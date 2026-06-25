Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Колбин Евгений

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Олег Порецкий назначен коммерческим директором MWS 1
21.05.2026 MТС Web Services и Минцифры Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2026 Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20% 1
19.05.2026 MWS Cloud анонсировал сервис мультиоблачной связи c Cloud.ru 1
20.02.2026 Евгений Колбин вошел в совет директоров и стал исполнительным директором MWS 2
Облачные сервисы 2021 2
19.01.2026 Cloud.ru объявила об изменениях в руководстве 2
21.11.2025 Доля ИИ-сервисов превысила 50% в структуре выручки Cloud.ru в 2025 году 1
20.11.2025 Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 1
16.10.2025 Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке 1
01.10.2025 Платформа Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России 1
03.09.2025 «СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов 1
25.06.2025 Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктурой 1
05.06.2025 Cloud.ru предоставит облачную среду для обучения ИИ-моделей промышленных роботов 1
20.05.2025 Cloud.ru и «Высшая школа экономики» представили первый в России «Индекс клиентоцентричности ИT-компаний» 1
20.05.2025 Cloud.ru и «Высшая школа экономики» представили первый в России «Индекс клиентоцентричности ИТ-компаний» 1
17.04.2025 Cloud.ru анонсировал управляемый сервис для инференса больших языковых моделей в облаке с разделением GPU 1
10.04.2025 Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта 1
10.04.2025 Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке 1
18.03.2025 Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 1
12.10.2023 Исследование Cloud.ru: ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей 1
26.06.2023 Cloud.ru признан лидером российского рынка ИИ-решений в 2022 г. по версии рейтинга, организованного CNews Analytics 1
22.05.2023 Облачный провайдер Cloud меняет позиционирование и название 1
30.03.2023 Cloud запатентовала способ миграции ИТ-мощностей заказчика в облако 1
20.12.2022 Исследование: в России за 3 года утроилось количество компаний, использующих облачную инфраструктуру 1
06.12.2022 НИТУ МИСИС будет использовать технологии искусственного интеллекта от Cloud 1
26.10.2022 Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка 1
22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО 1
20.04.2022 Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации 1
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования» 1
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве 1
19.11.2021 Евгений Колбин -

Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

 1
19.11.2021 Рост рынка SaaS замедляется 1
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 1
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд 1

Публикаций - 87, упоминаний - 91

Колбин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 69
Ростелеком 10948 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Softline - Софтлайн 3743 7
Selectel - Селектел 544 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Microsoft Corporation 25775 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 5
Intel Corporation 12811 4
9594 4
Крок - Croc 1964 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 4
Google LLC 12690 4
Huawei 4677 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Naumen - Наумен 752 3
Hugging Face 60 3
ИКС 538 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
БАРС Груп 579 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Linx - Связь ВСД 163 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 2
Nvidia Corp 4002 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Газпром нефть 725 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ак Барс Банк 283 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 8
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 7
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 23
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 17
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 14
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 65 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 9
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 5
Nvidia Tesla GPU 198 4
Microsoft Azure 1526 4
Docker - Платформа распределённых приложений 543 4
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 4
Сбер - SberX Экосистема 27 3
Microsoft Windows Hello 210 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 2
Huawei Cloud 84 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Atos Bull Sequana 27 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 67 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 118 2
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 8 2
Apple iOS 8583 2
Лобоцкий Михаил 44 4
Лоевская Анна 70 3
Самойлов Юрий 75 3
Зинкевич Сергей 77 3
Гоц Роман 57 2
Каюмов Шамиль 53 2
Попов Анатолий 154 2
Колесов Александр 63 2
Сельский Андрей 23 2
Колескин Тимур 13 2
Буланцев Игорь 12 2
Сорокоумов Александр 19 2
Зарубинский Игорь 40 2
Шойхет Борис 11 2
Тятюшев Максим 215 2
Суровец Дмитрий 115 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Шадаев Максут 1210 1
Чаркин Евгений 317 1
Поляков Сергей 75 1
Мотовилов Олег 71 1
Абакумов Евгений 227 1
Березин Максим 144 1
Сушко Андрей 6 1
Баринов Александр 44 1
Путятинский Сергей 112 1
Гревцев Александр 31 1
Любимов Олег 57 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Картавый Эдуард 2 1
Платонов Михаил 42 1
Кириченко Игорь 58 1
Семенихин Максим 9 1
Хомков Игорь 47 1
Фокин Валерий 49 1
Харитонов Александр 69 1
Сереченко Денис 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа 24964 3
Европа Восточная 3138 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Украина 7928 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Грузия 1332 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Аренда 2687 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Mordor Intelligence 35 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Red Dot Design Award 57 1
Гайдаровский форум 9 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще