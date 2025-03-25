Tencent - WeChat - мессенджер

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat Российский WeChat В России в обозримом будущем может заработать новый суперсервис с предварительным названием Max, вмещающий в себя множество самых разных функций – мессенджер по своим возможностям схожий

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт» Супер-Telegram Мессенджер Telegram, созданный в 2013 г. основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, в скором будущем трансформируется в аналог китайского мессенджера WeChat. К такому выводу пришли эксперты портала TechCrunch на основе того, в каком направлении развивается детище Дурова. По их оценке, в настоящее время аудитория активных пользователей Telegr

Клиенты СДЭК в Китае смогут оформлять доставку в Россию и США через WeChat СДЭК запустил собственное приложение в китайской социальной сети WeChat. С его помощью клиенты СДЭК в Китае могут оформлять доставку посылок и товаров в Россию и США. В ближайшей перспективе СДЭК планирует расширить географию доставки из Китая в страны ЕС, К

Московские экспортеры представят свои товары на WeChat сии начался прием заявок на новую программу поддержки для экспортеров пищевой продукции. Предприятия города смогут выйти на китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной си

Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat Отказ сотрудников удалить WeChat может дорого им обойтись Американский нефтяной гигант Chevron Corporation потребовал от сотрудников, работающих в разных странах мира, удалить приложение для социальных сетей WeChat

В США вводится запрет на WeChat и TikTok TikTok и WeChat исчезнут из AppStore и Google Play Начиная с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мир

Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к ки

Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay Сервис приема платежей Paymaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему Wechat Pay. Решение подходит для всех офлайн- и онлайн-магазинов. Новая услуга будет интересна в первую очередь тем, кто заинтересован в туристах из КНР или в покупателях среди китайской диаспо

«Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay «Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat. Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уж

«Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая сов Компания «Яндекс» интегрировала в сервис «Яндекс.касса» полноценную поддержку платежной системы WeChat Pay, популярной в Китае и входящей в состав мессенджера WeChat, для интернет-ма

БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользователей мессенджера WeChat, одной из вед

Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat одпадают, так как работают напрямую с банками. Иностранные поставщики Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках. Кроме того, данным поставщикам запрещ