Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц

В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов Аналитика для селлеров на маркетплейсах стала умнее. ИИ-аналитик на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» дополнил отраслевое решение для селлеров в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера». ИИ-помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и анализирует её. Он консультирует по 110 темам: продажи, реклама, прибыль и мн

Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в Ap

«СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные простой способ подготовиться к изменениям — подключить сервис «Транспортный ЭДО» в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Предпринимателю не нужно самосто

«СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей Клиенты «СберБизнес» теперь могут подписывать платежные поручения с помощью QR-кода. При использовании этой функции лимиты на массовое подтверждение платежей увеличены. Об этом CNews сообщили представит

В интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут международного платежа т с зарубежными контрагентами, получили сервис для международных расчётов. Теперь в интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут для платежа за границу всего за 5 минут. Об э

В «Купер Бизнес» стал доступен кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм» «Купер Бизнес» увеличил кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм». При оплате заказов через платформу пользователям начисляется 1,5% от суммы

«Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов» со СДЭК «Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов» — его можно подключить в интернет-банке «СберБизнес». Новый инструмент объединил банковский сервис и логистику СДЭК в одном окне. Об э

«СберБизнес ID» позволит компаниям авторизоваться в национальном мессенджере «СберБизнес ID» теперь представлен в наборе способов авторизации на платформе для партнеров Max. С помощью «СберБизнес ID» в мессенджере директора и владельцы бизнеса смогут пройти иденти

Клиентам «СберБизнеса» стали доступны моментальные платежи в «Купере» ё, что нужно предпринимателю – выбрать способ оплаты через «СберБизнес» и авторизоваться с помощью «СберБизнес ID». На сегодняшний день 63 тыс. юридических лиц – пользователей «СберБизнеса» явл

«СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления биз

Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль В системе интернет-банкинга «СберБизнес» появились еще два решения для корпоративных клиентов, которые дают предпринимател

Сбербанк представил обновленный раздел «Инвестиции» в «СберБизнес» Сбербанк перезапустил раздел «Инвестиции» в интернет-банке «СберБизнес». Теперь корпоративные клиенты могут получить уровень аналитики и удобства, который раньше был прерогативой в основном частных инвесторов. Все необходимое в одном окне — от отслежива

ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста ие — персонализированные нейроподсказки, которые появляются прямо на главном экране интернет-банка «СберБизнес». Они формируются автоматически на основе анализа финансовых данных компании, дина

Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок» ности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронным документам для пользователей «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Теперь пользователи могут в несколько кликов формировать черновики платежных поручений по полученным в «Диадоке» документам и автома

Доступ в «СберБизнес» за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно «Сбер» полностью оцифровал создание пользователей новых сотрудников в интернет-банке «СберБизнес». Раньше добавить нового сотрудника с правом подписи можно было в офисе банка по документу, удостоверяющему личность, и с доверенностью. Теперь все проверки проходят удалённо. Всё ра

Сбербанк расширяет возможности экосистемы для юридических лиц т ЭДО «Контур.Диадок» (система электронного документооборота от оператора «СКБ Контур») напрямую в «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель пред

«СберБизнес» поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу В сервисе «СберБизнес для селлеров» появилась функция, которая помогает начинающим и действующим продавц

ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей «СберБизнес» выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомле

«Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty аботу и сделать ее продуктивной. В рамках багбаунти-программы предлагается исследовать: веб-версию «СберБизнес»; мобильное приложение для Android. Выплаты за подтвержденные уязвимости в зависим

«СберБизнес» предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе ИИ-технологий ждать каждого контрагента при формировании платёжных поручений. Теперь в систему интернет-банкинга «СберБизнес» встроена автоматическая проверка на основе искусственного интеллекта. Если все в

Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес» лица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель Пред

«СберБизнес» запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат В интернет-банке «СберБизнес» появится сервис, который помогает предпринимателям копить средства на регулярные платежи. Новый сервис позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счёт фиксированный пр

«СберБизнес» снова доступен в App Store пока оно доступно для скачивания. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «Бизнес-поток» позволит нашим корпоративным клиентам, использующим «СберБизнес» на смартфонах iPhone, получить доступ к самым актуальным возможностям приложения. Управлять компанией, ее процессами, отслеживать показатели, идти к намеченным целям и отвечать на в

Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес» Корпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России.

Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М» По итогам тестирования мобильное приложение банка для корпоративных клиентов «СберБизнес» версии 3.64 признано полностью совместимым с мобильной «Ред ОС М». Это означает, что вся функциональность системы мобильного дистанционного банковского обслуживания доступна пользов

Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы 800 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» на платформе Android теперь лучше защищены от вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит

Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса» тели Сбербанка. Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал «Госуслуг» сам выставляет счет, а Сбербанк автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Плательщику остается войти в «СберБизнес» и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса. Анатолий Попов, заместитель п

Сбербанк поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской «СберБизнес Прайм» У Сбербанка появилась подписка для бизнеса — «СберБизнес Прайм». С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским се

650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девя

Авторизоваться в веб-версии «СберБизнеса» предприниматели могут по QR-коду щили представители Сбербанка. Все, что нужно предпринимателю, — установленное мобильное приложение «СберБизнес» (версия от 3.63.0 и выше). QR-код можно считать как обычной камерой смартфона, та

Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу Пользователи приложения «СберБизнес» теперь могут сами выбрать заставку, которая будет появляться при запуске программ

В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота «СберБизнес» предложил предпринимателям сервис формирования актов выполненных работ. Сервис «Формирование актов» поможет клиентам создавать и отправлять акты выполненных работ своим контрагентам

В интернет-банке «СберБизнес» теперь можно оставить отзыв о контрагенте Клиенты интернет-банка «СберБизнес» теперь могут оценить своих партнёров — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — и поделиться комментариями о их работе с помощью сервиса «СберРейтинг». Это поможет бизнесменам зара

Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей В веб-версии интернет-банка «СберБизнес» появилась единая точка входа, благодаря которой можно воспользоваться продуктами, помогающими пользователю разобраться, как работает система при возникновении затруднений. Она включ

Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбербанк уже

В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно

Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в «СберБизнес» «Сбер» предоставил корпоративным клиентам дополнительную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально пр

«Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес» прошивку токенов, которая делает их универсальными и совместимыми со всеми типами настольных операционных систем (ОС). Это поможет клиентам «Сбера» устранить затруднения при работе в интернет-банке «СберБизнес», которые возникли при переходе на импортозамещённые отечественные ОС. Также это важно госкомпаниям, которые, согласно действующему российскому законодательству, должны переходить на

«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости п