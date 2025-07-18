ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных Говорим одно, делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного скандала с про

Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (без с

Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму Fujitsu вновь побеждает Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирланд

Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu Зачем им иностранное Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами. Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде проекта

ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры Fujitsu теряет клиентов в Великобритании Fujitsu в Великобритании лишилась государственного контракта на сумму 485 млн фунтов стерлингов (около $613 млн). Договор был досрочно расторгнут после грандиозного скандала с дефективным ПО яп

Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu иняет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа. Правите

Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик Все обо всем знали В Fujitsu знали о наличии ошибок в фирменном ПО для бухгалтерского учета Horizon, из-за которых почти 1 тыс. сотрудников британской почтовой компании Post Office Limited были несправедливо осужде

Крупный поставщик серверов и СХД уничтожает свою российскую «дочку». Компания исчезнет менее чем через год Fujitsu покидает Россию Японская компания Fujitsu инициировала процесс ликвидации своего российского представительства – ООО «Фуджитсу

Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке Потери Fujitsu в России Как выяснил CNews, российское подразделение японского производителя электрон

Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой» Дорогу молодым Компания Fujitsu решила «омолодить» свой штат и избавиться от сотрудников старше 50 лет, пишет The Reg

Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственных мейн

Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft й Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена для моделирования и тестирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения Azure Stack HCI. Аппаратно-программное решение Primeflex для Microso

Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО й или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим имен

Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации Fujitsu анонсировала обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями. Серверы нового поколения PRIMERGY M6 обеспечивают значительный прирост производительности и выступают в качестве базовых элементов д

Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI сю систему в одном окне, экономя тем самым время специалистов технической поддержки и обслуживания. Fujitsu PRIMEFLEX – это программно-аппаратное решение, изначально разработанное и оптимизиров

Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI следнее дополнение к линейке решений PRIMEFLEX значительно расширило спектр интегрированных решений Fujitsu для современных гиперконвергентных сред. Microsoft целенаправленно разработала операц

Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM Fujitsu LIFEBOOK U9310X Если вам нужен надежный инструмент для бизнеса и удобное устройство для досуга, обратите внимание на ноутбук-трансформер японской сборки Fujitsu LIFEBOOK U9310X. Благодаря поворотному шарниру, устройство можно использовать как ноутбук или планшет, при этом доступна и стандартная версия U9310 без 360-градусного шарнира. Трансформ

Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию Fujitsu дополнила свою линейку мобильных рабочих станций CELSIUS флагманом FUJITSU Workstation CELSIUS H7510. Новая модель с экраном в 15,6 дюймов предлагает пользователям высокую производительность и надежную защиту данных даже в дороге. Эта рабочая станция прекрасно

Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии.

Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia обучение, анализ данных, инфраструктуры виртуальных рабочих столов и обработку графики. Разработанные специально для рабочих нагрузок, обрабатываемых с помощью графических процессоров, новые серверы Fujitsu PRIMERGY GX2460 M1 оптимизируют как компьютерные вычисления, так и работу ГП Nvidia и передачу данных, сочетая в себе новейшую процессорную технологию, передовые процессоры AMD и высоко

Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN ске предварительно сконфигурированной системы для ЦОД, призванной упростить управление всем жизненным циклом гиперконвергентных ИТ инфраструктур (Hyper-Converged Infrastructures, HCI) на базе VMware. Fujitsu PRIMEFLEX для VMware vSAN поддерживает расширенные функциональные возможности для бесшовного развертывания, работы, масштабирования и технического обслуживания HCI на базе VMware. Новин

Fujitsu представила новое поколение настольных ПК и рабочих станций ль USB-C, мини-ПК может быть установлен за монитором без лишних дополнительных проводов. При этом, мини-ПК обеспечивает высокую скорость работы за счет использования в нем новейших технологий Intel и Fujitsu. Универсальная модель ESPRIMO G5010 и модель более высокого уровня ESPRIMO G9010 отлично подойдут для модернизации рабочих мест, использования в сфере образования, домашнего использован

Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler вого инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite

Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения орпоративных данных. Более высокая скорость работы последнего поколения серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения. Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества, включая более высокую производительность на каждое вычислительное ядро, увеличенный объем кэш-памяти, встроенные механизмы ускорения

Fujitsu представила две новые рабочие станции рофессиональных пользователей. Они эффективно решают ресурсоемкие задачи в области проектирования и творчества и удовлетворяют высокие требования к производительности и дизайну. Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X созданы для профессионального трехмерного CAD- и CAE-моделирования в области проектирования и производства. Они также эффективно справляются с задачами му

Fujitsu представила новые разработки для ритейла 2020. Мероприятие проходит в г. Дюссельдорф, Германия, и представляет собой крупнейшую в мире торгово-промышленную ярмарку для компаний розничной торговли. В рамках глобальной выставки сферы ритейла Fujitsu подчеркивает, что она является единственным игроком на рынке, который способен удовлетворить все требования компаний розничной торговли в отношении базовых ИТ-инфраструктур и сервисов,

Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах ект двух вендоров позволяет компаниям легче справляться с постоянно увеличивающимся объемом данных. Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах в свой портфель

Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ Fujitsu объявила о расширении сотрудничества с Microsoft для поддержания внедрения инфраструктур на основе гибридных ИТ для развития цифровой трансформации. Новое решение предоставит пользователям Fujitsu PRIMEFLEX прямой доступ к их корпоративным данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, что обеспечит бесперебойную работу в рамках различных экосистем и синхронизированный доступ к

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK U939 При выборе ноутбука в подарок модели компании Fujitsu не часто попадают в поле зрения покупателей, обладая репутацией устройств хоть и крайне высококачественных, но ориентированных на профессионалов и бизнесменов. Тем не менее, новый Fu

Fujitsu представила СХД нового поколения Fujitsu объявила о выпуске нового поколения СХД Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000, предназначенных для резервного копирования, архивирования и хранения данных второго уровня. Системы ETERNUS CS обеспечивают исключительную эффективность

Fujitsu выпустила СХД нового поколения начального уровня Eternus AF150 S3 и гибридной СХД среднего корпоративного уровня Eternus DX900 S5, Fujitsu дополнительно расширяет свой портфель решений для хранения данных, чтобы удовлетворит

Fujitsu обновила линейку однопроцессорных серверов PRIMERGY Fujitsu анонсировала обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY, разработанных для увеличения скорости обработки нагрузок компаний малого и среднего бизнеса и подготовки к рабочим нагрузкам будущего. Новые модели поддерживают новейшие проце

Fujitsu запускает новую платформу для ускорения использования больших данных в автомобилестроении ьной степени использовать данные, получаемые от подключенных автомобилей (connected cars). Новая разработка позволяет выполнять анализ больших данных, поступающих от автомобилей, с помощью технологии Fujitsu Dracena. Она способна дополнять и менять содержание данных, получаемых с IoT-устройств, непосредственно в процессе обработки значительных объемов информации, при этом не останавливая ра

Fujitsu использует технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и незаконным копированием цифровых активов компаний Компания Fujitsu представила веб-приложение DocumentFlow, которое применяет технологию блокчейн для ко

Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure еспечивая простую аутентификацию пользователей при повседневной работе с приложениями. Уже доступный для всех заказчиков из региона EMEIA, новый набор решений PalmSecure включает 4 основных элемента: Fujitsu Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass и ID Login V2. Они предназначены для обеспечения защищенного доступа к клиентским вычислительным системам, в по

Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий CNews: Компания Fujitsu анонсировала обновленную линейку моделей серверов PRIMERGY M5 и PRIMEQUEST на базе ар

Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86 Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется передовая технология памяти NVRAM. Обновленная линейка серверов Fujitsu поддерживает энергонезависимую память Intel Optane DC, что значительно увеличивает скорость обработки данных. Теперь приложения смогут обрабатывать гораздо большие объемы данных с более

Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86 обработки данных для того, чтобы приложения могли быстрее извлекать практическую информацию даже из больших массивов данных. В новых серверах Primergy и Primequest используются разработки, созданные Fujitsu в рамках проекта NEXTGenIO, который входит в самую масштабную научно-исследовательскую программу Европейского союза «Горизонт 2020». Fujitsu стала одной из первых компаний, котор

Fujitsu представила прогнозы развития технологий в финансовой отрасли Паскаль Хейберс (Pascal Huijbers), технический директор в сфере финансовых услуг компании Fujitsu в регионе EMEIA, представил список трендов развития технологий в финансовой отрасли, который включает публичные облачные среды, интернет вещей для индустрии страхования, прозрачность ба