РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 8 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» открылся 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018. В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей

«РИФ+КИБ 2013»: обновлена программа конференции, запущены новый сайт и проект Runet-ID Оргкомитет конференции «РИФ+КИБ 2013», которая пройдет с 17 по 19 апреля 2013 г. в подмосковном пансионате «Лесные дали», сообщил о реализации ряда обновлений «Российского интернет-форума». В настоящее время также про

Подведены итоги объединенной конференции РИФ+КИБ В период 22–24 апреля 2009 г. прошло мероприятие Объединенная конференция РИФ+КИБ. Организаторами конференции выступили РОЦИТ (Региональный общественный Центр интернет-технологий) и АИБ (Ассоциация «Интернет и бизнес»). Пленарное заседание объединенной конференции

Cформирована «Основная программа» конференции РИФ+КИБ До начала Объединенной конференции РИФ+КИБ осталось чуть меньше месяца. На сегодняшний момент полностью сформирована «Основная программа» конференции, которая пройдет в три потока в течение всех дней (22–24 апреля 2009 г.) Объед

Началась регистрация на конференцию РИФ+КИБ В начале марта на сайте Объединенной конференции РИФ+КИБ (OK2009.ru) стартовала регистрация на данное мероприятие. Конференция РИФ+КИБ пройдет 22–24 апреля 2009 г. в пансионате «Лесные дали». На сайте конференции могут зарегистрировать

Определены сроки и место проведения конференции РИФ+КИБ Организационный комитет определил окончательные даты и место проведения Объединенной конференции РИФ+КИБ. Она пройдет с 22 по 24 апреля 2009 г. (со среды по пятницу) в подмосковном пансионате УД Президента РФ «Лесные дали». Также завершен тендер Ассоциации «Интернет и Бизнес» и РОЦИТ по от

Весной 2009 г. пройдет объединенная конференция РИФ + КИБ В апреле 2009 г. в Подмосковье пройдет Объединенная конференция РИФ + КИБ. Соглашение об объединении двух профильных конференций достигнуто в ходе переговоров Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциации «Интернет и бизнес» (А

3 апреля откроется РИФ–2008 С 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский интернет форум (РИФ–2008). Патронат форуму оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, поддержку – Министерство информационных технологий и связи РФ. Двухдневная программа форума включа

Ученые предполагают, что спасти Большой Барьерный риф помогут рыбы тивного влияния климатических изменений. Как выяснили австралийские ученые, некоторые виды рыб очищают кораллы от водорослей и вредных отложений, и, возможно, могут помочь сохранить Большой Барьерный риф. В Австралии уже высказываются опасения по поводу будущего Большого Барьерного рифа - гряды коралловых островов и рифов в Коралловом море. Протяженность рифа, который считается национальным

3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум С 3 по 4 апреля 2008 г. Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Двухдневная программа форума включает в себя 35 мероприятий: 3 апреля участники РИФа смогут побывать

РИФ–2008: предварительная программа утверждена 14 марта 2008 года на заседании Программного комитета 12-го Российского интернет форума (РИФ–2008) была утверждена научно-практическая программа форума.

РИФ–2008 пройдет 3-4 апреля 2008 г. Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что с 3 по 4 апреля 2008 г. пройдет 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). В программе РИФ–2008: пленарные и секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Организаторы сохраняют главные принципы участия в форуме: бесплатное участие дл

Начат прием заявок на 12-й Российский Интернет Форум циальный сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с 3 по 4 апреля 2008 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) проводит 12-й Российский Интернет-Форум (РИФ–2008). Патронат РИФ–2008 оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. За годы своей работы РИФ одним из самых заметных событий IT-мира. В программе Р

РИФ: Рунет под угрозой 18 апреля в ходе брифинга «Что угрожает российскому интернету?» был обнародован текст обращения участников РИФ-2007 к интернет-сообществу. Резолюция обращает внимание на основные проблемы, которые мешают дальнейшему развитию интернет-отрасли, а также предлагает ряд шагов, направленных на улучшение т

11-й Российский интернет-форум подвел итоги Завершилось главное ежегодное мероприятие российской интернет-отрасли – 11-й Российский интернет-форум (РИФ–2007). РИФ прошел при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в период с 5 по 7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали». В этом году форум обрел новый

5 апреля откроется РИФ-2007 5—7 апреля 2007 года в пансионате «Лесные дали» состоится главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский интернет форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от других отраслевых мероприятий — многопрофильность. Программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп р

РИФ–2007: новый формат 5-7 апреля 2006 в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет главное мероприятие российской интернет-отрасли — 11-й Российский Интернет-Форум (РИФ-2007). Основное отличие РИФа от иных отраслевых мероприятий — многопрофильность: программа форума разрабатывается при непосредственном участии представителей различных сегментов и групп рос

11-й Российский интернет-форум: начало регистрации участников 1 февраля 2007 г. на сайте www.rif.ru началась регистрация участников 11-го Российского интернет-форума (РИФ-2007). Участие в Форуме является бесплатным для всех зарегистрированных участников. По сложившейся традиции РИФ-2007 пройдет в пансионате «Лесные дали» Управления делами Президента Р

Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность" цели и новые задачи. По договоренности, достигнутой между «Компанией ТрансТелеКом» и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) в ходе 10-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ-2006), фестиваль становится официальным партнером Всероссийского интернет-марафона, а РОЦИТ получает статус его соорганизатора. Более того, впервые за годы своего существования фестиваль об

Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги ию с участием московских экспертов и лидеров отечественного интернет-рынка. Председатель Правления РОЦИТ Марк Твердынин рассказал о результатах работы Юбилейного Десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006, www.rif.ru) и о том, как в ходе его проведения возникла появилась идея проведения Всероссийского Интернет-Марафона. Также в своем выступлении Марк Твердынин рассказал о нововведениях,

27 апреля стартует Всероссийский интернет-марафон’2006 . в ходе брифинга в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (подробности: http://sem101.rocit.ru. Марафон является своеобразным региональным продолжением Российского Интернет Форума (РИФ-2006), который проходил в Москве и Московской области с 21 по 26 марта 2006 года. Всероссийский итернет- марафон– это серия выездных мероприятий РОЦИТ, которые пройдут в период с апреля по

В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета и Фестиваль региональных интернет-проектов «Новая реальность» – объединение во имя развития; Итоги РИФ-2006: старт Всероссийского РИФ-Марафона. Организаторами брифинга выступили: Федера

РИФ-2006: более 1300 человек стали участниками Форума 26 марта в пансионате «Лесные дали» завершил свою работу юбилейный 10-й Российский Интернет Форум (РИФ-2006), организатором которого выступил Региональный Общественный Центр Интернет Технологи

21 марта 2006 года начнется РИФ-2006 СС» состоится конференция, приуроченная к открытию Юбилейного десятого Российского Интернет Форума (РИФ-2006). Российский Интернет Форум проводится с 1997 года. За 10 лет своей работы РИФ

В ходе РИФ-2006 впервые пройдут "Дни регионов РФ" 24 марта 2006 года в ходе работы юбилейного 10-го российского интернет-форума (РИФ-2006) состоится торжественное открытие «Дней регионов РФ». «Дни регионов РФ» — это с

РИФ-2006 – регистрация началась го мероприятия российской интернет-отрасли — юбилейного, десятого Российского интернет-форума (РИФ-2006), который пройдет 21–26 марта 2006 года в г. Москве и Московской области. Орган

В начале марта 2001 года РОЦИТ проведет пятый Российский Интернет Форум В начале марта 2001 года Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет пятый Российский Интернет Форум. Тема РИФ - "Информационная революция в России". Генеральным спонсором этого мероприятия выступает Sun Microsystems, информационную и организационную поддержку оказывает издательство "Открытые систем