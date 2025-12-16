Ventra - Вентра

Ventra - одна из крупнейших федеральных компаний на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ. Работает на рынке с 2002 года.

Выручка компании за 2021 год составила 8,6 млрд руб.

В начале 2022 года привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go! . В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly , включая IT компанию Kelly IT Решения.

В 2024 году российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra.