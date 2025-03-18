Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. Модульная облачная платформа позволяет крупному бизнесу и государственным структурам построить частное облако в собственном дата-центре, а также развернуть гибридную инфраструктуру, гибко объединяя возможности публичного облака Cloud.ru Evolution и on-premise ИТ-инфраструктуру, включая системы виртуализации. Продукт подходит финансовым организациям, ритейлерам, промышленным предприятиям, государственным заказчикам, операторам облачных ЦОДов, а также компаниям с распределенной филиальной сетью.

В зависимости от потребностей бизнеса клиентов Cloud.ru Evolution Stack может предоставляться в готовых конфигурациях с широким набором IaaS- и PaaS-сервисов, включая возможность развертывания ML-инструментов. В его основе лежит единый технологический стек с публичным облаком Cloud.ru Evolution собственной разработки.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Мы трансформируем наш продуктовый портфель и подход к предоставляемым сервисам, исходя из глубокого погружения в бизнес и потребности клиентов. Крупные компании и государственные заказчики формируют особые требования к ИТ-инфраструктуре и безопасности данных. Платформа Cloud.ru Evolution Stack разработана с учетом растущего спроса на гибридное и частное облако, включая периферийные вычисления и поддержку AI. Наш новый продукт расширяет возможности собственной ИТ-инфраструктуры предприятий, позволяет ускорить переход к облачным технологиям, сократить сроки разработки и тестирования отраслевых технологических решений и оперативно внедрять обновления. Кроме того, благодаря платформе пользователи получат доступ к самым последним сервисам публичного облака Cloud.ru Evolution при соблюдении корпоративных и регуляторных стандартов».

Решение включает функциональные системы управления операциями и эксплуатацией облачной инфраструктуры. Эти модули упрощают учет ресурсов, биллинг, контроль SLA, позволяя вести мониторинг производительности оборудования и сервисов, проактивно выявлять неисправности. Пользователи могут формировать индивидуальные продуктовые каталоги, управлять доступами, тарифами и квотами, а также настраивать проектную иерархию и гибкое разделение вычислительных ресурсов. Cloud.ru Evolution Stack интегрируется с корпоративными SIEM-системами для своевременного отслеживания любых вносимых изменений в ИТ-ландшафт.

Удобная консоль управления и модуль Multicloud Manager помогут централизованно администрировать облачную инфраструктуру как on-prem, так и в публичном облаке Cloud.ru, объединяя ресурсы как собственных, так и сторонних платформ виртуализации. Используя Multicloud Manager, ИТ-команды могут из единой точки согласованно управлять виртуализацией независимо от вендора ПО.

С помощью модуля VM Manager можно настроить индивидуальные политики управления виртуальной инфраструктурой и в автоматическом режиме проверять ее на соответствие корпоративным стандартам кибербезопасности и наличие угроз. Это обеспечивает необходимый контроль и полную утилизацию доступных вычислительных мощностей.

ИТ-команды клиента могут использовать все инструменты и преимущества публичного облака Cloud.ru Evolution внутри ИТ-ландшафта компании благодаря интеграции с управляемыми кластерами Kubernetes, сервисами по работе с данными, услугой управления очередями. S3-сервис позволит быстро и безопасно развернуть высокопроизводительное объектное хранилище данных по модели Storage as a Service, обеспечивая их сохранность и высокую доступность on-premise.

Cloud.ru Evolution Stack поддерживает возможность запуска витрины собственных приложений и сервисов по модели маркетплейса с встроенным режимом самообслуживания внутренних пользователей. Администраторы платформы на стороне клиента могут создавать приложения в режиме конструктора с использованием уже имеющихся инфраструктурных и сетевых шаблонов, самостоятельно управлять предложением платформенных сервисов непосредственно в консоли управления, перемещать продукты между публичными и частными инсталляциями. Простые механизмы тарификации и биллинга позволяют операторам ЦОДов и облачным провайдерам расширить предложение услуг и монетизировать ресурсы.

Помимо лицензионного программного обеспечения, решение будет поставляться в составе программно-аппаратных комплексов на базе оборудования российских производителей. Продукт входит в реестр российского программного обеспечения.