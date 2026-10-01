Крупный подрядчик властей США организует китайскому ИТ-гиганту доступ к санкционным чипам

Соглашение Tencent с Oracle

Корпорация Oracle предоставит Tencent доступ к передовому оборудованию для обучения и инференса моделей искусственного интеллекта.

По сообщению Financial Times, компании заключили соглашение, согласно которому китайский технологический гигант возьмет в аренду 100 тыс. ИИ-ускорителей, не поставляемых на рынок КНР ввиду экспортных ограничений со стороны США.

Арендуемые Tencent вычислительные мощности обеспечат дата-центры Oracle, физически размещенные в Юго-Восточной Азии.

фото: Oracle Tencent и Oracle подписали соглашение

Соглашение рассчитано на пять лет. На сдаче инфраструктуры в аренду Oracle заработает $7 млрд, из которых 30% получит в виде аванса. Для Tencent это сделка – самая крупная среди заключенных с некитайскими компаниями данного профиля.

Зачем Tencent столько мощностей

Tencent – одна из крупнейших технологических компаний КНР. Ею создана сверхпопулярная в Китае экосистема WeChat. Tencent владеет долями в крупных зарубежных игровых компаниях, таких как Ubisoft и Epic Games. Riot Games принадлежит ей целиком. Кроме того, компания развивает собственные стриминговые сервисы.

В последнее время Tencent активно вкладывается в расширение ИИ-инфраструктуры. Во II квартале 2026 г. Tencent увеличила капитальные затраты на 176% год к году до 52,8 млрд юаней (около $7,35 млрд). Компанией зафиксирован отрицательный свободный денежный поток в размере 13,8 млрд юаней ($1,92 млрд) – из-за крупных авансовых платежей.

Как отмечает TrendForce, Tencent занята совершенствованием собственных моделей и продуктов на основе ИИ в условиях конкуренции с ведущими компаниями КНР данного профиля. По сообщению Investing.com, компания также расширяет интеграцию ИИ в свои продукты, в том числе WeChat. Последние версии моделей семейства Hunyuan, разработанные Tencent, заметно прибавили в качестве и уже не столь сильно отстают от отечественных лидеров рынка в лице DeepSeek и Alibaba.

Удобная лазейка

В отношении китайских компаний в США действуют экспортные ограничения в результате чего бизнес Поднебесной не имеет возможности закупать передовые ускорители, построенные на базе американских технологий, к примеру, произведенные Nvidia, AMD и Intel, напрямую и легально. Однако арендовать вычислительные мощности за рубежом в той или иной форме правила экспортного контроля в настоящее время не запрещают, отмечает Investing.com. Таким образом, сделка между Oracle и Tencent вполне законна.

Oracle как организация в целом и ее учредитель Ларри Эллисон (Larry Ellison) лично традиционно поддерживают хорошие отношение с властями США. Компания является крупным правительственным и военным подрядчиком. В феврале 2025 г. глава Oracle предложил собрать все имеющиеся у правительства данные в одном месте, чтобы использовать для развития ИИ. Представитель корпорации заявил о готовности предоставить для этого технические возможности Oracle. Обученный на такой базе ИИ, по его мнению, принесет много пользы гражданам, а властям позволит организовать за ними тотальную слежку.

Лазейка в правилах экспортного контроля США, которую эксплуатирует Oracle, заключая сделку с Tencent, возникла не в последнюю очередь благодаря администрации нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), которая, как ранее сообщил CNews, в середине мая 2025 г. отменила правовую норму “AI Diffusion Rule” («Правило распространения ИИ») за день до ее вступления в силу.

Инициатива, одобренная предшественником Трампа Джозефом Байденом (Joseph Biden) в середине января 2025 г., предполагала разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям ИИ, в том числе передовым ускорителям вычислений и проприетарным моделям машинного обучения. Китай, как и Россия, должен был оказаться в третьей группе, что означало бы для него фактически полное закрытие доступа к ИИ-технологиям.

Впрочем, это не единственная лазейка в экспортном контроле США, обнаруженная и эксплуатируемая китайским бизнесом. К примеру, ранее китайские компании спокойно импортировали высокотехнологичную продукцию – через специальный административный район КНР Макао – на него санкции не распространялись. Бюро промышленности и безопасности США заметило это лишь в начале 2023 г.

Не Tencent единой

Tencent не единственная компания из КНР, решающая проблему дефицита вычислительных мощностей, таким способом. Еще в ноябре 2025 г. CNews писал, что аналогичный подход выбрали Alibaba, владелец маркетплейса Aliexpress и облачного провайдера Alibaba Cloud, и ByteDance, управляющая сервисом коротких вертикальных видео TikTok.

Как и в случае с Tencent, китайские компании воспользовались услугами дата-центров в ЮВА, где соответствующий рынок процветает на фоне колоссального спроса со стороны бизнеса из КНР, в частности, в Сингапуре и Малайзии. В некоторых случаям китайцам удается добраться даже до «железа», размещенного в Европе. Так, по данным Financial Times, ByteDance через свою сингапурскую «дочку» Spring обзавелась доступом к 2304 ускорителям Nvidia B200 посредством британского облачного провайдера Nscale с дата-центром в Норвегии.