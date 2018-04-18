Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

РИФ Российский Интернет Форум



18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей

8 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» открылся 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018. В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей
25.03.2013 «РИФ+КИБ 2013»: обновлена программа конференции, запущены новый сайт и проект Runet-ID

Оргкомитет конференции «РИФ+КИБ 2013», которая пройдет с 17 по 19 апреля 2013 г. в подмосковном пансионате «Лесные дали», сообщил о реализации ряда обновлений «Российского интернет-форума». В настоящее время также про
30.04.2009 Подведены итоги объединенной конференции РИФ+КИБ

В период 22–24 апреля 2009 г. прошло мероприятие Объединенная конференция РИФ+КИБ. Организаторами конференции выступили РОЦИТ (Региональный общественный Центр интернет-технологий) и АИБ (Ассоциация «Интернет и бизнес»). Пленарное заседание объединенной конференции

03.04.2009 Cформирована «Основная программа» конференции РИФ+КИБ

До начала Объединенной конференции РИФ+КИБ осталось чуть меньше месяца. На сегодняшний момент полностью сформирована «Основная программа» конференции, которая пройдет в три потока в течение всех дней (22–24 апреля 2009 г.) Объед
25.03.2009 Началась регистрация на конференцию РИФ+КИБ

В начале марта на сайте Объединенной конференции РИФ+КИБ (OK2009.ru) стартовала регистрация на данное мероприятие. Конференция РИФ+КИБ пройдет 22–24 апреля 2009 г. в пансионате «Лесные дали». На сайте конференции могут зарегистрировать
04.03.2009 Определены сроки и место проведения конференции РИФ+КИБ

Организационный комитет определил окончательные даты и место проведения Объединенной конференции РИФ+КИБ. Она пройдет с 22 по 24 апреля 2009 г. (со среды по пятницу) в подмосковном пансионате УД Президента РФ «Лесные дали». Также завершен тендер Ассоциации «Интернет и Бизнес» и РОЦИТ по от
05.02.2009 Весной 2009 г. пройдет объединенная конференция РИФ + КИБ

В апреле 2009 г. в Подмосковье пройдет Объединенная конференция РИФ + КИБ. Соглашение об объединении двух профильных конференций достигнуто в ходе переговоров Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциации «Интернет и бизнес» (А
25.03.2008 3 апреля откроется РИФ–2008

С 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский интернет форум (РИФ–2008). Патронат форуму оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, поддержку – Министерство информационных технологий и связи РФ. Двухдневная программа форума включа
24.03.2008 Ученые предполагают, что спасти Большой Барьерный риф помогут рыбы

тивного влияния климатических изменений. Как выяснили австралийские ученые, некоторые виды рыб очищают кораллы от водорослей и вредных отложений, и, возможно, могут помочь сохранить Большой Барьерный риф. В Австралии уже высказываются опасения по поводу будущего Большого Барьерного рифа - гряды коралловых островов и рифов в Коралловом море. Протяженность рифа, который считается национальным
20.03.2008 3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум

С 3 по 4 апреля 2008 г. Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Двухдневная программа форума включает в себя 35 мероприятий: 3 апреля участники РИФа смогут побывать
19.03.2008 РИФ–2008: предварительная программа утверждена

14 марта 2008 года на заседании Программного комитета 12-го Российского интернет форума (РИФ–2008) была утверждена научно-практическая программа форума.
11.02.2008 РИФ–2008 пройдет 3-4 апреля 2008 г.

Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что с 3 по 4 апреля 2008 г. пройдет 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). В программе РИФ–2008: пленарные и секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Организаторы сохраняют главные принципы участия в форуме: бесплатное участие дл
07.02.2008 Начат прием заявок на 12-й Российский Интернет Форум

циальный сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФ–2008 оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. За годы своей работы РИФ одним из самых заметных событий IT-мира. В программе Р
18.04.2007 РИФ: Рунет под угрозой

18 апреля в ходе брифинга «Что угрожает российскому интернету?» был обнародован текст обращения участников РИФ-2007 к интернет-сообществу. Резолюция обращает внимание на основные проблемы, которые мешают дальнейшему развитию интернет-отрасли, а также предлагает ряд шагов, направленных на улучшение т
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги

Завершилось главное ежегодное мероприятие российской интернет-отрасли – 11-й Российский интернет-форум (РИФ–2007). РИФ прошел при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в период с 5 по 7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали». В этом году форум обрел новый
28.03.2007 5 апреля откроется РИФ-2007

5—7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали» состоится главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский интернет форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от других отраслевых мероприятий — многопрофильность. Программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп р
15.03.2007 РИФ–2007: новый формат

5-7 апреля 2006 в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский Интернет-Форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от иных отраслевых мероприятий — многопрофильность: программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп рос
21.02.2007 11-й Российский интернет-форум: начало регистрации участников

1 февраля 2007 г. на сайте www.rif.ru началась регистрация участников 11-го Российского интернет-форума (РИФ-2007). Участие в Форуме является бесплатным для всех зарегистрированных участников. По сложившейся традиции РИФ-2007 пройдет в пансионате «Лесные дали» Управления делами Президента Р
23.06.2006 Всероссийский Интернет-Марафон едет в Самару
15.06.2006 Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность"

цели и новые задачи. По договоренности, достигнутой между «Компанией ТрансТелеКом» и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) в ходе 10-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ-2006), фестиваль становится официальным партнером Всероссийского интернет-марафона, а РОЦИТ получает статус его соорганизатора. Более того, впервые за годы своего существования фестиваль об
23.05.2006 Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги

ию с участием московских экспертов и лидеров отечественного интернет-рынка. Председатель Правления РОЦИТ Марк Твердынин рассказал о результатах работы Юбилейного Десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006, www.rif.ru) и о том, как в ходе его проведения возникла появилась идея проведения Всероссийского Интернет-Марафона. Также в своем выступлении Марк Твердынин рассказал о нововведениях,
24.04.2006 27 апреля стартует Всероссийский интернет-марафон’2006

. в ходе брифинга в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (подробности: http://sem101.rocit.ru. Марафон является своеобразным региональным продолжением Российского Интернет Форума (РИФ-2006), который проходил в Москве и Московской области с 21 по 26 марта 2006 года. Всероссийский итернет- марафон– это серия выездных мероприятий РОЦИТ, которые пройдут в период с апреля по

10.04.2006 В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета

и Фестиваль региональных интернет-проектов «Новая реальность» – объединение во имя развития; Итоги РИФ-2006: старт Всероссийского РИФ-Марафона. Организаторами брифинга выступили: Федера
28.03.2006 РИФ-2006: более 1300 человек стали участниками Форума

26 марта в пансионате «Лесные дали» завершил свою работу юбилейный 10-й Российский Интернет Форум (РИФ-2006), организатором которого выступил Региональный Общественный Центр Интернет Технологи
14.03.2006 21 марта 2006 года начнется РИФ-2006

СС» состоится конференция, приуроченная к открытию Юбилейного десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006). Российский Интернет Форум проводится с 1997 года. За 10 лет своей работы РИФ

27.02.2006 В ходе РИФ-2006 впервые пройдут "Дни регионов РФ"

24 марта 2006 года в ходе работы юбилейного 10-го российского интернет-форума (РИФ-2006) состоится торжественное открытие «Дней регионов РФ». «Дни регионов РФ» — это с
06.02.2006 РИФ-2006 – регистрация началась

го мероприятия российской интернет-отрасли — юбилейного, десятого Российского интернет-форума (РИФ-2006), который пройдет 21–26 марта 2006 года в г. Москве и Московской области. Орган
03.11.2000 В начале марта 2001 года РОЦИТ проведет пятый Российский Интернет Форум

В начале марта 2001 года Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет пятый Российский Интернет Форум. Тема РИФ - "Информационная революция в России". Генеральным спонсором этого мероприятия выступает Sun Microsystems, информационную и организационную поддержку оказывает издательство "Открытые систем
15.03.1999 Завершен РИФ'99

С 10 по 13 марта проходил Третий российский Интернет форум (РИФ), который собрал около 450 человек из более чем 220 различных компаний. В его ходе с докладами выступили около 80 представителей более 55 компьютерных и телекоммуникационных компаний, банко

Публикаций - 70, упоминаний - 86

РИФ и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 7
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 7
Ростелеком 9703 5
Google LLC 11775 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 4
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Yandex - Яндекс 7343 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Telegram Group 1984 2
Intel Corporation 12197 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Tencent 157 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
МегаФон 8807 1
Samsung Electronics 10256 1
Казахтелеком 337 1
Oracle Corporation 6688 1
Cisco Systems 5114 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Цифра ГК 2426 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
HP 3Com 677 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Новый диск 956 1
Лесные дали - пансионат 19 17
Студия Артемия Лебедева 97 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Резонанс НПП 370 2
ВТБ - Почта Банк 466 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Uber 330 1
Почта России ПАО 2112 1
Евросеть 1404 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Связной ГК 1369 1
Альфа-Банк 1770 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сибирь Санаторий 2 1
Газпромнефть Тюмень 1 1
ГранитСтройКомплект 1 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
Агропромснаб 1 1
УГР НПО - Уренгойгеоресурс 1 1
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 19
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 7
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
Федеральное собрание Российской Федерации 303 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 33
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 7
Интернет и бизнес - ассоциация 34 4
Союз вебмастеров России 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Татарский Интернет 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 6
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 145 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 5
Data monetization - Монетизация данных 1624 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4750 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
WhatsApp Messenger 1082 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 1
Baidu 283 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Pinterest 66 1
Rakuten Viber 627 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
NVision Барьер 648 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
CS Development LLC - Looky 13 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple - App Store 2890 1
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 8 1
Project CORaiL - Sulu-Reef Prosthesis - Проект мониторинга, описания и анализа устойчивости коралловых рифов 1 1
Accenture VASP - Accenture Video Analytics Services Platform - Accenture Video Solution 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
LinguaLeo 28 1
Плуготаренко Сергей 79 6
Твердынин Марк 18 5
Путин Владимир 3171 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Лесников Алексей 25 3
Волин Алексей 120 2
Воробьев Андрей 167 2
Зинина Ульяна 4 2
Рейман Леонид 1049 2
Клюсова Ирина 2 2
Спиридонов Максим 11 2
Романченко Андрей 20 2
Айгистов Александр 9 2
Афанасьев Георгий 11 2
Карпов Сергей 35 2
Чичикин Арсен 3 2
Левин Леонид 130 1
Борзов Максим 2 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Королюк Алексей 86 1
Крылов Павел 23 1
Казарян Карен 74 1
Петров Сергей 60 1
Васильев Евгений 119 1
Павлунин Станислав 14 1
Гребенников Сергей 33 1
Гореславский Алексей 9 1
Комиссаров Алексей 20 1
Шадаев Максут 1009 1
Колесников Андрей 85 1
Бяхов Олег 59 1
Кириенко Сергей 149 1
Перов Сергей 9 1
Засурский Иван 16 1
Якушев Михаил 50 1
Степанов Андрей 30 1
Колесников Владимир 9 1
Данилова Елена 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 5
Россия - СФО - Новосибирск 4292 5
Европа 21770 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Беларусь - Белоруссия 5665 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Индия - Bharat 5446 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Индийский океан - Красное море 35 2
Европа Западная 1481 2
Тихий океан - Коралловом море - Большой барьерный риф 10 2
Израиль 2730 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 20
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 5
Энергетика - Energy - Energetically 5085 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2640 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 3
Образование в России 2192 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 2
Английский язык 6634 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 6
РИА Новости 917 3
Открытые системы ИД 174 2
Известия ИД 625 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Компьютерра 42 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Российская газета 270 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 3
РАЭК Экономика Рунета 18 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Fortune Global 1000 50 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
РАН - Российская академия наук 1871 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
СГИК - Самарский государственный институт культуры 1 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 12
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 30 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
MeYou 3 1
CeBIT 612 1
Час кода - международное движение 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще