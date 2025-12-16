Разделы

Ventra Вентра

Ventra - Вентра

Ventra - одна из крупнейших федеральных компаний на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ. Работает на рынке с 2002 года.

  • Выручка компании за 2021 год составила 8,6 млрд руб.
  • В начале 2022 года привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!. В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly, включая IT компанию Kelly IT Решения. 
  • В 2024 году российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 Александр Черников возглавит Ventra Services в роли исполнительного директора 4
13.11.2025 ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий 1
29.10.2025 В России катастрофическая нехватка программистов и безопасников. Имеющихся топят в деньгах и льготах, лишь бы не сбежали. Джунам тоже рады 3
29.10.2025 67% ИТ-компаний частично или полностью перевели сотрудников в офис 3
11.09.2025 Ventra Go первой из цифровых платформ автоматизирует сдельную оплату для ритейла, e-com и HoReCa 1
04.09.2025 Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! регистрирует более 50 тысяч исполнителей ежемесячно с ИИ Smart Engines 1
23.07.2025 Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
19.06.2025 Выручка холдинга Ventra достигла 24 млрд рублей 2
29.04.2025 Временных работников становится все больше 1
28.04.2025 Искусственный интеллект и гибкость: как ритейл удерживает ИТ-таланты 2
12.02.2025 Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры 2
05.12.2024 Российские программисты боятся перемен. Они не меняют работу, даже несмотря на очень скромный рост зарплат. Опрос 3
20.11.2024 В России нехватка бекэнд-разработчиков, тестировщиков и ИБ-специалистов. Старых удерживают всеми силами, новых нанимать не хотят 2
20.11.2024 Ventra: ИТ-компании предпочитают удерживать сотрудников, а не расширять найм 3
18.11.2024 «Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры для слежения за товарами и ценниками на полках магазинов 1
25.07.2024 Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку 2
11.07.2024 Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению 1
24.05.2024 Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые 1
21.05.2024 Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма 1
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
03.04.2024 Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
21.03.2024 Заработок – не главный фактор в подработке для «синих воротничков» 1
14.03.2024 Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей 2
13.02.2024 Ventra Go! выпустила API для бесшовной интеграции с HR-системами крупного ритейла 1
24.07.2023 Платформа гибкой занятости Ventra Go! вышла на рынок Казахстана 2
29.06.2023 HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI 4
22.06.2023 Вызовы и мотивация в ИТ-отрасли в России: требуется больше женщин и инвестиций в ИТ-безопасность 4
16.05.2023 HR-холдинг Ventra выбрал решение VK для перехода на кадровый электронный документооборот 2
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
01.07.2022 Ventra снова вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России 1
02.11.2021 Бывший топ-менеджер «Вконтакте» назначен на должность директора по продукту Ventra Go! 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
21.01.2020 Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику 1
06.07.2017 Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала» 1

