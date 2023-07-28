Сбер СберБизнес Сбербанк Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка интернет-банкинг для юридических лиц
|28.07.2023
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В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы
«Сбер» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербизнес» и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения. Платформа для коммуникации Jivo. С ее помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с кли
|13.07.2023
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Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»
«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга
|12.05.2023
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Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры
С 12 мая 2023 г. веб-версия и мобильное приложение интернет-банка «Сбербизнес» полностью перешли на работу с сертификатами Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (НУЦ Минцифры Ро
|03.05.2023
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У пользователей «Сбербизнес. транспорт» появились новые возможности
В мае 2023 г. «Сбер» представил новые возможности для пользователей отраслевого решения «Сбербизнес. транспорт», встроенного в интернет-банк «Сбербизнес». Предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, могут в несколько кликов отслеживать статус заказов, загруженность
|30.03.2023
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Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее
Вход в веб-версию «Сбербизнес» — интернет-банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пол
|15.12.2022
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Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес»
Сбербанк предоставил индивидуальным предпринимателям возможность в один клик переводить деньги себе на личную карту физического лица «Сбера» из интернет-банка «Сбербизнес». Все необходимые данные — реквизиты получателя, реквизиты отправителя — подтягиваются автоматически. Всё, что требуется от клиента, — заполнить сумму перевода. Эта опция была одной
|22.11.2022
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«Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты
ждения личности. Подобные дополнительные проверки чаще всего были вынужденными: если интернет-банк «Сбербизнес» фиксирует изменение международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), это
|14.10.2022
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Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес»
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) стала доступна пользователям мобильного приложения «Сбербизнес». В июле 2022 г. «Сбер» одним из первых в стране обеспечил возможность уведомить налоговую о применении нового налогового режима в корпоративном интернет-банке «Сбербизнес». Т
|19.09.2022
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В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI
ро вывести в корпоративный интернет-банкинг новые сервисы и услуги. Это решение называется Back 2 Front и позволяет выпускать продукты и доработки из веб-версии интернет-банка в мобильном приложении «Сбербизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Технология Server-Driven UI обеспечивает динамичный и гибкий пользовательский интерфейс. Она основана на API, посредством которого с
|06.07.2022
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«Сбер» представил адаптированную веб-версию «Сбербизнеса»
«Сбер» представил адаптированную веб-версию приложения для корпоративных клиентов «Сбербизнес». Программа доработана для работы со смартфонов и планшетов, и доступна как для по
|06.06.2022
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Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России
Отраслевое решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для владельцев салонов красоты и парикмахерских по вс
|25.05.2022
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро»
ГК «Астра» и Сбербанк подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформ интернет-банкинга «Сбербизнес» и «Сберпро». По результатам успешно проведенного комплекса тестовых испытаний эксперты заключили, что оба продукта корректно работают в среде Astra Linux, в том числе актуального об
|20.04.2022
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«Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли
«Сбер» запустил новое отраслевое решение «Сбербизнес.оптовая торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного
|16.12.2021
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«Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad
«Сбер» представил мобильное приложение «Сбербизнес» для работы на планшетах iPad. С точки зрения функциональных возможностей приложен
|13.12.2021
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«Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории
«Сбер» представил локализованную бета-версию интернет-банка «Сбербизнес» для корпоративных клиентов. Веб-версия получила адаптированный перевод и призвана
|27.09.2021
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Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет»
«Сбер» предложил клиентам в корпоративном интернет-банкинге «Сбербизнес» «Сбермаркет» — сервис, который поможет обеспечить сотрудников компании продуктами
|19.08.2021
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«Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпри
|27.05.2021
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В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
«Сбер» запустил новый сервис «Международная доставка» для предпринимателей. Это цифровая площадка для отправки грузов и доставки их из-за рубежа в интернет-банке «Сбербизнес», на которой представлены транспортно-логистические операторы «Сберлогистика» и «Транслог». Корпоративные клиенты «Сбера» могут рассчитать стоимость и срок доставки, оформить заявку
|23.04.2021
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Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка
|17.02.2021
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Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей
динять свои учётные записи одной и более организаций для наиболее удобной работы с интернет-банком «Сбербизнес». База пользователей «Сбербизнеса» на сегодняшний день превышает 2,2 млн клиентов.
|15.02.2021
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«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка
|28.12.2020
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Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей
В «Райффайзен бизнес онлайн» появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки. Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном прил
|07.10.2020
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«Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
Сбербанк объявил о том, что через онлайн-банк для бизнеса «Сбербизнес» (ранее – «Сбербанк бизнес онлайн») «Северсталь» теперь сможет принимать оплату от юрлиц и индивидуальны
|23.09.2020
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Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении
тронной подписи (сокращенно УНЭП). Сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» уже в ближайшее время. Как отмечают в банке, преимущества для клиента
|20.08.2020
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Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»
Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формир
|17.07.2020
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Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»
В «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным кл
|15.07.2020
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Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса
Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом в рамках программы стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесп
|08.05.2020
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В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор
Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предпри
|27.04.2020
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В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»
Сбербанк и «Сберлогистика» запустили логистические сервисы в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн». Более 2,5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики
|09.04.2020
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Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно
а в сторонний депозитарий. Эта функция реализована в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка, отметил: «Мы обслуживаем
|20.02.2020
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Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»
Сбербанк представил новые версии мобильного приложения для корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк бизнес онлайн» для устройств с операционными системами iOS и Android. В новую версию
|25.12.2019
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Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке
Сбербанк представил новый сервис интернет-банка для пользователей – юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайна» – CRM24. Он подключается в несколько кликов непосредственно из интер
|05.12.2019
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Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья
м корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бес
|25.09.2019
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Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке
в корпоративном интернет-банке. Он доступен всем пользователям интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн» и позволяет быстро совершать покупки товаров оптом. Пользователю не т
|09.08.2019
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Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам
Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитива
|17.07.2019
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Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
нение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управлен
|15.07.2019
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Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel
ервиса Business Travel, упростив процесс оформления командировки. Business Travel находится внутри «Сбербанк бизнес онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билето
|26.06.2019
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Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП
ой, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в «Сбербанк бизнес онлайн» в соответствующем разделе. За все расчеты по карте в интернет-магазин
|10.06.2019
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IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»
одаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный
|09.04.2019
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Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10
Сбербанк выпустил обновленную версию приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10. Ее ключевым преимуществом стал встроенный сервис рабо
Сбер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Попов Анатолий 113 42
|Лоевская Анна 38 32
|Колбин Евгений 63 17
|Шашкин Алексей 23 10
|Попов Сергей 119 7
|Машурин Сергей 18 6
|Паршиков Сергей 11 6
|Белопольский Вадим 9 6
|Леханов Сергей 12 5
|Нуралиев Борис 278 4
|Кравченко Евгений 13 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Осин Денис 19 4
|Греф Герман 378 3
|Повалий Михаил 8 3
|Голудина Наталья 5 3
|Коробкина Оксана 15 3
|Макаров Владимир 70 3
|Кирсанова Светлана 64 3
|Егоров Даниил 17 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Карташов Станислав 16 2
|Хлызов Андрей 20 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Орловский Виктор 353 2
|Лобоцкий Михаил 9 2
|Бабич Иван 3 2
|Сагайдак Светлана 7 2
|Гарцева Екатерина 8 2
|Залманов Андрей 37 2
|Батай Илья 32 2
|Мамонтов Игорь 29 2
|Глазачев Иван 27 2
|Ананьев Денис 6 2
|Малахов Михаил 10 2
|Семененко Олег 2 2
|Кулешов Сергей 36 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Богачев Игорь 178 1
|Гвоздарев Константин 2 1
|Ведомости 691 3
|Forbes - Форбс 680 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 330 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 873 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 1
|Муз-ТВ - телеканал 40 1
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