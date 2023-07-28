Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц

В «Сбербизнес» появились новые небанковские сервисы «Сбер» расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербизнес» и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения. Платформа для коммуникации Jivo. С ее помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с кли

Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС» «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга

Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры С 12 мая 2023 г. веб-версия и мобильное приложение интернет-банка «Сбербизнес» полностью перешли на работу с сертификатами Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (НУЦ Минцифры Ро

У пользователей «Сбербизнес. транспорт» появились новые возможности В мае 2023 г. «Сбер» представил новые возможности для пользователей отраслевого решения «Сбербизнес. транспорт», встроенного в интернет-банк «Сбербизнес». Предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, могут в несколько кликов отслеживать статус заказов, загруженность

Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее Вход в веб-версию «Сбербизнес» — интернет-банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пол

Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес» Сбербанк предоставил индивидуальным предпринимателям возможность в один клик переводить деньги себе на личную карту физического лица «Сбера» из интернет-банка «Сбербизнес». Все необходимые данные — реквизиты получателя, реквизиты отправителя — подтягиваются автоматически. Всё, что требуется от клиента, — заполнить сумму перевода. Эта опция была одной

«Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты ждения личности. Подобные дополнительные проверки чаще всего были вынужденными: если интернет-банк «Сбербизнес» фиксирует изменение международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), это

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес» Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) стала доступна пользователям мобильного приложения «Сбербизнес». В июле 2022 г. «Сбер» одним из первых в стране обеспечил возможность уведомить налоговую о применении нового налогового режима в корпоративном интернет-банке «Сбербизнес». Т

В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI ро вывести в корпоративный интернет-банкинг новые сервисы и услуги. Это решение называется Back 2 Front и позволяет выпускать продукты и доработки из веб-версии интернет-банка в мобильном приложении «Сбербизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Технология Server-Driven UI обеспечивает динамичный и гибкий пользовательский интерфейс. Она основана на API, посредством которого с

«Сбер» представил адаптированную веб-версию «Сбербизнеса» «Сбер» представил адаптированную веб-версию приложения для корпоративных клиентов «Сбербизнес». Программа доработана для работы со смартфонов и планшетов, и доступна как для по

Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России Отраслевое решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для владельцев салонов красоты и парикмахерских по вс

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро» ГК «Астра» и Сбербанк подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформ интернет-банкинга «Сбербизнес» и «Сберпро». По результатам успешно проведенного комплекса тестовых испытаний эксперты заключили, что оба продукта корректно работают в среде Astra Linux, в том числе актуального об

«Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли «Сбер» запустил новое отраслевое решение «Сбербизнес.оптовая торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного

«Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad «Сбер» представил мобильное приложение «Сбербизнес» для работы на планшетах iPad. С точки зрения функциональных возможностей приложен

«Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории «Сбер» представил локализованную бета-версию интернет-банка «Сбербизнес» для корпоративных клиентов. Веб-версия получила адаптированный перевод и призвана

Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» «Сбер» предложил клиентам в корпоративном интернет-банкинге «Сбербизнес» «Сбермаркет» — сервис, который поможет обеспечить сотрудников компании продуктами

«Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов «Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпри

В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка «Сбер» запустил новый сервис «Международная доставка» для предпринимателей. Это цифровая площадка для отправки грузов и доставки их из-за рубежа в интернет-банке «Сбербизнес», на которой представлены транспортно-логистические операторы «Сберлогистика» и «Транслог». Корпоративные клиенты «Сбера» могут рассчитать стоимость и срок доставки, оформить заявку

Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка

Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей динять свои учётные записи одной и более организаций для наиболее удобной работы с интернет-банком «Сбербизнес». База пользователей «Сбербизнеса» на сегодняшний день превышает 2,2 млн клиентов.

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда оторыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка

Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей В «Райффайзен бизнес онлайн» появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки. Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном прил

«Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» Сбербанк объявил о том, что через онлайн-банк для бизнеса «Сбербизнес» (ранее – «Сбербанк бизнес онлайн») «Северсталь» теперь сможет принимать оплату от юрлиц и индивидуальны

Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении тронной подписи (сокращенно УНЭП). Сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» уже в ближайшее время. Как отмечают в банке, преимущества для клиента

Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формир

Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес» В «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным кл

Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом в рамках программы стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесп

В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предпри

В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» Сбербанк и «Сберлогистика» запустили логистические сервисы в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн». Более 2,5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики

Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно а в сторонний депозитарий. Эта функция реализована в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка, отметил: «Мы обслуживаем

Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» Сбербанк представил новые версии мобильного приложения для корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк бизнес онлайн» для устройств с операционными системами iOS и Android. В новую версию

Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке Сбербанк представил новый сервис интернет-банка для пользователей – юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайна» – CRM24. Он подключается в несколько кликов непосредственно из интер

Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья м корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бес

Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке в корпоративном интернет-банке. Он доступен всем пользователям интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн» и позволяет быстро совершать покупки товаров оптом. Пользователю не т

Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитива

Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн нение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управлен

Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel ервиса Business Travel, упростив процесс оформления командировки. Business Travel находится внутри «Сбербанк бизнес онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билето

Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП ой, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в «Сбербанк бизнес онлайн» в соответствующем разделе. За все расчеты по карте в интернет-магазин

IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» одаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный