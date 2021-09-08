Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Колбин Евгений


08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
11.08.2021 Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud 1
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI 1
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России 1
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума 1
11.01.2021 Sberсloud представила виртуальное рабочее место в облаке, сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 8
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года 1
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 7
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц 1
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 1
15.07.2020 «Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ 1
08.06.2020 В Сбербанке назначен новый глава дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 1
26.05.2020 Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 8
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 8
10.04.2020 В Sbercloud стала доступна ОС Red Hat Enterprise Linux 1
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced 1
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 8
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 4
09.01.2020 Вице-президент Сбербанка возглавил Sberсloud 2
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 1
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10 1
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета 1
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов 1
16.07.2018 Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями 1
18.05.2018 Сбербанк предложил бизнесу электронное хранение финансовой документации 1
05.03.2018 В мобильном приложении Сбербанка для бизнеса появилась возможность платежа по свободным реквизитам 1
31.01.2018 Сбербанк выпустил конструктор документации для бизнеса 1
31.01.2018 Сбербанк запустил онлайн-конструктор для оформления сотен документов без юристов 1
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка 1
15.01.2018 Сбербанк поможет защитить сделки от непредвиденных рисков 1

Публикаций - 43, упоминаний - 81

Колбин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 26
Microsoft Corporation 11168 7
Yandex - Яндекс 4103 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
Google LLC 7177 4
Selectel - Селектел 137 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Huawei 2733 3
Intel Corporation 4204 3
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
КНС Групп - Yadro 124 2
3779 2
Цифровые активы 11 2
Nvidia Corp 2038 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
H2O 7 1
Эвотор - Evotor 105 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
New Relic 4 1
Software AG 124 1
Webmoney 333 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Tencent 93 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
3data - 3дата 32 1
Biocad - Биокад 38 1
ДИАТЕХ 5 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
РДТЕХ 159 1
Dynatrace 46 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 34
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
X5 Group 600 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Уралхим ОХК АО 43 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Интер РАО ПАО 159 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ак Барс Банк 174 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Газпром нефть 382 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
О2О Delivery club 153 1
Visa International 1346 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1127 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Big Data - Большие данные 1136 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Serverless - Сервис бессерверных вычислений 11 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 16
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 11
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 8
Microsoft Windows 10 6676 6
SberCloud AI Cloud 17 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 4
Microsoft Store 229 4
Microsoft Windows Hello 170 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Microsoft Azure 1171 3
Сбербанк - Экосистема SberX 15 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Atos BullSequana Edge 12 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Huawei Cloud 26 2
SberCloud ML Space 13 2
Apple iOS 5742 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Ланит Treolan Irbis 68 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Ланит Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 5 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Intel Celeron - Серия процессоров 260 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Sberсloud.Advanced - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 3 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
VMware DRS 18 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
Лоевская Анна 14 3
Лобоцкий Михаил 2 2
Попов Анатолий 98 2
Колескин Тимур 14 2
Сорокоумов Александр 19 2
Каюмов Шамиль 34 2
Гоц Роман 24 2
Предтеченский Петр 18 1
Антонов Александр 73 1
Педоренко Андрей 41 1
Рожков Алексей 3 1
Никифоров Андрей 6 1
Дмитриев Михаил 1 1
Клявин Владимир 26 1
Антонов Павел 7 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Юдин Егор 3 1
Дмитриев Сергей 16 1
Васильев Григорий 35 1
Кипайкина Елена 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Калядин Даниил 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Прохоров Фёдор 78 1
Кульчицкий Тимур 9 1
Железнов Видия 4 1
Алексеев Константин 5 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Седов Анатолий 6 1
Самойлов Юрий 55 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Мотовилов Олег 58 1
Абакумов Евгений 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Африка 1499 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Европа 3788 2
Казахстан - Республика 2650 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Кемеровская область 470 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Грузия 693 1
Китай - Ухань 32 1
Украина 3398 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Ближний Восток 1479 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Южная Америка 313 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
Gartner 2197 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
CNews Analytics 1991 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
Red Dot Design Award 21 1
Гайдаровский форум 4 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769479, в очереди разбора - 673163.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще