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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер СберБизнес Сбербанк Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка интернет-банкинг для юридических лиц

Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц

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01.07.2026 В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов

Аналитика для селлеров на маркетплейсах стала умнее. ИИ-аналитик на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» дополнил отраслевое решение для селлеров в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера». ИИ-помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и анализирует её. Он консультирует по 110 темам: продажи, реклама, прибыль и мн
09.06.2026 Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store

Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в Ap
12.05.2026 «СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные

простой способ подготовиться к изменениям — подключить сервис «Транспортный ЭДО» в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Предпринимателю не нужно самосто
21.04.2026 «СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей

Клиенты «СберБизнес» теперь могут подписывать платежные поручения с помощью QR-кода. При использовании этой функции лимиты на массовое подтверждение платежей увеличены. Об этом CNews сообщили представит
02.04.2026 В интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут международного платежа

т с зарубежными контрагентами, получили сервис для международных расчётов. Теперь в интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут для платежа за границу всего за 5 минут. Об э
01.04.2026 В «Купер Бизнес» стал доступен кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм»

«Купер Бизнес» увеличил кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм». При оплате заказов через платформу пользователям начисляется 1,5% от суммы
27.02.2026 «Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов»

со СДЭК «Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов» — его можно подключить в интернет-банке «СберБизнес». Новый инструмент объединил банковский сервис и логистику СДЭК в одном окне. Об э
12.02.2026 «СберБизнес ID» позволит компаниям авторизоваться в национальном мессенджере

«СберБизнес ID» теперь представлен в наборе способов авторизации на платформе для партнеров Max. С помощью «СберБизнес ID» в мессенджере директора и владельцы бизнеса смогут пройти иденти
25.12.2025 Клиентам «СберБизнеса» стали доступны моментальные платежи в «Купере»

ё, что нужно предпринимателю – выбрать способ оплаты через «СберБизнес» и авторизоваться с помощью «СберБизнес ID». На сегодняшний день 63 тыс. юридических лиц – пользователей «СберБизнеса» явл
21.11.2025 «СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением

Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления биз
18.11.2025 Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль

В системе интернет-банкинга «СберБизнес» появились еще два решения для корпоративных клиентов, которые дают предпринимател
27.10.2025 Сбербанк представил обновленный раздел «Инвестиции» в «СберБизнес»

Сбербанк перезапустил раздел «Инвестиции» в интернет-банке «СберБизнес». Теперь корпоративные клиенты могут получить уровень аналитики и удобства, который раньше был прерогативой в основном частных инвесторов. Все необходимое в одном окне — от отслежива
22.10.2025 ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста

ие — персонализированные нейроподсказки, которые появляются прямо на главном экране интернет-банка «СберБизнес». Они формируются автоматически на основе анализа финансовых данных компании, дина
25.09.2025 Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок»

ности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронным документам для пользователей «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Теперь пользователи могут в несколько кликов формировать черновики платежных поручений по полученным в «Диадоке» документам и автома
08.09.2025 Доступ в «СберБизнес» за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно

«Сбер» полностью оцифровал создание пользователей новых сотрудников в интернет-банке «СберБизнес». Раньше добавить нового сотрудника с правом подписи можно было в офисе банка по документу, удостоверяющему личность, и с доверенностью. Теперь все проверки проходят удалённо. Всё ра
05.09.2025 Сбербанк расширяет возможности экосистемы для юридических лиц

т ЭДО «Контур.Диадок» (система электронного документооборота от оператора «СКБ Контур») напрямую в «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель пред
14.08.2025 «СберБизнес» поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу

В сервисе «СберБизнес для селлеров» появилась функция, которая помогает начинающим и действующим продавц
07.08.2025 ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей

«СберБизнес» выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомле
23.07.2025 «Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty

аботу и сделать ее продуктивной. В рамках багбаунти-программы предлагается исследовать: веб-версию «СберБизнес»; мобильное приложение для Android. Выплаты за подтвержденные уязвимости в зависим
19.06.2025 «СберБизнес» предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе ИИ-технологий

ждать каждого контрагента при формировании платёжных поручений. Теперь в систему интернет-банкинга «СберБизнес» встроена автоматическая проверка на основе искусственного интеллекта. Если все в

18.06.2025 Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес»

лица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель Пред
18.06.2025 «СберБизнес» запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат

В интернет-банке «СберБизнес» появится сервис, который помогает предпринимателям копить средства на регулярные платежи. Новый сервис позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счёт фиксированный пр
05.06.2025 «СберБизнес» снова доступен в App Store

пока оно доступно для скачивания. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «Бизнес-поток» позволит нашим корпоративным клиентам, использующим «СберБизнес» на смартфонах iPhone, получить доступ к самым актуальным возможностям приложения. Управлять компанией, ее процессами, отслеживать показатели, идти к намеченным целям и отвечать на в
23.05.2025 Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес»

Корпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России.
12.05.2025 Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М»

По итогам тестирования мобильное приложение банка для корпоративных клиентов «СберБизнес» версии 3.64 признано полностью совместимым с мобильной «Ред ОС М». Это означает, что вся функциональность системы мобильного дистанционного банковского обслуживания доступна пользов
21.03.2025 Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы

800 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» на платформе Android теперь лучше защищены от вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит

17.03.2025 Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса»

тели Сбербанка. Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал «Госуслуг» сам выставляет счет, а Сбербанк автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Плательщику остается войти в «СберБизнес» и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса. Анатолий Попов, заместитель п
10.03.2025 Сбербанк поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской «СберБизнес Прайм»

У Сбербанка появилась подписка для бизнеса — «СберБизнес Прайм». С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским се
27.02.2025 650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году

Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девя
18.02.2025 Авторизоваться в веб-версии «СберБизнеса» предприниматели могут по QR-коду

щили представители Сбербанка. Все, что нужно предпринимателю, — установленное мобильное приложение «СберБизнес» (версия от 3.63.0 и выше). QR-код можно считать как обычной камерой смартфона, та
14.01.2025 Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу

Пользователи приложения «СберБизнес» теперь могут сами выбрать заставку, которая будет появляться при запуске программ
12.12.2024 В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота

«СберБизнес» предложил предпринимателям сервис формирования актов выполненных работ. Сервис «Формирование актов» поможет клиентам создавать и отправлять акты выполненных работ своим контрагентам
26.11.2024 В интернет-банке «СберБизнес» теперь можно оставить отзыв о контрагенте

Клиенты интернет-банка «СберБизнес» теперь могут оценить своих партнёров — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — и поделиться комментариями о их работе с помощью сервиса «СберРейтинг». Это поможет бизнесменам зара
09.10.2024 Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей

В веб-версии интернет-банка «СберБизнес» появилась единая точка входа, благодаря которой можно воспользоваться продуктами, помогающими пользователю разобраться, как работает система при возникновении затруднений. Она включ
22.07.2024 Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников

Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбербанк уже

18.06.2024 В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика

В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно

17.06.2024 Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в «СберБизнес»

«Сбер» предоставил корпоративным клиентам дополнительную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально пр
24.04.2024 «Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес»

прошивку токенов, которая делает их универсальными и совместимыми со всеми типами настольных операционных систем (ОС). Это поможет клиентам «Сбера» устранить затруднения при работе в интернет-банке «СберБизнес», которые возникли при переходе на импортозамещённые отечественные ОС. Также это важно госкомпаниям, которые, согласно действующему российскому законодательству, должны переходить на
02.04.2024 «СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей

Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости п
28.03.2024 Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее

Пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН) в «СберБизнес» стало удобнее. Раньше в разделе «Налоги и бухгалтерия» отчеты в ФНС о выплате зар

Публикаций - 382, упоминаний - 578

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 27
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
Microsoft Corporation 25775 11
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 11
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 10
Yandex - Яндекс 9216 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 8
Telegram Group 2940 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
Эвотор - Evotor 231 7
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 6
Apple Inc 13154 6
Google LLC 12688 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
LiveTex - ЛайвТекс 34 3
МойСклад - Логнекс 124 3
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 3
Сбер - СберРешения - Интеркомп 23 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
МегаФон 10742 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
БАРС Груп 579 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 315
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 84
Альфа-Банк 1979 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 7
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 5
Visa International 1993 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 4
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Сбер - СберЛогистика 74 3
Citi - Citibank 158 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Банк24.ру 72 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Востокцемент 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Фонд президентских грантов 17 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 164
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 86
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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