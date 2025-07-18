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Fujitsu

Fujitsu

Fujitsu является японской компанией, основанной в 1935 году. Она специализируется на разработке и производстве электронного оборудования, программного обеспечения и ИТ-услуг. Компания предлагает спектр продуктов и решений, включая серверы, системы хранения данных, рабочие станции, ноутбуки, а также программные продукты для автоматизации бизнес-процессов.

В сфере аппаратного обеспечения Fujitsu производит серверы PRIMERGY и PRIMEQUEST, которые поддерживают новейшие процессоры Intel Xeon. Компания также разрабатывает гиперконвергентные решения PRIMEFLEX для различных платформ, таких как Microsoft Azure Stack HCI и VMware vSAN. В линейке продукции представлены мобильные рабочие станции CELSIUS и настольные ПК ESPRIMO.В программном сегменте Fujitsu предлагает DigitalSuite ProcessModeler - инструмент для автоматизации бизнес-процессов. Компания активно работает над развитием решений для цифровой трансформации бизнеса, включая облачные платформы и системы кибербезопасности.

Компания сотрудничает с крупными международными партнерами, такими как Microsoft, VMware, Intel и другими. В 2022 году Fujitsu объявила о планах постепенного выхода из бизнеса по производству мейнфреймов к 2029 году, сосредотачиваясь на облачных решениях.

Важным событием в истории компании стало сотрудничество с RIKEN в разработке суперкомпьютера Fugaku, который в 2020 году занял первое место в рейтинге Top500 самых производительных суперкомпьютеров мира.

Среди судебных разбирательств стоит отметить инцидент с британской почтовой компанией Post Office, где программное обеспечение Fujitsu стало причиной многочисленных судебных ошибок.

Конкурирующие компании на рынке:

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18.07.2025 ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных

Говорим одно, делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного скандала с про
05.05.2025 Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ

Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (без с
24.04.2025 Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму

Fujitsu вновь побеждает Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирланд
22.04.2025 Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Зачем им иностранное Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами. Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде проекта
20.11.2024 ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры

Fujitsu теряет клиентов в Великобритании Fujitsu в Великобритании лишилась государственного контракта на сумму 485 млн фунтов стерлингов (около $613 млн). Договор был досрочно расторгнут после грандиозного скандала с дефективным ПО яп
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu

иняет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа. Правите
22.01.2024 Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик

Все обо всем знали В Fujitsu знали о наличии ошибок в фирменном ПО для бухгалтерского учета Horizon, из-за которых почти 1 тыс. сотрудников британской почтовой компании Post Office Limited были несправедливо осужде
16.10.2023 Крупный поставщик серверов и СХД уничтожает свою российскую «дочку». Компания исчезнет менее чем через год

Fujitsu покидает Россию Японская компания Fujitsu инициировала процесс ликвидации своего российского представительства – ООО «Фуджитсу

22.03.2023 Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке

Потери Fujitsu в России Как выяснил CNews, российское подразделение японского производителя электрон
09.03.2022 Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой»

Дорогу молодым Компания Fujitsu решила «омолодить» свой штат и избавиться от сотрудников старше 50 лет, пишет The Reg
28.02.2022 Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов

Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственных мейн
13.01.2022 Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft

й Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена для моделирования и тестирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения Azure Stack HCI. Аппаратно-программное решение Primeflex для Microso
26.04.2021 Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО

й или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим имен
12.04.2021 Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации

Fujitsu анонсировала обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями. Серверы нового поколения PRIMERGY M6 обеспечивают значительный прирост производительности и выступают в качестве базовых элементов д
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

сю систему в одном окне, экономя тем самым время специалистов технической поддержки и обслуживания. Fujitsu PRIMEFLEX – это программно-аппаратное решение, изначально разработанное и оптимизиров
25.12.2020 Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI

следнее дополнение к линейке решений PRIMEFLEX значительно расширило спектр интегрированных решений Fujitsu для современных гиперконвергентных сред. Microsoft целенаправленно разработала операц
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM

Fujitsu LIFEBOOK U9310X Если вам нужен надежный инструмент для бизнеса и удобное устройство для досуга, обратите внимание на ноутбук-трансформер японской сборки Fujitsu LIFEBOOK U9310X. Благодаря поворотному шарниру, устройство можно использовать как ноутбук или планшет, при этом доступна и стандартная версия U9310 без 360-градусного шарнира. Трансформ
16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию

Fujitsu дополнила свою линейку мобильных рабочих станций CELSIUS флагманом FUJITSU Workstation CELSIUS H7510. Новая модель с экраном в 15,6 дюймов предлагает пользователям высокую производительность и надежную защиту данных даже в дороге. Эта рабочая станция прекрасно
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии.
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia

обучение, анализ данных, инфраструктуры виртуальных рабочих столов и обработку графики. Разработанные специально для рабочих нагрузок, обрабатываемых с помощью графических процессоров, новые серверы Fujitsu PRIMERGY GX2460 M1 оптимизируют как компьютерные вычисления, так и работу ГП Nvidia и передачу данных, сочетая в себе новейшую процессорную технологию, передовые процессоры AMD и высоко
09.06.2020 Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN

ске предварительно сконфигурированной системы для ЦОД, призванной упростить управление всем жизненным циклом гиперконвергентных ИТ инфраструктур (Hyper-Converged Infrastructures, HCI) на базе VMware. Fujitsu PRIMEFLEX для VMware vSAN поддерживает расширенные функциональные возможности для бесшовного развертывания, работы, масштабирования и технического обслуживания HCI на базе VMware. Новин
04.06.2020 Fujitsu представила новое поколение настольных ПК и рабочих станций

ль USB-C, мини-ПК может быть установлен за монитором без лишних дополнительных проводов. При этом, мини-ПК обеспечивает высокую скорость работы за счет использования в нем новейших технологий Intel и Fujitsu. Универсальная модель ESPRIMO G5010 и модель более высокого уровня ESPRIMO G9010 отлично подойдут для модернизации рабочих мест, использования в сфере образования, домашнего использован
20.05.2020 Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler

вого инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite
27.02.2020 Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения

орпоративных данных. Более высокая скорость работы последнего поколения серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения. Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества, включая более высокую производительность на каждое вычислительное ядро, увеличенный объем кэш-памяти, встроенные механизмы ускорения
21.02.2020 Fujitsu представила две новые рабочие станции

рофессиональных пользователей. Они эффективно решают ресурсоемкие задачи в области проектирования и творчества и удовлетворяют высокие требования к производительности и дизайну. Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X созданы для профессионального трехмерного CAD- и CAE-моделирования в области проектирования и производства. Они также эффективно справляются с задачами му
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла

2020. Мероприятие проходит в г. Дюссельдорф, Германия, и представляет собой крупнейшую в мире торгово-промышленную ярмарку для компаний розничной торговли. В рамках глобальной выставки сферы ритейла Fujitsu подчеркивает, что она является единственным игроком на рынке, который способен удовлетворить все требования компаний розничной торговли в отношении базовых ИТ-инфраструктур и сервисов,

29.01.2020 Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах

ект двух вендоров позволяет компаниям легче справляться с постоянно увеличивающимся объемом данных. Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах в свой портфель
14.01.2020 Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ

Fujitsu объявила о расширении сотрудничества с Microsoft для поддержания внедрения инфраструктур на основе гибридных ИТ для развития цифровой трансформации. Новое решение предоставит пользователям Fujitsu PRIMEFLEX прямой доступ к их корпоративным данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, что обеспечит бесперебойную работу в рамках различных экосистем и синхронизированный доступ к
19.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки

Fujitsu LIFEBOOK U939 При выборе ноутбука в подарок модели компании Fujitsu не часто попадают в поле зрения покупателей, обладая репутацией устройств хоть и крайне высококачественных, но ориентированных на профессионалов и бизнесменов. Тем не менее, новый Fu
19.11.2019 Fujitsu представила СХД нового поколения

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения СХД Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000, предназначенных для резервного копирования, архивирования и хранения данных второго уровня. Системы ETERNUS CS обеспечивают исключительную эффективность

14.11.2019 Fujitsu выпустила СХД нового поколения

начального уровня Eternus AF150 S3 и гибридной СХД среднего корпоративного уровня Eternus DX900 S5, Fujitsu дополнительно расширяет свой портфель решений для хранения данных, чтобы удовлетворит
11.11.2019 Fujitsu обновила линейку однопроцессорных серверов PRIMERGY

Fujitsu анонсировала обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY, разработанных для увеличения скорости обработки нагрузок компаний малого и среднего бизнеса и подготовки к рабочим нагрузкам будущего. Новые модели поддерживают новейшие проце
16.10.2019 Fujitsu запускает новую платформу для ускорения использования больших данных в автомобилестроении

ьной степени использовать данные, получаемые от подключенных автомобилей (connected cars). Новая разработка позволяет выполнять анализ больших данных, поступающих от автомобилей, с помощью технологии Fujitsu Dracena. Она способна дополнять и менять содержание данных, получаемых с IoT-устройств, непосредственно в процессе обработки значительных объемов информации, при этом не останавливая ра
27.08.2019 Fujitsu использует технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и незаконным копированием цифровых активов компаний

Компания Fujitsu представила веб-приложение DocumentFlow, которое применяет технологию блокчейн для ко
16.07.2019 Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure

еспечивая простую аутентификацию пользователей при повседневной работе с приложениями. Уже доступный для всех заказчиков из региона EMEIA, новый набор решений PalmSecure включает 4 основных элемента: Fujitsu Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass и ID Login V2. Они предназначены для обеспечения защищенного доступа к клиентским вычислительным системам, в по
10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий

CNews: Компания Fujitsu анонсировала обновленную линейку моделей серверов PRIMERGY M5 и PRIMEQUEST на базе ар
19.04.2019 Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86

Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется передовая технология памяти NVRAM. Обновленная линейка серверов Fujitsu поддерживает энергонезависимую память Intel Optane DC, что значительно увеличивает скорость обработки данных. Теперь приложения смогут обрабатывать гораздо большие объемы данных с более
03.04.2019 Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86

обработки данных для того, чтобы приложения могли быстрее извлекать практическую информацию даже из больших массивов данных. В новых серверах Primergy и Primequest используются разработки, созданные Fujitsu в рамках проекта NEXTGenIO, который входит в самую масштабную научно-исследовательскую программу Европейского союза «Горизонт 2020». Fujitsu стала одной из первых компаний, котор
12.02.2019 Fujitsu представила прогнозы развития технологий в финансовой отрасли

Паскаль Хейберс (Pascal Huijbers), технический директор в сфере финансовых услуг компании Fujitsu в регионе EMEIA, представил список трендов развития технологий в финансовой отрасли, который включает публичные облачные среды, интернет вещей для индустрии страхования, прозрачность ба
21.01.2019 Fujitsu представила ленточную систему хранения данных Eternus LT140

Fujitsu представила новую ленточную систему, которая создает последнюю линию защиты для компаний, которые сталкиваются с программами-вымогателями и другим вредоносным ПО. Система хранения данных Fujitsu Eternus LT140 упрощает процесс выполнения и управления резервным копированием и архивированием корпоративных данных. В случае атак программ-вымогателей резервные копии данных, которые б

Публикаций - 2105, упоминаний - 2750

Fujitsu и организации, системы, технологии, персоны:

FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 408
Intel Corporation 12811 398
IBM - International Business Machines Corp 9699 273
Toshiba Corporation 2980 265
Microsoft Corporation 25775 253
Dell EMC 5180 243
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 239
Sony 6739 228
HP Inc. 5883 223
Samsung Electronics 11064 216
Siemens AG - Siemens Group 2673 201
Hitachi - Хитачи 1501 179
Acer Group - Acer Inc 2776 138
AMD - Advanced Micro Devices 4641 130
Lenovo Group 2446 128
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 126
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 121
HP - Hewlett-Packard 3662 117
Apple Inc 13154 106
Oracle Corporation 7074 92
Nvidia Corp 4002 76
Broadcom - VMware 2610 75
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 74
Cisco Systems 5372 74
Sharp Corporation 1062 73
Dell Technologies - Dell Computer 2219 73
LG Electronics 3735 72
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 69
SAP SE 5601 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 69
VAIO 475 55
Canon 1439 51
Huawei 4676 50
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Seiko Epson Corporation 908 43
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Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 18
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Honda Motor Company - HND 240 10
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 9
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GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
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Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
Mitsubishi Heavy Industries 37 6
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
KFTC - Korea Fair Trade Commission - Южнокорейской Комиссия по справедливой торговле 8 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Symbian Foundation 38 5
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 493
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 485
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 424
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 308
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 266
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 250
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 225
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 221
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 209
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 207
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 204
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 174
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 163
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 157
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 157
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 151
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 147
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 145
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 131
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 128
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 127
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 125
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 124
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 124
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 114
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 112
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 109
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 103
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 99
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 97
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 97
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 89
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 84
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 82
Microsoft Windows 16882 160
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 145
Fujitsu LifeBook 167 126
Linux OS 11533 106
Microsoft Windows 2000 8678 92
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 89
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 76
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 70
Intel x86 - архитектура процессора 2151 69
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 54
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 50
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 50
Intel Celeron - Серия процессоров 979 48
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
Google Android 15243 47
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 46
Fujitsu Pocket LOOX 81 41
Intel Pentium III 782 40
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 38
Intel Core - Семейство процессоров 1251 38
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 37
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 36
Fujitsu Stylistic - серия планшетов 41 36
Microsoft Windows XP 2431 35
Microsoft Windows 7 2007 33
Intel Itanium 649 32
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 32
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 31
Oracle Java - язык программирования 3469 31
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 30
Fujitsu PrimePower 35 29
Fujitsu Esprimo 36 27
Fujitsu Amilo 61 27
Nokia Symbian OS 1411 26
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 24
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 23
Ксенин Алекс 311 34
Фридлянд Виталий 27 17
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 12
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 10
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 9
Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 9
Юсупов Ренат 125 8
Schulz Klaus - Шульц Клаус 8 8
Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 8
Дьячков Виктор 37 7
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 7
Путин Владимир 3454 7
Ширшов Павел 76 6
Колин Владимир 6 6
Hartmann Jörg - Хартманн Йорг 6 6
Nelson Mike - Нельсон Майк 6 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Соловьев Сергей 76 5
Pette Bob - Пэтт Боб 10 5
Газаров Артур 77 5
Макаров Иван 33 5
Семенцов Всеволод 21 5
Крымова Екатерина 9 5
Казин Александр 5 5
Norris Rob - Норрис Роб 5 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Аитов Тимур 197 4
Бартунов Олег 54 4
Яковлев Александр 24 4
Массух Илья 239 4
Наумов Максим 100 4
Серова Елена 320 4
Leutner Christian - Лейтнер Кристиан 4 4
Icahn Carl - Айкан Карл 68 4
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 4
Воронецкий Эдуард 47 4
Хобод Борис 12 4
Япония 13807 604
Россия - РФ - Российская федерация 166168 487
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 322
Европа 24964 308
Германия - Федеративная Республика 13221 152
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 132
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 116
Африка - Африканский регион 3641 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 90
Ближний Восток 3154 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 90
Южная Корея - Республика 7052 73
Китай - Тайвань 4245 59
Азия - Азиатский регион 5920 58
Франция - Французская Республика 8177 55
Индия - Bharat 5869 53
Япония - Токио 1020 51
Европа Восточная 3138 44
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Европа Западная 1496 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 33
Украина 7928 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 32
Канада 5081 32
США - Калифорния 4829 30
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
Финляндия - Финляндская Республика 3697 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Нидерланды 3746 26
Казахстан - Республика 6048 26
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 25
Испания - Королевство 3840 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Швеция - Королевство 3782 23
Америка - Американский регион 2206 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 18
США - Нью-Йорк 3180 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 245
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 113
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 92
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 83
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 70
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 61
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 58
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 56
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 54
Йена - денежная единица Японии 503 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 51
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 50
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 50
Ergonomics - Эргономика 1755 50
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 46
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 44
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 34
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 34
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 34
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 26
Английский язык 7030 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 63
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 35
CNews - ZOOM.CNews 1866 35
DigiTimes - Издание 1331 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
The Register - The Register Hardware 1784 23
AP - Associated Press 2007 15
Bloomberg 1627 14
Silicon.com 364 13
NE Asia Online 313 13
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 9
NYT - The New York Times 1100 8
Inquirer 463 8
Total Telecom 613 7
Открытые системы ИД 176 7
FT - Financial Times 1296 7
Forbes - Форбс 1002 6
ZDnet 663 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 5
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 5
The Verge - Издание 619 5
Engadget - Блог о технологиях 429 4
IDG - International Data Group 117 4
Yahoo! Finance 122 4
MacWorld 134 4
Phys.org 972 4
Cellular News 234 4
Kyodo 47 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Ведомости 1466 3
Ars Technica 450 3
TechRadar 97 3
Telegraph 199 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
New Scientist 1448 3
InformationWeek 241 3
IDC - International Data Corporation 4975 122
Gartner - Гартнер 3658 68
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 66
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 12
ITResearch 123 12
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 12
Forrester Research 834 8
NPD DisplaySearch 285 8
Gartner - Dataquest 353 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
SmartMarketing 74 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Strategy Analytics 285 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Mercury Research 73 3
IC Insights 24 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Frost & Sullivan 207 2
IDC EMEA 19 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Moody's Investors Service 136 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Illuminata 13 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
Censuswide 4 2
Fortune Global 500 295 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 15
РАН - Российская академия наук 2122 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 4
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
Tohoku University - Университет Тохоку 25 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Météo-France - Метео-Франс 6 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 2
Микроинформ 36 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 52
CeBIT 614 34
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
Fujitsu Forum 9 9
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