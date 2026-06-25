Индексная книга (каталог) CNews*
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Колбин Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 91
Колбин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Лобоцкий Михаил 44 4
|Лоевская Анна 70 3
|Самойлов Юрий 75 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Гоц Роман 57 2
|Каюмов Шамиль 53 2
|Попов Анатолий 154 2
|Колесов Александр 63 2
|Сельский Андрей 23 2
|Колескин Тимур 13 2
|Буланцев Игорь 12 2
|Сорокоумов Александр 19 2
|Зарубинский Игорь 40 2
|Шойхет Борис 11 2
|Тятюшев Максим 215 2
|Суровец Дмитрий 115 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Поляков Сергей 75 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Березин Максим 144 1
|Сушко Андрей 6 1
|Баринов Александр 44 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Гревцев Александр 31 1
|Любимов Олег 57 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Семенихин Максим 9 1
|Хомков Игорь 47 1
|Фокин Валерий 49 1
|Харитонов Александр 69 1
|Сереченко Денис 13 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.