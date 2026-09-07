Индексная книга (каталог) CNews*
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Яковлев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 27
Яковлев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 150 1
|АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
|Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
|Бычков Александр 41 5
|Перепелкин Вадим 3 3
|Ананьев Денис 7 3
|Белоусов Максим 109 3
|Батай Илья 59 3
|Сабынин Андрей 37 3
|Иванов Сергей 405 3
|Залманов Андрей 37 3
|Лукашкин Сергей 26 2
|Скогорев Алексей 8 2
|Овчинникова Евгения 10 2
|Бова Светлана 7 2
|Казаков Александр 74 2
|Павлов Олег 23 2
|Копысов Виталий 64 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Мочальников Алексей 13 2
|Макаров Станислав 118 2
|Слизов Владимир 5 2
|Царев Георгий 3 2
|Čapek Karel - Чапек Карел 5 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Рыбаков Александр 36 2
|Ефремова Алена 8 2
|Кириченко Игорь 58 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Ковалев Александр 166 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Гузовский Денис 79 1
|Беляев Алексей 37 1
|Самедов Тимур 21 1
|Фетисов Александр 33 1
|Пятков Иван 31 1
|Невинчаный Александр 34 1
|Таран Сергей 44 1
|Скворцов Олег 8 1
|Левандовский Александр 1 1
|ComNews - Медиа-бизнес 146 1
|Открытые системы ИД 176 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.