 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 3
FreePik 980 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 2
Apache Hadoop 427 2
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Google Chrome - браузер 1561 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Microsoft Azure Stack 74 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Luxms BI 75 2
Скала^р МБД - машина базы данных 13 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Мацоцкий Сергей 177 13
Ведехин Игорь 28 11
Бутмалай Дмитрий 13 8
Карачинский Анатолий 93 6
Мартиросов Давид 57 5
Спивак Александр 5 5
Иодковский Станислав 81 4
Гольдберг Юлий 25 4
Белов Василий 38 3
Шерстобитов Сергей 55 3
Хайретдинов Рустэм 82 3
Козлов Денис 9 3
Романченко Дмитрий 14 3
Лебедев Сергей 47 3
Басистый Дмитрий 9 3
Харитонов Дмитрий 50 3
Лазуков Станислав 29 3
Волож Аркадий 251 2
Сорокин Святослав 27 2
Волков Александр 26 2
Моносов Александр 18 2
Попов Сергей 135 2
Чеглаков Андрей 57 2
Мельников Алексей 61 2
Теплов Павел 17 2
Прохоров Фёдор 83 2
Урусов Виктор 127 2
Аскерова Эльмира 2 2
Шумейко Анна 20 2
Черных Сергей 15 2
Пустарнаков Роман 45 2
Усманов Алишер 301 2
Дворцов Дмитрий 9 2
Кузьмин Антон 12 2
Шилов Дмитрий 13 2
Байбутов Андрей 12 2
Мирзаев Тимур 2 2
Попов Борис 24 2
Туровский Юрий 4 2
Черепенников Антон 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 5
Европа 21767 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Китай - Тайвань 3984 3
Нидерланды 3517 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Южная Корея - Республика 6646 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Европа Западная 1481 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Ирландия - Республика 1010 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Украина 7608 1
Индия - Bharat 5432 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 22
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 5
Импортозамещение - параллельный импорт 481 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 5
Reference - Референс 184 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 4
Металлы - Медь - Copper 791 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Руспрофайл 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
ZDnet 660 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 21
Gartner - Гартнер 3556 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 5
CNews Tenders 18 3
IDC - International Data Corporation 4910 3
Markets&Markets Research 112 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
CNews Рынок ИТ-услуг 167 3
CNews Fast рейтинг 46 2
Медиалогия 30 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 2
Gartner - Dataquest 347 1
In-Stat/MDR 70 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
In-Stat 115 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
CeBIT 612 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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