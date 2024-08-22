ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг

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Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную масштабируемую технологическую платформу.
|22.08.2024
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Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов
аструктуру с использованием высокопроизводительных и масштабируемых продуктов Angie, внедрение и надежную техническую поддержку которых обеспечит команда экспертов, инженеров и системных архитекторов Rubytech. В свою очередь, команда разработки Angie продолжит развивать имеющийся продуктовый портфель и обеспечивать привычный уровень вендорской поддержки решений и сервиса действующим заказчи
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Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК
разработки стратегии импортозамещения на основе референсной модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-
|27.12.2023
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От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы
ных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интегр
|27.12.2023
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Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров
оектов по строительству и модернизации ЦОД в 2022 г. составила ₽86,2 млрд. Знаковыми провайдерами решений в этой области по итогам года оказались системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (₽20,2 млрд) Rubytech (₽13,1 млрд), «Базовые решения» (₽10,4 млрд) и вендор программно-аппаратных комплексов «Скала^р» (₽10,1 млрд). В структуре выручки доминирует ИТ-инфраструктура (поставки и внедрение се
|18.10.2023
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Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта
Команда экспертов Rubytech при поддержке партнёра IT_One анонсировала запуск масштабного обновления сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Теперь пользователям доступен аналитический
|10.10.2023
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Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
ы к использованию на объектах КИИ. Для исследования работы решений на реальных нагрузках инженерами Rubytech при поддержке коллег из DIS Group был развёрнут тестовый стенд. В настоящий момент к
|15.06.2023
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ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта
ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Референсная модель
|16.02.2023
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Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта
м заказчиков, ответственным за поиск отечественных аналогов западных софтверных продуктов, техническим специалистам, системным архитекторам, CDTO», – сказал директор департамента стратегии и развития Rubytech Дмитрий Басистый. Сегодня референсная модель доступна на сайте model.rubytech.ru. Ресурс содержит пять функциональных блоков. В «Справочнике предварительно отобранных и оцененны
|15.12.2021
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SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны займутся формиро
|11.08.2021
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Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити»
рения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерческих и государственных структур. Обе ИТ-компании играют заметную роль на рынке современных и высокотехнологичных продуктов для контакт-центров: Rubytech — в качестве ведущего производителя и интегратора полнофункциональных отечественных решений для масштабирования ИТ-инфраструктуры контакт-центров, CraftTalk — как создатель текстовой A
|09.06.2021
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Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров
центра и анализировать CJM клиентов, которые обращаются в контакт-центр по разным запросам и используют для этого различные каналы коммуникаций. Павел Теплов, директор отделения Customer Experience в Rubytech, сказал: «До появления второй версии Аналитической платформы «СИТИ» на российском рынке не существовало полнофункциональных решений, которые бы одновременно гарантировали полное соотве
|14.01.2021
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Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда
ся из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех». Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому ко
|13.10.2020
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Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард
Контракт с Минфином для «Рубитеха» Как выяснил CNews, модернизацией ИТ-инфраструктуры распределенной системы ЦОДов Мин
|30.06.2020
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Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем
жба этой организации и сам предприниматель на своей странице в Facebook. Компания получила название Rubytech. Одноименный веб-сайт компании в домене .RU уже работает. Ее представитель рассказал
|04.04.2005
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"Вимком" представила новые коммутаторы RubyTech
Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, представляет новые коммутаторы L2 GbE из линейки RubyTech. Данная серия управляемых гигабитных коммутаторов второго уровня с числом портов от 8 до 24 10/100/1000-TX, дополнительно оснащенных слотами для установки 2-сменных трансиверов SFP, пр
|25.01.2005
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"Вимком" расширила линейку коммутаторов RubyTech
Компания «Вимком», поставщик телекоммуникационного и волоконно-оптического оборудования, расширила линейку коммутаторов RubyTech, доступных на российском рынке. Новая серия управляемых коммутаторов Web-Smart GbE представлена моделями GS-1124C, GS-1116C и GS-1112C. Отличительной особенностью, помимо наличия ПО дл
|26.06.2001
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Вимком Оптик будет поставлять сетевое оборудование, произведенное тайваньской компанией RubyTech
Компания Вимком Оптик заключила дистрибьюторское соглашение с тайваньской компанией RubyTech, и с июля 2001 г. начинает поставки со склада в Москве полной линейки оборудования для организации сетей xEthernet и построения сетей передачи данных HomePNA в жилых многоквартирных до
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 177 13
|Ведехин Игорь 28 11
|Бутмалай Дмитрий 13 8
|Карачинский Анатолий 93 6
|Мартиросов Давид 57 5
|Спивак Александр 5 5
|Иодковский Станислав 81 4
|Гольдберг Юлий 25 4
|Белов Василий 38 3
|Шерстобитов Сергей 55 3
|Хайретдинов Рустэм 82 3
|Козлов Денис 9 3
|Романченко Дмитрий 14 3
|Лебедев Сергей 47 3
|Басистый Дмитрий 9 3
|Харитонов Дмитрий 50 3
|Лазуков Станислав 29 3
|Волож Аркадий 251 2
|Сорокин Святослав 27 2
|Волков Александр 26 2
|Моносов Александр 18 2
|Попов Сергей 135 2
|Чеглаков Андрей 57 2
|Мельников Алексей 61 2
|Теплов Павел 17 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Урусов Виктор 127 2
|Аскерова Эльмира 2 2
|Шумейко Анна 20 2
|Черных Сергей 15 2
|Пустарнаков Роман 45 2
|Усманов Алишер 301 2
|Дворцов Дмитрий 9 2
|Кузьмин Антон 12 2
|Шилов Дмитрий 13 2
|Байбутов Андрей 12 2
|Мирзаев Тимур 2 2
|Попов Борис 24 2
|Туровский Юрий 4 2
|Черепенников Антон 83 2
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