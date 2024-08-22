ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг

Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов аструктуру с использованием высокопроизводительных и масштабируемых продуктов Angie, внедрение и надежную техническую поддержку которых обеспечит команда экспертов, инженеров и системных архитекторов Rubytech. В свою очередь, команда разработки Angie продолжит развивать имеющийся продуктовый портфель и обеспечивать привычный уровень вендорской поддержки решений и сервиса действующим заказчи

Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК разработки стратегии импортозамещения на основе референсной модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы ных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интегр

Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров оектов по строительству и модернизации ЦОД в 2022 г. составила ₽86,2 млрд. Знаковыми провайдерами решений в этой области по итогам года оказались системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (₽20,2 млрд) Rubytech (₽13,1 млрд), «Базовые решения» (₽10,4 млрд) и вендор программно-аппаратных комплексов «Скала^р» (₽10,1 млрд). В структуре выручки доминирует ИТ-инфраструктура (поставки и внедрение се

Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта Команда экспертов Rubytech при поддержке партнёра IT_One анонсировала запуск масштабного обновления сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Теперь пользователям доступен аналитический

Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными ы к использованию на объектах КИИ. Для исследования работы решений на реальных нагрузках инженерами Rubytech при поддержке коллег из DIS Group был развёрнут тестовый стенд. В настоящий момент к

ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Референсная модель

Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта м заказчиков, ответственным за поиск отечественных аналогов западных софтверных продуктов, техническим специалистам, системным архитекторам, CDTO», – сказал директор департамента стратегии и развития Rubytech Дмитрий Басистый. Сегодня референсная модель доступна на сайте model.rubytech.ru. Ресурс содержит пять функциональных блоков. В «Справочнике предварительно отобранных и оцененны

SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны займутся формиро

Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити» рения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерческих и государственных структур. Обе ИТ-компании играют заметную роль на рынке современных и высокотехнологичных продуктов для контакт-центров: Rubytech — в качестве ведущего производителя и интегратора полнофункциональных отечественных решений для масштабирования ИТ-инфраструктуры контакт-центров, CraftTalk — как создатель текстовой A

Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров центра и анализировать CJM клиентов, которые обращаются в контакт-центр по разным запросам и используют для этого различные каналы коммуникаций. Павел Теплов, директор отделения Customer Experience в Rubytech, сказал: «До появления второй версии Аналитической платформы «СИТИ» на российском рынке не существовало полнофункциональных решений, которые бы одновременно гарантировали полное соотве

Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда ся из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех». Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому ко

Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард Контракт с Минфином для «Рубитеха» Как выяснил CNews, модернизацией ИТ-инфраструктуры распределенной системы ЦОДов Мин

Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем жба этой организации и сам предприниматель на своей странице в Facebook. Компания получила название Rubytech. Одноименный веб-сайт компании в домене .RU уже работает. Ее представитель рассказал

"Вимком" представила новые коммутаторы RubyTech Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, представляет новые коммутаторы L2 GbE из линейки RubyTech. Данная серия управляемых гигабитных коммутаторов второго уровня с числом портов от 8 до 24 10/100/1000-TX, дополнительно оснащенных слотами для установки 2-сменных трансиверов SFP, пр

"Вимком" расширила линейку коммутаторов RubyTech Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, расширила линейку коммутаторов RubyTech, доступных на российском рынке. Новая серия управляемых коммутаторов Web-Smart GbE представлена моделями GS-1124C, GS-1116C и GS-1112C. Отличительной особенностью, помимо наличия ПО дл