Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Колбин Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 81
Колбин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лоевская Анна 14 3
|Лобоцкий Михаил 2 2
|Попов Анатолий 98 2
|Колескин Тимур 14 2
|Сорокоумов Александр 19 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Гоц Роман 24 2
|Предтеченский Петр 18 1
|Антонов Александр 73 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Рожков Алексей 3 1
|Никифоров Андрей 6 1
|Дмитриев Михаил 1 1
|Клявин Владимир 26 1
|Антонов Павел 7 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Юдин Егор 3 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Васильев Григорий 35 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Калядин Даниил 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Кульчицкий Тимур 9 1
|Железнов Видия 4 1
|Алексеев Константин 5 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Гордиенко Ростислав 17 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Седов Анатолий 6 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Абакумов Евгений 103 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Gartner 2197 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
|CNews Analytics 1991 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769479, в очереди разбора - 673163.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769479, в очереди разбора - 673163.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru