РИФ Российский Интернет Форум
|18.04.2018
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РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
8 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» открылся 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018. В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей
|25.03.2013
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«РИФ+КИБ 2013»: обновлена программа конференции, запущены новый сайт и проект Runet-ID
Оргкомитет конференции «РИФ+КИБ 2013», которая пройдет с 17 по 19 апреля 2013 г. в подмосковном пансионате «Лесные дали», сообщил о реализации ряда обновлений «Российского интернет-форума». В настоящее время также про
|30.04.2009
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Подведены итоги объединенной конференции РИФ+КИБ
В период 22–24 апреля 2009 г. прошло мероприятие Объединенная конференция РИФ+КИБ. Организаторами конференции выступили РОЦИТ (Региональный общественный Центр интернет-технологий) и АИБ (Ассоциация «Интернет и бизнес»). Пленарное заседание объединенной конференции
|03.04.2009
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Cформирована «Основная программа» конференции РИФ+КИБ
До начала Объединенной конференции РИФ+КИБ осталось чуть меньше месяца. На сегодняшний момент полностью сформирована «Основная программа» конференции, которая пройдет в три потока в течение всех дней (22–24 апреля 2009 г.) Объед
|25.03.2009
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Началась регистрация на конференцию РИФ+КИБ
В начале марта на сайте Объединенной конференции РИФ+КИБ (OK2009.ru) стартовала регистрация на данное мероприятие. Конференция РИФ+КИБ пройдет 22–24 апреля 2009 г. в пансионате «Лесные дали». На сайте конференции могут зарегистрировать
|04.03.2009
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Определены сроки и место проведения конференции РИФ+КИБ
Организационный комитет определил окончательные даты и место проведения Объединенной конференции РИФ+КИБ. Она пройдет с 22 по 24 апреля 2009 г. (со среды по пятницу) в подмосковном пансионате УД Президента РФ «Лесные дали». Также завершен тендер Ассоциации «Интернет и Бизнес» и РОЦИТ по от
|05.02.2009
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Весной 2009 г. пройдет объединенная конференция РИФ + КИБ
В апреле 2009 г. в Подмосковье пройдет Объединенная конференция РИФ + КИБ. Соглашение об объединении двух профильных конференций достигнуто в ходе переговоров Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциации «Интернет и бизнес» (А
|25.03.2008
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3 апреля откроется РИФ–2008
С 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский интернет форум (РИФ–2008). Патронат форуму оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, поддержку – Министерство информационных технологий и связи РФ. Двухдневная программа форума включа
|24.03.2008
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Ученые предполагают, что спасти Большой Барьерный риф помогут рыбы
тивного влияния климатических изменений. Как выяснили австралийские ученые, некоторые виды рыб очищают кораллы от водорослей и вредных отложений, и, возможно, могут помочь сохранить Большой Барьерный риф. В Австралии уже высказываются опасения по поводу будущего Большого Барьерного рифа - гряды коралловых островов и рифов в Коралловом море. Протяженность рифа, который считается национальным
|20.03.2008
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3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум
С 3 по 4 апреля 2008 г. Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Двухдневная программа форума включает в себя 35 мероприятий: 3 апреля участники РИФа смогут побывать
|19.03.2008
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РИФ–2008: предварительная программа утверждена
14 марта 2008 года на заседании Программного комитета 12-го Российского интернет форума (РИФ–2008) была утверждена научно-практическая программа форума.
|11.02.2008
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РИФ–2008 пройдет 3-4 апреля 2008 г.
Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что с 3 по 4 апреля 2008 г. пройдет 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). В программе РИФ–2008: пленарные и секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Организаторы сохраняют главные принципы участия в форуме: бесплатное участие дл
|07.02.2008
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Начат прием заявок на 12-й Российский Интернет Форум
циальный сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФ–2008 оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. За годы своей работы РИФ одним из самых заметных событий IT-мира. В программе Р
|18.04.2007
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РИФ: Рунет под угрозой
18 апреля в ходе брифинга «Что угрожает российскому интернету?» был обнародован текст обращения участников РИФ-2007 к интернет-сообществу. Резолюция обращает внимание на основные проблемы, которые мешают дальнейшему развитию интернет-отрасли, а также предлагает ряд шагов, направленных на улучшение т
|12.04.2007
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11-й Российский интернет-форум подвел итоги
Завершилось главное ежегодное мероприятие российской интернет-отрасли – 11-й Российский интернет-форум (РИФ–2007). РИФ прошел при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в период с 5 по 7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали». В этом году форум обрел новый
|28.03.2007
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5 апреля откроется РИФ-2007
5—7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали» состоится главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский интернет форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от других отраслевых мероприятий — многопрофильность. Программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп р
|15.03.2007
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РИФ–2007: новый формат
5-7 апреля 2006 в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский Интернет-Форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от иных отраслевых мероприятий — многопрофильность: программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп рос
|21.02.2007
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11-й Российский интернет-форум: начало регистрации участников
1 февраля 2007 г. на сайте www.rif.ru началась регистрация участников 11-го Российского интернет-форума (РИФ-2007). Участие в Форуме является бесплатным для всех зарегистрированных участников. По сложившейся традиции РИФ-2007 пройдет в пансионате «Лесные дали» Управления делами Президента Р
|23.06.2006
|Всероссийский Интернет-Марафон едет в Самару
|15.06.2006
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Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность"
цели и новые задачи. По договоренности, достигнутой между «Компанией ТрансТелеКом» и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) в ходе 10-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ-2006), фестиваль становится официальным партнером Всероссийского интернет-марафона, а РОЦИТ получает статус его соорганизатора. Более того, впервые за годы своего существования фестиваль об
|23.05.2006
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Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги
ию с участием московских экспертов и лидеров отечественного интернет-рынка. Председатель Правления РОЦИТ Марк Твердынин рассказал о результатах работы Юбилейного Десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006, www.rif.ru) и о том, как в ходе его проведения возникла появилась идея проведения Всероссийского Интернет-Марафона. Также в своем выступлении Марк Твердынин рассказал о нововведениях,
|24.04.2006
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27 апреля стартует Всероссийский интернет-марафон’2006
. в ходе брифинга в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (подробности: http://sem101.rocit.ru. Марафон является своеобразным региональным продолжением Российского Интернет Форума (РИФ-2006), который проходил в Москве и Московской области с 21 по 26 марта 2006 года. Всероссийский итернет- марафон– это серия выездных мероприятий РОЦИТ, которые пройдут в период с апреля по
|10.04.2006
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В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета
и Фестиваль региональных интернет-проектов «Новая реальность» – объединение во имя развития; Итоги РИФ-2006: старт Всероссийского РИФ-Марафона. Организаторами брифинга выступили: Федера
|28.03.2006
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РИФ-2006: более 1300 человек стали участниками Форума
26 марта в пансионате «Лесные дали» завершил свою работу юбилейный 10-й Российский Интернет Форум (РИФ-2006), организатором которого выступил Региональный Общественный Центр Интернет Технологи
|14.03.2006
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21 марта 2006 года начнется РИФ-2006
СС» состоится конференция, приуроченная к открытию Юбилейного десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006). Российский Интернет Форум проводится с 1997 года. За 10 лет своей работы РИФ
|27.02.2006
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В ходе РИФ-2006 впервые пройдут "Дни регионов РФ"
24 марта 2006 года в ходе работы юбилейного 10-го российского интернет-форума (РИФ-2006) состоится торжественное открытие «Дней регионов РФ». «Дни регионов РФ» — это с
|06.02.2006
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РИФ-2006 – регистрация началась
го мероприятия российской интернет-отрасли — юбилейного, десятого Российского интернет-форума (РИФ-2006), который пройдет 21–26 марта 2006 года в г. Москве и Московской области. Орган
|03.11.2000
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В начале марта 2001 года РОЦИТ проведет пятый Российский Интернет Форум
В начале марта 2001 года Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет пятый Российский Интернет Форум. Тема РИФ - "Информационная революция в России". Генеральным спонсором этого мероприятия выступает Sun Microsystems, информационную и организационную поддержку оказывает издательство "Открытые систем
|15.03.1999
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Завершен РИФ'99
С 10 по 13 марта проходил Третий российский Интернет форум (РИФ), который собрал около 450 человек из более чем 220 различных компаний. В его ходе с докладами выступили около 80 представителей более 55 компьютерных и телекоммуникационных компаний, банко
РИФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 79 6
|Твердынин Марк 18 5
|Путин Владимир 3171 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Лесников Алексей 25 3
|Волин Алексей 120 2
|Воробьев Андрей 167 2
|Зинина Ульяна 4 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Клюсова Ирина 2 2
|Спиридонов Максим 11 2
|Романченко Андрей 20 2
|Айгистов Александр 9 2
|Афанасьев Георгий 11 2
|Карпов Сергей 35 2
|Чичикин Арсен 3 2
|Левин Леонид 130 1
|Борзов Максим 2 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Королюк Алексей 86 1
|Крылов Павел 23 1
|Казарян Карен 74 1
|Петров Сергей 60 1
|Васильев Евгений 119 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Гребенников Сергей 33 1
|Гореславский Алексей 9 1
|Комиссаров Алексей 20 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Колесников Андрей 85 1
|Бяхов Олег 59 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Перов Сергей 9 1
|Засурский Иван 16 1
|Якушев Михаил 50 1
|Степанов Андрей 30 1
|Колесников Владимир 9 1
|Данилова Елена 13 1
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