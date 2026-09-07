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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яковлев Александр

СОБЫТИЯ


07.09.2026 «Яндекс» назначил новых технических директоров «Алисы AI», «Поиска» и «Умных устройств» 1
28.04.2025 «Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене» 1
30.11.2021 «Бастион» усовершенствовала систему информационной безопасности сервиса аренды электросамокатов «Юрент» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
15.01.2020 ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler 1
26.09.2018 «Корус консалтинг» занялся развитием корпоративного портала фармацевтической компании «Сервье» 1
27.06.2017 Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20% 1
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 1
23.01.2015 Производитель туристического снаряжения перешел на CRM-сервис Microsoft 1
21.01.2015 «Нова Тур» оптимизирует взаимодействие с партнерами благодаря Microsoft Dynamics CRM Online 1
13.01.2015 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный писателю Карелу Чапеку 1
25.12.2014 Марки: анонс продукции на январь 2015 г. 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 2
25.11.2013 Через 4 года рынок СХД удвоится 1
01.10.2013 «Алькасар» начал продажу рекламы в Skype на платформе Android 1
08.07.2013 «Алькасар» займется продажей рекламных возможностей интернет-сервисов Microsoft в России 1
14.03.2013 Телекомы конкурируют за счет ИТ 1
07.09.2012 Хранить вечно. 10 правил успешного запуска «облачных» проектов 1
15.04.2010 Александр Яковлев назначен начальником административно-правового управления Россвязи 2
06.04.2006 Утверждена программа конференции "Интернет и бизнес" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Яковлев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25825 6
Fujitsu 2108 4
IBM - International Business Machines Corp 9711 3
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
True Engineering - Тру Инжиниринг - EastBanc Technologies - Истбанк текнолоджиз 8 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Broadcom - VMware 2621 2
SAP SE 5612 2
Yandex - Яндекс 9302 2
Huawei 4690 2
Accenture plc 722 2
HP Inc. 5904 2
9642 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1490 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
SAS Institute 1085 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 2
Cloudera 65 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Google LLC 12748 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
СКАУТ 81 1
Softkey - Софткей 215 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Парадигма 169 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 32 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10999 1
Dell EMC 5200 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
ИКС 551 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7092 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Citrix Systems 871 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 363 5
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 4
Альфа-Банк 1985 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
МКБ - Московский кредитный банк 659 3
Альфа-Капитал УК 161 3
Альфа-Банк Казахстан 18 3
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 2
Руснарбанк КБ 9 2
ГПБ - Газпромбанк 1282 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 2
GFG - Lamoda - Купишуз 221 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
ПСБ - Промсвязьбанк 969 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 1
Citi - Citibank 158 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 159 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1274 1
Газпром ПАО 1497 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2347 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1952 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1063 1
OWASP - Open Web Application Security Project 150 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 6
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1618 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5694 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6291 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8713 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 211 4
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 521 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6746 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1166 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5405 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4522 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6083 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 133 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6374 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 323 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4373 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7690 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3794 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9621 2
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1381 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4378 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 323 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 2
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 927 3
Microsoft Dynamics CRM 565 2
Huawei Cloud OS 2 2
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
IBM Storage - IBM DS servers 61 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 435 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 2
Microsoft Azure 1529 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 386 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 208 1
Microsoft Dynamics 1198 1
Microsoft Xbox Live 310 1
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control - Zecurion DLP 87 1
Huawei FusionSphere 19 1
IBM Mainframe z/OS 67 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atos Bull Escala 13 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 491 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 1
Т1 Интеграция - Техносерв - Гермес 20 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Бычков Александр 41 5
Перепелкин Вадим 3 3
Ананьев Денис 7 3
Белоусов Максим 109 3
Батай Илья 59 3
Сабынин Андрей 37 3
Иванов Сергей 405 3
Залманов Андрей 37 3
Лукашкин Сергей 26 2
Скогорев Алексей 8 2
Овчинникова Евгения 10 2
Бова Светлана 7 2
Казаков Александр 74 2
Павлов Олег 23 2
Копысов Виталий 64 2
Минофьев Сергей 8 2
Аглицкий Антон 5 2
Мочальников Алексей 13 2
Макаров Станислав 118 2
Слизов Владимир 5 2
Царев Георгий 3 2
Čapek Karel - Чапек Карел 5 2
Никиточкин Иван 3 2
Пегасов Сергей 55 2
Щербинин Сергей 13 2
Рыбаков Александр 36 2
Ефремова Алена 8 2
Кириченко Игорь 58 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Ковалев Александр 166 1
Петерсон Дмитрий 14 1
Гузовский Денис 79 1
Беляев Алексей 37 1
Самедов Тимур 21 1
Фетисов Александр 33 1
Пятков Иван 31 1
Невинчаный Александр 34 1
Таран Сергей 44 1
Скворцов Олег 8 1
Левандовский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 3
Европа 25003 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 3
Казахстан - Республика 6080 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Чехия - Чешская Республика 1350 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 96 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 198 1
Тихий океан - Океания 88 1
Африка Западная 66 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 11 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Индия - Bharat 5892 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 1
Израиль 2862 1
Италия - Итальянская Республика 4515 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4902 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3218 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9104 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3381 2
Зоология - наука о животных 2900 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 717 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 537 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5021 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2783 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6223 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
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