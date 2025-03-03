Разделы

HeadWork Analytics Хэдворк Аналитикс

HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс

СОБЫТИЯ


Импортозамещение 2025: итоги и планы 1
03.03.2025 Группа Rubytech — крупнейший игрок рынка инфраструктуры высоконагруженных систем 1
26.12.2023 ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ 1
25.11.2013 «Крок» выходит на рынок Турции 1
19.10.2011 Дефицит коммерческих ЦОД к 2015 г. достигнет 22% 1
25.03.2009 Кризисное мышление: нужна ли российским компаниям СОА? 1
09.12.2008 Круглый стол CNews: «Сложности продвижения СОА в России» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

HeadWork Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 673 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 2
Крок - Croc 1814 1
Broadcom - VMware 2484 1
Dell EMC 5088 1
Cisco Systems 5216 1
Microsoft Corporation 25191 1
Veeam Software 326 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9548 1
HP Inc. 5754 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 1
Oracle Corporation 6852 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 236 1
Fujitsu 2066 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Vodafone Group 1393 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 696 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Imperva 34 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 117 1
Exigen Services 38 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 480 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 905 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 164 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33619 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11871 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3400 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 688 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17385 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9274 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4573 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11299 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8421 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3495 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6629 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 673 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1305 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 435 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 706 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5206 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 511 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8274 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5377 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3088 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2382 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 237 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2365 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7491 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1011 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5815 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2396 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25853 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4038 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11219 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3295 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1349 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1510 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 312 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 25 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 612 1
Анфиногентов Василий 8 2
Мальцев Ярослав 2 2
Кадощук Игорь 19 2
Пресняков Роман 3 2
Зиндер Евгений 5 2
Хайзников Михаил 13 2
Бобровников Борис 104 1
Попова Мария 141 1
Ведехин Игорь 36 1
Серова Елена 320 1
Ершова Элеонора 67 1
Урусов Виктор 149 1
Стеценко Вадим 13 1
Уланов Александр 6 1
Афиногентов Василий 2 1
Жилов Василий 12 1
Копылова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53291 1
Европа 24589 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18434 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8031 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14450 1
Турция - Турецкая республика 2474 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5809 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14928 2
Энергетика - Energy - Energetically 5482 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2890 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5222 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 491 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1650 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1248 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10457 1
Английский язык 6850 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2573 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1180 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1226 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4323 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1620 1
Философия - Philosophy 494 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 627 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8337 3
Gartner - Гартнер 3601 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1193 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

