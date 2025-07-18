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Fujitsu
Fujitsu является японской компанией, основанной в 1935 году. Она специализируется на разработке и производстве электронного оборудования, программного обеспечения и ИТ-услуг. Компания предлагает спектр продуктов и решений, включая серверы, системы хранения данных, рабочие станции, ноутбуки, а также программные продукты для автоматизации бизнес-процессов.
В сфере аппаратного обеспечения Fujitsu производит серверы PRIMERGY и PRIMEQUEST, которые поддерживают новейшие процессоры Intel Xeon. Компания также разрабатывает гиперконвергентные решения PRIMEFLEX для различных платформ, таких как Microsoft Azure Stack HCI и VMware vSAN. В линейке продукции представлены мобильные рабочие станции CELSIUS и настольные ПК ESPRIMO.В программном сегменте Fujitsu предлагает DigitalSuite ProcessModeler - инструмент для автоматизации бизнес-процессов. Компания активно работает над развитием решений для цифровой трансформации бизнеса, включая облачные платформы и системы кибербезопасности.
Компания сотрудничает с крупными международными партнерами, такими как Microsoft, VMware, Intel и другими. В 2022 году Fujitsu объявила о планах постепенного выхода из бизнеса по производству мейнфреймов к 2029 году, сосредотачиваясь на облачных решениях.
Важным событием в истории компании стало сотрудничество с RIKEN в разработке суперкомпьютера Fugaku, который в 2020 году занял первое место в рейтинге Top500 самых производительных суперкомпьютеров мира.
Среди судебных разбирательств стоит отметить инцидент с британской почтовой компанией Post Office, где программное обеспечение Fujitsu стало причиной многочисленных судебных ошибок.
Конкурирующие компании на рынке:
СОБЫТИЯ
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|18.07.2025
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ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных
Говорим одно, делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного скандала с про
|05.05.2025
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Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ
Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (без с
|24.04.2025
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Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму
Fujitsu вновь побеждает Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирланд
|22.04.2025
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Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu
Зачем им иностранное Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами. Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде проекта
|20.11.2024
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ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры
Fujitsu теряет клиентов в Великобритании Fujitsu в Великобритании лишилась государственного контракта на сумму 485 млн фунтов стерлингов (около $613 млн). Договор был досрочно расторгнут после грандиозного скандала с дефективным ПО яп
|28.06.2024
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Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu
иняет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа. Правите
|22.01.2024
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Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик
Все обо всем знали В Fujitsu знали о наличии ошибок в фирменном ПО для бухгалтерского учета Horizon, из-за которых почти 1 тыс. сотрудников британской почтовой компании Post Office Limited были несправедливо осужде
|16.10.2023
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Крупный поставщик серверов и СХД уничтожает свою российскую «дочку». Компания исчезнет менее чем через год
Fujitsu покидает Россию Японская компания Fujitsu инициировала процесс ликвидации своего российского представительства – ООО «Фуджитсу
|22.03.2023
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Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке
Потери Fujitsu в России Как выяснил CNews, российское подразделение японского производителя электрон
|09.03.2022
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Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой»
Дорогу молодым Компания Fujitsu решила «омолодить» свой штат и избавиться от сотрудников старше 50 лет, пишет The Reg
|28.02.2022
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Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов
Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственных мейн
|13.01.2022
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Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft
й Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена для моделирования и тестирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения Azure Stack HCI. Аппаратно-программное решение Primeflex для Microso
|26.04.2021
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Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
й или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим имен
|12.04.2021
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Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации
Fujitsu анонсировала обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями. Серверы нового поколения PRIMERGY M6 обеспечивают значительный прирост производительности и выступают в качестве базовых элементов д
|05.04.2021
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Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI
сю систему в одном окне, экономя тем самым время специалистов технической поддержки и обслуживания. Fujitsu PRIMEFLEX – это программно-аппаратное решение, изначально разработанное и оптимизиров
|25.12.2020
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Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI
следнее дополнение к линейке решений PRIMEFLEX значительно расширило спектр интегрированных решений Fujitsu для современных гиперконвергентных сред. Microsoft целенаправленно разработала операц
|23.12.2020
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Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM
Fujitsu LIFEBOOK U9310X Если вам нужен надежный инструмент для бизнеса и удобное устройство для досуга, обратите внимание на ноутбук-трансформер японской сборки Fujitsu LIFEBOOK U9310X. Благодаря поворотному шарниру, устройство можно использовать как ноутбук или планшет, при этом доступна и стандартная версия U9310 без 360-градусного шарнира. Трансформ
|16.11.2020
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Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию
Fujitsu дополнила свою линейку мобильных рабочих станций CELSIUS флагманом FUJITSU Workstation CELSIUS H7510. Новая модель с экраном в 15,6 дюймов предлагает пользователям высокую производительность и надежную защиту данных даже в дороге. Эта рабочая станция прекрасно
|22.10.2020
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Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента
Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии.
|06.10.2020
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Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia
обучение, анализ данных, инфраструктуры виртуальных рабочих столов и обработку графики. Разработанные специально для рабочих нагрузок, обрабатываемых с помощью графических процессоров, новые серверы Fujitsu PRIMERGY GX2460 M1 оптимизируют как компьютерные вычисления, так и работу ГП Nvidia и передачу данных, сочетая в себе новейшую процессорную технологию, передовые процессоры AMD и высоко
|09.06.2020
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Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN
ске предварительно сконфигурированной системы для ЦОД, призванной упростить управление всем жизненным циклом гиперконвергентных ИТ инфраструктур (Hyper-Converged Infrastructures, HCI) на базе VMware. Fujitsu PRIMEFLEX для VMware vSAN поддерживает расширенные функциональные возможности для бесшовного развертывания, работы, масштабирования и технического обслуживания HCI на базе VMware. Новин
|04.06.2020
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Fujitsu представила новое поколение настольных ПК и рабочих станций
ль USB-C, мини-ПК может быть установлен за монитором без лишних дополнительных проводов. При этом, мини-ПК обеспечивает высокую скорость работы за счет использования в нем новейших технологий Intel и Fujitsu. Универсальная модель ESPRIMO G5010 и модель более высокого уровня ESPRIMO G9010 отлично подойдут для модернизации рабочих мест, использования в сфере образования, домашнего использован
|20.05.2020
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Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler
вого инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite
|27.02.2020
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Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения
орпоративных данных. Более высокая скорость работы последнего поколения серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения. Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества, включая более высокую производительность на каждое вычислительное ядро, увеличенный объем кэш-памяти, встроенные механизмы ускорения
|21.02.2020
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Fujitsu представила две новые рабочие станции
рофессиональных пользователей. Они эффективно решают ресурсоемкие задачи в области проектирования и творчества и удовлетворяют высокие требования к производительности и дизайну. Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X созданы для профессионального трехмерного CAD- и CAE-моделирования в области проектирования и производства. Они также эффективно справляются с задачами му
|19.02.2020
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Fujitsu представила новые разработки для ритейла
2020. Мероприятие проходит в г. Дюссельдорф, Германия, и представляет собой крупнейшую в мире торгово-промышленную ярмарку для компаний розничной торговли. В рамках глобальной выставки сферы ритейла Fujitsu подчеркивает, что она является единственным игроком на рынке, который способен удовлетворить все требования компаний розничной торговли в отношении базовых ИТ-инфраструктур и сервисов,
|29.01.2020
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Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах
ект двух вендоров позволяет компаниям легче справляться с постоянно увеличивающимся объемом данных. Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах в свой портфель
|14.01.2020
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Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ
Fujitsu объявила о расширении сотрудничества с Microsoft для поддержания внедрения инфраструктур на основе гибридных ИТ для развития цифровой трансформации. Новое решение предоставит пользователям Fujitsu PRIMEFLEX прямой доступ к их корпоративным данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, что обеспечит бесперебойную работу в рамках различных экосистем и синхронизированный доступ к
|19.12.2019
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Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки
Fujitsu LIFEBOOK U939 При выборе ноутбука в подарок модели компании Fujitsu не часто попадают в поле зрения покупателей, обладая репутацией устройств хоть и крайне высококачественных, но ориентированных на профессионалов и бизнесменов. Тем не менее, новый Fu
|19.11.2019
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Fujitsu представила СХД нового поколения
Fujitsu объявила о выпуске нового поколения СХД Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000, предназначенных для резервного копирования, архивирования и хранения данных второго уровня. Системы ETERNUS CS обеспечивают исключительную эффективность
|14.11.2019
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Fujitsu выпустила СХД нового поколения
начального уровня Eternus AF150 S3 и гибридной СХД среднего корпоративного уровня Eternus DX900 S5, Fujitsu дополнительно расширяет свой портфель решений для хранения данных, чтобы удовлетворит
|11.11.2019
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Fujitsu обновила линейку однопроцессорных серверов PRIMERGY
Fujitsu анонсировала обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY, разработанных для увеличения скорости обработки нагрузок компаний малого и среднего бизнеса и подготовки к рабочим нагрузкам будущего. Новые модели поддерживают новейшие проце
|16.10.2019
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Fujitsu запускает новую платформу для ускорения использования больших данных в автомобилестроении
ьной степени использовать данные, получаемые от подключенных автомобилей (connected cars). Новая разработка позволяет выполнять анализ больших данных, поступающих от автомобилей, с помощью технологии Fujitsu Dracena. Она способна дополнять и менять содержание данных, получаемых с IoT-устройств, непосредственно в процессе обработки значительных объемов информации, при этом не останавливая ра
|27.08.2019
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Fujitsu использует технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и незаконным копированием цифровых активов компаний
Компания Fujitsu представила веб-приложение DocumentFlow, которое применяет технологию блокчейн для ко
|16.07.2019
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Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure
еспечивая простую аутентификацию пользователей при повседневной работе с приложениями. Уже доступный для всех заказчиков из региона EMEIA, новый набор решений PalmSecure включает 4 основных элемента: Fujitsu Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass и ID Login V2. Они предназначены для обеспечения защищенного доступа к клиентским вычислительным системам, в по
|10.06.2019
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Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий
CNews: Компания Fujitsu анонсировала обновленную линейку моделей серверов PRIMERGY M5 и PRIMEQUEST на базе ар
|19.04.2019
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Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86
Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется передовая технология памяти NVRAM. Обновленная линейка серверов Fujitsu поддерживает энергонезависимую память Intel Optane DC, что значительно увеличивает скорость обработки данных. Теперь приложения смогут обрабатывать гораздо большие объемы данных с более
|03.04.2019
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Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86
обработки данных для того, чтобы приложения могли быстрее извлекать практическую информацию даже из больших массивов данных. В новых серверах Primergy и Primequest используются разработки, созданные Fujitsu в рамках проекта NEXTGenIO, который входит в самую масштабную научно-исследовательскую программу Европейского союза «Горизонт 2020». Fujitsu стала одной из первых компаний, котор
|12.02.2019
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Fujitsu представила прогнозы развития технологий в финансовой отрасли
Паскаль Хейберс (Pascal Huijbers), технический директор в сфере финансовых услуг компании Fujitsu в регионе EMEIA, представил список трендов развития технологий в финансовой отрасли, который включает публичные облачные среды, интернет вещей для индустрии страхования, прозрачность ба
|21.01.2019
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Fujitsu представила ленточную систему хранения данных Eternus LT140
Fujitsu представила новую ленточную систему, которая создает последнюю линию защиты для компаний, которые сталкиваются с программами-вымогателями и другим вредоносным ПО. Система хранения данных Fujitsu Eternus LT140 упрощает процесс выполнения и управления резервным копированием и архивированием корпоративных данных. В случае атак программ-вымогателей резервные копии данных, которые б
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