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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц


28.07.2023 В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы

«Сбер» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербизнес» и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения. Платформа для коммуникации Jivo. С ее помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с кли
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»    

«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга

12.05.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры

С 12 мая 2023 г. веб-версия и мобильное приложение интернет-банка «Сбербизнес» полностью перешли на работу с сертификатами Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (НУЦ Минцифры Ро
03.05.2023 У пользователей «Сбербизнес. транспорт» появились новые возможности

В мае 2023 г. «Сбер» представил новые возможности для пользователей отраслевого решения «Сбербизнес. транспорт», встроенного в интернет-банк «Сбербизнес». Предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, могут в несколько кликов отслеживать статус заказов, загруженность
30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее

Вход в веб-версию «Сбербизнес» — интернет-банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пол
15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес»

Сбербанк предоставил индивидуальным предпринимателям возможность в один клик переводить деньги себе на личную карту физического лица «Сбера» из интернет-банка «Сбербизнес». Все необходимые данные — реквизиты получателя, реквизиты отправителя — подтягиваются автоматически. Всё, что требуется от клиента, — заполнить сумму перевода. Эта опция была одной

22.11.2022 «Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты

ждения личности. Подобные дополнительные проверки чаще всего были вынужденными: если интернет-банк «Сбербизнес» фиксирует изменение международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), это
14.10.2022 Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес»

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) стала доступна пользователям мобильного приложения «Сбербизнес». В июле 2022 г. «Сбер» одним из первых в стране обеспечил возможность уведомить налоговую о применении нового налогового режима в корпоративном интернет-банке «Сбербизнес». Т
19.09.2022 В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI

ро вывести в корпоративный интернет-банкинг новые сервисы и услуги. Это решение называется Back 2 Front и позволяет выпускать продукты и доработки из веб-версии интернет-банка в мобильном приложении «Сбербизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Технология Server-Driven UI обеспечивает динамичный и гибкий пользовательский интерфейс. Она основана на API, посредством которого с
06.07.2022 «Сбер» представил адаптированную веб-версию «Сбербизнеса»

«Сбер» представил адаптированную веб-версию приложения для корпоративных клиентов «Сбербизнес». Программа доработана для работы со смартфонов и планшетов, и доступна как для по
06.06.2022 Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России

Отраслевое решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для владельцев салонов красоты и парикмахерских по вс
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро»

ГК «Астра» и Сбербанк подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформ интернет-банкинга «Сбербизнес» и «Сберпро». По результатам успешно проведенного комплекса тестовых испытаний эксперты заключили, что оба продукта корректно работают в среде Astra Linux, в том числе актуального об
20.04.2022 «Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли

«Сбер» запустил новое отраслевое решение «Сбербизнес.оптовая торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного

16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad

«Сбер» представил мобильное приложение «Сбербизнес» для работы на планшетах iPad. С точки зрения функциональных возможностей приложен
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории

«Сбер» представил локализованную бета-версию интернет-банка «Сбербизнес» для корпоративных клиентов. Веб-версия получила адаптированный перевод и призвана
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет»

«Сбер» предложил клиентам в корпоративном интернет-банкинге «Сбербизнес» «Сбермаркет» — сервис, который поможет обеспечить сотрудников компании продуктами
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов

«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпри
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка

«Сбер» запустил новый сервис «Международная доставка» для предпринимателей. Это цифровая площадка для отправки грузов и доставки их из-за рубежа в интернет-банке «Сбербизнес», на которой представлены транспортно-логистические операторы «Сберлогистика» и «Транслог». Корпоративные клиенты «Сбера» могут рассчитать стоимость и срок доставки, оформить заявку

23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда

оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей

динять свои учётные записи одной и более организаций для наиболее удобной работы с интернет-банком «Сбербизнес». База пользователей «Сбербизнеса» на сегодняшний день превышает 2,2 млн клиентов.
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка
28.12.2020 Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей

В «Райффайзен бизнес онлайн» появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки. Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном прил
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»

Сбербанк объявил о том, что через онлайн-банк для бизнеса «Сбербизнес» (ранее – «Сбербанк бизнес онлайн») «Северсталь» теперь сможет принимать оплату от юрлиц и индивидуальны
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении

тронной подписи (сокращенно УНЭП). Сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» уже в ближайшее время. Как отмечают в банке, преимущества для клиента
20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формир
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»

В «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным кл
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом в рамках программы стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесп
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор

Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предпри
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»

Сбербанк и «Сберлогистика» запустили логистические сервисы в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн». Более 2,5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики

09.04.2020 Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно

а в сторонний депозитарий. Эта функция реализована в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка, отметил: «Мы обслуживаем
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»

Сбербанк представил новые версии мобильного приложения для корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк бизнес онлайн» для устройств с операционными системами iOS и Android. В новую версию
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке

Сбербанк представил новый сервис интернет-банка для пользователей – юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайна» – CRM24. Он подключается в несколько кликов непосредственно из интер
05.12.2019 Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья

м корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бес
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке

в корпоративном интернет-банке. Он доступен всем пользователям интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн» и позволяет быстро совершать покупки товаров оптом. Пользователю не т
09.08.2019 Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам

Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитива
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн

нение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управлен
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel

ервиса Business Travel, упростив процесс оформления командировки. Business Travel находится внутри «Сбербанк бизнес онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билето
26.06.2019 Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП

ой, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в «Сбербанк бизнес онлайн» в соответствующем разделе. За все расчеты по карте в интернет-магазин
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»

одаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10

Сбербанк выпустил обновленную версию приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10. Ее ключевым преимуществом стал встроенный сервис рабо

Публикаций - 275, упоминаний - 435

Сбер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7435 31
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 177 22
Корус Консалтинг ГК 1126 13
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 100 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 782 10
Microsoft Corporation 23926 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6525 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 941 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 298 8
Yandex - Яндекс 6228 7
Эвотор - Evotor 160 7
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 78 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 87 6
Apple Inc 11511 5
Telegram Group 1331 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 200 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 330 4
SAP SE 5041 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 4
Google LLC 11268 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 403 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
LiveTex - ЛайвТекс 32 3
Webmoney 524 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 87 3
Сбер - СберРешения - Интеркомп 16 3
МойСклад - Логнекс 105 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 3
Ланит - Норбит - Norbit 323 3
Diasoft - Диасофт 659 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 3
Oracle Corporation 6448 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1152 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 566 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 509 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1961 2
Softline - Софтлайн 2274 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1560 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 217
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 71 51
Альфа-Банк 1642 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 7
Открытие ФК - Банк Открытие 520 6
Лента - Сеть розничной торговли 1838 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 5
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 5
Visa International 1899 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 966 5
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 55 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 104 4
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 33 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1037 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 69 4
Qiwi 959 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 272 3
Сбер - СберЛогистика 56 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 15 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 252 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 69 2
Citi - Citibank - Ситибанк 314 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 211 2
Ак Барс Банк 254 2
Почта Банк 396 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 160 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 25 2
Северсталь ПАО - Severstal 399 2
Банк24.ру 59 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 314 2
Газпром нефть 536 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 237 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 2
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 697 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 355 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 184 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Фонд президентских грантов 13 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 1
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