Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.07.2026
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В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов
Аналитика для селлеров на маркетплейсах стала умнее. ИИ-аналитик на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» дополнил отраслевое решение для селлеров в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера». ИИ-помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и анализирует её. Он консультирует по 110 темам: продажи, реклама, прибыль и мн
|09.06.2026
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Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store
Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в Ap
|12.05.2026
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«СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные
простой способ подготовиться к изменениям — подключить сервис «Транспортный ЭДО» в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Предпринимателю не нужно самосто
|21.04.2026
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«СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей
Клиенты «СберБизнес» теперь могут подписывать платежные поручения с помощью QR-кода. При использовании этой функции лимиты на массовое подтверждение платежей увеличены. Об этом CNews сообщили представит
|02.04.2026
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В интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут международного платежа
т с зарубежными контрагентами, получили сервис для международных расчётов. Теперь в интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут для платежа за границу всего за 5 минут. Об э
|01.04.2026
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В «Купер Бизнес» стал доступен кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм»
«Купер Бизнес» увеличил кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм». При оплате заказов через платформу пользователям начисляется 1,5% от суммы
|27.02.2026
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«Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов»
со СДЭК «Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов» — его можно подключить в интернет-банке «СберБизнес». Новый инструмент объединил банковский сервис и логистику СДЭК в одном окне. Об э
|12.02.2026
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«СберБизнес ID» позволит компаниям авторизоваться в национальном мессенджере
«СберБизнес ID» теперь представлен в наборе способов авторизации на платформе для партнеров Max. С помощью «СберБизнес ID» в мессенджере директора и владельцы бизнеса смогут пройти иденти
|25.12.2025
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Клиентам «СберБизнеса» стали доступны моментальные платежи в «Купере»
ё, что нужно предпринимателю – выбрать способ оплаты через «СберБизнес» и авторизоваться с помощью «СберБизнес ID». На сегодняшний день 63 тыс. юридических лиц – пользователей «СберБизнеса» явл
|21.11.2025
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«СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением
Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления биз
|18.11.2025
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Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль
В системе интернет-банкинга «СберБизнес» появились еще два решения для корпоративных клиентов, которые дают предпринимател
|27.10.2025
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Сбербанк представил обновленный раздел «Инвестиции» в «СберБизнес»
Сбербанк перезапустил раздел «Инвестиции» в интернет-банке «СберБизнес». Теперь корпоративные клиенты могут получить уровень аналитики и удобства, который раньше был прерогативой в основном частных инвесторов. Все необходимое в одном окне — от отслежива
|22.10.2025
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ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста
ие — персонализированные нейроподсказки, которые появляются прямо на главном экране интернет-банка «СберБизнес». Они формируются автоматически на основе анализа финансовых данных компании, дина
|25.09.2025
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Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок»
ности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронным документам для пользователей «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Теперь пользователи могут в несколько кликов формировать черновики платежных поручений по полученным в «Диадоке» документам и автома
|08.09.2025
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Доступ в «СберБизнес» за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно
«Сбер» полностью оцифровал создание пользователей новых сотрудников в интернет-банке «СберБизнес». Раньше добавить нового сотрудника с правом подписи можно было в офисе банка по документу, удостоверяющему личность, и с доверенностью. Теперь все проверки проходят удалённо. Всё ра
|05.09.2025
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Сбербанк расширяет возможности экосистемы для юридических лиц
т ЭДО «Контур.Диадок» (система электронного документооборота от оператора «СКБ Контур») напрямую в «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель пред
|14.08.2025
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«СберБизнес» поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу
В сервисе «СберБизнес для селлеров» появилась функция, которая помогает начинающим и действующим продавц
|07.08.2025
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ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей
«СберБизнес» выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомле
|23.07.2025
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«Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty
аботу и сделать ее продуктивной. В рамках багбаунти-программы предлагается исследовать: веб-версию «СберБизнес»; мобильное приложение для Android. Выплаты за подтвержденные уязвимости в зависим
|19.06.2025
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«СберБизнес» предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе ИИ-технологий
ждать каждого контрагента при формировании платёжных поручений. Теперь в систему интернет-банкинга «СберБизнес» встроена автоматическая проверка на основе искусственного интеллекта. Если все в
|18.06.2025
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Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес»
лица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель Пред
|18.06.2025
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«СберБизнес» запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат
В интернет-банке «СберБизнес» появится сервис, который помогает предпринимателям копить средства на регулярные платежи. Новый сервис позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счёт фиксированный пр
|05.06.2025
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«СберБизнес» снова доступен в App Store
пока оно доступно для скачивания. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «Бизнес-поток» позволит нашим корпоративным клиентам, использующим «СберБизнес» на смартфонах iPhone, получить доступ к самым актуальным возможностям приложения. Управлять компанией, ее процессами, отслеживать показатели, идти к намеченным целям и отвечать на в
|23.05.2025
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Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес»
Корпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России.
|12.05.2025
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Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М»
По итогам тестирования мобильное приложение банка для корпоративных клиентов «СберБизнес» версии 3.64 признано полностью совместимым с мобильной «Ред ОС М». Это означает, что вся функциональность системы мобильного дистанционного банковского обслуживания доступна пользов
|21.03.2025
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Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы
800 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» на платформе Android теперь лучше защищены от вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит
|17.03.2025
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Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса»
тели Сбербанка. Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал «Госуслуг» сам выставляет счет, а Сбербанк автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Плательщику остается войти в «СберБизнес» и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса. Анатолий Попов, заместитель п
|10.03.2025
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Сбербанк поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской «СберБизнес Прайм»
У Сбербанка появилась подписка для бизнеса — «СберБизнес Прайм». С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским се
|27.02.2025
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650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году
Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 г. За девя
|18.02.2025
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Авторизоваться в веб-версии «СберБизнеса» предприниматели могут по QR-коду
щили представители Сбербанка. Все, что нужно предпринимателю, — установленное мобильное приложение «СберБизнес» (версия от 3.63.0 и выше). QR-код можно считать как обычной камерой смартфона, та
|14.01.2025
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Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу
Пользователи приложения «СберБизнес» теперь могут сами выбрать заставку, которая будет появляться при запуске программ
|12.12.2024
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В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота
«СберБизнес» предложил предпринимателям сервис формирования актов выполненных работ. Сервис «Формирование актов» поможет клиентам создавать и отправлять акты выполненных работ своим контрагентам
|26.11.2024
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В интернет-банке «СберБизнес» теперь можно оставить отзыв о контрагенте
Клиенты интернет-банка «СберБизнес» теперь могут оценить своих партнёров — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — и поделиться комментариями о их работе с помощью сервиса «СберРейтинг». Это поможет бизнесменам зара
|09.10.2024
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Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей
В веб-версии интернет-банка «СберБизнес» появилась единая точка входа, благодаря которой можно воспользоваться продуктами, помогающими пользователю разобраться, как работает система при возникновении затруднений. Она включ
|22.07.2024
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Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников
Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбербанк уже
|18.06.2024
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В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика
В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно
|17.06.2024
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Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в «СберБизнес»
«Сбер» предоставил корпоративным клиентам дополнительную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально пр
|24.04.2024
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«Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес»
прошивку токенов, которая делает их универсальными и совместимыми со всеми типами настольных операционных систем (ОС). Это поможет клиентам «Сбера» устранить затруднения при работе в интернет-банке «СберБизнес», которые возникли при переходе на импортозамещённые отечественные ОС. Также это важно госкомпаниям, которые, согласно действующему российскому законодательству, должны переходить на
|02.04.2024
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«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей
Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости п
|28.03.2024
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Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее
Пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН) в «СберБизнес» стало удобнее. Раньше в разделе «Налоги и бухгалтерия» отчеты в ФНС о выплате зар
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Профсоюз работников связи России 9 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Лоевская Анна 70 65
|Попов Анатолий 154 56
|Шашкин Алексей 61 20
|Колбин Евгений 87 17
|Попов Сергей 166 8
|Леханов Сергей 18 7
|Машурин Сергей 22 6
|Паршиков Сергей 12 6
|Белопольский Вадим 9 6
|Кравченко Евгений 13 4
|Осин Денис 19 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Гарцева Екатерина 11 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Греф Герман 485 4
|Макаров Владимир 78 3
|Голудина Наталья 5 3
|Карташов Станислав 26 3
|Вильде Святослав 78 3
|Зозуля Александр 11 3
|Повалий Михаил 8 3
|Кирсанова Светлана 70 3
|Коробкина Оксана 15 3
|Егоров Даниил 23 2
|Глазачев Иван 27 2
|Рыбинцев Андрей 45 2
|Хлызов Андрей 21 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Малахов Михаил 10 2
|Ли Алексей 14 2
|Сагайдак Светлана 8 2
|Меламед Сергей 8 2
|Суховерхов Дмитрий 31 2
|Бабич Иван 5 2
|Семененко Олег 2 2
|Хамидулин Эльдар 3 2
|Сабуров Михаил 2 2
|Лобоцкий Михаил 44 2
|Орловский Виктор 408 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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